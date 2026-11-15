Rengeteg dolgozót venne fel az egyik legnagyobb hazai cég: 700 ezres fizut ígérnek, tapasztalat sem feltétlen kell

A hét lezárásaként összegyűjtöttök az év 46. hetének a legmeghatározóbb híreit. A héten egy letartóztatás híre, illetve egy magyar erdő mélyéről előásott 6,5 milliárd forintnyi piszkospénzről szóló híradások kapták a legnagyobb figyelmet. Viszont ezen a két témán kívül is számos fontos hír, érdekes cikk akadt a héten, amiről nem érdemes lemaradni. Mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb témáit, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumon.

A héten nagy port kavart, hogy letartóztatták Orbán Áront, a volt miniszterelnök öccsét. A vád többek közt embercsempészet. Viszont még ennél is nagyobb figyelmet kapott Seszták Miklós ügyének legújabb fejleménye: NVVH összehangolt kutatásai során elképesztő mennyiségű készpénzt, összesen 6,5 milliárd forint értékű bankókat talált. Lapunk beszámolt róla, pontosan mit is találtak a nyomozók az erdőben, mennyi időbe telt ennyi pénzt kiásni és megszámolni, és hová kerül a pénzhalom.

Változik a szívhangrendelet is, és a friss bejelentések szerint az esemény utáni tabletta a jövőben vénykötelessé válhat. Több nőjogi intézkedés mellett azt is bejelentették, hogy a kabinet kezdeményezi az Országgyűlésnél az Isztambuli Egyezmény ratifikációját. Az EU-ban csak 4 ország van, ahol hazánkon kívül még nem ratifikálták az egyezményt.

Sokak bosszúságára pénteken a Microsoft több szolgáltatása - köztük az Outlook, Teams, Copilot - volt nehezen használható, azóta viszont a hiba elhárult. Eközben megnyitott a Vörösmarty téri karácsonyi vásár is, erről itt található videós anyagunk. November közepétől számos változásra készülhetünk, az egyik legfontosabb ezek közül, hogy az Otthon Start Program lezárult, viszont egyre több bankban elérhető már a Wekerle Plusz.

Beindult az őszi megbetegedési szezon is, már legalább 8 magyar nagyvárosban emelkedés látszik a betegszámokban.

A heti világesemények közül a legjelentősebb talán a Microsoft-leállás mellett a légiforgalom teljes leállítása volt az Egyesült Államok repterein. A héten kezdődött az ENSZ klímacsúcs (COP31) a törökországi Antalyában, mely hivatalosan 2026. november 9-től november 20-ig tart. Az olvasók fantáziáját pedig megmozgatta az a több ezer szarvasmarha is, ami Észak-Macedóniában kóborol, sok kellemetlenséget okozva a helyieknek - a polgármester ezért válsághelyzet kihirdetését kérte.

Elkészült a Pénzcentrum 2027-es évi nyugdíjemelés kalkulátora is a héten. Azt, hogy hogyan kell kiszámítani a 2027-es nyugdíjemelés pontos összegét, ebben a cikkben részletesen leírjuk.

Munka és karrier

700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata. Cikkünben a Richter Gedeon Nyrt. működését, nyitott pozícióit, bérstruktúráját és juttatási rendszerét elemezzük. Kiderül, hogy a gyógyszergyár a kutatás-fejlesztéstől a termelésig számos területre keres munkavállalókat: a laboránsi és technikusi fizetések nettó 300 ezer forint körül alakulnak, míg a senior controller és az SCM pozíciókban nettó 600–700 ezer forintos bér érhető el, ráadásul több munkakör betöltéséhez korábbi szakmai tapasztalatra sincs szükség.

Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen. A KSH 2026 első féléves statisztikái alapján a magyarországi keresetek terén óriási területi és ágazati bérszakadék rajzolódik ki. A legmagasabb nettó átlagkeresetet Budapesten (655 771 forint) regisztrálták, míg a megyék közül Győr-Moson-Sopron végzett az élen, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megye pedig a lista végén áll 415–416 ezer forint körüli átlaggal. A legjobban fizető nemzetgazdasági ágazat a Tolna megyei energetikai szektor szellemi munkakörei lettek.

A Pénzcentrum Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának vezetőivel készült interjúja rávilágít, hogy a járműipar átalakulása, az elektrifikáció és a digitalizáció miatt a járműmérnökök iránt töretlenül magas a kereslet. A képzés iránt kiemelkedő a túljelentkezés, a frissen végzett szakemberek kezdő bruttó fizetése pedig jellemzően 600–750 ezer forint között alakul. Három-öt év szakmai tapasztalattal és a megfelelő digitális, valamint idegen nyelvi készségek birtokában a bruttó havi jövedelem az egymillió forintot is elérheti.

Havi 100 ezerből tengődik az ország 20%-a. A KSH jövedelmi ötödökről szóló elemzése rávilágít, hogy 2025-ben a legalsó jövedelmi ötödben az egy főre jutó nettó jövedelem mindössze havi 103 ezer forintot tett ki (aminek 56,9%-át állami/társadalmi juttatások adták), miközben a legfelső ötödben havi 487 ezer forint jutott egy főre. A területi adatok szerint Északkelet-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb keresetűek vannak jelentős túlsúlyban, míg Budapesten és az agglomerációban a legfelső kereseti tizedbe tartozók koncentrálódnak, ami mélyülő területi egyenlőtlenségeket mutat.

Az OECD adataira épülő nemzetközi elemzés szerint Magyarországon az álláskeresők átlagosan 5,9 hónapot töltenek munkakereséssel, amivel a hosszabb álláskeresési idejű országok közé tartozunk. A vizsgálat 42 országot hasonlított össze: a legnehezebb helyzetben lévő Dél-Afrikában, Szlovákiában, Görögországban és Olaszországban a medián álláskeresési idő meghaladja a 12 hónapot, míg a lista élén álló Mexikóban mindössze 1,2 hónap, az Egyesült Államokban pedig 2,2 hónap alatt találnak munkát a jelentkezők.

Most olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni. A cikk HR-szakértők elemzései alapján vázolja fel a magyar munkaerőpiac összetett strukturális problémáit. Miközben a demográfiai fogyás miatt évente tízezrekkel csökken a munkaképes korú népesség, a gazdasági lassulás, a mesterséges intelligencia és az automatizáció terjedése miatt egyszerre van jelen a munkanélküliség és a szakemberhiány, ami különösen a szakképzetleneket és a 45 év feletti munkavállalókat érinti hátrányosan.

Megtakarítás és pénzügyek

Csalóka lehet a tőzsdei grafikon? Egy amerikai S&P 500 indexet követő ETF 3 éves megtakarítási példáján keresztül mutatjuk be, hogy a tőzsdei grafikonokon látható dollárhozam miért nem egyezik meg a tényleges forinthozammal. Bár az ETF árfolyama dollárban 74,8 százalékkal nőtt, a dollár forinttal szembeni gyengülése (7,8%) és a 9,5 százalékos kumulált infláció jelentősen csökkentette a megtakarítás vásárlóértékét. A cikk emellett felhívja a figyelmet a TBSZ idő előtti feltörésének adóterheire, az ETF-ek saját költségeire és a rendszeres befektetés (DCA) előnyeire.

Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Cikkünkben részletes számításokkal mutatjuk be, mekkora részvénytőke szükséges a rendszeres osztalékjövedelem eléréséhez. Átlagos 4 százalékos osztalékhozammal számolva havi 100 ezer forint kifizetéséhez 30 millió, míg havi 200 ezer forinthoz mintegy 60 millió forintos befektetés kell, de felhívja a figyelmet arra is, hogy a kiugróan magas osztalékhozamok mögött gyakran komoly céges kockázatok és árfolyamveszteségek húzódnak meg.

Vásárlás és fogyasztás

A KSH legfrissebb adatai szerint a magyar háztartások egy főre jutó éves fogyasztási kiadása 2,16 millió forint volt, azonban az egyes jövedelmi rétegek között négyszeres a különbség. Míg a legalsó jövedelmi ötödbe tartozók évente átlagosan 979 ezer forintot költenek fejenként, addig a legfelső ötödben ez az összeg eléri a 3,9 millió forintot. A szegényebb háztartások kiadásaik csaknem 38 százalékát élelmiszerre és 20 százalékát lakhatásra fordítják, ezzel szemben a tehetősebb rétegek jelentősen többet tudnak kultúrára, utazásra és kényelmi szolgáltatásokra fordítani.

Egy a magyar boltokban kevesebb mint 1000 forintért kapható édesség nyerte el a világ egyik legjobb deszertje címet. A TasteAtlas nemzetközi gasztronómiai szakportál rangsorában a magyar gesztenyepüré szerezte meg az első helyet a világ legjobb gesztenyés ételei között, megelőzve a francia Mont Blanc-t és a török gesztenyés baklavát. A világelső édesség alapanyaga a boltokban már 1000 forint alatti áron is beszerezhető, de vásárláskor érdemes figyelni a csomagoláson feltüntetett gesztenyetartalomra.

Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban. Az árrésstop megszüntetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásával párhuzamosan előtérbe került a dinamikus árazás esetleges hazai térnyerése. Bár a magyar napi fogyasztási cikkek piacán rendszerszintű dinamikus árazás még nincs – jelenleg főként a lejárathoz közeli termékek akciózásánál és az ételmentő alkalmazásokban (pl. Munch) érhető el –, a kereskedelmi szövetségek szerint a digitális polccímkék és az okostelefonos törzsvásárlói applikációk terjedésével idővel a hazai üzletekben is megjelenhetnek a kereslethez vagy napszakhoz igazított árak.

A nürnbergi BrauBeviale szakvásárról szóló tudósításunk az európai és magyarországi sörfogyasztás jelentős csökkenését, valamint a sörgyártók új üzleti stratégiáit járja körül. A cikk elemzi a „beyond beer” irányvonalat, az alacsonyabb alkoholtartalmú és alkoholmentes termékek növekvő piacát, valamint az üzemekre nehezedő energiaköltségek csökkentését célzó technológiai fejlesztéseket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Lakhatás, otthon, rezsi

Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? A társasházi beázások jogi, biztosítási és gyakorlati teendőit veszük sorra cikkünkben, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a felső szomszéd nem érhető el. Bemutatjuk, mikor van jogalap a 112-es segélyhívó vagy a közös képviselő értesítésére, hogyan oszlik meg a felelősség a magán- és a társasházi biztosítások között, és milyen dokumentációra (fotók, számlák, jegyzőkönyvek) van szükség a sikeres kárrendezéshez. Kitérünk a birtokvédelmi eljárásokra és a beázást követő penészedés megelőzésének fontosságára is.

10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit. A cikk a téli fűtési szezon alatti energiahatékonysági és spórolási lehetőségeket mutatja be tíz gyakorlati szakértői tanácson keresztül. Rámutat, hogy drága felújítások nélkül, a termosztát tudatos beállításával (akár egyetlen Celsius-fok csökkentés mintegy 6%-os megtakarítást hozhat), a fűtőtestek légtelenítésével, a fűtési rendszer hidraulikai beszabályozásával, a kazán éves karbantartásával, az ablakok tömítésével és a rövid, de intenzív szellőztetéssel is jelentősen lefaraghatók a havi rezsiköltségek.

Egészség és betegség

Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon. Az Egészségügyi Minisztérium tervei szerint a csecsemők RSV (légúti óriássejtes vírus) elleni védelmét szolgáló megelőző kezelés bekerülhet a Nemzeti Oltási Programba, ám erre költségvetési forrás hiányában legkorábban a 2028-as szezontól lehet számítani. Addig a szülőkre jelentős anyagi teher hárul: a várandósság alatt adható Abrysvo védőoltás 80–90 ezer forintba, míg a csecsemőknek adható monoklonális ellenanyag-készítmények (Enflonsia, Beyfortus) 140 és 184 ezer forint közötti összegbe kerülnek adagonként.

Miért élnek a magyar férfiak lényegesen rövidebb ideig, mint a nők? A The Lancet tanulmányai és a KSH adatai alapján a magyar férfiak születéskor várható élettartama (74,13 év) közel hat évvel marad el a nőkétől (79,96 év). A háttérben a szív- és érrendszeri betegségek, daganatok és sérülések mellett a káros szenvedélyek (dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás), a társadalmi elvárások, valamint az orvosi segítségkérés halogatása állnak. Különösen megrázó statisztika, hogy a szándékos önártalom (öngyilkosság) miatt elhunytak csaknem 80 százaléka férfi Magyarországon.

Bill Gates az Alzheimer-kór kutatásában elért legújabb tudományos áttörésekre hívja fel a figyelmet, kiemelve a korai diagnózist segítő vérteszteket és az agyi amiloid-lerakódásokat célzó új gyógyszereket. Ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy az egészségügyi ellátórendszerek lassúsága, a tájékozatlanság, a magas költségek és a szigorú finanszírozási akadályok miatt a betegeknek jelenleg csak egy elenyésző része tud valóban hozzájutni ezekhez a modern kezelésekhez.

Gazdaság, vállalkozás és külföld

A közösségi médiás követővásárlás és a szabálytalan nyereményjátékok csapdáira figyelmezteti a magyar kisvállalkozásokat ez az elemzés. Pár ezer forintért ugyan látványosan növelhető a követőszám, a hamis profilok és inaktív követők azonban nem hoznak valódi vásárlókat, ráadásul a közösségi platformok (például a Meta) felfüggeszthetik az oldalt. Ennél is nagyobb kockázatot jelentenek a szabálytalan nyereményjátékok vagy a hozzájárulás nélküli e-mail gyűjtések, amelyekért a hatóságok akár 100 ezer és 2 millió forint közötti bírságot is kiszabhatnak.

Mégsem tűnnek el a benzines autók 2035-től? Az Európai Parlament környezetvédelmi bizottsága megszavazta a 2035-re tervezett autós kibocsátási szabályok enyhítését, így a 100 százalékos szén-dioxid-csökkentési célt 87,5 százalékra mérsékelnék. A javaslat értelmében a megújuló vagy szintetikus üzemanyaggal (e-fuel) működő belső égésű motoros járművek is kaphatnának zéró emissziós besorolást, ami komoly iparági lobbi (BMW, Mercedes, VW, VDA) eredménye. A végleges döntéshez még a parlamenti plenáris ülés és a tagállami kormányok jóváhagyása is szükséges.

Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben. A tanulmány a Cebr előrejelzésén alapulva mutatja be a világgazdaság 2040-ig várható globális erőeltolódásait. Az Egyesült Államok és Kína mögött India előléphet a világ harmadik legnagyobb gazdaságává, miközben a globális súlypont fokozatosan Ázsia felé tolódik Európa rovására; ebben a nemzetközi mezőnyben Magyarország a prognózis szerint a 59. helyet foglalhatja el 413 milliárd dolláros GDP-vel.

A magyar vidék hírei

Cikkünkben bemutatjuk, mennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon. Az aszályos időszak hatására 20–30 százalékkal megnőtt az érdeklődés a kerti kutak fúrása iránt Magyarországon. A kútfúrás költségeit nagyban befolyásolják a helyi talajadottságok és a mélység: a bélelt kutak méterára 30–50 ezer forint között mozdulhat el. Egy 20 méteres kút kivitelezése szivattyú és gépészet nélkül 600 ezer és 1 millió forint közötti tétel lehet, amit a szükséges geofizikai vizsgálatok és keresőfúrások további 50–90 ezer forinttal növelhetnek.

Több vidéki jégpályán is drágult a korcsolyázás. Cikkünk a hazai szabadtéri és vidéki műjégpályák szezonnyitási időpontjait és belépőárait gyűjti össze többek között Pécsről, Debrecenből, Győrből és a Balaton-partról (Siófok, Fonyód, Balatonlelle). Bár több helyszínen mérsékelt, 12,5–25 százalékos drágulás tapasztalható a tavalyi tarifákhoz képest, a belépőjegyek többsége továbbra is 1200 és 2500 forint közötti sávban mozog.

Szórakozás és kultúra

Cikkünkben a hazai repohárrendszerek körüli elégedetlenségeket, az eltérő visszaváltási szabályokat és a tokenes megoldások kritikáit tekintjük át. A Sziget Fesztivál fenntarthatósági szakértője is megszólalt annak kapcsán, milyen logisztikai, pénzügyi és kiszolgálási szempontokat kell mérlegelni egy nagy tömegrendezvényen ahhoz, hogy a környezetvédelmi célok mellett a poharak készpénzes vagy kártyás visszatérítése is megvalósulhasson.

Összeszedtük a történelem legmeghökkentőbb lottóbotrányait. A nemzetközi szerencsejáték-történet leghíresebb lottóbotrányait tekintjük át a pennsylvaniai súlyozott golyóktól kezdve az amerikai belső számítógépes kódmanipuláción és a brit hamisított szelvényeken át a kanadai szelvénylopásig. Emellett áttekinti a gyanús bolgár sorsolási eseteket, valamint a magyarországi halmozott nyereményelvitelek körüli lakossági kételyeket is.

„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény? Interjú Horn Mártonnal, a Magyar Zene Háza igazgatójával az intézmény pénzügyi szerkezetéről (egyharmad saját bevétel, kétharmad állami támogatás), szakmai és politikai függetlenségéről, valamint a kulturális misszió elveiről. Az igazgató részletezi a jegyárazási megfontolásokat, az infláció közönségre gyakorolt hatásait és a nem profitorientált értékteremtés fontosságát a kortárs kulturális kínálatban.

Utazás és technológia

Itt a világ legdrágább úti céljainak listája. Egy friss utasbiztosítási elemzés szerint 2026-ban az Antarktisz a világ legdrágább úti célja, ahol egy átlagos 18 napos expedíció költsége megközelíti a 8,8 millió forintot. A tízes rangsorban több afrikai szafariország (például Botswana és Ruanda) is helyet kapott, ahol a speciális logisztikai kihívások, a korlátozott kapacitások és a szigorú természetvédelmi előírások miatt kerülnek dollártízezrekbe az exkluzív utazások.

A TikTok globális és hazai penetrációját elemezzük a Statista és az NMHH felmérései alapján. Magyarországon a 16 év feletti internetezők 46 százaléka használja a platformot, amivel hazánk a 39,5 százalékos világátlag és több nyugat-európai állam felett teljesít, a fiatalabb korosztályokban (16–20 év) pedig kimagasló, 88 százalékos elterjedtséggel és rendkívül intenzív napi használattal működik.

Lottószámok

Ezen a héten a Skandináv lottón nem volt telitalálat, ahogy az Ötös- és Hatoslottó egyik sorsolásán sem. A Jokeren viszont valaki 125 millió forintot nyert, az Eurojackpoton pedig végre a magyaroknak is kedvezett Fortuna:

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