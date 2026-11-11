Több vidéki jégpályán is drágult a korcsolyázás: megvannak a nyitási dátumok, mutatjuk, hol és mennyiért csúszhatunk idén

Már november elején is sorra nyitnak a hazai jégpályák: van, ahol a következő napokban indul a szezon, máshol az adventi programokhoz kapcsolódik a szabadtéri korcsolyázás. A fővárosi Városligeti Műjégpálya mellett vidéki nagyvárosokban és a Balaton partján is számtalan helyszínen lehet majd jégre lépni. Megnéztük, melyik helyszínen mikor kezdődik a szezon, és ahol már nyilvánosak az árak, azt is, mennyibe kerül a csúszkálás. A balatoni panoráma mellett fényfolyosó, téli csodavilág és fakutyázás is színesíti a kínálatot.

Lassan megszokjuk, hogy novemberben nemcsak az adventi vásárok nyitnak ki, hanem a szabadtéri korcsolyaszezon is elstartol. Idén több városban már a következő hetekben jégre lehet lépni, november 20-án pedig az ország legnagyobja, a Városligeti Műjégpálya is megnyitja kapuit. A főváros egyik legismertebb téli helyszíne idén jubileumot is ünnepel: száz éve kezdődött a gépi jégkészítés. De nem csak Budapesten lehet majd korcsolyázni: Debrecentől Győrön át a Balaton-partig számos vidéki helyszínen csúszkálhatunk majd.

Több vidéki jégpályán is drágult a korcsolyázás

Mielőtt sorra vennénk, hol és mikor nyitnak a vidéki jégpályák, érdemes a jegyárakra is vetni egy pillantást. A tavalyi tarifákkal összehasonlítva több helyszínen is drágult a korcsolyázás: Pécsen, Debrecenben és Fonyódon a főbb jegyáraknál 12,5–25 százalékos emelkedés látszik. Egyelőre azonban nem több ezer forintos emelésekről van szó, inkább néhány száz forinttal kerül többe a belépő.

Debrecenben például 2000-ről 2500 forintra nőtt az adventi jégpálya belépője, Fonyódon pedig a tavalyi 1000 helyett már 1200 forintot kérnek a hat év felettiektől. A most ismert árak alapján tehát 1200 és 2500 forint között mozog a belépő ezeken a helyszíneken. Ahol még nem tették közzé az idei árlistát, ott a korábbi szezon díjait külön jelezzük.

1. Pécsen már november 13-án indul a korcsolyaszezon

A vidéki nagyvárosok közül Pécsen már egészen hamar felcsatolhatjuk a korcsolyát: november 13-án, pénteken este 6-kor nyit a Pécsi Városi Műjégpálya. A szezonkezdést egy jégdiszkóval ünneplik, úgyhogy aki nemcsak körözne néhányat a jégen, hanem egy kis esti programra is vágyik, annak érdemes lehet benéznie. A buli este 10-ig tart, a belépő pedig erre az alkalomra egységesen 3000 forint.

A Dr. Veress Endre utcai pályán aztán a tervek szerint egészen 2027 márciusáig lehet majd korcsolyázni. Hétköznap délelőtt, hétfőtől csütörtökig 9 és 13 óra között várják a látogatókat, péntektől vasárnapig viszont már három turnus közül lehet választani: 10 és 13, 14 és 17, illetve 18 és 21 óra között. Az iskolai szünetekben szintén három turnust indítanak.

Van néhány praktikus újdonság is az idei szezonban. Ingyenes öltözőszekrényeket kapnak a látogatók, de a lakatot mindenkinek magának kell vinnie. A szezon során több programmal is készülnek: decemberben Mikulás-nappal, januárban a Jégpályák Éjszakájával, februárban farsangi rendezvénnyel, márciusban pedig szezonzáróval. Ha valakinek nincs saját korcsolyája, a helyszínen bérelhet is.

Ennyibe kerül a korcsolyázás Pécsen: itt vannak a 2026/2027-es szezon jegyárai

A 2026/2027-es szezonban a felnőtt belépő 2600 forintba, a diák- és nyugdíjasjegy 1800 forintba kerül a Pécsi Városi Műjégpályán. A pályát üzemeltető Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (PSN Zrt.) szerződött céges partnerek dolgozói kedvezményes áron válthatnak jegyet: a felnőttbelépő 1900, a diákjegy 1300 forint. A pedagógusok és a nagycsaládosok (NOE-tagok) szintén 1300 forintért korcsolyázhatnak, a regisztrált diákcsoportoknak pedig 900 forint a belépő. A hat év alatti gyerekek ingyen mehetnek a jégre, a kísérőknek 700 forintot kell fizetniük.

Aki rendszeresen járna, tíz alkalomra szóló bérletet is válthat: a felnőttbérlet 26 ezer, a diák- és nyugdíjasbérlet 18 ezer forintba kerül. Mindkettőhöz két ingyenes belépőt adnak. A korcsolyakölcsönzés külön szolgáltatás, azt szerződéses vállalkozó végzi; ennek díját a közzétett árlistán nem tüntették fel.

2. Debrecenben már november 20-tól lehet korcsolyázni

A debreceni adventi vásár egyik kedvelt kísérőprogramja idén is a Kossuth téren kialakított jégpálya lesz. A korcsolyaszezon november 20-án kezdődik, és a tervek szerint 2027. január 10-ig tart. A Nagytemplom előtti adventi környezetben felállított pálya így az ünnepi időszakban a város egyik leglátványosabb téli programjának ígérkezik. A nyitvatartás hétköznap reggel 8 órától este 8 óráig tart, pénteken és szombaton este 9 óráig lehet korcsolyázni. Vasárnap 9 és 20 óra között várják a látogatókat. A debreceni oktatási intézmények előzetesen regisztrált csoportjai hétköznap délelőtt ingyenesen használhatják a pályát.

November 21-én, szombaton külön koridiszkót is rendeznek: a közönségkorcsolyázás este 8 órakor ér véget, a zenés program pedig 20:30-kor kezdődik és 22 óráig tart. Fontos, hogy a koridiszkóhoz külön belépőjegy szükséges, a napközbeni korcsolyázásra szóló jegy nem jogosít fel az esti rendezvényen való részvételre.

A debreceni adventi jégpálya különösen jó választás lehet azoknak, akik a korcsolyázást karácsonyi vásárral, ünnepi fényekkel és belvárosi sétával kötnék össze. Az idei belépőárakról indulás előtt érdemes a szervezők hivatalos tájékoztatását ellenőrizni.

3. Győrben adventkor a Dunakapu téren is jégre lehet lépni

Győrben a belvárosi adventi időszak egyik kedvelt téli programja a Dunakapu téren felállított mobil jégpálya. A szabadtéri létesítmény a belváros szívében, a Széchenyi tértől néhány perc sétára található, így a karácsonyi vásárral és a belvárosi programokkal is könnyen összeköthető a korcsolyázás. A 2026/2027-es szezonra vonatkozóan a pálya üzemeltetője egyelőre még csak azt közölte, hogy a nyitás hamarosan várható. A pontos idei időpontokat és közönségkorcsolya-turnusokat a szezon indulásakor teszik közzé. A korábbi években a Dunakapu téri pálya jellemzően november végén nyitott, és január végéig működött.

A tavalyi tájékoztató árak szerint a belépő felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt 2500 forint volt, a korcsolyakölcsönzés pedig további 2500 forintba került. Az öt év alatti gyerekek ingyenesen használhatták a pályát. Ezek az összegek a 2025/2026-os szezonhoz kapcsolódó árak, az idei díjak még nem véglegesek. Győrben azoknak is érdemes figyelniük a programokat, akik gyerekkel érkeznek: a szervezők a korábbi szezonokban hétvégi korcsolyaoktatást és jégbemutatókat is tartottak.

4. Siófokon ingyenes nyitónappal indul a balatoni korcsolyaszezon

A Balaton télen sem marad programok nélkül: a déli parton több településen is jégpályával készülnek. Elsőként Siófokon lehet majd korcsolyát húzni, ahol a Nagystrandon november 27-én, pénteken reggel 9 órakor nyit a pálya. A szezonkezdet a városnapi rendezvényekhez kapcsolódik, a nyitónapon pedig ingyenesen lehet korcsolyázni.

A nyári fürdőszezon után a Nagystrand így télen is találkozóhellyé válik. A jégpálya mellett ünnepi fényekkel és zenével is készülnek a szervezők. A nyitónap után érvényes belépőárakat és a teljes szezon nyitvatartását érdemes a siófoki szervezők tájékoztatása alapján ellenőrizni.

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A tavalyi szezonban az árak így alakultak Siófokon:

Felnőttjegy: 1600 Ft hétköznap, 2000 Ft kiemelt időszakban.

Gyerek-, diák- és nyugdíjasjegy: 1200, illetve 1600 Ft.

Siófoki felnőtt lakosoknak: 1200, illetve 1600 Ft.

Siófoki gyerekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak: 1000, illetve 1400 Ft.

Korcsolyakölcsönzés: 1000 Ft/alkalom (2 óra).

5. Fonyódon a Vigadó téren nyit a műjégpálya

Egy nappal Siófok után, november 28-án, szombaton Fonyódon is elindul a korcsolyaszezon. A műjégpályát a Vigadó téren, a hajóállomás közelében alakítják ki, ahonnan a Balatonra is remek kilátás nyílik. Az idei szezonban a tavalyinál 30 százalékkal nagyobb jégfelület várja majd a látogatókat, középen külön gyakorlórésszel, a pályához pedig jégfolyosó is kapcsolódik. A kezdők dolgát korcsolyabérlés mellett bérelhető, tanulást segítő pingvin könnyítheti meg, a pihenéshez pedig melegedő iglut is kialakítanak. A jégpálya mellett a Fonyódi Téli Csodavilág is megnyílik, közel húsz látványossággal, köztük fényalagúttal, óriás diótörővel és egy restaurált lovasszánnal.

A fonyódi képviselőtestület támogatásának köszönhetően rendkívül családbarát árakkal találkozhatnak az ide látogatók: a belépőjegy 6 éves korig 600 Ft / fő, a felett egységesen gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt 1 200 Ft / fő. A pályán lehet korcsolyát, fakutyát és a korcsolyázást segítő pingvint is bérelni.

A város képviselő-testülete egyhangúlag támogatta az idei működtetést, a szervezők pedig újdonságokat és meglepetéseket ígérnek. Fonyód december 12-én egy nagyobb balatoni adventi összefogás egyik helyszíne is lesz: Balatonlellével és Badacsonnyal közösen készülnek ünnepi programokkal és karácsonyi vásárral. A három település között ezen a napon a BAHART külön erre az alkalomra meghirdetett adventi hajójárataival is lehet majd közlekedni.

6. Balatonlellén Pingu, a pálya kabalaállata is bemutatkozik

A balatoni korcsolyázás harmadik kiemelt helyszíne Balatonlelle, ahol december 5-én, szombaton tartják a műjégpálya ünnepélyes megnyitóját a rendezvénytéren. Az eseményen bemutatkozik Pingu, a pálya kabalaállata is. A tervek szerint közel 500 négyzetméteres jégfelületet alakítanak majd ki. A szervezők további meglepetésekkel készülnek, a korcsolyázás pedig itt is összeköthető az adventi programokkal. December 12-én Balatonlelle is részt vesz a Fonyóddal és Badacsonnyal közös ünnepi rendezvénysorozatban, így akár egy téli balatoni hajókirándulással is kiegészíthető a program.

7. Komáromban november végére készülhet el a jég a Jókai ligetben

Komáromban a Jókai ligetben alakítják ki a szabadtéri jégpályát. A munkálatok már október végén elkezdődtek: előkészítik a jég alatti ágyazatot, beállítják a korlátokat, majd a hűtőrendszert is kiépítik. A jégkészítés a tervek szerint november 20. körül indulhat, és nyolc-tíz napig tarthat, így a korcsolyázók várhatóan november 28-án, szombaton léphetnek először jégre. A pálya előkészítéséről Neuvirth Imre, a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője számolt be.

Az idei jegyárakról és a pontos nyitvatartásról egyelőre nem találtam közzétett adatot, ezért a korábbi szezon tarifáit nem érdemes aktuálisként feltüntetni.

8. Esztergomban látványos show-val nyitják meg a jégpályát

Esztergomban november 27-én, pénteken nyit a Széchenyi téren felállított jégpálya, az adventi vásár első napján. A hivatalos megnyitót 17:30-kor tartják, az Artist Company LED- és szikrashow-jával, a korcsolyázók pedig 18 órától használhatják a jeget. A vásár négy adventi hétvégén, november 27. és december 20. között várja a látogatókat kézműves árusokkal, ünnepi ételekkel, koncertekkel és gyerekprogramokkal. A jégpálya a tervek szerint 2027. január 3-ig üzemel majd, január 1-je kivételével mindennap. A jegyárakról és a korcsolyakölcsönzés feltételeiről a most elérhető hivatalos tájékoztatás még nem közöl részleteket.

A dátumok egy része még változhat, különösen a szabadtéri pályáknál, ezért indulás előtt érdemes az adott jégpálya vagy önkormányzat hivatalos oldalán ellenőrizni a nyitvatartást és a jegyárakat.

9. Dunakeszi: jégfolyosóval bővül az adventi jégvilág

Dunakeszin november 27-én, pénteken 16 órakor nyit a Jégvilág a Katonadombon. A szervezők a Dunakanyar egyik legnagyobb jégpályájaként hirdetik a létesítményt, amelyhez jégfolyosó is tartozik. Korcsolyát és a kezdőknek segítséget nyújtó pingvint is lehet bérelni, emellett értékmegőrző és ruhatár is lesz. A jégpálya az Advent Dunakeszi programsorozat része: a helyszínen karácsonyi körhinta, kerti vasút, ünnepi fények és téli finomságokat kínáló árusok is várják a látogatókat. A szezon februárig tarthat, az időjárástól függően.

A dunakeszi Jégvilágban a hétköznapi felnőttbelépő 2700, hétvégén és a kiemelt időszakban 2900 forintba kerül, a diákok és nyugdíjasok ugyanezért 2000, illetve 2200 forintot fizetnek. A 3–6 éves gyerekek jegye hétköznap 1500, hétvégén 1700 forint, de csak szülői kísérettel használhatják a pályát. A családoknak kedvezményes csomagokat is kínálnak: a kisebbik 6500, illetve 7100, a nagyobbik 8500, illetve 9300 forintba kerül. Aki korcsolyát bérelne, annak felnőttméretben 2500, gyermekméretben 2000 forinttal kell számolnia. A kezdők pingvint is bérelhetnek 3000 forintért, ehhez további 2000 forint kauciót kérnek.

10. Szigligeten a vár lábánál, balatoni panorámával lehet korcsolyázni

A Szigligeti Várudvarban decembertől ismét jégpályát alakítanak ki, így a Balaton-felvidéken is lesz lehetőség szabadtéri korcsolyázásra. A vár lábánál található pálya különlegessége a téli balatoni panoráma: korcsolyázás közben a tóra is rálátni. A Várudvar hivatalos tájékoztatója több mint 600 négyzetméteres jégfelületet említ, a helyszínen pedig korcsolyát is lehet bérelni. A sportolás után a közeli ételudvarban forró italokkal és meleg ételekkel lehet felmelegedni.

A 2026/2027-es szezon pontos nyitónapját és jegyárait egyelőre nem tették közzé. A legutóbbi szezonban a hétköznapi felnőttbelépő 2100, a gyerekjegy 1600 forint volt, hétvégén és a téli szünetben pedig 2600, illetve 2000 forintba került a belépés. A korcsolyabérlés két órára 2000 forintba került. Ezeket azonban csak korábbi árakként érdemes feltüntetni, nem idei tarifaként