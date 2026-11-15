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Vörösmarty téri adventi karácsonyi vásár árak 2026-ban, Budapest, Fotó: Gosztola Judit
Kvíz

Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2026-ban?

Pénzcentrum
2026. november 15. 10:34 3 perc

Már november 13-án délelőtt megnyitott a Vörösmarty téri karácsonyi vásár 2026-ban. Ahogy minden évben, a Pénzcentrum idén is felmérte a terepet, milyen árakkal lehet találkozi idén az ország ikonikus ünnepi forgatagában. Idén is egészen döbbenetes árakkal találkozhatunk a Vörösmarty téren, bár sok étel-ital ugyanazon az áron kapható, mint tavaly. Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy lángos, töltött káposzta, sült gesztenye, kürtős kalács az idei adventi vásárban? Töltsd ki a kvízünket és kerülj képbe az árakkal!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2026-ban?

1/10 kérdés
Mennyibe kerül 3 dl forralt bor 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
1500 forint
1900 forint
1350 forint
1750 forint
2/10 kérdés
Mennyibe kerül 3 dl tea 2026-ban Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
1600 forint
1200 forint
1000 forint
1400 forint
3/10 kérdés
Mennyiért adják a sima lángost 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
2400 forint
2600 forint
2200 forint
2800 forint
4/10 kérdés
Mennyibe kerül egy adag hasábburgonya 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
2600 forint
2850 forint
3100 forint
3350 forint
5/10 kérdés
Mennyibe kerül a sült kolbász bagettben 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
6100 forint
5600 forint
5200 forint
6500 forint
6/10 kérdés
Mennyiért adják a töltött káposztát 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
5700 forint
4800 forint
5100 forint
5400 forint
7/10 kérdés
Mennyiért adják a gulyáslevest cipóban 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
4700 forint
5700 forint
4200 forint
5200 forint
8/10 kérdés
Mennyiért adják a kürtőskalácsot 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
2300 forint
2900 forint
3200 forint
2600 forint
9/10 kérdés
Mennyibe kerül a sült gesztenye (10 dkg) 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
3500 forint
2750 forint
3250 forint
3000 forint
10/10 kérdés
Mennyibe kerül a túrós rétes 2026-ban Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
1900 forint
1600 forint
2200 forint
2500 forint

Megnyitott a karácsonyi vásár a Vörösmarty téren, a vásárra a belépés ingyenes, a rendezvény egészen szilveszter éjszakájáig tart. A vásárban idén is hazai kézművesek kínálják termékeiket, a különféle gasztronómiai standoknál pedig az ünnepi időszakra jellemző ételekből és italokból válogathatnak a látogatók. Az étel- és italkínálat nem túl pénztárcabarát idén sem, de a nézelődés egyelőre még ingyen van.

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Kíváncsi vagy az árakra? Kattints a képekre, hogy megnyisd a galériáinkat:

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Megnéznéd, hogy alakultak a tavalyi árak? Töltsd ki tavalyi kvízünket a Vörösmarty téri karácsonyi vásár árairól!

Címlapkép: Gosztola Judit
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