Már november 13-án délelőtt megnyitott a Vörösmarty téri karácsonyi vásár 2026-ban. Ahogy minden évben, a Pénzcentrum idén is felmérte a terepet, milyen árakkal lehet találkozi idén az ország ikonikus ünnepi forgatagában. Idén is egészen döbbenetes árakkal találkozhatunk a Vörösmarty téren, bár sok étel-ital ugyanazon az áron kapható, mint tavaly. Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy lángos, töltött káposzta, sült gesztenye, kürtős kalács az idei adventi vásárban? Töltsd ki a kvízünket és kerülj képbe az árakkal!

Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2026-ban? 1/10 kérdés Mennyibe kerül 3 dl forralt bor 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 1500 forint 1900 forint 1350 forint 1750 forint Következő kérdés 2/10 kérdés Mennyibe kerül 3 dl tea 2026-ban Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 1600 forint 1200 forint 1000 forint 1400 forint Következő kérdés 3/10 kérdés Mennyiért adják a sima lángost 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 2400 forint 2600 forint 2200 forint 2800 forint Következő kérdés 4/10 kérdés Mennyibe kerül egy adag hasábburgonya 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 2600 forint 2850 forint 3100 forint 3350 forint Következő kérdés 5/10 kérdés Mennyibe kerül a sült kolbász bagettben 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 6100 forint 5600 forint 5200 forint 6500 forint Következő kérdés 6/10 kérdés Mennyiért adják a töltött káposztát 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 5700 forint 4800 forint 5100 forint 5400 forint Következő kérdés 7/10 kérdés Mennyiért adják a gulyáslevest cipóban 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 4700 forint 5700 forint 4200 forint 5200 forint Következő kérdés 8/10 kérdés Mennyiért adják a kürtőskalácsot 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 2300 forint 2900 forint 3200 forint 2600 forint Következő kérdés 9/10 kérdés Mennyibe kerül a sült gesztenye (10 dkg) 2026-ban a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 3500 forint 2750 forint 3250 forint 3000 forint Következő kérdés 10/10 kérdés Mennyibe kerül a túrós rétes 2026-ban Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 1900 forint 1600 forint 2200 forint 2500 forint Eredmények

Megnyitott a karácsonyi vásár a Vörösmarty téren, a vásárra a belépés ingyenes, a rendezvény egészen szilveszter éjszakájáig tart. A vásárban idén is hazai kézművesek kínálják termékeiket, a különféle gasztronómiai standoknál pedig az ünnepi időszakra jellemző ételekből és italokból válogathatnak a látogatók. Az étel- és italkínálat nem túl pénztárcabarát idén sem, de a nézelődés egyelőre még ingyen van.

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Megnéznéd, hogy alakultak a tavalyi árak? Töltsd ki tavalyi kvízünket a Vörösmarty téri karácsonyi vásár árairól!

Címlapkép: Gosztola Judit