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Megszólalt az árréstop kivezetéséről Varga Mihály, szerinte ez vár most a vásárlókra
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az árréstop kivezetésével kapcsolatban azt írt a Facebook-oldalára, hogy szerinte ezt a lépést a csökkenő árak tették lehetővé, a szabályozás kivezetése pedig élénkíti majd a piaci versenyt, és középtávon további ármérséklődést hozhat, közölte a Portfolio.
Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, az Országgyűlés döntése értelmében megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozás. Az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot a parlament kedden fogadta el.
A most eltörölt intézkedés az érintett élelmiszerek esetében legfeljebb 10, míg a drogériai termékeknél 15 százalékos árrést engedélyezett. A korlátozás megszüntetésével egyidejűleg a kötelező készletezésre és a saját márkás termékek arányára vonatkozó előírások is hatályukat vesztik, így a kereskedők újra szabadabban alakíthatják a kínálatukat és az árképzésüket.
Varga Mihály a döntésre a közösségi médiában reagált, hangsúlyozta, hogy a piacok hatékonyabb működése végső soron a vásárlóknak kedvez. A kedvező folyamatokat a bejegyzéshez csatolt októberi inflációs adatok is alátámasztják, amelyek alapján az érintett termékkörök többségénél már árcsökkenés tapasztalható. A legjelentősebb visszaesést a húskonzerveknél mérték, de érzékelhetően olcsóbb lett a vaj, a vajkrém, a sajt, a sertéshús és a gyümölcs is. Ezzel szemben drágulást csupán a burgonya és az étolaj esetében regisztráltak az őszi felmérések során.
Címlapi kép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
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