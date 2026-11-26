Októberben 4 millió 682 ezren dolgoztak Magyarországon, miközben a munkanélküliek száma meghaladta a 214 ezret – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A munkanélküliségi ráta 4,4 százalékot tett ki, az augusztus és október közötti időszakban pedig lényegében változatlan maradt a foglalkoztatottak száma az előző év azonos időszakához képest. A munkaerőpiaci helyzetet ugyanakkor árnyalja, hogy az álláskeresés egyre hosszabb időt vehet igénybe: a munkanélküliek átlagosan 11,4 hónapig kerestek munkát, ráadásul az egy évnél hosszabb ideje állást keresők aránya is emelkedett.

2026 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 682 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 214 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt.

A 2026. augusztus–októberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 675 ezer főt tett ki, mely lényegében megegyezett az előző év azonos időszakában mért értékkel. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 2 millió 477 ezer fő, a nők esetében 2 millió 198 ezer fő volt.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 481 ezer fő dolgozott, a közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer főt, a külföldön dolgozóké 122 ezer főt tett ki.

A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta 75,8% volt, 0,5 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban. A férfiak esetében 79,4%-ot, a nők körében pedig 72,1%-ot mutatott.

Munkanélküliség

A 2026. augusztus–októberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 111 ezer főt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3%-ot tett ki, a nőknél a létszám 106 ezer fő, a ráta 4,6% volt.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,4 hónapot vett igénybe. A munkanélküliek 39,9%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 4,9 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől, míg a több mint egy éve munkát keresőké 0,5 százalékponttal, 33,0%-ra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. október végén az egy évvel korábbihoz képest 0,3%-kal, 221 ezer főre emelkedett.