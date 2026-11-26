A harmadik negyedévre jelentősen fékezett a magyar lakásárak emelkedése, ezzel csökkent a túlértékeltség is a piacon – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentéséből. Ezzel járt az is, hogy az évek óta csökkenő-stagnáló bérleti hozamban látszik némi fordulat. Ugyanakkor várhatóan egy darabig még nem éri majd meg befektetési céllal lakást venni, erre utal az is, hogy a külföldi vásárlók igyekeznek most távol maradni a magyar piactól.

Az elmúlt időszakban már több adat is alátámasztotta, hogy a hazai lakásárak emelkedésének üteme lassult, ezt mutatják az MNB aktuális statisztikái is. A jegybank friss, harmadik negyedéves lakáspiaci jelentése szerint országosan 6,6 százalékos volt a drágulás éves alapon, ami jelentősen elmarad a korábbi évek 10-20%-os áremelkedésétől. Ennél alacsonyabb értékre 2015 óta mindössze kétszer, 2023 közepén volt példa a jegybank adatai szerint. Ezen belül Budapesten 5,3%-kal, a vidéki városokban 8,1%-kal, míg a községekben 4,1%-kal voltak magasabbak a lakásárak, mint egy évvel korábban. Negyedéves alapon a második negyedévben mért 0,8 százalékos árcsökkenés után nyáron is mindössze fél százalékkal emelkedtek az árak.

A lassuló drágulási ütemmel a lakásárak túlértékeltsége is csökkent, országosan az MNB becslései szerint az idei év közepén mintegy 14,9 százalékkal voltak drágábbak az ingatlanok az indokoltnál, tavaly év végén ez az érték még 17,2 százalék volt. Budapesten ugyanakkor a visszafogott drágulás ellenére sem fordult még át egyértelműen a piac, a második negyedévhez hasonlóan ezúttal is 19,3 százalékos túlértékeltséget becsült az MNB.

„A tavaly indult Otthon Start program elsősorban a vidéki városok piacát mozgatta meg, Budapesten az erős túlértékeltség miatt szűk a kínálat olyan lakásból, ami belefér a 1,5 millió forintos négyzetméterlimitbe” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Hozzátette, hogy vidéken viszont a megjelenő extra kereslet láthatóan nem okozott növekedést a túlértékeltségben, legfeljebb a program indulásakor, 2025 őszén látszottak ennek jelei átmenetileg.

Az Otthon Start még egy érdekességet okozott a piacon: a program indulása óta nagyjából csökkenő tendenciát mutat a befektetési céllal vásárlók nettó részvétele a piacon, vagyis inkább már eladóként jelent meg ez a réteg, miközben 2025 végén Budapesten és vidéken is új csúcsra, 40 százalék fölé emelkedett az első lakásvásárlók aránya. Vagyis ebből a szempontból sikeresnek volt mondható az Otthon Start, hiszen a megcélzott réteget segítette első saját lakásának megvásárlásához, miközben a befektetők egy részét kiszorította a piacról.

Persze ez nem csak a kedvezményes kamatozású hitellehetőség eredménye volt. Az előretekintő éves bérbeadási hozam évek óta trendszerűen csökken, ma már ködbe vész a tíz évvel ezelőtti, kiadásból származó 10 százalék körüli éves megtérülés. Ebben a környezetben pedig a befektetőknek kapóra jött a kereslet mesterséges élénkítése, hiszen így könnyebben tudtak kiszállni akkor, amikor már a lakossági állampapírokkal is a bérbeadásnál jobb hozamot lehetett elérni. Most azonban úgy tűnik, hogy a várható hozam is elérte mélypontját, az utóbbi hónapokban már Budapesten és vidéken is emelkedést tapasztalt a jegybank. Így a fővárosban szeptemberben 4,4%-os, vidéken pedig 5,45%-os hozamra volt kilátás.

A KSH friss adata is a fenti tendenciát támasztja alá, a statisztikai hivatal szerint 2025-ben 15%-kal kevesebb külföldi vásárlót regisztráltak a magyar lakáspiacon, mint egy évvel korábban. Ezeknek a vásárlásoknak az összértéke 251 milliárd forint volt, így a teljes lakáspiaci forgalom mindössze 3,8%-át bonyolították külföldiek. A legtöbb lakást tavaly német, román és szlovák állampolgárok vették meg Magyarországon, majd a dobogóról leszorulva negyedik helyen álltak a kínaiak.

További érdekesség, hogy az orosz vevők fizették a legmagasabb átlagos négyzetméterárat (1,4 millió forint), mögöttük álltak a kínaiak 1,3 millióval. Ennek a magyarázata, hogy az ázsiai országból érkezők például szinte kizárólag Budapesten vásároltak lakást, ahol jóval magasabbak a négyzetméterárak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezzel szemben a piacon legnagyobb külföldi szereplőnek számító németek esetében mindössze 300 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, mivel alig minden huszadik vásárlás esett csak a fővárosra. A németeknél alacsonyabb átlagos áron csak a román állampolgárok vásároltak, ők átlagosan 200 ezer forintot fizettek, vélhetően egyrészt az alacsonyabb vásárlóerejük, másrészt a határmenti megyék (Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár) mérsékelt árszintje miatt. A német vásárlók 30 százaléka volt 65 éven felüli, ami a legmagasabb aránynak számított, a kínaiak vagy a vietnámiak esetében ugyanez 3 százalék körül alakult mindössze.

A külföldi kereslet meredek visszaesése egybecseng a fenti tendenciával, ami a befektetési célú vásárlások visszaszorulását mutatja. Ráadásul az idei forinterősödéssel tovább csökkenhetett a magyar lakáspiac vonzereje.

A bérleti hozam lassú emelkedésnek indulása akár azt is jelenthetné, hogy idővel újra megjelenhetnek a befektetők a piacon, azonban Valkó Dávid szerint erre még egy kicsit várni kell majd.

„Elindult az Otthon Start helyébe lépő Wekerle Plusz program, mely a korábbinál célzottabban, de továbbra is az első lakást vásárló fiatalokat támogatja, illetve elsősorban újépítésű lakások vásárlására ösztönöz. Ráadásul érvényben maradt a 1,5 millió forintos maximális négyzetméterár, ami Budapesten továbbra is nagyon leszűkíti az elérhető ingatlanok körét” – emelte ki az OTP Ingatlanpont szakembere.

Éppen ezért ő 2027-ben is kissé tovább csökkenő forgalommal és visszafogott, az ideihez hasonló, 5% körüli áremelkedéssel számol csak a piacon. Bár ez hozzájárulna a bérbeadási hozam emelkedéséhez, ugyanakkor a kormány támogatott állami bérlakásprogramot is tervez, valamint kollégiumi férőhelyeket is építene, ami viszont leszűkíti a keresletet az albérleti piacon. Valkó Dávid szerint várhatóan majd csak 2028-ban jöhet el ismét tartósabban a befektetők ideje a magyar lakáspiacon, amikor már látszanak ezeknek az intézkedéseknek a pontos hatásai, illetve ha lesznek majd annak jelei, hogy a lakásárak ismét elindulhatnak felfelé.