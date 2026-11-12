2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Különböző magyar bankjegyek háttere. Európa, Magyarország, banki koncepció.
Megtakarítás

Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet

Németh László Dávid
2026. november 12. 13:00 6 perc
  Gyors összefoglaló
Nincs időd most végigolvasni? Itt a lényeg röviden

Elsőre vonzó lehetőségnek tűnik, hogy a részvényeid megtartása mellett rendszeresen pénzt kapj a vállalatok nyereségéből, ehhez azonban akár több tízmillió forintot is be kell fektetned. Kiszámoltuk mekkora tőke kell havi 50, 100 vagy 200 ezer forint osztalékhoz, mellette azt is megnéztük, milyen kifizetésekre számíthatsz néhány ismert amerikai és magyar vállalat részvényeitől.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Amikor részvényt vásárolsz, általában arra számítasz, hogy idővel emelkedik majd az árfolyama, így később drágábban adhatod el. Az osztalékfizető vállalatoknál azonban más lehetőség is van. A részvényeid megtartása mellett a cég nyereségéből is részesülhetsz, vagyis pénzt kaphatsz a befektetésed után. Az összeg attól függ, hány részvényed van és mennyi osztalékot fizet a vállalat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha például havi 100 ezer forintot szeretnél kapni, az egy év alatt 1,2 millió forint osztalékot jelent. Négy százalékos éves osztalékhozammal számolva ehhez 30 millió forintnyi befektetésre lenne szükséged. Kiszámoltuk azt is, mekkora befektetésre lenne szüksége annak, aki megduplázná az osztalékból származó bevételét és havi 200 ezer forintot szeretne zsebre tenni. Ez évi 2,4 millió forintos bevételt jelentene, amihez ugyanezzel a hozammal már 60 millió forintnyi befektetésre lenne szükség. Nézzük meg, hogyan változik ez az összeg, ha alacsonyabb vagy éppen magasabb osztalékhozammal számolunk!

Már ebből is látszik, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen osztalékhozammal számolsz. Korábbi példánknál maradva havi 100 ezer forintnál, négy százalékos hozam mellett 30 millió forintot kell befektetned, hat százaléknál viszont már 20 millió forint is elegendő lehet. Ez elsőre csábító különbségnek tűnik, de a magasabb osztalékhozam mögött sokszor nagyobb kockázat is állhat.

Fontos, hogy a fenti összegek bruttó, vagyis adózás előtti osztalékbevételt mutatnak.

A számítás azt feltételezi, hogy a kiválasztott részvények a teljes időszakban megtartják az adott osztalékhozamot, ami a valóságban korántsem garantált. A vállalatok ugyanis emelhetik, csökkenthetik, de akár meg is szüntethetik az osztalékfizetést.

Mely ismert vállalatok fizetnek osztalékot?

Ha osztalékfizető részvényekben gondolkodsz, nem kell ismeretlen cégek között keresgélned. Az amerikai tőzsdén számos olyan nagyvállalatot találsz, amelyek termékeit vagy szolgáltatásait a mindennapokból is ismerheted. A Coca-Cola, McDonald's, Johnson & Johnson, Microsoft vagy éppen az Apple is fizet osztalékot a részvényeseinek. A magyar piacon is találhatsz ilyen vállalatokat.

Az OTP, Mol, Richter és a Magyar Telekom mellett például a Zwack részvényeit is érdemes megvizsgálni, ha a hazai osztalékfizető cégek érdekelnek. Az osztalékból származó bevétel megértéséhez azt is érdemes megnézni, hogy egy vállalat mekkora összeget fizet részvényenként és az aktuális árfolyamhoz képest milyen hozamot jelent.

A táblázatban az éves részvényenkénti osztalékot és az aktuális árfolyam alapján számított osztalékhozamot is feltüntetjük. Utóbbi azt mutatja meg, hogy a részvény jelenlegi piaci árához képest mekkora éves kifizetést kapsz. Például egy részvény éves osztaléka 4 dollár, az árfolyama pedig 100 dollár, akkor az osztalékhozama 4 százalék.

Ez jó kiindulópont az összehasonlításhoz, de önmagában még nem mondja meg, hogy melyik részvény a jobb választás. Ehhez azt is érdemes megnézned, mennyire stabil a vállalat működése és képes-e hosszabb távon fenntartani az osztalékot.

Kapcsolódó cikkeink:

Az osztalékhozam azonban nem állandó érték, hiszen a részvény árfolyamának változásával együtt ez a mutató is módosul. Például, ha egy részvényért 10 ezer forintot kell fizetned és a vállalat évente 500 forint osztalékot fizet utána, akkor az osztalékhozam 5 százalék. Ha viszont a részvény árfolyama 8 ezer forintra esik, miközben az osztalék összege változatlan marad, a hozam már 6,25 százalékra emelkedik. Vagyis a magasabb osztalékhozam nem mindig jelent nagyobb kifizetést, hiszen az is előfordulhat, hogy csak a részvény árfolyama esett vissza.

Mikor érkezik meg az osztalék a számládra?

Van még egy dolog, amire érdemes figyelned, ha esetleg havi osztalékbevételben gondolkodsz. Nem minden vállalat ugyanakkor és ugyanolyan gyakran fizet. Az amerikai cégek közül sok negyedévente utalja az osztalékot, míg a magyar vállalatoknál jellemzőbb az évi egyszeri kifizetés. Vannak olyan cégek és befektetési alapok is, amelyek havonta fizetnek.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezért, ha a számításaink szerint havi 100 ezer forint osztalékbevételre tehetsz szert, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden hónapban pontosan ennyi pénz érkezik a számládra.

Lehet, hogy az éves osztalékot egyetlen nagyobb összegben kapod meg, más vállalatok viszont több részletben fizetnek. A havi összeg tehát az éves osztalékbevétel havi átlaga, nem egy garantált havi kifizetés.

Vigyázz a magas osztalékhozammal!

Könnyű elcsábulni egy olyan részvény láttán, amely 6-8 százalékos osztalékhozamot kínál. Mielőtt azonban csak emiatt vásárolnál belőle, érdemes utánanézned, miért ilyen magas a hozam. Előfordulhat, hogy a részvény árfolyama jelentősen esett és emiatt nőtt meg az osztalékhozam.

Ez akár arra is utalhat, hogy a piac problémákat lát a vállalat működésében és a jövőben az osztalék csökkentésére számít.

Az osztalék nem jelent automatikus nyereséget. Hiába kapsz rendszeresen kifizetést, ha közben a részvény árfolyama nagyobb mértékben esik, összességében veszteséges lehet a befektetésed.

A két példa jól mutatja, hogy önmagában az osztalék összege még nem árulja el, mennyire volt sikeres a befektetésed. Mindkét vállalat részvényei után 50 ezer forintot kaptál, az árfolyam változása miatt azonban az egyik esetben nyereséget értél el, a másikban viszont veszteséggel zártad az évet.

Éppen ezért ne csak azt nézd, mennyi pénzt fizet egy vállalat a részvényei után. Érdemes azt is megvizsgálnod, mennyire nyereséges a cég, mekkora adósságot görget maga előtt és az elmúlt években hogyan változott az osztaléka. Az sem jó ötlet, ha minden megtakarításodat egyetlen vállalat részvényeibe teszed. Ha több különböző cég és ágazat között osztod meg a pénzed, mérsékelheted annak kockázatát, hogy egyetlen vállalat problémája az egész befektetésedet érintse.

Mennyi marad nálad az osztalékból?

A bruttó osztalékból azonban még adóznod is kell. Magyar részvények után főszabály szerint 15 százalék személyi jövedelemadót (szja) fizetsz, szochót viszont a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvények osztaléka után nem kell fizetned. Az amerikai részvényeknél már más a helyzet.

A kettős adóztatási egyezmény megszűnése miatt az Egyesült Államok főszabály szerint 30 százalék forrásadót von le, emellett Magyarországon is felmerülhet további adófizetési kötelezettség. A ténylegesen nálad maradó összeg tehát attól is függ, hogy melyik ország részvényébe fektetsz és milyen adózási szabályok vonatkoznak rád.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #tőzsde #hozam #osztalék #részvények #részvénypiac #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:00
12:43
12:34
12:22
12:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 12. 10:38 Hatalmas bejelentést tett a Richter, történelmi csúcsra lőtt ki az árfolyam, földbe állt az Nvidia
november 11. 18:37 Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
november 11. 13:28 Újabb nyomás alatt a forint: az amerikai döntések miatt elszabadult a dollár árfolyama
november 11. 10:34 Széttépik az OTP-t és a Siemens Energy-t a tőzsdéken – De mi történik az Alteónál?
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 11. 16:50
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Kiszámoló  |  2026. november 11. 18:45
Lakástakarék vagy állampapír?
Lakástakarék vagy állampapír? Állami támogatás vagy magasabb kamat? Január elsejétől indul az új lak...
Holdblog  |  2026. november 11. 07:00
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 mil...
Bankmonitor  |  2026. november 10. 11:30
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Er...
Kasza Elliott-tal  |  2026. november 10. 10:30
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 11.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 12.
Nyugdíjemelés 2027: itt a kalkulátor, pontosan ennyi plusz pénz érkezik januárban - Sok nyugdíjasnak nem 3%, hanem ennél is több emelés jár jövőre
2026. november 12.
Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
2026. november 11.
Rosszul járhat, aki most a LEGO saját boltjában vásárol: a Lidl, a Tesco, az Auchan és a Müller is durván alá ment az áraknak
NAPTÁR
Tovább
2026. november 12. csütörtök
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
2
2 hete
412 ezer forintos támogatásról döntött a Tisza-kormány: 2027-től jár azoknak a megtakarítóknak, akik maximálisan kihasználják
3
4 hete
Családi pótlék utalás 2026 november: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
4
3 hete
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
5
4 hete
Nem semmi mázli a régiségvásáron: kiderült, hogy a 10 ezer forintért vásárolt festmény valójában több száz milliót ér
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 12:15
Vitézy Dávid több ezermilliárdos fejlesztési hullámot indítana el, a társasházak is pénzhez juthatnak
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 11:54
Magyar Péter bejelentése: ratifikáljuk az Isztambuli Egyezményt, módosul a szívhangrendelet
Agrárszektor  |  2026. november 12. 12:31
Nagyszabású beavatkozás zajlik itthon: drámai mentőakció indult