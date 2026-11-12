Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet

Elsőre vonzó lehetőségnek tűnik, hogy a részvényeid megtartása mellett rendszeresen pénzt kapj a vállalatok nyereségéből, ehhez azonban akár több tízmillió forintot is be kell fektetned. Kiszámoltuk mekkora tőke kell havi 50, 100 vagy 200 ezer forint osztalékhoz, mellette azt is megnéztük, milyen kifizetésekre számíthatsz néhány ismert amerikai és magyar vállalat részvényeitől.

Amikor részvényt vásárolsz, általában arra számítasz, hogy idővel emelkedik majd az árfolyama, így később drágábban adhatod el. Az osztalékfizető vállalatoknál azonban más lehetőség is van. A részvényeid megtartása mellett a cég nyereségéből is részesülhetsz, vagyis pénzt kaphatsz a befektetésed után. Az összeg attól függ, hány részvényed van és mennyi osztalékot fizet a vállalat.

Ha például havi 100 ezer forintot szeretnél kapni, az egy év alatt 1,2 millió forint osztalékot jelent. Négy százalékos éves osztalékhozammal számolva ehhez 30 millió forintnyi befektetésre lenne szükséged. Kiszámoltuk azt is, mekkora befektetésre lenne szüksége annak, aki megduplázná az osztalékból származó bevételét és havi 200 ezer forintot szeretne zsebre tenni. Ez évi 2,4 millió forintos bevételt jelentene, amihez ugyanezzel a hozammal már 60 millió forintnyi befektetésre lenne szükség. Nézzük meg, hogyan változik ez az összeg, ha alacsonyabb vagy éppen magasabb osztalékhozammal számolunk!

Már ebből is látszik, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen osztalékhozammal számolsz. Korábbi példánknál maradva havi 100 ezer forintnál, négy százalékos hozam mellett 30 millió forintot kell befektetned, hat százaléknál viszont már 20 millió forint is elegendő lehet. Ez elsőre csábító különbségnek tűnik, de a magasabb osztalékhozam mögött sokszor nagyobb kockázat is állhat.

Fontos, hogy a fenti összegek bruttó, vagyis adózás előtti osztalékbevételt mutatnak.

A számítás azt feltételezi, hogy a kiválasztott részvények a teljes időszakban megtartják az adott osztalékhozamot, ami a valóságban korántsem garantált. A vállalatok ugyanis emelhetik, csökkenthetik, de akár meg is szüntethetik az osztalékfizetést.

Mely ismert vállalatok fizetnek osztalékot?

Ha osztalékfizető részvényekben gondolkodsz, nem kell ismeretlen cégek között keresgélned. Az amerikai tőzsdén számos olyan nagyvállalatot találsz, amelyek termékeit vagy szolgáltatásait a mindennapokból is ismerheted. A Coca-Cola, McDonald's, Johnson & Johnson, Microsoft vagy éppen az Apple is fizet osztalékot a részvényeseinek. A magyar piacon is találhatsz ilyen vállalatokat.

Az OTP, Mol, Richter és a Magyar Telekom mellett például a Zwack részvényeit is érdemes megvizsgálni, ha a hazai osztalékfizető cégek érdekelnek. Az osztalékból származó bevétel megértéséhez azt is érdemes megnézni, hogy egy vállalat mekkora összeget fizet részvényenként és az aktuális árfolyamhoz képest milyen hozamot jelent.

A táblázatban az éves részvényenkénti osztalékot és az aktuális árfolyam alapján számított osztalékhozamot is feltüntetjük. Utóbbi azt mutatja meg, hogy a részvény jelenlegi piaci árához képest mekkora éves kifizetést kapsz. Például egy részvény éves osztaléka 4 dollár, az árfolyama pedig 100 dollár, akkor az osztalékhozama 4 százalék.

Ez jó kiindulópont az összehasonlításhoz, de önmagában még nem mondja meg, hogy melyik részvény a jobb választás. Ehhez azt is érdemes megnézned, mennyire stabil a vállalat működése és képes-e hosszabb távon fenntartani az osztalékot.

Az osztalékhozam azonban nem állandó érték, hiszen a részvény árfolyamának változásával együtt ez a mutató is módosul. Például, ha egy részvényért 10 ezer forintot kell fizetned és a vállalat évente 500 forint osztalékot fizet utána, akkor az osztalékhozam 5 százalék. Ha viszont a részvény árfolyama 8 ezer forintra esik, miközben az osztalék összege változatlan marad, a hozam már 6,25 százalékra emelkedik. Vagyis a magasabb osztalékhozam nem mindig jelent nagyobb kifizetést, hiszen az is előfordulhat, hogy csak a részvény árfolyama esett vissza.

Mikor érkezik meg az osztalék a számládra?

Van még egy dolog, amire érdemes figyelned, ha esetleg havi osztalékbevételben gondolkodsz. Nem minden vállalat ugyanakkor és ugyanolyan gyakran fizet. Az amerikai cégek közül sok negyedévente utalja az osztalékot, míg a magyar vállalatoknál jellemzőbb az évi egyszeri kifizetés. Vannak olyan cégek és befektetési alapok is, amelyek havonta fizetnek.

Ezért, ha a számításaink szerint havi 100 ezer forint osztalékbevételre tehetsz szert, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden hónapban pontosan ennyi pénz érkezik a számládra.

Lehet, hogy az éves osztalékot egyetlen nagyobb összegben kapod meg, más vállalatok viszont több részletben fizetnek. A havi összeg tehát az éves osztalékbevétel havi átlaga, nem egy garantált havi kifizetés.

Vigyázz a magas osztalékhozammal!

Könnyű elcsábulni egy olyan részvény láttán, amely 6-8 százalékos osztalékhozamot kínál. Mielőtt azonban csak emiatt vásárolnál belőle, érdemes utánanézned, miért ilyen magas a hozam. Előfordulhat, hogy a részvény árfolyama jelentősen esett és emiatt nőtt meg az osztalékhozam.

Ez akár arra is utalhat, hogy a piac problémákat lát a vállalat működésében és a jövőben az osztalék csökkentésére számít.

Az osztalék nem jelent automatikus nyereséget. Hiába kapsz rendszeresen kifizetést, ha közben a részvény árfolyama nagyobb mértékben esik, összességében veszteséges lehet a befektetésed.

A két példa jól mutatja, hogy önmagában az osztalék összege még nem árulja el, mennyire volt sikeres a befektetésed. Mindkét vállalat részvényei után 50 ezer forintot kaptál, az árfolyam változása miatt azonban az egyik esetben nyereséget értél el, a másikban viszont veszteséggel zártad az évet.

Éppen ezért ne csak azt nézd, mennyi pénzt fizet egy vállalat a részvényei után. Érdemes azt is megvizsgálnod, mennyire nyereséges a cég, mekkora adósságot görget maga előtt és az elmúlt években hogyan változott az osztaléka. Az sem jó ötlet, ha minden megtakarításodat egyetlen vállalat részvényeibe teszed. Ha több különböző cég és ágazat között osztod meg a pénzed, mérsékelheted annak kockázatát, hogy egyetlen vállalat problémája az egész befektetésedet érintse.

Mennyi marad nálad az osztalékból?

A bruttó osztalékból azonban még adóznod is kell. Magyar részvények után főszabály szerint 15 százalék személyi jövedelemadót (szja) fizetsz, szochót viszont a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvények osztaléka után nem kell fizetned. Az amerikai részvényeknél már más a helyzet.

A kettős adóztatási egyezmény megszűnése miatt az Egyesült Államok főszabály szerint 30 százalék forrásadót von le, emellett Magyarországon is felmerülhet további adófizetési kötelezettség. A ténylegesen nálad maradó összeg tehát attól is függ, hogy melyik ország részvényébe fektetsz és milyen adózási szabályok vonatkoznak rád.