A próbák során kisebb szoftverhibákra derült fény, amelyeket ki kell javítani.
Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye
Alaposan átalakulhat a világgazdasági erősorrend a következő másfél évtizedben. Az Egyesült Államok ugyan megőrizheti első helyét, Kína egyre közelebb kerülhet hozzá, India pedig Németországot és Japánt is megelőzve a világ harmadik legnagyobb gazdaságává válhat. Eközben Európa fokozatosan veszít a globális gazdaságban betöltött súlyából, a közép- és kelet-európai országok között pedig Lengyelország emelkedhet ki.
A Visual Capitalist a Cebr World Economic League Table 2026 című előrejelzése alapján mutatta be, hogyan nézhet ki a világgazdaság 2040-ben. A prognózis szerint a világ teljes nominális GDP-je a 2026-ra becsült 124 ezer milliárd dollárról 227 ezer milliárd dollárra emelkedhet 2040-re. Ez 83 százalékos növekedésnek felel meg, bár az összehasonlítás folyó dollárban készült, vagyis az infláció hatását nem szűrték ki.
Az Egyesült Államok 2040-ben is a világ legnagyobb gazdasága lehet, a Cebr előrejelzése szerint GDP-je elérheti az 52,9 ezer milliárd dollárt. Kína eközben 47,9 ezer milliárd dolláros gazdasággal a második helyen állhat majd. A két ország közötti különbség így a jelenlegi, 2026-ra becsült 10,7 ezer milliárd dollárról mindössze 5 ezer milliárdra szűkülhet.
A globális gazdasági erőviszonyok átalakulását jól mutatja, hogy az Egyesült Államok világ-GDP-ből való részesedése a 2026-os 26 százalékról 2040-re 23 százalékra mérséklődhet, miközben Kínáé 17-ről 21 százalékra nőhet. A két nagyhatalom tehát egyre közelebb kerül egymáshoz, de az amerikai gazdaság továbbra is megőrizheti vezető szerepét.
A harmadik helyezett India lehet, amelynek gazdasága a prognózis szerint 14,1 ezer milliárd dollárra nőhet. Ez különösen látványos előrelépés lenne, hiszen az ország 2026-ban még a negyedik helyen áll. A Cebr várakozásai szerint India már 2029-ben megelőzheti Németországot, és ezzel a világ harmadik legnagyobb gazdaságává válhat. A három legnagyobb gazdaság együttesen a világ teljes, 227 ezer milliárd dolláros kibocsátásának mintegy 51 százalékát adhatja 2040-ben. Vagyis a globális gazdasági teljesítmény több mint fele három országban összpontosulhat.
Ázsia egyre nagyobb szeletet hasíthat ki a világgazdaságból
A rangsor egyik legfontosabb üzenete, hogy a gazdasági súlypont fokozatosan Ázsia felé tolódik. A kontinens részesedése a világ GDP-jéből a 2026-os 32 százalékról 2040-re 39 százalékra emelkedhet, miközben Európa súlya 26-ról 21 százalékra csökkenhet. Észak-Amerika részesedése ugyanezen időszak alatt 30-ról 27 százalékra mérséklődhet.
India mellett Indonézia is komoly előrelépést érhet el. A délkelet-ázsiai ország a 2026-os 17. helyről egészen a nyolcadik pozícióig kapaszkodhat fel, 2040-re pedig 4182 milliárd dolláros gazdasággal rendelkezhet. Ezzel Olaszországot is megelőzheti, amely a 11. helyre csúszhat vissza.
A világ tíz legnagyobb gazdasága között így már három ázsiai ország is szerepelhet. Kína és India mellett Indonézia erősödése azt jelzi, hogy a térség egyre fontosabb szerepet játszhat a nemzetközi termelésben, a kereskedelemben és a beruházásokban.
A fejlett európai gazdaságok eközben továbbra is jelentős szereplők maradnak, de a globális rangsorban többük pozíciója romolhat. Németország például a harmadik helyről a negyedikre, Japán az ötödikről a hatodikra kerülhet, miközben az Egyesült Királyság az ötödik pozícióba léphet előre.
Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nyertese Lengyelország lehet
A régió országainak várható teljesítménye meglehetősen vegyes képet mutat. A vizsgált közép- és kelet-európai országok közül Lengyelország állhat a legelőkelőbb helyen, a világranglista 21. pozíciójában. A lengyel gazdaság nominális GDP-je 2040-re elérheti az 1828 milliárd dollárt, amivel az ország a világ húsz legnagyobb gazdaságának közvetlen közelébe kerülhet.
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Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Lengyelország már jelenleg is a régió egyik legfontosabb gazdasági központja. A következő években a nagy belső piac, az ipari kapacitások, az uniós beruházások és az export egyaránt hozzájárulhatnak a gazdaság további bővüléséhez. A 2040-es előrejelzés szerint a lengyel GDP több mint négyszerese lehet a magyar gazdaságénak.
Románia a 40. helyen végezhet 764 milliárd dolláros GDP-vel, Csehország pedig a 47. pozícióban állhat 630 milliárd dollárral. Ukrajna a 58. helyet szerezheti meg 435 milliárd dollárral, közvetlenül megelőzve Magyarországot.
A régió többi országa már jóval hátrébb található. Szlovákia a 66., Bulgária a 72., Szerbia a 74., Horvátország pedig a 75. helyre kerülhet. A balti államok közül Litvánia a 82., Lettország a 96., Észtország pedig a 100. pozícióban szerepel az előrejelzésben.
Magyarország az ötödik lehet a vizsgált régiós országok között
Magyarország a 2040-es világranglista 59. helyére kerülhet, 413 milliárd dolláros nominális GDP-vel. Ez a világ teljes gazdasági teljesítményének mindössze 0,2 százalékát jelentené. A magyar gazdaság így közvetlenül Ukrajna mögött, Szlovákia előtt szerepelne.
A közép- és kelet-európai összehasonlításban hazánk a vizsgált húsz ország közül az ötödik helyet foglalná el. Lengyelország, Románia, Csehország és Ukrajna is megelőzné Magyarországot, miközben Szlovákia, Bulgária és a nyugat-balkáni államok a magyar gazdaság mögött maradnának.
Különösen látványos a különbség Lengyelországhoz képest. A két ország közötti eltérés meghaladná az 1400 milliárd dollárt, vagyis a lengyel gazdaság több mint 4,4-szer akkora lehetne, mint a magyar. Románia előnye is jelentős, a román GDP közel 1,9-szerese lehet a magyar értéknek. A rangsor ugyanakkor nem az egy főre jutó gazdasági teljesítményt, a lakosság jövedelmét vagy az életszínvonalat mutatja. A teljes nominális GDP alapján a nagyobb népességű országok természetesen előnyben vannak, ezért a táblázat elsősorban a gazdaságok globális méretéről és súlyáról ad képet.
A Cebr előrejelzése szerint a következő másfél évtizedben tehát nem egyszerűen az egyes országok gazdasági teljesítménye változik, hanem a világgazdaság erőközpontjai is átrendeződhetnek. Ázsia előretörése és Európa relatív súlyvesztése mellett Közép- és Kelet-Európában is jelentős különbségek alakulhatnak ki, Lengyelország pedig egyre nagyobb távolságra kerülhet a régió többi gazdaságától.
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