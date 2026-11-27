Jellinek Dániel, az Indotek-csoport alapítója és vezetője a folyamatban lévő büntetőügye miatt lemond minden tisztségéről, és a vállalat irányítását januártól Hák-Kovács Tamás nemzetközi bankárnak adja át. Az ország egyik leggazdagabb embere a lépéssel a 3 milliárd eurós eszközállománnyal rendelkező, tízezer embernek munkát adó ingatlanpiaci birodalom működését kívánja megóvni, miközben az új vezérigazgató a napi operatív teendők teljes és független átvételére készül – árulta el az üzletember a Telexnek.

Jellinek Dániel, az Indotek-csoport vezetője minden tisztségéről lemond. A november 27-én bejelentett döntés hátterében a jelentős közpénz-magánosítást érintő, úgynevezett Volán-ügy áll. Jellinek Dánielt még szeptemberben letartóztatták, majd októberben házi őrizetbe került.

Bár az üzletember ártatlannak vallja magát, és bízik a nyomozás számára kedvező lezárásában, tulajdonosként úgy ítélte meg, hogy a cég racionális érdeke az, ha az eljárás körüli nyilvánosság nem terheli az Indotek mindennapi működését. A tervek szerint januárban minden pozíciójáról lemond. Hangsúlyozta, hogy a háttérből sem fogja irányítani a cégcsoportot, informális ráhatása sem lesz, szakmai pályájának ezt a szakaszát pedig az eljárás kimenetelétől függetlenül véglegesen lezártnak tekinti.

Az Indotek új vezérigazgatója, Hák-Kovács Tamás nem átmeneti szerepre készül. A tapasztalt szakember huszonöt éves nemzetközi bankvezetői múlttal rendelkezik, az elmúlt tizenöt évben az OTP-csoport ukrán, majd piacvezető bolgár leánybankját irányította.

Pályafutása során bizonyította válságmenedzseri képességeit a 2008-as oroszországi gazdasági válság és a 2014–2015-ös ukrajnai háborús helyzet idején is. Jellinekkel még a kilencvenes években alapítottak közös tanácsadó céget, és bár üzleti kapcsolatuk azóta nem volt, barátságuk megmaradt. Hák-Kovács azért hagyta ott a banki csúcspozíciót, mert hosszú távú, komoly szakmai kihívást lát az Indotekben. A vezetői csapatot már megismerte, és jelenleg nem tervez sem menedzsmentcserét, sem leépítést.

Az utódra rendkívül összetett feladat vár. Az Indotek Magyarországon piacvezető a B és C kategóriás irodaházak, a raktárak és a munkásszállók piacán, mintegy negyven bevásárlóközpontot birtokol, emellett az Auchan Magyarország kizárólagos tulajdonosa.

A lakóingatlan-fejlesztésben és a fedezett vállalati követelések piacán is meghatározó szereplő, tevékenysége pedig további tizenegy európai országra terjed ki. Az új vezérigazgató szerint a vállalat stratégiája világos és koherens, mivel alulértékelt, elhanyagolt ingatlanokat vásárolnak, amelyeket átalakítanak és nyereségessé tesznek, ez az üzleti modell azonban folyamatos és stabil tőkebevonást igényel.

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A vezetőváltás a cégcsoport állami és üzleti kapcsolatainak fényében is figyelemre méltó. Bár az Indotek a múltban többször is üzletelt a korábbi kormányzati holdudvarhoz köthető szereplőkkel vagy magával az állammal, Jellinek visszautasítja a politikai hátszelű cég címkéjét.

Kiemelte, hogy sosem indultak közbeszerzéseken, az állam pedig kizárólag hitelezőként, illetve magántőkealap-befektetőként van jelen a finanszírozóik között. Elmondása szerint ezek után mindig piaci kamatot fizettek, így a kapcsolat az adófizetők számára is jövedelmező volt. Jellinek megerősítette, hogy az Indotek-csoport cégeivel szemben jelenleg semmilyen hatósági eljárás nem folyik, a vizsgálatok kizárólag az ő személyét érintik.

A jövőben tehát, bár a tulajdonjog a Jellinek család kezében marad, az operatív irányítás, az üzleti terv végrehajtása és a napi döntéshozatal immár teljes egészében Hák-Kovács Tamás feladata lesz.