A kőbányai rendőröket november 21-én este egy Üllői úti üzlethez hívták ki, miután bejelentés érkezett arról, hogy gyanús személyek tartózkodnak a mosdóban.
Teljesen visszavonul Jellinek Dániel: átadja az Indotek-csoport vezetését az egyik leggazdagabb magyar
Jellinek Dániel, az Indotek-csoport alapítója és vezetője a folyamatban lévő büntetőügye miatt lemond minden tisztségéről, és a vállalat irányítását januártól Hák-Kovács Tamás nemzetközi bankárnak adja át. Az ország egyik leggazdagabb embere a lépéssel a 3 milliárd eurós eszközállománnyal rendelkező, tízezer embernek munkát adó ingatlanpiaci birodalom működését kívánja megóvni, miközben az új vezérigazgató a napi operatív teendők teljes és független átvételére készül – árulta el az üzletember a Telexnek.
Jellinek Dániel, az Indotek-csoport vezetője minden tisztségéről lemond. A november 27-én bejelentett döntés hátterében a jelentős közpénz-magánosítást érintő, úgynevezett Volán-ügy áll. Jellinek Dánielt még szeptemberben letartóztatták, majd októberben házi őrizetbe került.
Bár az üzletember ártatlannak vallja magát, és bízik a nyomozás számára kedvező lezárásában, tulajdonosként úgy ítélte meg, hogy a cég racionális érdeke az, ha az eljárás körüli nyilvánosság nem terheli az Indotek mindennapi működését. A tervek szerint januárban minden pozíciójáról lemond. Hangsúlyozta, hogy a háttérből sem fogja irányítani a cégcsoportot, informális ráhatása sem lesz, szakmai pályájának ezt a szakaszát pedig az eljárás kimenetelétől függetlenül véglegesen lezártnak tekinti.
Az Indotek új vezérigazgatója, Hák-Kovács Tamás nem átmeneti szerepre készül. A tapasztalt szakember huszonöt éves nemzetközi bankvezetői múlttal rendelkezik, az elmúlt tizenöt évben az OTP-csoport ukrán, majd piacvezető bolgár leánybankját irányította.
Pályafutása során bizonyította válságmenedzseri képességeit a 2008-as oroszországi gazdasági válság és a 2014–2015-ös ukrajnai háborús helyzet idején is. Jellinekkel még a kilencvenes években alapítottak közös tanácsadó céget, és bár üzleti kapcsolatuk azóta nem volt, barátságuk megmaradt. Hák-Kovács azért hagyta ott a banki csúcspozíciót, mert hosszú távú, komoly szakmai kihívást lát az Indotekben. A vezetői csapatot már megismerte, és jelenleg nem tervez sem menedzsmentcserét, sem leépítést.
Az utódra rendkívül összetett feladat vár. Az Indotek Magyarországon piacvezető a B és C kategóriás irodaházak, a raktárak és a munkásszállók piacán, mintegy negyven bevásárlóközpontot birtokol, emellett az Auchan Magyarország kizárólagos tulajdonosa.
A lakóingatlan-fejlesztésben és a fedezett vállalati követelések piacán is meghatározó szereplő, tevékenysége pedig további tizenegy európai országra terjed ki. Az új vezérigazgató szerint a vállalat stratégiája világos és koherens, mivel alulértékelt, elhanyagolt ingatlanokat vásárolnak, amelyeket átalakítanak és nyereségessé tesznek, ez az üzleti modell azonban folyamatos és stabil tőkebevonást igényel.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A vezetőváltás a cégcsoport állami és üzleti kapcsolatainak fényében is figyelemre méltó. Bár az Indotek a múltban többször is üzletelt a korábbi kormányzati holdudvarhoz köthető szereplőkkel vagy magával az állammal, Jellinek visszautasítja a politikai hátszelű cég címkéjét.
Kiemelte, hogy sosem indultak közbeszerzéseken, az állam pedig kizárólag hitelezőként, illetve magántőkealap-befektetőként van jelen a finanszírozóik között. Elmondása szerint ezek után mindig piaci kamatot fizettek, így a kapcsolat az adófizetők számára is jövedelmező volt. Jellinek megerősítette, hogy az Indotek-csoport cégeivel szemben jelenleg semmilyen hatósági eljárás nem folyik, a vizsgálatok kizárólag az ő személyét érintik.
A jövőben tehát, bár a tulajdonjog a Jellinek család kezében marad, az operatív irányítás, az üzleti terv végrehajtása és a napi döntéshozatal immár teljes egészében Hák-Kovács Tamás feladata lesz.
Megroppant a német autóipar, ennek Magyarország is nagy vesztese lehet: vészjósló folyamatok indultak el
A német ipar gyengélkedése Magyarország számára is komoly kockázatokat hordozhat, hiszen a hazai gazdaság egyik legfontosabb exportpiaca Németország.
Óriási terjeszkedésbe kezd a népszerű gyorsétteremlánc: több száz új egységet nyitnak, az elsőt egy fővárosi plázában
Nagyszabású terjeszkedésbe kezd a Subway új partnere, Magyarországon a WestEndben nyílik az első új étterem.
A forint a főbb devizákkal szemben is erősödött csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon.
Rendkívüli bejelentést tett Kapitány István: 34 milliárd forintnyi gyanús ügylet miatt lépett a tárca
Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Posta átvilágítása nyomán.
Több mint negyven magyar cég kapcsolódna be Ukrajna újjáépítésébe, az energetikai együttműködésben is nagy lehetőség rejlik.
Magyar Péter szerint alig van esély az uniós megállapodásra: Ukrajna pénze és a magyar támogatások körül éleződik a vita
Gyakorlatilag nulla esélyt lát Magyar Péter arra, hogy már csütörtökön megállapodás szülessen az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről.
Az ING Bank friss elemzése szerint a 2027-es évet alapvetően meghatározza majd az AI gazdasági, munkaerőpiaci és tőkepiaci hatása.
Hullámvasúton a forint, kell újabb árfolyamválságtól tartani? Így futhat neki a karácsonynak a magyar fizetőeszköz
Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint azonban a mostani kilengések nem jelentik azt, hogy a forint újabb, tartósan gyenge időszak elé néz.
Tavaly még a regionális terjeszkedés fontos lépéseként jelentették be az üzletet, most azonban meghiúsult a felvásárlás.
Óriási terjeszkedést tervez az OTP: Ukrajnában is újabb pénzintézeteket vásárolhatnak - itt van Csányi Péter bejelentése
Az OTP Bank intenzív terjeszkedésbe kezdhet a következő időszakban, amelynek keretében két ukrajnai pénzintézet privatizációját is vizsgálják
Botrányos kiskaput tartalmaz az új vagyonadó az MKOE szerint: azonnali elnöki beavatkozást sürgetnek
Milliárdos cégek is kikerülhetnek a vagyonadó hatálya alól, miközben a KATA új szabályai is komoly aggályokat vetnek fel.
Több mint 200 ezren voltak munka nélkül októberben, a munkakeresés pedig átlagosan csaknem egy évig tartott.
Közel 2 százalékot zuhant a BUX szerdán, csütörtökön azonban már javulhat a befektetői hangulat.
Reggelre erősödött a forint, de november egészét tekintve továbbra is jelentős veszteségben van a főbb devizákkal szemben.
A NAV ezentúl nemcsak a vezető politikusok, hanem az általuk anyagilag támogatott hozzátartozók vagyonosodását is ellenőrizheti.
Romlott a cégek és a lakosság hangulata is, a vállalkozások egyre kevésbé bizakodók a foglalkoztatás és a beruházások terén.
A forint mindhárom főbb devizával szemben veszített értékéből, a frank jegyzése 410 forint fölé emelkedett.
Rossz nemzetközi hangulat és újabb amerikai vámfenyegetések rázták meg a tőzsdéket, a BUX közel 2 százalékot esett.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.