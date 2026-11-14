8 órán át tartott, mire megszámolták: olyan bankjegyeket ástak elő a Seszták-ügyben, amit szinte csak bűnözők használnak

A Seszták-ügy legújabb fejleményeként az NVVH a november 12-én és 13-án tartott összehangolt kutatásai során elképesztő mennyiségű készpénzt, összesen 5,07 milliárd forintot, 2,66 millió eurót és 1,26 millió dollárt talált. A lefoglalt euró jelentős részét 500 eurósokból álló, elásott kötegek tették ki, ami még érdekesebbé teszi az ügyet.

Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen zajló büntetőeljárásban - ahogy arról lapunk is beszámolt. A vagyon egy részét erdőkben ásták el, de rejtegettek pénzt mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, valamint egy eldugott, nagy értékű széfben is

A hatósági felvételeken jól látható, hogy a lefoglalt euró jelentős részét 500 eurósokból álló, elásott kötegek tették ki. Ennek a címletnek a kibocsátását még 2019-ben szüntették meg, kifejezetten az illegális gazdasági tevékenységekben betöltött szerepe miatt - világított rá cikkében a Telex. A nagy értékű bankjegyet szinte kizárólag a szervezett bűnözés szereplői és a pénzmosók használták, mivel a segítségével jóval egyszerűbben és kisebb helyen lehetett hatalmas készpénzmennyiséget mozgatni.

Az alvilágban az 500 eurós bankjegyet gyakran úgy nevezték: "Bin Laden". A bankó olyannyira keresett volt a feketepiacon, hogy gyakran a névértékén felül cserélt gazdát. Bár az eredetileg 2002-ben, az euró bevezetésekor forgalomba hozott bankjegyekből újakat már évek óta nem nyomtatnak, a rejtett vagyon tulajdonosainak ez aligha jelentett problémát, hiszen az 500 eurós – a többi címlethez hasonlóan – korlátlan ideig megőrzi törvényes fizetőeszköz jellegét és értékét - írják.

A talált készpénzt a tegnapi napon, november 13-án az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették. Kármán András pénzügyminiszter azt közölte: az átvételkor a Kincstár 12 munkatársa 8 órán át, 5 gépi számlálóval számolta meg a pénzt.

Seszták Miklós ügyvédje szerint nem védence pénzét találták meg

Nem védence, Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter pénzét találták meg a nyomozók - közölte Papp Gábor ügyvéd szombaton a Telex hírportálnak nyilatkozva. Az ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy az NVVH pénteki közleményében nem azt írta, hogy a megtalált pénz védencéé, csak azt, hogy Seszták Miklós büntetőügyében hajtottak végre nyomozati cselekményeket, a büntetőügynek pedig Seszták Miklóson kívül több gyanúsítottja van. A védő a hírportálnak kijelentette, hogy ez nem védence pénze, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva egyebet nem árult el.

Az NVVH pénteken közölte, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében. A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folytat nyomozást. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől - közvetítőn keresztül - összesen több mint 11 milliárd forintot vett át 2015 és 2018 között.

A politikus cselekménye hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak - tudatta a főügyészség.

A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) szeptember 28-án átvette az ügyet. Ezen a napon az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte Seszták Miklós letartóztatását, amit január 30-ig meghosszabbítottak.