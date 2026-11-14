A gyanúsítottakat bűnszervezetben való részvétellel, valamint kábítószer illegális előállításával és kereskedelmével gyanúsítják.
8 órán át tartott, mire megszámolták: olyan bankjegyeket ástak elő a Seszták-ügyben, amit szinte csak bűnözők használnak
A Seszták-ügy legújabb fejleményeként az NVVH a november 12-én és 13-án tartott összehangolt kutatásai során elképesztő mennyiségű készpénzt, összesen 5,07 milliárd forintot, 2,66 millió eurót és 1,26 millió dollárt talált. A lefoglalt euró jelentős részét 500 eurósokból álló, elásott kötegek tették ki, ami még érdekesebbé teszi az ügyet.
Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen zajló büntetőeljárásban - ahogy arról lapunk is beszámolt. A vagyon egy részét erdőkben ásták el, de rejtegettek pénzt mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, valamint egy eldugott, nagy értékű széfben is
A hatósági felvételeken jól látható, hogy a lefoglalt euró jelentős részét 500 eurósokból álló, elásott kötegek tették ki. Ennek a címletnek a kibocsátását még 2019-ben szüntették meg, kifejezetten az illegális gazdasági tevékenységekben betöltött szerepe miatt - világított rá cikkében a Telex. A nagy értékű bankjegyet szinte kizárólag a szervezett bűnözés szereplői és a pénzmosók használták, mivel a segítségével jóval egyszerűbben és kisebb helyen lehetett hatalmas készpénzmennyiséget mozgatni.
Az alvilágban az 500 eurós bankjegyet gyakran úgy nevezték: "Bin Laden". A bankó olyannyira keresett volt a feketepiacon, hogy gyakran a névértékén felül cserélt gazdát. Bár az eredetileg 2002-ben, az euró bevezetésekor forgalomba hozott bankjegyekből újakat már évek óta nem nyomtatnak, a rejtett vagyon tulajdonosainak ez aligha jelentett problémát, hiszen az 500 eurós – a többi címlethez hasonlóan – korlátlan ideig megőrzi törvényes fizetőeszköz jellegét és értékét - írják.
A talált készpénzt a tegnapi napon, november 13-án az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették. Kármán András pénzügyminiszter azt közölte: az átvételkor a Kincstár 12 munkatársa 8 órán át, 5 gépi számlálóval számolta meg a pénzt.
Seszták Miklós ügyvédje szerint nem védence pénzét találták meg
Nem védence, Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter pénzét találták meg a nyomozók - közölte Papp Gábor ügyvéd szombaton a Telex hírportálnak nyilatkozva. Az ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy az NVVH pénteki közleményében nem azt írta, hogy a megtalált pénz védencéé, csak azt, hogy Seszták Miklós büntetőügyében hajtottak végre nyomozati cselekményeket, a büntetőügynek pedig Seszták Miklóson kívül több gyanúsítottja van. A védő a hírportálnak kijelentette, hogy ez nem védence pénze, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva egyebet nem árult el.
Az NVVH pénteken közölte, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében. A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folytat nyomozást. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől - közvetítőn keresztül - összesen több mint 11 milliárd forintot vett át 2015 és 2018 között.
A politikus cselekménye hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak - tudatta a főügyészség.
A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) szeptember 28-án átvette az ügyet. Ezen a napon az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte Seszták Miklós letartóztatását, amit január 30-ig meghosszabbítottak.
Súlyos kiskaput találtak az Oroszország elleni szankciókban: fű alatt rengeteg cég semmibe veszi a korlátozást
Az Európai Unió példátlanul szigorú gazdasági szankciókkal próbálja korlátozni Oroszország mozgásterét az ukrajnai háború kezdete óta.
Szeptemberben az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól,
Szeptemberben az ipari termelés volumene 8,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva és 0,9 százalékkal nagyobb volt az augusztusinál
Magyar Péter miniszterelnök egy péntek reggeli rádióinterjúban értékelte a gazdasági helyzetet.
A félidős választásokon elszenvedett vereség után egyre többen teszik fel a kérdést, hogy a következő elnökjelöltnek folytatnia kellene-e Trump politikáját.
Újra átlépheti a 400 forintos határt az euró? Megérkezett a friss előrejelzés a magyar fizetőeszközről
A 362 forint körüli euróárfolyam viszonylagos nyugalmat jelez a devizapiacon, de a gazdaságban több olyan folyamat is zajlik, mely jövőre próbára teheti a fizetőeszköz erejét.
A magyar fizetőeszköz mindhárom meghatározó devizával szemben veszített az értékéből a reggeli jegyzésekhez képest.
Hatalmas pénzeső jöhet a válságkezelésre: teljesen átalakulhat a katasztrófavédelem és a betegellátás
A parlamenti álláspont szerint az uniós válságkezelésnek nemcsak a már bekövetkezett katasztrófák elhárítására kell koncentrálnia.
Vitézy Dávid több ezermilliárdos fejlesztési hullámot indítana el, a társasházak is pénzhez juthatnak
Több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program indulhat 2027 első negyedévében.
Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot vezet be a kormány a nők védelme, a kapcsolati erőszak visszaszorítása és a menstruációs szegénység felszámolása érdekében.
Fontos változásra hívta fel a figyelmet Varga Mihály: új pénzügyi lehetőségek nyílhatnak a magyar cégek előtt
A jegybankelnök szerint a globális pénzügyi rendszer átrendeződése egyszerre jelent új kockázatokat és lehetőségeket.
Újra lendületben a magyar tőzsde: az OTP és a Mol is emelkedett, így indulhat a csütörtöki kereskedés
Emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Komoly lépésekre van szükség a magyar vízhiány ellen: több mint 200 milliárdos terv készül, a Velencei-tó jövője a tét
Tíz hazai nemzetipark-igazgatóság élére kerestek új vezetőket, a nyílt pályázatokra pedig mintegy százhúszan jelentkeztek.
Óriási roham indult az ügynökaktákért: egy hét alatt négyévnyi kérelem zúdult a levéltárra, több mint egy év a várakozási idő
Olyan sokan szeretnék megismerni saját vagy hozzátartozóik állambiztonsági iratait, hogy már biztosan egy évnél hosszabb várakozási időre kell számítaniuk az igénylőknek.
Vegyesen mozgott a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Bár október közepén még komoly lemaradás mutatkozott, Magyarország az idén év végén várhatóan elkerüli az uniós források elvesztését.
Egyre nagyobb hangsúlyt kap a vízmegtartás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az energiahatékonyság a 2027-es költségvetési tervezetben.
A vádak szerint egy jövedelmező vízumbiznisz keretében több mint száz vietnámi állampolgár illegális Nyugat-Európába jutását segítették elő.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.