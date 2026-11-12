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Nyugdíjemelés 2027: itt a kalkulátor, pontosan ennyi plusz pénz érkezik januárban - Sok nyugdíjasnak nem 3%, hanem ennél is több emelés jár jövőre
Az éves nyugdíjemelés 2027-ben sem marad el, a legkisebb nyugdíjakat pedig ezen felül még sávosan is megemeli a kormány. A nyugdíjemelés érinti a jövő évi 13. havi és 14. havi nyugdíj összegét is. A Pénzcentrum idén is elkészítette a januári nyugdíjemelés kalkulátor 2027-es változatát, amely a jövő évi költségvetésben előre jelzett 3 százalékos infláció alapján 3 százalékos emeléssel számol, és figyelembe veszi a legkisebb nyugdíjak sávos emelését is. A Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátora a jelenlegi nyugdíjösszeg alapján pontosan megmutatja, mekkora összegre számíthatnak a jogosultak januárban és februárban.
A 2027. évi költségvetést még október 19-én ismertette a parlamentben Magyar Péter, október 20-án pedig a miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújából az is kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami minden évben meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést. A kormány 3%-os inflációval számol a jövő évben, így a nyugdíjtörvény szerint legalább ilyen mértékű nyugdíjemelést kell eszközölni januártól.
A jelenlegi nyugdíjemelési rendszer elviekben előre kompenzálja a nyugdíjasokat a jövő évi inflációért, viszont megtörténhet, hogy a kormány alul- vagy túlbecsüli a várható inflációt. Amennyiben alulbecsülték, és az infláció várhatóan magasabb lesz, mint 3%, várhatóan jövő novemberben nyugdíjkorrekciót hajthatnak végre. Ha túlbecsülik az inflációt és kevesebb lesz, mint 3%, annak nincs gyakorlati következménye, ahogy idén sem volt annak, hogy az infláció nem fogja elérni a 2026. januári nyugdíjemelés 3,6%-os mértékét.
A nyugdíjemelés tehát 3 százalékos lesz 2027-ben, a kalkulációt azonban bonyolítja, hogy az alacsonyabb összegű nyugdíjakat pedig ezen felül sávos felzárkóztató emeléssel is kiegészíti a kormány. Akinek a nyugdíja nem éri el a 146 000 forintot, az további emelésre számíthat - ennek mértéke a nyugdíj aktuális összegétől függ. Ez a sávos emelés közel 300 ezer magyar nyugdíjast érint 2027 januárjától. A Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátora a 2027-ben várható havi nyugdíjösszeg számításánál ezt a sávos emelést is figyelembe veszi.
Nyugdíjemelés 2027. január: kevés nyugdíjas kap sokat, mégis sokan örülhetnek
A legfrissebb, 2026. szeptemberi adatok szerint Magyarország lakosságának közel negyede, több mint 2 millió 409 ezer ember részesült nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban, melyből az öregségi nyugdíjasok száma meghaladta a 2 millió 14 ezer főt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint. 2026 szeptemberében az öregségi nyugdíj átlagösszege havonta 264 881 forint volt, a medián 233 160 forint. Ha valaki az átlagösszeget kapja, akkor közel közel 8 ezer forintos emelésre számíthat, ha a mediánt akkor viszont nagyjából 7 ezer forinttal kaphatnak többet havonta. A legtöbben viszont még a mediánnál is jelentősen kisebb juttatást kapnak, így az emelés is kevesebb lehet.
A legtöbb nyugdíjas 180-200 ezer forintot kap havonta az utolsó ismert adatok alapján. Ez 5400-6000 forintos emelést jelent. Annak a közel 300 ezer nyugdíjasnak viszont, aki 140 ezer forintnál kevesebbet keres, az ígért sávos emelést viszont számukra jóval nagyobb mértékű emelést is lehetővé tehet, mint a 3 százalékos, általános emelés.
Ahogy a fenti példákból is látható, az egységes százalékos emelés azt eredményezi, hogy az eleve kisebb nyugdíjjal rendelkező kisebb, míg az eleve magas nyugdíjösszeget kapók magasabb emelést kaphatnak számszerűen. Miközben a kenyér kilója ugyanúgy 40 forinttal drágult egy év alatt a kisnyugdíjasnak, mint a tehetőseknek. Régóta illetik kritikák a magyar nyugdíjemelési rendszert aszakértők részéről amiatt, hogy kizárólag az inflációt veszi figyelembe - a bérek emelkedését például nem -, és hogy az egységes százalékos emelés csak növeli a jövedelmi szakadékot az elszegényedő és módosabb nyugdíjasok között. Ennek megváltoztatására viszont egyelőre nincs kormányzati ígéret.
Amire viszont ígéretet tettek: a legalacsonyabb nyugdíjak sávos megemelésére 2027 januárjától. A sávos emelés ugyan felzárkóztathatja az eddig leszakadt nyugdíjakat, hosszú távon viszont nem oldja meg a nyugdíjemelési rendszer problémáit.
Mit jelent a sávos nyugdíjemelés 2027-ben?
A kormány tervei szerint az éves januári nyugdíjemelés végrehajtása után az alacsony összegű nyudíjszerű ellátásokat a 3%-os mértéken felül is megemelik. Ha a nyugdíj havi összege a 3%-os emelést követően 108 ezer forint, vagy ennél alacsonyabb összeg lenne, egységesen 120 ezer forintra nő a nyugdíj havi összege. Ha meghaladja a 108 ezer forintot, de legfeljebb 125 ezer forint, akkor egységesen 12 ezer forint emelés jár pluszban.
A következő 5 ezer forintonként emelkedő sávokban plusz 10 ezer forint, 8 ezer forint, illetve 6 ezer forint jár. Viszont hogy ez ne okozzon olyan anomáliákat, hogy az éppen határon lévő nyugdíjak esetében a minimálisan alacsonyabb nyugdíj végül magasabb legyen az emelés után, mint éppen a másik sávba eső, alapvetően magasabb nyugdíj, garantált minimumösszegeket is meghatároztak. A sávos emelést tehát az alábbiak szerint hajtják végre:
|Nyugdíj összege a rendes januári emelés után
|Külön felzárkóztató emelés
|Legfeljebb 108 000 Ft
|Kiegészítés 120 000 Ft-ra
|108 000 Ft felett, legfeljebb 125 000 Ft
|+12 000 Ft
|125 000 Ft felett, legfeljebb 130 000 Ft
|+10 000 Ft, de kiegészítés legalább 137 000 Ft-ra
|130 000 Ft felett, legfeljebb 135 000 Ft
|+8 000 Ft, de kiegészítés legalább 140 000 Ft-ra
|135 000 Ft felett, legfeljebb 140 000 Ft
|+6 000 Ft, de kiegészítés legalább 143 000 Ft-ra
|140 000 Ft felett, de 146 000 Ft alatt
|Kiegészítés 146 000 Ft-ra
Forrás: a 2026. október 8-án társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet, Portfolio
Itt a Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátor 2027-es kiadása
A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a 2027. januári nyugdíjemelés mértéke, ha a költségvetésben foglaltak szerint 3 százalékkal emel a kormány és az eddig ismert tervek szerint hajtják végre a sávos emelést. Ha beírjuk a kalkulátorba a jelenlegi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk, kiderül, mekkora összeg érkezik januárban és februárban:
Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.
A kalkulátor két lépésben számol: először hozzáadja a 2027. januári általános, 3 százalékos nyugdíjemelést a 2026-ban kapott nyugdíjhoz, majd megnézi, hogy az így kapott összeg melyik sávba esik. Ennek alapján alkalmazza a további, fix összegű felzárkóztató emelést, illetve az egyes sávokhoz tartozó garantált minimumösszegeket.
A kalkulátor ezután már a végleges, 2027. januári emelés utáni havi nyugdíjjal számol. A januári nyugdíj összeg = egyhavi emelt nyugdíjjal, ahogy a februári havi nyugdíj is. A 13. havi nyugdíj szintén egy teljes havi emelt nyugdíjnak felel meg, míg a 14. havi nyugdíj az emelt havi nyugdíj negyede, vagyis 25%-a. Így a februárban érkező teljes összeg a rendes havi nyugdíj + 13. és 14. havi nyugdíjak összege, vagyis egy lépésben a megemelt havi nyugdíj 2,25-szerese.
Lesz, akinek semmilyen emelés nem jár
Mivel a januári nyugdíjemelés alapját mindig a megelőző évi, az év eleji és évközi emelésekkel (2026-ban 3,6%-kal) már megnövelt összege adja, csak annak jár emelés januárban, aki már 2026-ban is nyugdíjas volt. Vagyis aki 2026. december 31-én vagy előtte nyugdíjba vonul, az kap 2027-ben emelést. Aki viszont 2027. január 1-jén vonul nyugdíjba, az majd csak 2028-ban lesz jogosult nyugdíjemelésre (hiába kapott már például előzetes kalkulációt a 2027-es nyugdíj várható összegéről.
Ugyanez vonatkozik a 13. havi és 14. havi nyugdíjakra. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések. Azt pedig még nem tudni, hogy a nyugdíjas SZÉP-kártyára pontosan kiknek jár majd, de ha követi a kormány az eddig bevett gyakorlatot, hogy ezt a juttatást is a már 2026-ban meglévő nyugdíjjogosultsághoz kötik.
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Ekkora lesz a 13. havi és a 14. havi nyugdíj összege 2027-ben
A fenti kalkulátor azt is megmutatja, hogy mekkora lesz a 13. és 14. havi nyugdíj összege 2027-ben, és pontosan mekkora összeg érkezését várhatják a nyugdíjasok februárban. (Lehetséges, hogy jövőre is úgy lesz, mint idén, hogy nem egy utalással, hanem két utalással kapják meg a juttatásokat az idősek.) Azt Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter is többször hangsúlyozták, hogy a 14. havi nyugdíj egyhavi részlete, amit tavaly megkaptak az idősek, megmarad, ahogy a 13. havi nyugdíj is teljes egészében kifizetésre kerül majd 2027 februárjában. Az előző kormány tervét viszont, a teljes 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését 2028-ig, nem folytatják.
A 13. és 14. havi nyugdíjak összegét nagyban meg fogja határozni a legkisebb nyugdíjak emelése, illetve a rendes évenkénti nyugdíjemelés mértéke 2027-ben. A januártól megemelt nyugdíjösszeg alapján számítják ugyanis a februárban folyósított pluszjuttatásokat, ahogy azt a fenti kalkulátorunk is mutatja.
Sokáig kérdés volt, kivezeti-e az új kormány az előző kormány által, a választásokat megelőzően bevezetett 14. havi nyugdíjat - melyet több szakértő is folyamatos kritikával illetett -, vagy akár a 13. havi nyugdíjat is. Most már megerősítést nyert, hogy kivezetésről szó sincs. Viszont az előző kormány terveit, miszerint 2028-ig lépcsőzetes bevezetik a teljes 14. havi juttatást (nem csak egy heti részletet), nem folytatják. Az első olyan év ugyanis, amikor februárban teljes 3 havi nyugdíjösszeget fizettek volna ki, 2028-ban lett volna. Addig évről évre egy heti plusz nyugdíjjal adtak volna többet februárban.
Aki tehát arra számított volna, hogy 2027-ben már 2,5 havi nyugdíjösszeg érkezik februárban, az csalódni fog. Marad az 1+1+egynegyed havi összeg, amit februárban kifizetnek. Kármán András ezt a képet azzal árnyalta az október 20-i sajtótájékoztatón, hogy összességében azok, akik 500 ezer forintnál kisebb nyugdíjat kapnak, jobban járnak az alacsonyabb nyugdíjak sávos emelésével és az újonnan bevezetésre kerülő nyugdíjas SZÉP-kártyával, mint plusz egynegyed havi juttatással 2027-től.
A 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíj - és ahogy azt már kifejtettük, bármilyen egységes %-os mértékű nyugdíjemelés - legfőbb kritikája a szakértők részéről is évek óta az, hogy az eleve magasabb nyugdíjből élőknek aránytalanul kedvez, így csak növeli a nyugdíjszakadékokat. A kormány intézkedései most kifejezetten a kisebb nyugdíjak emelését célozzák, legyen szó a sávos emelésről, vagy a nyugdíjas SZÉP-kártyáról. Viszont ettől még a százalékos emelés is nagy súllyal esik latba 2027-ben is.
Kinek jár a 13. havi és a 14. havi nyugdíj 2027-ben?
Fontos kérdés, kinek jár a 13. havi és a 14. havi nyugdíj. Az eddigi kormányzati gyakorlat az volt, hogy minden évben rendeletet adtak ki arról, mekkora nyugdíjemelés érkezik és ki jogosult rá, illetve a 13. havi és 14. havi nyugdíjra. Ha folytatják ezt a gyakorlatot, akkor biztosan idén is csak a vonatkozó rendelet megjelenése után derülhet ki, ki az, aki jogosult ezekre a juttatásokra.
Ha az eddigi gyakorlat folytatódik, akkor az lesz jogosult a 14. havi nyugdíjra, aki a 13. havi nyugdíjra is jogosult az adott évben. 13. havi nyugdíjra pedig azok jogosultak, akik a megelőző év - jelen esetben a 2026-os év - legalább egy napján nyugdíjra jogosultak. Vagyis 2026. december 31-ig nyugdíjba vonultak, mert aki csak 2027. január 1-jétől vagy az után lett nyugdíjas, a korábbi gyakorlat szerint nem számíthatott a februári plusz juttatásokra.
Fontos változás volt 2025-től a 13. havi nyugdíj kapcsán, hogy nemcsak az a feltétele, hogy előző évben már nyugdíjjogosult legyen valaki, hanem hogy még februárban is az legyen - így gyakrlatilag a januárban elhunyt idősek hozzátartozóinak már nem kell kifizetni a 13. havi (és feltehetően a 14. havi) nyugdíjakat. Arról egyelőre nincs információnk, hogy ezen az új korány tervezne változtatni.
Kinek jár emelés 2027-ben a nyugdíjasokon túl?
Amennyiben a kormány nem változtat az eddigi gyakorlaton, akkor a januári 3%-os emelésre jogosultak az öregségi nyugdíjasok mellett azok, akik
- özvegyi nyugdíjat,
- szülői nyugdíjat,
- árvaellátást,
- baleseti hozzátartozói nyugellátást,
- mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
- mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
- korhatár előtti ellátást,
- szolgálati járandóságot,
- átmeneti bányászjáradékot,
- táncművészeti életjáradékot,
- rokkantsági ellátást,
- rehabilitációs ellátást,
- baleseti járadékot,
- bányászok egészségkárosodási járadékát,
- fogyatékossági támogatást,
- vakok személyi járadékát,
- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
- polgármesterek közszolgálati járadékát,
- a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
- a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
- a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
- a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
- házastársi pótlékot,
- házastárs után járó jövedelempótlékot,
- nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
- nemzeti gondozási díjat és
- bizonyos az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat
kaptak a 2026-os év folyamán, akár csak egy napig.
Jön a nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-től
Azt is bejelentette Magyar Péter korábban, hogy 2030-ig több lépcsőben vezetik be az ígért nyugdíjas SZÉP-kártyát. 2027-től elsőként az 500 ezer forint alatti jövedelmű nyugdíjasok juthatnak hozzá először. Erre 90 milliárd forintot szán a kormány. Az ígéreteknek megfelelően a SZÉP-kártyára érkező összeget gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre is lehet fordítani.
Lesz-e nyugdíjemelés vagy nyugdíjprémium 2026 novemberében?
Az utóbbi években szinte rendre érkezett valamilyen plusz összeg novemberben a nyugdíjasoknak: hol utólagos nyugdíjemelés az infláció alakulásának tükrében, hol pedig nyugdíjprémium a GDP alakulásának tükrében. 2021-ben például úgy hasított a gazdaság, hogy egységesen plusz 80 ezer forintot kaptak az idősek nyugdíjprémium címén. Azonban az, aki 2026-ban is számítana a novemberi nyugdíjkorrekcióra, vagy -prémiumra, csalódni fog.
2026 januárjában ugyanis 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, amiről még 2025 októberében hozott döntést a kormány. 2025-ben ugyanis még arra számítottak, hogy idén 3,6%-os lesz az infláció, ezért ennyivel kompenzálták előre az időseket. Ehhez képest az első 9 hónapban együttvéve - mint azt nemrég közölte a KSH - az általános infláció mindössze 1,7%-os volt, a nyugdíjas infláció pedig 1,4%. Egyik sem haladja meg - sőt inkább lényegesen alulmúlja - az év eleji nyugdíjemelés mértékét (erre pedig nincs is kilátás már decemberig), így nem lesz novemberi nyugdíjkorrekció 2026 őszén, nem is történt ilyen bejelentés.
A nyugdíjprémium pedig az a juttatás, amit szintén novemberben fizetett a kormány az időseknek, amennyiben az ország gazdasági teljesítménye meghaladta a 3,5%-ot. Erre utoljára 2022-ben volt példa, azóta közelében sem jártunk ennek a szintnek. Viszont mivel a magyar GDP az utóbbi időben várakozások felett emelkedett, újra felmerülhetett a kérdés, hogy lesz-e nyugdíjprémium 2026-ban. A válasz, hogy 2026-ban sem lesz nyugdíjprémium, mert 3,5%-os növekedést már nem tudunk elérni idén: a Portfolio elemzői konszenzusa azt mutatja: 1,8 százalékos GDP-növekedés várható 2026-ban. Még a legoptimistább becslés is csak 2,5%-os, tehát a 3,5%-ot meghaladó növekedésre egy szakértő sem számít távolról sem.
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