Nyugdíjemelés 2027: itt a kalkulátor, pontosan ennyi plusz pénz érkezik januárban - Sok nyugdíjasnak nem 3%, hanem ennél is több emelés jár jövőre

Az éves nyugdíjemelés 2027-ben sem marad el, a legkisebb nyugdíjakat pedig ezen felül még sávosan is megemeli a kormány. A nyugdíjemelés érinti a jövő évi 13. havi és 14. havi nyugdíj összegét is. A Pénzcentrum idén is elkészítette a januári nyugdíjemelés kalkulátor 2027-es változatát, amely a jövő évi költségvetésben előre jelzett 3 százalékos infláció alapján 3 százalékos emeléssel számol, és figyelembe veszi a legkisebb nyugdíjak sávos emelését is. A Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátora a jelenlegi nyugdíjösszeg alapján pontosan megmutatja, mekkora összegre számíthatnak a jogosultak januárban és februárban.

A 2027. évi költségvetést még október 19-én ismertette a parlamentben Magyar Péter, október 20-án pedig a miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújából az is kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami minden évben meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést. A kormány 3%-os inflációval számol a jövő évben, így a nyugdíjtörvény szerint legalább ilyen mértékű nyugdíjemelést kell eszközölni januártól.

A jelenlegi nyugdíjemelési rendszer elviekben előre kompenzálja a nyugdíjasokat a jövő évi inflációért, viszont megtörténhet, hogy a kormány alul- vagy túlbecsüli a várható inflációt. Amennyiben alulbecsülték, és az infláció várhatóan magasabb lesz, mint 3%, várhatóan jövő novemberben nyugdíjkorrekciót hajthatnak végre. Ha túlbecsülik az inflációt és kevesebb lesz, mint 3%, annak nincs gyakorlati következménye, ahogy idén sem volt annak, hogy az infláció nem fogja elérni a 2026. januári nyugdíjemelés 3,6%-os mértékét.

A nyugdíjemelés tehát 3 százalékos lesz 2027-ben, a kalkulációt azonban bonyolítja, hogy az alacsonyabb összegű nyugdíjakat pedig ezen felül sávos felzárkóztató emeléssel is kiegészíti a kormány. Akinek a nyugdíja nem éri el a 146 000 forintot, az további emelésre számíthat - ennek mértéke a nyugdíj aktuális összegétől függ. Ez a sávos emelés közel 300 ezer magyar nyugdíjast érint 2027 januárjától. A Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátora a 2027-ben várható havi nyugdíjösszeg számításánál ezt a sávos emelést is figyelembe veszi.

Nyugdíjemelés 2027. január: kevés nyugdíjas kap sokat, mégis sokan örülhetnek

A legfrissebb, 2026. szeptemberi adatok szerint Magyarország lakosságának közel negyede, több mint 2 millió 409 ezer ember részesült nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban, melyből az öregségi nyugdíjasok száma meghaladta a 2 millió 14 ezer főt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint. 2026 szeptemberében az öregségi nyugdíj átlagösszege havonta 264 881 forint volt, a medián 233 160 forint. Ha valaki az átlagösszeget kapja, akkor közel közel 8 ezer forintos emelésre számíthat, ha a mediánt akkor viszont nagyjából 7 ezer forinttal kaphatnak többet havonta. A legtöbben viszont még a mediánnál is jelentősen kisebb juttatást kapnak, így az emelés is kevesebb lehet.

A legtöbb nyugdíjas 180-200 ezer forintot kap havonta az utolsó ismert adatok alapján. Ez 5400-6000 forintos emelést jelent. Annak a közel 300 ezer nyugdíjasnak viszont, aki 140 ezer forintnál kevesebbet keres, az ígért sávos emelést viszont számukra jóval nagyobb mértékű emelést is lehetővé tehet, mint a 3 százalékos, általános emelés.

Ahogy a fenti példákból is látható, az egységes százalékos emelés azt eredményezi, hogy az eleve kisebb nyugdíjjal rendelkező kisebb, míg az eleve magas nyugdíjösszeget kapók magasabb emelést kaphatnak számszerűen. Miközben a kenyér kilója ugyanúgy 40 forinttal drágult egy év alatt a kisnyugdíjasnak, mint a tehetőseknek. Régóta illetik kritikák a magyar nyugdíjemelési rendszert aszakértők részéről amiatt, hogy kizárólag az inflációt veszi figyelembe - a bérek emelkedését például nem -, és hogy az egységes százalékos emelés csak növeli a jövedelmi szakadékot az elszegényedő és módosabb nyugdíjasok között. Ennek megváltoztatására viszont egyelőre nincs kormányzati ígéret.

Amire viszont ígéretet tettek: a legalacsonyabb nyugdíjak sávos megemelésére 2027 januárjától. A sávos emelés ugyan felzárkóztathatja az eddig leszakadt nyugdíjakat, hosszú távon viszont nem oldja meg a nyugdíjemelési rendszer problémáit.

Mit jelent a sávos nyugdíjemelés 2027-ben?

A kormány tervei szerint az éves januári nyugdíjemelés végrehajtása után az alacsony összegű nyudíjszerű ellátásokat a 3%-os mértéken felül is megemelik. Ha a nyugdíj havi összege a 3%-os emelést követően 108 ezer forint, vagy ennél alacsonyabb összeg lenne, egységesen 120 ezer forintra nő a nyugdíj havi összege. Ha meghaladja a 108 ezer forintot, de legfeljebb 125 ezer forint, akkor egységesen 12 ezer forint emelés jár pluszban.

A következő 5 ezer forintonként emelkedő sávokban plusz 10 ezer forint, 8 ezer forint, illetve 6 ezer forint jár. Viszont hogy ez ne okozzon olyan anomáliákat, hogy az éppen határon lévő nyugdíjak esetében a minimálisan alacsonyabb nyugdíj végül magasabb legyen az emelés után, mint éppen a másik sávba eső, alapvetően magasabb nyugdíj, garantált minimumösszegeket is meghatároztak. A sávos emelést tehát az alábbiak szerint hajtják végre:

Nyugdíj összege a rendes januári emelés után Külön felzárkóztató emelés Legfeljebb 108 000 Ft Kiegészítés 120 000 Ft-ra 108 000 Ft felett, legfeljebb 125 000 Ft +12 000 Ft 125 000 Ft felett, legfeljebb 130 000 Ft +10 000 Ft, de kiegészítés legalább 137 000 Ft-ra 130 000 Ft felett, legfeljebb 135 000 Ft +8 000 Ft, de kiegészítés legalább 140 000 Ft-ra 135 000 Ft felett, legfeljebb 140 000 Ft +6 000 Ft, de kiegészítés legalább 143 000 Ft-ra 140 000 Ft felett, de 146 000 Ft alatt Kiegészítés 146 000 Ft-ra

Forrás: a 2026. október 8-án társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet, Portfolio

Itt a Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátor 2027-es kiadása

A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a 2027. januári nyugdíjemelés mértéke, ha a költségvetésben foglaltak szerint 3 százalékkal emel a kormány és az eddig ismert tervek szerint hajtják végre a sávos emelést. Ha beírjuk a kalkulátorba a jelenlegi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk, kiderül, mekkora összeg érkezik januárban és februárban:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.

A kalkulátor két lépésben számol: először hozzáadja a 2027. januári általános, 3 százalékos nyugdíjemelést a 2026-ban kapott nyugdíjhoz, majd megnézi, hogy az így kapott összeg melyik sávba esik. Ennek alapján alkalmazza a további, fix összegű felzárkóztató emelést, illetve az egyes sávokhoz tartozó garantált minimumösszegeket.

A kalkulátor ezután már a végleges, 2027. januári emelés utáni havi nyugdíjjal számol. A januári nyugdíj összeg = egyhavi emelt nyugdíjjal, ahogy a februári havi nyugdíj is. A 13. havi nyugdíj szintén egy teljes havi emelt nyugdíjnak felel meg, míg a 14. havi nyugdíj az emelt havi nyugdíj negyede, vagyis 25%-a. Így a februárban érkező teljes összeg a rendes havi nyugdíj + 13. és 14. havi nyugdíjak összege, vagyis egy lépésben a megemelt havi nyugdíj 2,25-szerese.

Lesz, akinek semmilyen emelés nem jár

Mivel a januári nyugdíjemelés alapját mindig a megelőző évi, az év eleji és évközi emelésekkel (2026-ban 3,6%-kal) már megnövelt összege adja, csak annak jár emelés januárban, aki már 2026-ban is nyugdíjas volt. Vagyis aki 2026. december 31-én vagy előtte nyugdíjba vonul, az kap 2027-ben emelést. Aki viszont 2027. január 1-jén vonul nyugdíjba, az majd csak 2028-ban lesz jogosult nyugdíjemelésre (hiába kapott már például előzetes kalkulációt a 2027-es nyugdíj várható összegéről.

Ugyanez vonatkozik a 13. havi és 14. havi nyugdíjakra. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések. Azt pedig még nem tudni, hogy a nyugdíjas SZÉP-kártyára pontosan kiknek jár majd, de ha követi a kormány az eddig bevett gyakorlatot, hogy ezt a juttatást is a már 2026-ban meglévő nyugdíjjogosultsághoz kötik.

Ekkora lesz a 13. havi és a 14. havi nyugdíj összege 2027-ben

A fenti kalkulátor azt is megmutatja, hogy mekkora lesz a 13. és 14. havi nyugdíj összege 2027-ben, és pontosan mekkora összeg érkezését várhatják a nyugdíjasok februárban. (Lehetséges, hogy jövőre is úgy lesz, mint idén, hogy nem egy utalással, hanem két utalással kapják meg a juttatásokat az idősek.) Azt Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter is többször hangsúlyozták, hogy a 14. havi nyugdíj egyhavi részlete, amit tavaly megkaptak az idősek, megmarad, ahogy a 13. havi nyugdíj is teljes egészében kifizetésre kerül majd 2027 februárjában. Az előző kormány tervét viszont, a teljes 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését 2028-ig, nem folytatják.

A 13. és 14. havi nyugdíjak összegét nagyban meg fogja határozni a legkisebb nyugdíjak emelése, illetve a rendes évenkénti nyugdíjemelés mértéke 2027-ben. A januártól megemelt nyugdíjösszeg alapján számítják ugyanis a februárban folyósított pluszjuttatásokat, ahogy azt a fenti kalkulátorunk is mutatja.

Sokáig kérdés volt, kivezeti-e az új kormány az előző kormány által, a választásokat megelőzően bevezetett 14. havi nyugdíjat - melyet több szakértő is folyamatos kritikával illetett -, vagy akár a 13. havi nyugdíjat is. Most már megerősítést nyert, hogy kivezetésről szó sincs. Viszont az előző kormány terveit, miszerint 2028-ig lépcsőzetes bevezetik a teljes 14. havi juttatást (nem csak egy heti részletet), nem folytatják. Az első olyan év ugyanis, amikor februárban teljes 3 havi nyugdíjösszeget fizettek volna ki, 2028-ban lett volna. Addig évről évre egy heti plusz nyugdíjjal adtak volna többet februárban.

EZ IS ÉRDEKELHET Sok nyugdíjas foghatja a fejét 2027-ben: ők lesznek a kormány nyugdíjreformjának legnagyobb vesztesei Sokan elesnek a beígért egynegyed havi nyugdíjtól 2027-ben, cserébe a kormány 120 ezer forintra növeli a minimálnyugdíjat, és egyes nyugdíjasok SZÉP-kártyát is kapnak.

Aki tehát arra számított volna, hogy 2027-ben már 2,5 havi nyugdíjösszeg érkezik februárban, az csalódni fog. Marad az 1+1+egynegyed havi összeg, amit februárban kifizetnek. Kármán András ezt a képet azzal árnyalta az október 20-i sajtótájékoztatón, hogy összességében azok, akik 500 ezer forintnál kisebb nyugdíjat kapnak, jobban járnak az alacsonyabb nyugdíjak sávos emelésével és az újonnan bevezetésre kerülő nyugdíjas SZÉP-kártyával, mint plusz egynegyed havi juttatással 2027-től.

A 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíj - és ahogy azt már kifejtettük, bármilyen egységes %-os mértékű nyugdíjemelés - legfőbb kritikája a szakértők részéről is évek óta az, hogy az eleve magasabb nyugdíjből élőknek aránytalanul kedvez, így csak növeli a nyugdíjszakadékokat. A kormány intézkedései most kifejezetten a kisebb nyugdíjak emelését célozzák, legyen szó a sávos emelésről, vagy a nyugdíjas SZÉP-kártyáról. Viszont ettől még a százalékos emelés is nagy súllyal esik latba 2027-ben is.

Kinek jár a 13. havi és a 14. havi nyugdíj 2027-ben?

Fontos kérdés, kinek jár a 13. havi és a 14. havi nyugdíj. Az eddigi kormányzati gyakorlat az volt, hogy minden évben rendeletet adtak ki arról, mekkora nyugdíjemelés érkezik és ki jogosult rá, illetve a 13. havi és 14. havi nyugdíjra. Ha folytatják ezt a gyakorlatot, akkor biztosan idén is csak a vonatkozó rendelet megjelenése után derülhet ki, ki az, aki jogosult ezekre a juttatásokra.

Ha az eddigi gyakorlat folytatódik, akkor az lesz jogosult a 14. havi nyugdíjra, aki a 13. havi nyugdíjra is jogosult az adott évben. 13. havi nyugdíjra pedig azok jogosultak, akik a megelőző év - jelen esetben a 2026-os év - legalább egy napján nyugdíjra jogosultak. Vagyis 2026. december 31-ig nyugdíjba vonultak, mert aki csak 2027. január 1-jétől vagy az után lett nyugdíjas, a korábbi gyakorlat szerint nem számíthatott a februári plusz juttatásokra.

Fontos változás volt 2025-től a 13. havi nyugdíj kapcsán, hogy nemcsak az a feltétele, hogy előző évben már nyugdíjjogosult legyen valaki, hanem hogy még februárban is az legyen - így gyakrlatilag a januárban elhunyt idősek hozzátartozóinak már nem kell kifizetni a 13. havi (és feltehetően a 14. havi) nyugdíjakat. Arról egyelőre nincs információnk, hogy ezen az új korány tervezne változtatni.

Kinek jár emelés 2027-ben a nyugdíjasokon túl?

Amennyiben a kormány nem változtat az eddigi gyakorlaton, akkor a januári 3%-os emelésre jogosultak az öregségi nyugdíjasok mellett azok, akik

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

átmeneti bányászjáradékot,

táncművészeti életjáradékot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

bányászok egészségkárosodási járadékát,

fogyatékossági támogatást,

vakok személyi járadékát,

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

polgármesterek közszolgálati járadékát,

a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

házastársi pótlékot,

házastárs után járó jövedelempótlékot,

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

nemzeti gondozási díjat és

bizonyos az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat

kaptak a 2026-os év folyamán, akár csak egy napig.

Jön a nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-től

Azt is bejelentette Magyar Péter korábban, hogy 2030-ig több lépcsőben vezetik be az ígért nyugdíjas SZÉP-kártyát. 2027-től elsőként az 500 ezer forint alatti jövedelmű nyugdíjasok juthatnak hozzá először. Erre 90 milliárd forintot szán a kormány. Az ígéreteknek megfelelően a SZÉP-kártyára érkező összeget gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre is lehet fordítani.

Lesz-e nyugdíjemelés vagy nyugdíjprémium 2026 novemberében?

Az utóbbi években szinte rendre érkezett valamilyen plusz összeg novemberben a nyugdíjasoknak: hol utólagos nyugdíjemelés az infláció alakulásának tükrében, hol pedig nyugdíjprémium a GDP alakulásának tükrében. 2021-ben például úgy hasított a gazdaság, hogy egységesen plusz 80 ezer forintot kaptak az idősek nyugdíjprémium címén. Azonban az, aki 2026-ban is számítana a novemberi nyugdíjkorrekcióra, vagy -prémiumra, csalódni fog.

2026 januárjában ugyanis 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, amiről még 2025 októberében hozott döntést a kormány. 2025-ben ugyanis még arra számítottak, hogy idén 3,6%-os lesz az infláció, ezért ennyivel kompenzálták előre az időseket. Ehhez képest az első 9 hónapban együttvéve - mint azt nemrég közölte a KSH - az általános infláció mindössze 1,7%-os volt, a nyugdíjas infláció pedig 1,4%. Egyik sem haladja meg - sőt inkább lényegesen alulmúlja - az év eleji nyugdíjemelés mértékét (erre pedig nincs is kilátás már decemberig), így nem lesz novemberi nyugdíjkorrekció 2026 őszén, nem is történt ilyen bejelentés.

A nyugdíjprémium pedig az a juttatás, amit szintén novemberben fizetett a kormány az időseknek, amennyiben az ország gazdasági teljesítménye meghaladta a 3,5%-ot. Erre utoljára 2022-ben volt példa, azóta közelében sem jártunk ennek a szintnek. Viszont mivel a magyar GDP az utóbbi időben várakozások felett emelkedett, újra felmerülhetett a kérdés, hogy lesz-e nyugdíjprémium 2026-ban. A válasz, hogy 2026-ban sem lesz nyugdíjprémium, mert 3,5%-os növekedést már nem tudunk elérni idén: a Portfolio elemzői konszenzusa azt mutatja: 1,8 százalékos GDP-növekedés várható 2026-ban. Még a legoptimistább becslés is csak 2,5%-os, tehát a 3,5%-ot meghaladó növekedésre egy szakértő sem számít távolról sem.