815 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottó csütörtöki sorsolásán, 2026-ban, a 48. játékhéten. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.

A Hatoslottó játékon – nevének megfelelően – hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 815 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 48. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

7; 18; 22; 27; 33; 39.

Ezen a sorsoláson volt telitalálat a Hatoslottó csütörtöki számhúzásán, így most vasárnap 65 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

Nyeremények:

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Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA

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