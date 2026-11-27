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Elképesztően banális trükkel próbálta átverni a rendőröket a többszörösen körözött magyar férfi: azonnal lebukott
Álnéven próbálta igazolni magát egy férfi a budapesti rendőröknek, ám a trükk nem vált be, és azonnal kiderült, hogy összesen hét körözés van érvényben ellene. Az 55 éves férfit a helyszínen elfogták, majd börtönbe szállították.
A kőbányai rendőröket november 21-én este egy Üllői úti üzlethez hívták ki, miután bejelentés érkezett arról, hogy gyanús személyek tartózkodnak a mosdóban. Az igazoltatás során az egyik férfi megpróbálta félrevezetni a járőröket, ezért álnéven mutatkozott be nekik.
A hatóságokat azonban nem tudta megtéveszteni. Hamar fény derült a valódi személyazonosságára, valamint arra is, miért akarta eltitkolni azt, ugyanis az 55 éves férfi ellen hét különböző körözés volt érvényben.
Két rendőrségi büntetőeljárásban a tartózkodási helyét próbálták megállapítani, de korábban elkövetett bűncselekmények miatt már a bíróság is kereste. Ezenfelül büntetés-végrehajtási és szabálysértési elfogatóparancsot is kiadtak ellene, mert nem vonult be letölteni a rá kiszabott büntetéseket.
A rendőrök a férfit elfogták, majd a kerületi kapitányságra történő előállítását követően egyenesen a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították.
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