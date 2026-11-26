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Jelentős hálózatbővítést tervez a Subway új közép-európai master franchise-partnere, az Emerging Bites Holding GmbH. A vállalat tíz év alatt összesen 300 új étterem megnyitását tűzte ki célul öt országban, köztük Magyarországon. A fejlesztések első hazai állomása a budapesti WestEnd City Center lesz, ahol november 27-én nyitja meg kapuit az új egység. A terjeszkedés nemcsak a gyorséttermi hálózat bővülését, hanem új munkahelyek létrejöttét is eredményezheti.
Tíz év alatt 300 új étterem nyitását tervezi öt közép-európai országban az Emerging Bites. A vállalat Magyarországot a régiós növekedési stratégia egyik kiemelt piacának tekinti, és a budapesti WestEndben nyíló új étteremmel kezdi meg a fejlesztést.
Új szakaszba lép a Subway közép-európai hálózatának fejlesztése: a nemzetközi gyorséttermi márka öt országban működő master franchise-partnere, a bécsi székhelyű Emerging Bites Holding GmbH tíz éven belül 300 új étterem megnyitását tervezi Ausztriában, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában. A vállalat 2026 szeptemberétől felel a Subway márka fejlesztéséért és működésének támogatásáért az öt piacon.
A cég a magyar piacban további növekedési lehetőséget lát. A fejlesztési program első hazai állomása a budapesti WestEnd City Centerben november 27-én megnyíló új étterem. Az új egység 12 munkatárssal bővíti a helyi csapatot. Egy új Subway étterem jellemzően 10–12 ember számára teremt munkalehetőséget, így a hálózat bővülése a helyi foglalkoztatás szempontjából is jelentős.
„Magyarország az egyik kiemelt növekedési piacunk, és a magyarországi terjeszkedésünket Budapesten kezdjük. Az, hogy a város szívében, az egyik legforgalmasabb bevásárló- és közlekedési csomópontban nyitunk éttermet, jól mutatja, mekkora lehetőséget látunk a piacban. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan erős helyi partnerrel dolgozhatunk együtt, mint a Sub Premier, amely jól ismeri a piacot és a vendégek igényeit” – mondta Farshad Abbaszadeh, az Emerging Bites vezérigazgatója.
A WestEnd City Centerben nyíló éttermet a Sub Premier üzemelteti, amelynek tulajdonosai Varga Dániel és Sampers Katalin. A helyi franchise-partner bevonása illeszkedik az Emerging Bites stratégiájához, amely a nemzetközi márkaismeretet és a központi szakmai támogatást a helyi piaci tapasztalattal kívánja összekapcsolni.
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„Büszkék vagyunk arra, hogy új Subway éttermet nyithatunk a WestEndben, és új munkahelyeket teremthetünk Budapesten. Az Emerging Bites-szal együttműködve szeretnénk a lehető legjobb Subway-élményt nyújtani a magyar vendégeknek” – mondta Varga Dániel, a Sub Premier tulajdonosa.
A november 27-én 11 órakor nyíló étterem a WestEnd City Centerben kap helyet. A megnyitón részt vesz James MacIsaac, a Subway „General Manager, Europe, Master Franchise Markets EMEA” pozíciót betöltő vezetője, valamint Farshad Abbaszadeh, az Emerging Bites vezérigazgatója és Varga Dániel, a Sub Premier tulajdonosa.
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