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Egyre kevesebb gyermek születik: elkeserítő tendencia látszik a hazai népesedési adatokban
Az elmúlt hónapban tovább folytatódott a születések, a halálozások és a házasságkötések számának csökkenése Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026 októberében mintegy 5800 gyermek jött világra, miközben alig több mint tízezren vesztették életüket. Bár a természetes fogyás továbbra is jelentős, a halálozások nagyobb arányú visszaesése miatt a népességcsökkenés üteme az előző év azonos időszakához képest némileg mérséklődött, a házasodási kedv ugyanakkor drasztikusan zuhant.
A statisztikák alapján az előző hónapban 5802 gyermek született, ami 3,5 százalékos visszaesést jelent tavaly októberhez viszonyítva. Ezzel párhuzamosan a halálozások száma is mérséklődött, októberben ugyanis 10 029 fő hunyt el, ami közel 6 százalékos, azaz 634 fős javulást mutat 2025 azonos hónapjához képest. Mivel a halálozások száma gyorsabb ütemben csökkent, mint a születéseké, a természetes fogyás az egy évvel korábbi 4652 főről 4227-re mérséklődött. Kiemelkedően nagyot esett viszont a házasságkötések száma, mindössze 3459 pár kötött házasságot, ami 17 százalékkal marad el az egy évvel ezelőtti adattól.
Az idei év első tíz hónapját vizsgálva a tendenciák meglehetősen egyértelműek. Január és október között összesen 58 258 gyermek jött világra, mintegy kétezerrel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezzel összefüggésben a gyermekvállalási kedvet mérő teljes termékenységi arányszám becsült értéke a tavalyi 1,31-ről 1,29-re csökkent.
Ebben a tíz hónapban 100 732-en vesztették életüket, ami 2,3 százalékos mérséklődést jelent. Az élveszületések és a halálozások egyenlegeként az ország népessége az év eddig eltelt részében 42 474 fővel fogyott, ami szinte pontosan megegyezik a tavalyi értékkel. Bár a házasodási kedv az év során meglehetősen hullámzó volt, október végéig összességében 39 896 pár kötött házasságot, ami 3,7 százalékos elmaradást mutat.
A hosszabb távú, 2025 novemberétől 2026 október végéig tartó tizenkét hónapos folyamatokat tekintve ugyanez az általános csökkenés rajzolódik ki mindhárom meghatározó demográfiai mutató esetében. Az elmúlt egy évben kevesebb mint 70 ezer gyermek született, a halálozások száma pedig megközelítette a 122 ezret. Jelenleg Magyarországon ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,9 halálozás jut. Bár a halandósági mutatók enyhe javulást tükröznek, a születések és a házasságkötések számának tartós visszaesése továbbra is kedvezőtlen irányba tereli a hazai népesedési folyamatokat.
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