Mérsékelt emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést a magyar tőzsde, miközben a vezető európai piacokon kisebb mínuszok alakultak ki.
Csalóka lehet a tőzsdei grafikon: nem annyit keresel a befektetéseden, mint elsőre hinnéd - ezzel sok magyar nem számol
A tőzsdén látott hozam még nem jelenti azt, hogy ennyivel gyarapodott a megtakarításod. Magyar befektetőként ugyanis az sem mindegy, hogyan változott közben a forint árfolyama és milyen költségek terhelték a befektetésedet. Az S&P 500 indexet követő ETF példáján keresztül mutatjuk meg, miért érhet meglepetés, amikor kiszámolod a tényleges nyereségedet.
A kisbefektetők számára ma már néhány kattintással elérhetők olyan ETF-ek, amelyek akár több száz vállalat teljesítményét követik egyszerre. Az amerikai S&P 500 indexet követő alapok különösen népszerűek azok körében akik hosszabb távon szeretnének részesedni az amerikai piac növekedéséből.
A tőzsdei emelkedés önmagában még nem garantálja, hogy te is ugyanakkora nyereséget érsz el a befektetéseden. Magyar befektetőként a devizaárfolyam változása, az infláció és a különböző költségek is befolyásolják, hogy végül mekkora hozamot érhetsz el. Így könnyen előfordulhat, hogy miközben a tőzsdei grafikonokon látványos emelkedést látsz, a saját számládon egészen más eredmény jelenik meg.
Nézzünk egy konkrét példát! Tegyük fel, hogy 2023-ban TBSZ-számlát nyitottál, majd november 9-én 10 ezer dollárért vásároltál az iShares Core S&P 500 UCITS ETF-ből (CSPX). Három évig nem nyúltál a befektetésedhez, most azonban közeledik a TBSZ hároméves lekötési időszakának vége és kíváncsi vagy, mennyit gyarapodott a pénzed, illetve mekkora összeget vehetnél ki a megtakarításodból.
Három év alatt jelentősen nőtt a befektetés értéke
2023. november 9-én 10 ezer dollárért vásároltál CSPX ETF-et. Akkor egy ETF-jegy körülbelül 459 dollárba került, a dollár pedig 354,26 forintot ért. Így a befektetésed közel 3,54 millió forintnak felelt meg. Három évvel később, 2026. november 9-én az ETF árfolyama már 802,21 dollárra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a befektetésed dollárban számított értéke körülbelül 17.477 dollárra nőtt, vagyis több mint 74,8 százalékos árfolyamnyereséget értél el.
A befektetésed eredményét azonban nemcsak az amerikai részvénypiac teljesítménye befolyásolja. Mivel dollárban vásároltál ETF-et, az árfolyamváltozás is hatással van arra, hogy forintban végül mekkora értéket képvisel a megtakarításod. 2023. november 9-én egy dollárért 354,26 forintot kellett fizetni, 2026. november 6-án viszont már csak 326,55 forintot. A vizsgált időszakban a dollár forinttal szembeni árfolyama mintegy 7,8 százalékkal csökkent.
A részvénypiaci teljesítményt és a devizaárfolyam változását együtt nézzük, azt látjuk, hogy a befektetésed forintban számított értéke a kezdeti 3,54 millió forintról körülbelül 5,7 millió forintra emelkedett. Ez mintegy 2,16 millió forintos nyereséget, vagyis 61 százalékos forinthozamot jelent.
Ha viszont nem változott volna a dollár forinttal szembeni árfolyama, a befektetésed hozama 74,8 százalék lett volna. Ez 13,8 százalékponttal magasabb a tényleges forinthozamnál. A dollár gyengülése, illetve a forint erősödése tehát együttesen körülbelül 484 ezer forinttal csökkentette a befektetésed forintban számított értékét.
A példa jól mutatja, hogy külföldi befektetésnél nemcsak az számít, hogyan teljesít a részvénypiac, hanem az is, hogyan változik közben a devizaárfolyam. Sőt, a grafikonon is jól látszik, hogy az első évben a forint gyengülése még növelte a befektetés forintban számított értékét. A következő években azonban a forint erősödése már visszafogta a hozamot, így a devizaárfolyam változása miatt az egyes években egészen eltérő eredményt érhettél el.
De ez még nem minden! Ha a befektetésed valódi vásárlóerőben kifejezett eredményére vagy kíváncsi, az inflációt is figyelembe kell venned. A vizsgált időszakban a kumulált infláció összesen körülbelül 9,5 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy ugyanazért az összegért ma már kevesebb terméket és szolgáltatást vásárolhatsz, mint három évvel ezelőtt. Ezt figyelembe véve a befektetésed mai értéken számított összege 5,2 millió forint lenne.
A végső eredményt ezenkívül még néhány tényező is befolyásolhatja:
- TBSZ idő előtti feltörésének adóterhe.
- ETF-ek TER-költsége.
- Számlavezetési és tranzakciós díjak, amelyek szolgáltatónként eltérhetnek.
Néhány tudatos döntéssel mérsékelheted ezek hatását
Ha a teljes összeget nem egyszerre fekteted be, hanem rendszeresen kisebb részletekben vásárolsz a DCA-módszert alkalmazva, akkor a forintodat különböző időpontokban és árfolyamokon válthatod dollárra. Az ETF-jegyeket pedig eltérő árfolyamokon szerezheted meg. Így kisebb az esélye, hogy egyetlen kedvezőtlen piaci vagy devizaárfolyam határozza meg a teljes befektetésed eredményét. (Ez azonban nem garantál magasabb hozamot és az árfolyamveszteség kockázatát sem szünteti meg).
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Az sem mindegy, milyen ETF-et választasz. A felhalmozó (ACC) típusú alapok automatikusan újrabefektetik az általuk kapott osztalékokat, így azok is hozzájárulhatnak a befektetés hosszú távú növekedéséhez. Érdemes összehasonlítani az ETF-ek éves költségét, brókercégek tranzakciós díjait és a devizaváltás feltételeit, ezek hosszabb idő alatt jelentősen befolyásolhatják a végeredményt.
A hosszú távú befektetéseknél az adózásra is érdemes figyelni. Erre kínál lehetőséget a Tartós Befektetési Számla (TBSZ). A számlanyitás évében, úgynevezett gyűjtőévben még befizethetsz pénzt, utána már csak a számlán lévő összeget fektetheted át más értékpapírokba. Az ötéves lekötési időszak a gyűjtőévet követő január 1-jén kezdődik. Ha a megtakarításodat a teljes ötéves időszak végéig a számlán tartod, az elért hozam után nem kell személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót fizetned.
A TBSZ megnyitásakor ezért azt is mérlegelned kell, hogy valóban nélkülözni tudod-e a befektetett pénzt hosszabb távon. Ha nem várod ki az ötéves időszak végét, elveszítheted az adómentességet. A 2025-től kötött vagy újrakötött TBSZ-eknél három éven belüli feltörés esetén 15 százalékos személyi jövedelemadó (szja) és 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho) terheli a hozamot. Ha három és öt év között szünteted meg a számlát, ezek mértéke 10, illetve 8 százalék.
Ez azt is jelenti, hogy egy idő előtt feltört TBSZ-szel rosszabbul járhatsz, mintha normál értékpapírszámlán tartottad volna a befektetésedet. Egy normál számlán az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó árfolyamnyereséget 15 százalékos szja terheli, viszont a 2025-től nyitott TBSZ három éven belüli feltörésekor 28 százalék, három és öt év között pedig 18 százalék lehet a teljes adóteher. Fontos, hogy a 2025-től nyitott vagy újrakötött TBSZ-ekre vonatkozó szochoszabályok nem érvényesek a korábban megkötött szerződésekre, így a példában szereplő 2023-ban nyitott számlára sem.
Jelentős esés rázta meg a tőzsdéket: a tech-részvények is megszenvedték a rossz hangulatot
November elején komoly eladási hullám söpört végig a nemzetközi tőzsdéken. A befektetők egyre óvatosabban értékelik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hatalmas beruházásokat valamint azt is mérlegelik, hogy ezek mikor hozhatnak tényleges profitot a vállalatoknak. A magas várakozások és a jelentős fejlesztési költségek miatt több technológiai óriás részvénye is nyomás alá került.
A negatív hangulat a magyar tőzsdére is átterjedt, több hazai nagyvállalat részvénye is gyengült. A piaci mozgások ismét rámutattak arra, hogy a nemzetközi befektetői hangulat és az amerikai részvénypiacok teljesítménye a magyar megtakarítók portfóliójára is hatással lehet. A tőzsdei árfolyamok ráadásul rövid idő alatt is jelentősen változhatnak, ezért a korábbi hozamok önmagukban nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre. A teljes cikket itt olvashatod.
Egyre több pénzt visznek a magyarok befektetési alapokba
Mint korábban megírtuk, szeptemberben 62,5 milliárd forint friss tőke érkezett a magyar befektetési alapokba, ami jól mutatja, hogy továbbra is jelentős az érdeklődés a különböző megtakarítási lehetőségek iránt. A legnagyobb összegek az abszolút hozamú, vegyes és a részvényalapokba áramlottak, miközben a kötvényalapokból tőke távozott.
A befektetési alapok népszerűsége azt is jelzi, hogy egyre több megtakarító keresi a lehetőséget arra, hogy pénzét a hagyományos bankbetéteken túl más eszközökben helyezze el. A választás azonban nem mindegy: az egyes alapok eltérő kockázattal, befektetési politikával és költségekkel működnek, így ezek is jelentősen befolyásolhatják a végül elérhető hozamot.
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