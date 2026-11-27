A zsúfoltságot csökkentenék a római Trevi-kútnál bevezetett kéteurós belépődíjjal, az intézkedésnek azonban nem várt következménye is lehet:
Újra a lélektani határnál a forint: külső nyomás fékezi a magyar fizetőeszközt
Javuló nemzetközi hangulatban próbálja ledolgozni az elmúlt hetek veszteségeit a forint, péntek délelőtt azonban a reggeli erősödés után 370 körül állt be az euró jegyzése. Az olaj drágulása ellenszelet jelent a hazai devizának, miközben a befektetők az európai inflációs adatokra és a jegybankok várható kamatlépéseire figyelnek. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is követhető.
Péntek reggel még mintegy 0,3 százalékkal erősödött a forint az euróval szemben, és a jegyzés rövid időre 370 alá is került. Délelőttre azonban elfogyott a lendület, az árfolyam a 370-es szint körül oldalazott. Kora reggel még 370,4 forintot kértek egy euróért, a dollár pedig akkor 337 forint körül járt. A hazai fizetőeszköz az általános piaci hangulat javulásával párhuzamosan próbál talpra állni, miután az elmúlt két hétben a befektetők óvatosabbá válása és a hazai kamatcsökkentési várakozások erősödése is gyengítette.
Az olaj drágulása ugyanakkor fékezi a forint erősödését. A Brent határidős jegyzése délelőtt 1,2 százalékkal emelkedett, és az olajpiac háromhetes csökkenő sorozatának megszakítása felé tartott. Az ellátási aggodalmakat az erősítette fel, hogy a Hormuzi-szorosban tartályhajókat, Szaúd-Arábiában pedig energetikai létesítményeket értek támadások.
Az euróövezeti kötvénypiacokon vegyesen mozogtak a hozamok. Az irányadónak számító tízéves német államkötvény hozama 1,8 bázisponttal, 3,284 százalékra emelkedett, míg a kétéves papíré 3,076 százalékon stagnált. A tízéves francia hozam változékony kereskedés után 1,6 bázisponttal, 4,727 százalékra csökkent, az olasz pedig lényegében változatlanul, 4,339 százalékon állt. A hozamok összességében továbbra is heti csökkenés felé tartottak.
A devizapiac másik figyelemre méltó mozgása az euró jüannal szembeni gyengülése. Péntek reggel egy euróért mintegy 7,3095 jüant adtak, a 2023-as mélypont közelében. Ha fennmarad a jelenlegi tendencia, az euró nagyjából 11 százalékos éves veszteséget könyvelhet el a kínai fizetőeszközzel szemben, amire két évtizede nem volt példa.
Kellemes inflációs meglepetés Európában
A vártnál jóval erősebben lassult novemberben az infláció Franciaországban és Spanyolországban. A francia éves áremelkedés az októberi 3,7 százalékról 3,2 százalékra mérséklődött, szemben a várt 3,6 százalékkal. Spanyolországban 4,9-ről 4,1 százalékra csökkent az infláció, miközben az elemzők 4,7 százalékra számítottak.
Mindkét országban elsősorban az üzemanyagok olcsóbbá válása húzta lefelé az árindexet. Franciaországban emellett a szolgáltatások drágulása is lassult, 2,6-ról 2,3 százalékra.
A kedvező adatok enyhítettek a kamatemelési várakozásokon. Annak piaci valószínűsége, hogy az Európai Központi Bank 2027 végéig háromszor szigorít, 35 százalékról 25 százalékra csökkent. A pénzpiacok ugyanakkor továbbra is két, egyenként 0,25 százalékpontos kamatemelést áraznak 2027 júniusáig.
Az EKB októberi ülésének csütörtökön közzétett jegyzőkönyve szerint egyes döntéshozók már akkor is emeltek volna, végül azonban további inflációs adatokra várva a kivárást választották. Az euróövezet egészének novemberi inflációját kedden teszik közzé, az elemzők enyhe lassulásra, 3,9 százalékos értékre számítanak.
Japánban erősödnek a decemberi kamatemelés érvei
Európával ellentétben Tokióban gyorsult az infláció. A friss élelmiszerek nélkül számított fogyasztói árindex novemberben éves alapon 2,9 százalékkal emelkedett, ami 2025 júliusa óta a legmagasabb érték. A teljes infláció 2,8 százalékot, az energiát is kiszűrő mutató 2,5 százalékot ért el.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A gyorsulást főként a nyári rezsitámogatások kifutása okozta. Az áram 9,5 százalékkal, a vezetékes gáz csaknem 14 százalékkal drágult. A rizs közel 34 százalékos áresése ugyanakkor jelentősen visszafogta az inflációt.
Az elemzők többsége arra számít, hogy a japán jegybank december 18-án 0,25 százalékponttal emeli a kamatot. A döntést bonyolítja a gyenge lakossági fogyasztás és az, hogy a kormány decembertől három hónapra visszaállítja a rezsitámogatásokat. Ueda Kazuo jegybankelnök hétfői beszéde további támpontot adhat a várható lépéshez.
Az AI és a hadiipar támogatja a német gazdaságot
Németországban egyre élesebb különbség látszik az ágazatok teljesítménye között. Az autóipart az erősödő kínai verseny is sújtja, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások növelik az elektronikai és optikai termékek iránti keresletet. Az infrastruktúra-fejlesztések és a védelmi kiadások szintén támogatják a gazdaságot.
A folyamat nyertesei között van az adatközponti értékesítési előrejelzését megemelő Infineon, valamint a Siemens és az optikai eszközöket gyártó Carl Zeiss. A kormány gazdasági tanácsadói idén 1,3 százalékos GDP-növekedést várnak, ami 2022 óta a legerősebb eredmény lenne.
A kilátásokat ugyanakkor árnyalják a magas energiaárak, az emelkedő kamatok és a gyenge magánberuházások. A költségvetési költekezés tartósan nem helyettesítheti a versenyképességet javító reformokat, és az AI-beruházások lendülete is mérséklődhet.
A gyengébb euró sem oldja meg a kínai kereskedelmi hiányt
Az euró jelentős gyengülése ellenére tovább nőtt az Európai Unió Kínával szembeni külkereskedelmi hiánya. Szeptemberben éves összevetésben 18,5 százalékkal, 41,7 milliárd euróra emelkedett a deficit.
Az európai döntéshozók a jüan további erősítését sürgetik, de az árfolyamváltozás önmagában aligha rendezi az egyensúlytalanságot. A kínai termelői árak ugyanis jóval lassabban emelkedtek az európaiaknál, ami ellensúlyozza a jüan felértékelődését, és segít megőrizni a kínai termékek árelőnyét.
Erőteljesen emelkedtek csütörtökön az európai tőzsdék a szerdai eladási hullám után, Budapesten pedig az OTP vezette a felpattanást.
A forint délelőtti erősödése csütörtök délre elolvadt, az eurót ismét 372 forint felett jegyezték.
Erős felpattanással indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken, és a magyar részvénypiac is csatlakozott az emelkedéshez.
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