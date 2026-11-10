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Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon: addig komoly kiadás vár a szülőkre, mutatjuk az árakat
Közfinanszírozottá tenné a csecsemők RSV elleni megelőző kezelését az Egészségügyi Minisztérium, a program azonban a jelenlegi tervek szerint csak a 2028-as RSV-szezontól indulhatna. A 2027-es bevezetéshez egyelőre nincs költségvetési fedezet, így sok családnak továbbra is saját zsebből kell fizetnie, ha a baba első hónapjaira szeretne védelmet biztosítani. A lehetőségek között 80–90 ezer forintos anyai oltás és 150 ezer forint körüli ellenanyag-kezelés is szerepel, az árak és a hozzáférés azonban készítményenként lényegesen eltérnek.
Az RSV, vagyis a légúti óriássejtes vírus gyakori légúti kórokozó, amellyel szinte minden gyermek találkozik az első életévekben. Egészséges felnőtteknél és nagyobb gyermekeknél sokszor megfázásszerű tüneteket okoz, a csecsemőknél azonban súlyosabb lefolyású lehet. A fertőzések jellemzően szezonálisan, az ősztől tavaszig tartó időszakban fordulnak elő.
A vírus a legkisebbeknél az alsó légutakat is érintheti, és hörgőcskegyulladást, illetve tüdőgyulladást okozhat. A kezdeti orrfolyást és köhögést szapora, nehezített vagy sípoló légzés, mellkasi behúzódás és etetési nehézség követheti. A légzési panaszok miatt a baba nehezebben tud szopni vagy tápszert inni, így a megfelelő folyadékbevitel is problémát jelenthet.
A legtöbb gyermek felépül a fertőzésből, egyes csecsemőknek azonban kórházi kezelésre, oxigénadásra, súlyos esetben intenzív ellátásra is szükségük lehet. A koraszülöttség, bizonyos szív- és tüdőbetegségek, valamint az immunhiányos állapotok növelhetik a súlyos lefolyás kockázatát, de korábban egészséges, időre született babák is kerülhetnek súlyos állapotba.
A védekezés jelentőségére Rusvai Miklós virológus korábbi cikkünkben is felhívta a figyelmet. A várandósság alatti RSV-oltásról úgy fogalmazott: „Ha várandós kismama lenne a környezetemben, mindenképpen rábeszélném.”
Hamarosan államilag finanszírozottá válhat az oltás
Az RSV tehát különösen az élet első hónapjaiban jelenthet veszélyt, ezért a védelem időzítése lényeges. A Szeretlek Magyarország megkeresésére az Egészségügyi Minisztérium közölte, hogy tervezik a csecsemők RSV elleni védelmét szolgáló, hosszú hatású monoklonális ellenanyag közfinanszírozott bevezetését. A lap szerint a tárca a Nemzeti Oltási Program keretében biztosítaná a megelőzést, a szakmai szabályok szerinti életkorban és szezonális időzítéssel, a szülők önkéntes döntése alapján.
A finanszírozás azonban jelenleg még nem biztosított. A minisztérium válasza szerint a 2027-es induláshoz szükséges költségvetési fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre, ezért a források megteremtésével a 2028-as RSV-szezont célozták meg. Külön kitértek arra is, hogy a magas ár miatt a közfinanszírozásnak különös jelentősége van, hiszen a csecsemők védelméhez való hozzáférést nem határozhatja meg kizárólag a családok anyagi helyzete.
Az állami támogatás bevezetésig azonban az oltás a szülők pénztárcáját terheli, mely 80 ezertől akár 150 ezer forintig is terjedhet. A jelenleg elérhető lehetőségekről és azok költségeiről dr. Sivók Ágnes ceglédi házi gyermekorvos közölt szeptemberben összefoglalót Facebookon. Fontos különbség az elérhető vakcinák között, hogy az Abrysvo védőoltás az anyának adható, míg az Enflonsia, a Beyfortus és a Synagis már kész ellenanyagot tartalmazó gyógyszerek. Ezek ráadásul nem ugyanannak az oltásnak különböző árú változatai, így alkalmazásuk feltételei és időzítése is eltér. Az oltásokról a várandósság alatt a szülészorvossal, szülés után a gyermekorvossal érdemes egyeztetni.
Mennyibe kerülhet az RSV elleni védelem?
A gyermekorvosi tájékoztató szerint az anyai RSV-oltás ára körülbelül 80–90 ezer forint 2026 őszén, gyógyszertártól függően. Az Abrysvo esetében az anya szervezete termel ellenanyagokat, amelyek a méhlepényen keresztül eljutnak a magzathoz. Az Európai Gyógyszerügynökség tájékoztatója szerint a vakcina a várandósság 24–36. hete között adható, és a megszülető gyermek első hat hónapjában nyújthat védelmet az RSV okozta alsó légúti betegségekkel szemben.
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Új lehetőség Magyarországon az Enflonsia, melynél 140–160 ezer forintos nagyságrenddel számolhatunk. Az Enflonsia hatóanyaga a kleszrovimab, amely kész ellenanyagként segít megakadályozni, hogy az RSV bejusson a sejtekbe. Az uniós engedély az első RSV-szezonjukban lévő, legfeljebb 12 hónapos újszülöttekre és csecsemőkre vonatkozik. Egyszeri, combizomba adott injekcióként alkalmazzák. Az EMA által ismertetett vizsgálatban a kezelést követő 150 nap alatt az Enflonsiát kapó babák 2,5 százalékánál alakult ki orvosi ellátást igénylő, RSV okozta alsó légúti betegség, a placebocsoportban 6,2 százalék volt ez az arány. A védelem tehát jelentős lehet, de nem teljes.
A Beyfortus esetében körülbelül 184 ezer forintos adagonkénti árral kell számolni, külföldi beszerzéssel. Az árfolyam, a beszerzés feltételei és az aktuális elérhetőség ezt az összeget is módosíthatják. A Beyfortus szintén hosszú hatású ellenanyagot, nirsevimabot tartalmaz. Az első RSV-szezonban egyszeri injekcióként alkalmazzák, az adagolás a gyermek testsúlyától függ. Magyarországi beszerzése külföldről, recept alapján történhet, ennek aktuális feltételeiről az érintett gyógyszertár tud tájékoztatást adni.
A Synagis meghatározott, fokozott kockázatú gyermekek számára jelent megelőzési lehetőséget. Palivizumab nevű hatóanyaga ugyancsak kész ellenanyagot biztosít, de a hosszú hatású készítményekkel szemben az RSV-szezonban havonta ismételten kell beadni. Egyes koraszülöttek, bizonyos krónikus tüdőbetegséggel vagy súlyos veleszületett szívbetegséggel élő gyermekek kaphatják; a támogatott kezelésre jogosultak ellátása kijelölt egészségügyi intézményekben történik.
Több európai országban már támogatják a megelőzést
A 2025/2026-os légúti fertőzés-szezonban 19 uniós, illetve európai gazdasági térségbeli országban működött támogatott RSV-ellenanyag-program. Közülük 16-ban széles körben biztosították a csecsemők hozzáférését, háromban pedig a különösen veszélyeztetettekre terjedt ki a támogatás.
Németországban a kötelező egészségbiztosításban részt vevő, egyévesnél fiatalabb gyermekek egyszeri megelőző kezelésre jogosultak, amelyért a biztosított családoknak nem kell fizetniük. Franciaországban kórházi beadás esetén a teljes költséget állja az egészségbiztosítás, kórházon kívül pedig 65 százalékos támogatás érhető el, a fennmaradó részt kiegészítő biztosítás is fedezheti.
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