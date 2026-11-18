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Vége a trükközésnek a magyar közfoglalkoztatásban: komoly szigorítást jelentettek be
Szigorúbb ellenőrzésekre számíthatnak jövőre a közfoglalkoztatók a Tisza-kormány újonnan közzétett, 2027-es terve alapján. A Szociális és Családügyi Minisztérium szabályozása bezárja a korábbi kiskapukat, így egy dolgozót ezentúl csak egyszer lehet beszámítani az éves ellenőrzési kvótába. A hatóságok emellett sokkal tüzetesebben vizsgálják majd az állami támogatásból vásárolt gépek tényleges használatát, a raktárkészleteket és a bevételek visszaforgatását, az ellenőrzéseket pedig igyekeznek még a programok futamideje alatt elvégezni - írta meg a Portfolio.
A szigorításra azért volt szükség, mert a korábbi évek – például a tavalyi, 2025-ös esztendő – adatai alapján a statisztikákból nem derült ki, hány különböző személyt vizsgáltak valójában a hatóságok. Előfordult, hogy egy százfős programban tíz embert kétszer ellenőriztek, így papíron húsz vizsgálatot igazoltak, miközben a teljes létszám mindössze tizedét fedték le.
A jövő évi országos ellenőrzési terv ezt a joghézagot szünteti meg. Bár a vizsgálati küszöbök maradnak – a járási mintaprogramoknál a támogatás 10, az országos programoknál a szerződött létszám legalább 20 százalékát kell lefedni –, a hivatalok a jövőben nem pótolhatják ki az egyik programtípus lemaradását egy másikban végzett többletellenőrzésekkel. Emellett az idén ősszel indult, 2027 tavaszáig tartó projektek elszámolását is egyértelműsítették, így az áthúzódó összegeket pontosan az adott évhez kell rendelni.
Az adminisztráció ellenőrzése mellett a gyakorlati megvalósítás is jóval nagyobb hangsúlyt kap. A hivatalok azt is vizsgálják, hogy a közfoglalkoztatottak a megjelölt helyen dolgoznak-e, a megfelelő feladatot végzik-e, és nem töltenek-e be velük olyan állást, amelyet alapvetően az állami költségvetésből kellene finanszírozni. Kiemelt figyelmet kapnak a támogatásból beszerzett eszközök, mivel a szabályos számla és a nyilvántartás megléte jövőre már kevés lesz.
Az ellenőrök a helyszínen győződnek meg arról, hogy a gépeket valóban a közfoglalkoztatási feladatokhoz használják-e, vagy kihasználatlanul állnak, esetleg teljesen más célra vették igénybe őket. Ugyanilyen szigorú fellépés várható a termelés terén is, ahol a hatóságok összevetik a papíron szereplő mennyiséget a tényleges raktárkészlettel, ellenőrzik az értékesítést, és számonkérik a bevételek visszaforgatását.
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A minisztérium iránymutatása szerint a kormányhivataloknak érdemes a vizsgálatokat a végrehajtás alatt elvégezniük. Míg egy lezárt projekt esetében a szabálytalanul felhasznált támogatás már csak visszakövetelhető, egy aktív programnál a hibák még javíthatók a következő előleg elszámolásáig. Az ellenőrök főszabály szerint az idén, vagyis a 2026. január 1-je után kötött szerződéseket vizsgálják, de régebbi projektekhez is visszanyúlhatnak, ha a támogatásból vásárolt gép fenntartási kötelezettsége még fennáll. Bejelentés vagy kockázati tényezők felmerülése esetén soron kívüli vizsgálatokra, a hiányosságok megszüntetésének igazolására pedig utóellenőrzésekre is számítani kell.
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