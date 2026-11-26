A forint a főbb devizákkal szemben is erősödött csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon. A magyar fizetőeszköz az euróval, a svájci frankkal és az amerikai dollárral szemben egyaránt javított a reggeli jegyzésekhez képest, így mindhárom fontosabb deviza árfolyama alacsonyabb szinten állt este hat órakor.

Az euró árfolyama reggel hét órakor még 372,07 forinton állt, este hatra azonban 371,66 forintra mérséklődött. A nap folyamán viszonylag szűk sávban mozgott a jegyzés, a legalacsonyabb értéke 371,32, a legmagasabb pedig 372,99 forint volt. A közös európai fizetőeszköz tehát napközben átmenetileg a 373 forintos szintet is megközelítette, estére azonban ismét 372 forint alá került.

A svájci frankkal szemben szintén erősödni tudott a forint. A frank reggeli 407,94 forintos árfolyama 406,02 forintra csökkent kora estére, vagyis közel két forinttal került lejjebb a jegyzés. Az amerikai dollár ára eközben 339,51 forintról 338,83 forintra süllyedt.

A nemzetközi devizapiacon az euró is enyhén erősödött a dollárral szemben. Míg reggel egy euróért 1,0963 dollárt adtak, este már 1,0970 dolláron jegyezték a közös európai fizetőeszközt.