Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt

Egy csőtörés vagy meghibásodott mosógép miatt akár több lakás is beázhat egy társasházban, a helyzet pedig különösen nehézzé válhat, ha a víz a felső szomszédtól érkezik, ő azonban nem elérhető. Ilyenkor nemcsak a további károk megelőzése sürgető, hanem az is kérdés, ki jogosult intézkedni, és végül melyik biztosító állja a helyreállítás költségeit. Mutatjuk, mit tehetünk ilyen helyzetben, mikor érdemes a közös képviselőhöz vagy a hatóságokhoz fordulni, és milyen lehetőségeink vannak, ha a szomszéd nem működik együtt.

A társasházakban az egyik legkellemetlenebb lakáskárok közé tartozik a beázás. Elég egy meghibásodott mosógép, elrepedt vízvezeték vagy rosszul záródó csatlakozás, és a víz akár több lakásban is jelentős károkat okozhat. A probléma ráadásul sokszor nem ott jelentkezik, ahol a meghibásodás történt: előfordulhat, hogy a felső szomszéd lakásában keletkezett csőtörésre csak akkor derül fény, amikor az alsó lakás mennyezetén már megjelennek a vízfoltok.

Egy beázás önmagában is komoly bosszúságot okozhat, a helyzet azonban még nehezebb, ha bár a probléma forrása a szomszéd lakásában van, ő azonban nem tartózkodik otthon, vagy nem lehet elérni. Ilyenkor nemcsak a további károk megelőzése jelent kihívást, hanem az is, hogy kihez fordulhatunk segítségért, és végül kinek kell állnia a helyreállítás költségeit. Összegyűjtöttük, mi a teendő társasházi beázás esetén, mikor kell értesíteni a közös képviselőt és milyen lehetőségeink vannak, ha a szomszéd nem hajlandó együttműködni.

Mit tegyünk, ha beázott a lakás?

Az első lépés annak felmérése, hogy mekkora a baj, és fennáll-e közvetlen veszély. Más intézkedést igényel egy kisebb, már kiszáradt vízfolt a mennyezeten, mint amikor a víz folyamatosan csöpög vagy ömlik a lakásba. Utóbbi esetben azonnal meg kell kezdeni a kárenyhítést, és lehetőség szerint meg kell szüntetni a víz utánpótlását.

Ha a víz elektromos vezetékek, lámpatestek vagy konnektorok közelében jelenik meg, különösen fontos az áramütés veszélyének elkerülése. Amennyiben ez biztonságosan megoldható, áramtalanítani kell az érintett területet, szükség esetén pedig szakember segítségét kell kérni. A veszélyeztetett bútorokat és elektromos berendezéseket érdemes biztonságos helyre áthelyezni, a csöpögő víz alá pedig edényeket helyezni.

A Netrisk tájékoztatása szerint a beázás forrásának azonosításakor azt is figyelembe kell venni, hogy a lakás mellett, felett vagy alatt milyen helyiségek találhatók. A legfelső emeleten például a tető vagy az ereszcsatorna meghibásodása is okozhat beázást, míg más esetekben a közös vízvezetékek sérülése állhat a háttérben.

Ha a beázást a társasház közös vízvezetékrendszerének meghibásodása okozza, szükség lehet az érintett vezetékszakasz vagy akár az épület vízellátásának ideiglenes elzárására. Ez megakadályozhatja, hogy a víz további lakásokban is károkat okozzon.

Mi történik, ha a szomszéd nincs otthon, és nem lehet elérni?

Különösen nehéz helyzet alakulhat ki, ha a víz láthatóan a felső lakásból érkezik, de a szomszéd nem nyit ajtót, nem veszi fel a telefont, vagy hosszabb ideje külföldön tartózkodik. Ilyenkor elsőként a közös képviselőt vagy a gondnokot érdemes értesíteni, akik segíthetnek kapcsolatba lépni a tulajdonossal, illetve szükség esetén szakembert hívhatnak.

A társasházi törvény szerint a tulajdonosnak bizonyos esetekben biztosítania kell a bejutást a közös tulajdonú vezetékek ellenőrzése vagy a sürgős hibaelhárítás érdekében. Ez azonban nem jogosítja fel automatikusan a közös képviselőt arra, hogy a tulajdonos távollétében feltörje a lakás zárját és bemenjen. Ha a víz nagy mennyiségben ömlik, és azonnali veszélyhelyzet áll fenn, indokolt lehet a 112-es segélyhívón segítséget kérni. A katasztrófavédelem vagy más illetékes hatóság szükség esetén intézkedhet, de egy kisebb, nem sürgős beázás önmagában nem feltétlenül indokol hatósági beavatkozást.

Az Insura szerint egyes esetekben akkor is érdemes gyorsszervizt hívni, ha a szomszéd nem elérhető, és a további károk megelőzéséhez sürgős javítás szükséges. A munkáról minden esetben célszerű számlát és lehetőség szerint jegyzőkönyvet kérni, ezek ugyanis később a biztosítási kárrendezés során is fontosak lehetnek.

Ki fizeti a kárt, ha a szomszéd áztatott el minket?

A beázás utáni egyik legfontosabb kérdés, hogy kinek kell megtérítenie a károkat. Ez elsősorban attól függ, hogy hol keletkezett a meghibásodás, ki felel érte, és milyen biztosítási fedezetek állnak rendelkezésre. Ha például a felső szomszéd mosógépének meghibásodása vagy a lakásában található vezeték sérülése miatt ázik be az alsó ingatlan, felmerülhet a szomszéd kártérítési felelőssége. Amennyiben rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással, az a szerződés feltételei szerint fedezheti az okozott kárt.

Más a helyzet, ha a probléma a társasház közös tulajdonában álló épületrészből vagy vezetékszakaszból ered. Ilyenkor a társasház biztosítása nyújthat fedezetet. Ha pedig a meghibásodás a saját lakásunkban történt, a saját lakásbiztosításunk vezetékes vízkárra vonatkozó fedezete lehet irányadó.

A biztosítási fedezet ugyanakkor nem automatikus: a pontos kifizetés a szerződésben szereplő feltételektől, kizárásoktól és limitektől függ. Az sem kizárt, hogy a károsult a saját biztosítójához forduljon akkor is, ha a kárt más okozta. Ilyenkor a biztosító a kifizetést követően adott esetben maga érvényesítheti a térítési igényt a felelőssel szemben. Éppen ezért a társasházi biztosítás mellett is hasznos lehet saját lakásbiztosítással rendelkezni, különösen akkor, ha az ingóságokban, bútorokban vagy elektromos berendezésekben is kár keletkezik.

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Ezeket a dokumentumokat mindenképpen őrizzük meg

A biztosítási ügyintézés során kulcsfontosságú, hogy a károsult bizonyítani tudja, milyen állapotban volt a lakás a beázás után, és milyen költségek merültek fel a helyreállítással kapcsolatban. Éppen ezért már az első órákban érdemes részletes fényképeket és videófelvételeket készíteni.

Nemcsak a mennyezeten vagy a falakon megjelenő vízfoltokat célszerű lefotózni, hanem a sérült burkolatokat, bútorokat és egyéb ingóságokat is. Érdemes feljegyezni, mikor észleltük a beázást, mikor értesítettük a szomszédot vagy a közös képviselőt, és milyen intézkedések történtek a további károk megelőzésére.

A biztosító kérheti a javításokról szóló számlákat, a csőtörést igazoló dokumentumokat, valamint a szakemberek által készített jegyzőkönyveket is. A káreseményt mielőbb be kell jelenteni, a pontos határidőt azonban mindig az adott biztosítási szerződés határozza meg: egyes lakásbiztosításoknál mindössze két munkanap, míg más konstrukcióknál akár tíz munkanap is rendelkezésre állhat, így érdemes ezt is ellenőrizni.

A sürgős kárelhárítást nem szabad a biztosítói szemléig halogatni, a teljes helyreállítással, például a festéssel vagy a burkolatok cseréjével azonban érdemes megvárni a kárszakértő vizsgálatát vagy a biztosító hozzájárulását.

Mit tehetünk, ha a szomszéd nem ismeri el a felelősségét?

Előfordulhat, hogy a szomszéd vitatja, hogy az ő lakásából származik a víz, vagy nem hajlandó megtéríteni a károkat. Ilyenkor a megfelelő bizonyítékok összegyűjtése különösen fontossá válik. A fényképek, videók, szakember által készített jegyzőkönyvek és a közös képviselővel folytatott levelezés mind segíthetnek a történtek tisztázásában.

Ha a szomszéd nem hajlandó együttműködni, és a beázás továbbra is zavarja a lakás használatát, birtokvédelmi eljárás kezdeményezhető a jegyzőnél. Erre főszabály szerint egy éven belül van lehetőség. A jegyző a zavaró állapot megszüntetéséről dönthet, a pénzbeli kártérítési igény érvényesítéséhez azonban külön polgári jogi eljárásra lehet szükség.

A bizonyításban közjegyző is segíthet. Dr. Tóth Ádám közjegyző szerint közjegyzői ténytanúsítással hivatalosan rögzíthető például a lakás beázott állapota, a károsodott berendezések és a helyszínen tapasztalható körülmények. A közjegyző ugyanakkor nem dönt arról, hogy ki okozta a kárt. Ha a beázás oka vagy a felelősség is vitatott, a jogszabályi feltételek mellett igazságügyi szakértő kirendelése kérhető. A szakértői vélemény később egy esetleges perben is felhasználható. Ezeknek az eljárásoknak azonban költsége van, amelyet rendszerint a kérelmezőnek kell megelőlegeznie.

A beázás után a penészesedés is problémát okozhat

A víz elzárásával és a kárrendezés megkezdésével még nem feltétlenül ér véget a probléma. A beázott falak, födémek és padlóburkolatok ugyanis hosszabb ideig megtarthatják a nedvességet, ami kedvezhet a penész kialakulásának. A helyreállítás során ezért fontos a megfelelő szárítás és szellőztetés, nagyobb kiterjedésű beázásnál pedig páramentesítő vagy ipari szárítóberendezés használatára is szükség lehet. A festést és a burkolatok visszahelyezését csak akkor érdemes elkezdeni, amikor az érintett szerkezetek már kellően kiszáradtak.

A szakértők szerint a hasonló helyzetek megelőzésében az is sokat segíthet, ha a társasház lakói megadják a közös képviselőnek a szükség esetén használható elérhetőségüket. Különösen fontos ez azoknál az ingatlanoknál, amelyek hosszabb ideig üresen állnak, vagy amelyek tulajdonosa külföldön él. Egy időben észlelt csőtörés és a gyors intézkedés ugyanis akár több lakás jelentős károsodását is megelőzheti.