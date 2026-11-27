Kézjegyét országszerte számos emblematikus köztéri alkotás őrzi.
Fizetőssé vált a híres fővárosi szökőkút: nem várt csapás érte a rászorulókat
A zsúfoltságot csökkentenék a római Trevi-kútnál bevezetett kéteurós belépődíjjal, az intézkedésnek azonban nem várt következménye is lehet: kevesebb pénzérme kerül a vízbe, így a rászorulókat segítő jótékonysági szervezethez is kevesebb adomány juthat. Annabel Grossman, az Independent újságírója hírlevelében arról írt, miért tartaná jobb megoldásnak az idegenforgalmi adót a közterek fizetőssé tétele helyett.
Róma egyik legnagyobb vonzereje, hogy a város történelmét belépőjegyek és sorban állás nélkül is meg lehet tapasztalni. Annabel Grossman, az Independent újságírója szerint korábban ugyanilyen magától értetődő része volt a város felfedezésének a Trevi-kút felkeresése is.
Ez azonban megváltozott: mint hírlevelében felidézte, 2026 februárjában kéteurós díjat vezettek be azoknak a turistáknak, akik a szökőkút közvetlen közelébe szeretnének jutni. Az intézkedés célja a túlzsúfoltság mérséklése volt, az olasz sajtó beszámolói alapján ugyanakkor a díjfizetés a vízbe dobott pénzérmék mennyiségére is hatással lehet.
Kevesebb apró, kevesebb segítség
A Trevi-kúthoz kötődő hagyomány szerint aki jobb kézzel, a bal válla fölött pénzérmét dob a vízbe, az visszatér Rómába. A turisták aprópénze azonban nem csupán egy látványos szokás része: az összegyűjtött összeget a római Caritas étkeztetésre, valamint egészségügyi és szociális ellátásra fordítja.
Grossman az olasz sajtó híreire hivatkozva azt írta, hogy 2026 januárja és szeptembere között a becslések szerint csaknem 200 ezer euróval kevesebb adomány gyűlt össze a szökőkútban, mint 2025 azonos időszakában.
A visszaesés egyik lehetséges magyarázata a belépődíj bevezetése. Az újságíró által ismertetett beszámolók ezt valószínűsítik, a két jelenség közötti közvetlen ok-okozati kapcsolat ugyanakkor a hírlevél alapján nem tekinthető bizonyítottnak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Belépőjegy helyett inkább idegenforgalmi adó?
Grossman szerint nem önmagában a kéteurós összeg jelenti a problémát. Mint írta, nem zavarja, ha fizetnie kell egy múzeum vagy egy műemlék meglátogatásáért, a Trevi-kút esetében azonban más a helyzet: itt egy korábban szabadon élvezhető köztér közvetlen megközelítése vált fizetőssé.
Éppen ezért az újságíró inkább az idegenforgalmi adót támogatja. Úgy véli, jobb megoldás, ha a látogatók a szállásuk után, éjszakánként fizetnek egy kisebb összeget, mint ha a város gyönyörű köztereit külön belépőjeggyel lehetne megközelíteni.
A hírlevél egy fontos gyakorlati részletre is kitér: a Trevi-kútnál a díjat csak reggel 9 és este 10 óra között kell megfizetni. Grossman ezért a jövőben kora reggelre vagy késő estére időzítené a látogatását – szerinte Róma egyébként is ezekben az órákban a legszebb. A megspórolt két eurót pedig nem tartaná meg: a szökőkútba dobná, hogy az végül jótékony célokat szolgálhasson.
Bejelentette Vitézy Dávid: vadiúj motorvonatok érkeznek erre a fontos vasúti vonalra – ekkor állhatnak forgalomba
A vasúttársaság az Európai Beruházási Bank hiteléből finanszírozza a járműbeszerzést, míg a szükséges 50 százalékos önerő fedezetét az ausztriai vasúti beruházások révén biztosítja.
A tragédia pillanatait az állomás három térfigyelő kamerája, valamint egy Volán-busz fedélzeti eszköze is rögzítette.
A Pénzcentrum 2026. november 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A biztonságos mikromobilitási hálózat kialakításához kormányzati és uniós támogatás is érkezik.
Péntektől vasárnapig változékony, télies időjárásra kell készülni.
Egyre több magyar tölti a tengeren a karácsonyt: már napi 30 ezer forintért is elcsíphető egy utazás
Egy év alatt közel megduplázódott a karácsonyi és szilveszteri hajóút-foglalások összértéke, miközben az utasok száma több mint kétszeresére nőtt.
A téli időjárás mellett az adathalászok is megnehezíthetik az ünnepi utazást: a Wizz Air fontos tanácsokat adott.
Komoly fejlesztések előtt állhat Budapest, miután újabb megállapodásokat kötött a főváros és a kormány.
Bejelentették: 5 milliós gyorssegélyt ad a MÁV a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült fiatal nő családjának
Kritikus állapotban van a húszéves nő, akit egy induló vonat húzott magával Mezőkövesden.
A budai hegyvidéken különösen nehéz a közlekedés: több buszjárat leállt, máshol rövidített útvonalon járnak a járművek.
A tragikus baleset során a fiatal nő táskáját becsípte a mozgásba lendülő szerelvény ajtaja, a karja pedig belegabalyodott a pántba.
Vasárnaptól drasztikus lehűlés éri el Magyarországot, így az éjszakai órákban északon akár mínusz 10 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet
Itt a szerdai hótérkép, ezekben az országrészekben hullhat még hó: ciklon hoz csapadékot Magyarországra
Kiterjedt csapadékzóna vonul át csütörtökön Magyarország felett, ezért az ország jelentős részén számottevő mennyiségű csapadékra kell készülni.
A BKK 2027-re is felvesz egy 30 milliárd forintos folyószámlahitelt a likviditása biztosítására.
A Normafán ismét megnyílt az út a téli sportok előtt: a Hegyvidéki Önkormányzat újra megkapta a sífutó- és szánkópálya működtetéséhez szükséges engedélyt.
Európa több mint 6400 karácsonyi vására közül mindössze 27 került be a versenybe.
A Pénzcentrum 2026. november 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Napi félmillió budapesti ingázó szívja emiatt a fogát: egy külföldi módszer mentheti meg a magyar fővárost a közlekedési összeomlástól
Budapest és környéke fejlődésében nagy probléma az, hogy a települések külön döntenek sok olyan ügyről, amelynek következményeit közösen viselik.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.