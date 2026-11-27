A zsúfoltságot csökkentenék a római Trevi-kútnál bevezetett kéteurós belépődíjjal, az intézkedésnek azonban nem várt következménye is lehet: kevesebb pénzérme kerül a vízbe, így a rászorulókat segítő jótékonysági szervezethez is kevesebb adomány juthat. Annabel Grossman, az Independent újságírója hírlevelében arról írt, miért tartaná jobb megoldásnak az idegenforgalmi adót a közterek fizetőssé tétele helyett.

Róma egyik legnagyobb vonzereje, hogy a város történelmét belépőjegyek és sorban állás nélkül is meg lehet tapasztalni. Annabel Grossman, az Independent újságírója szerint korábban ugyanilyen magától értetődő része volt a város felfedezésének a Trevi-kút felkeresése is.

Ez azonban megváltozott: mint hírlevelében felidézte, 2026 februárjában kéteurós díjat vezettek be azoknak a turistáknak, akik a szökőkút közvetlen közelébe szeretnének jutni. Az intézkedés célja a túlzsúfoltság mérséklése volt, az olasz sajtó beszámolói alapján ugyanakkor a díjfizetés a vízbe dobott pénzérmék mennyiségére is hatással lehet.

Kevesebb apró, kevesebb segítség

A Trevi-kúthoz kötődő hagyomány szerint aki jobb kézzel, a bal válla fölött pénzérmét dob a vízbe, az visszatér Rómába. A turisták aprópénze azonban nem csupán egy látványos szokás része: az összegyűjtött összeget a római Caritas étkeztetésre, valamint egészségügyi és szociális ellátásra fordítja.

Grossman az olasz sajtó híreire hivatkozva azt írta, hogy 2026 januárja és szeptembere között a becslések szerint csaknem 200 ezer euróval kevesebb adomány gyűlt össze a szökőkútban, mint 2025 azonos időszakában.

A visszaesés egyik lehetséges magyarázata a belépődíj bevezetése. Az újságíró által ismertetett beszámolók ezt valószínűsítik, a két jelenség közötti közvetlen ok-okozati kapcsolat ugyanakkor a hírlevél alapján nem tekinthető bizonyítottnak.

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Belépőjegy helyett inkább idegenforgalmi adó?

Grossman szerint nem önmagában a kéteurós összeg jelenti a problémát. Mint írta, nem zavarja, ha fizetnie kell egy múzeum vagy egy műemlék meglátogatásáért, a Trevi-kút esetében azonban más a helyzet: itt egy korábban szabadon élvezhető köztér közvetlen megközelítése vált fizetőssé.

Éppen ezért az újságíró inkább az idegenforgalmi adót támogatja. Úgy véli, jobb megoldás, ha a látogatók a szállásuk után, éjszakánként fizetnek egy kisebb összeget, mint ha a város gyönyörű köztereit külön belépőjeggyel lehetne megközelíteni.

A hírlevél egy fontos gyakorlati részletre is kitér: a Trevi-kútnál a díjat csak reggel 9 és este 10 óra között kell megfizetni. Grossman ezért a jövőben kora reggelre vagy késő estére időzítené a látogatását – szerinte Róma egyébként is ezekben az órákban a legszebb. A megspórolt két eurót pedig nem tartaná meg: a szökőkútba dobná, hogy az végül jótékony célokat szolgálhasson.