A munkaerőpiaci változások miatt egyre többen döntenek úgy, hogy felnőttként is új szakmát tanulnak, vagy meglévő tudásukat egészítik ki. De vajon mely képzések számítanak most a legnépszerűbbnek, és milyen irányba érdemes elindulniuk azoknak, akik karrierváltáson gondolkodnak? A Pénzcentrum Heti fókusz cikksorozatának újabb részében két hazai képzőintézmény tapasztalatait mutatjuk be. A két intézmény elmondta, milyen szakmák iránt mutatkozik jelentős kereslet, milyen életkorban és motivációval jelentkeznek a felnőttek a képzésekre, és mennyire tudják hasznosítani a megszerzett tudást a munka világában.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről-hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá, hogy átlátható és részletes képet adjunk a legfontosabb gazdasági és közéleti történésekről.

Ezúttal annak jártunk utána, milyen lehetőségeket kínál a hazai felnőttképzés, mely szakmák iránt érdeklődnek a legtöbben, és milyen szempontokat érdemes mérlegelniük a pályakezdőknek és a karrierváltóknak. A Pénzcentrum kérdéseire ezúttal a Pallas 70 Oktatási Kft. és Szegedi Szakképzési Centrum válaszolt.

A téma azért is különösen fontos, mivel munkaerőpiac folyamatos változása egyre inkább megköveteli, hogy a munkavállalók ne csak pályájuk elején, hanem később is nyitottak legyenek az új ismeretek megszerzésére. Egy-egy szakma iránti kereslet átalakulhat, új technológiák jelenhetnek meg, miközben a munkáltatók elvárásai is folyamatosan változnak.

Pallas 70 Oktatási Kft.: A tanulási eredményesség sokféle módon megjelenhet

A Pallas 70 Oktatási Kft. szakmai képzései közül elsősorban a pénzügyi és számviteli irodai munkatárs, a mérlegképes könyvelői, valamint a társadalombiztosítási és bérügyintéző munkatárs képzések iránt nagy az érdeklődés.

Az intézmény megjegyezte, hogy az elmúlt egy-két év egyik lényeges munkaerőpiaci változása a szakmai és a digitális tudás szorosabb összekapcsolódása. Tapasztalataik szerint a pénzügyi-számviteli munkában ma már alapvető a korszerű szoftverek használata és az adatok értelmezésének képesség, az AI-eszközök alkalmazása pedig egyre fontosabb. Mint mondták, képzőként kiemelten fontos számukra, hogy a szakmai alapokat a szoftverhasználattal, gyakorlati feladatmegoldással és az eredmények értelmezésével együtt tanítsák.

Emellett a korszerű tanulási formák biztosítása is lényeges szempont az intézménynek, mivel a munka és a család mellett tanulók számára az élő online oktatás, a visszanézhető órák és a hozzáférhető elektronikus tananyag teszi könnyebben beilleszthetővé a képzést a mindennapokba.

Az intézmény a Pénzcentrum kérdésére arról is beszélt, hogy képzéseikkel életkor és élethelyzet szerint is széles kört szólítanak meg. Mint mondták, szakmai képzéseik relevánsak a fiatal pályakezdőknek, a többéves munkatapasztalattal új irányt keresőknek, a munkába visszatérőknek és azoknak is, akik a saját szakterületükön szeretnének továbblépni.

A tanulás célja lehet jobb kereseti lehetőség, nagyobb szakmai önállóság, kiszámíthatóbb munkavégzés vagy új munkakör elérése. A pályaváltási motivációkról szóló hazai kutatásokban az anyagi szempontok mellett a munkakörnyezet és a szakmai megbecsültség is megjelenik

– fejtették ki. Azt is hozzátették, hogy a a teljes szakmaváltás mellett külön képzési cél a meglévő munkakörben való fejlődés, egy kapcsolódó szakterület elsajátítása vagy a korábban megszerzett tudás frissítése, felnőttképzőként pedig ezekhez az eltérő célokhoz kínálnak megfelelő tanulási utakat.

Az intézmény azt is kiemelte, hogy képzéseik munkaerőpiaci értékét az mutatja, hogy a résztvevők milyen feladatokat tudnak utána szakszerűen elvégezni. Pénzügyi-számviteli területen ilyen lehet a bizonylatok feldolgozása, a gazdasági események értelmezése vagy a kimutatások előkészítése, bérügyi területen pedig a számfejtési folyamatok és a kapcsolódó adminisztráció megértése. Mindezek miatt a szakmai fogalmak elsajátítása mellett a gyakorlati alkalmazásra is jelentős hangsúlyt helyeznek.

A tanulási eredményesség sokféle módon megjelenhet: valaki új szakmában helyezkedik el, más a jelenlegi munkahelyén kap összetettebb feladatokat, egy vállalkozó pedig felkészültebben irányítja a cégének működését

– magyarázta az intézmény.

Kérdésünkre arról is beszéltek, hogy milyen szakmákat ajánlanának ma a fiataloknak és karrierváltóknak: a számokkal szívesen dolgozó, pontos és rendszerező gondolkodású érdeklődőnek a pénzügyi-számviteli, ezen belül hosszabb távon a mérlegképes könyvelői pályát, illetve a bér- és társadalombiztosítási területet tartják megfontolandó választásnak. Hozzátették, hogy ezekhez a munkákhoz szabálykövetés, felelősségvállalás és folyamatos szakmai fejlődés szükséges.

Hangsúlyozták, hogy megfelelő képzést a kiinduló tudáshoz és a kitűzött célhoz érdemes választani, és már a jelentkezés előtt érdemes tisztázni a belépési feltételeket, a képzés végén megszerezhető dokumentumot és az esetleges külön vizsgakövetelményeket is.

Pályaválasztáskor a digitális fejlődéssel is számolni kell, ezért olyan tudást szükséges építeni, amely magában foglalja az összefüggések megértését, az eredmények ellenőrzését és a szakmai döntések mögöttes folyamatainak magabiztos ismeretét

– javasolta az intézmény.

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Egy fiatalnak emellett azt is tanácsolják, hogy a szakmai alapok mellé fejlessze a digitális és nyelvi készségeit, és mielőbb keressen gyakorlatszerzési lehetőséget. Egy karrierváltónak pedig azt, hogy olyan irányt válasszon, amelyben korábbi tapasztalataira is építhet. A döntés előtt az intézmény szerint mindenkinek érdemes átnézni a számára elérhető álláshirdetéseket, összevetni az elvárásokat a képzés tartalmával, és átgondolni, hogy az adott szakma mindennapi feladatait valóban szívesen végezné-e. A Pallas 70 Oktatási Kft. képzéseiről is találhatóak további információk az intézmény honlapján.

Szegedi Szakképzési Centrum: A tanulás a munkaerőpiacon való alkalmazkodás fontos eszköze felnőttkorban is

A Szegedi Szakképzési Centrumnál a jelenlegi érdeklődési tendenciák alapján a felnőttek szakmai oktatásában többek között a villanyszerelő, az alternatív járműhajtási technikus, a divatszabó, a szociális ápoló és gondozó, a fodrász, valamint a kozmetikus technikus képzések iránt mutatkozik jelentős kereslet. A felnőttképzések területén pedig a lakberendező, az ingatlanközvetítő, a hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés- szerelő, a falusi turizmus szolgáltató, valamint a higiénés intézményi takarító képzések tartoznak a népszerűbbek közé.

Az intézmény megjegyezte, hogy a kereslet folyamatosan változik, hiszen a képzések iránti érdeklődést számos tényező befolyásolja: meghatározó szerepe van az aktuális munkaerőpiaci igényeknek, az egyes régiókban, városokban megjelenő új vállalkozásoknak és munkáltatóknak, valamint természetesen a jelentkezők egyéni elképzeléseinek és céljainak is.

Éppen ezért a népszerű képzések köre időről időre átalakul, igazodva a gazdasági környezet és a munkaerőpiac változásaihoz

– fűzték hozzá.

Az intézmény elmondta, hogy a náluk felnőttképzésen résztvevők köre rendkívül sokszínű, mind életkor, mind pedig motiváció tekintetében. Jellemzően olyan felnőttek jelentkeznek hozzájuk, akik meglévő munkájuk mellett szeretnének újabb kereseti lehetőséghez jutni, vagy jelenlegi munkakörük ellátásához van szükségük egy további szakképzettség megszerzésére. Emellett a munkáltatói igények is jelentős szerepet játszanak: sok esetben egy-egy vállalkozás vagy intézmény kezdeményezésére vesznek részt a dolgozók átképzésen vagy továbbképzésen. Ugyanakkor azok sincsenek kevesen, akik teljesen új irányba szeretnének elindulni, munkahelyet vagy szakmát váltanának, esetleg saját vállalkozás indítását tervezik, amihez elengedhetetlen a megfelelő szakképzettség megszerzése.

Életkor szempontjából a 25–30 éves korosztálytól egészen a 60–65 évesekig minden korcsoport képviselteti magát a szegedi intézmény képzésein.

A jelentkezők mintegy 30 százaléka kifejezetten karrierváltási céllal választ új képzést. Ez jól mutatja, hogy a tanulás és az új szakmai ismeretek megszerzése ma már a munkaerőpiacon való alkalmazkodás és az egyéni fejlődés fontos eszköze a felnőttkorban is

– fogalmazta meg az intézmény.

Arról is beszéltek, hogy a végzett résztvevőktől érkező visszajelzések alapvetően pozitívak a képzéseken megszerzett tudás munkaerőpiaci hasznosítása tekintetében. A megszerzett szakképzettség sokak számára új munkalehetőségeket nyit meg, másoknak pedig a jelenlegi munkakörükben való előrelépést vagy a meglévő tevékenységük bővítését teszi lehetővé.

Arról azonban jelenleg nem rendelkeznek saját, számszerűsíthető adatokkal, hogy a végzettek pontosan hány százaléka helyezkedik el az adott szakterületen, illetve hányan valósítják meg sikeresen a tervezett karrierváltást.

Arra a kérdésünkre, hogy mely szakmát ajánlanák ma elsősorban egy fiatalnak vagy karrierváltónak, nem szerettek volna konkrétumot mondtani vagy mindenkinek ugyanazt ajánlani. Mint hangsúlyozták, a megfelelő pályaválasztás mindig az egyéni adottságoktól, érdeklődéstől és céloktól függ, és fontos szempont, hogy az illető milyen területen szeretne dolgozni, milyen elvárásai vannak a leendő munkájával kapcsolatban, milyen kompetenciákkal rendelkezik, illetve milyen célból szeretné megszerezni az adott végzettséget.

Általánosságban ugyanakkor szerintük jól láthatók bizonyos érdeklődési irányok. A férfiak körében különösen népszerűek a modern technológiákhoz, a robotikához, az automatizáláshoz és a mesterséges intelligencia alkalmazásához kapcsolódó területek, valamint az autóipari és építőipari szakmák, illetve az ezekhez kapcsolódó szakipari munkák. A nők érdeklődésében pedig elsősorban a szépészet, a szociális és az oktatás ágazat képzései jelennek meg hangsúlyosan, emellett a kulturális rendezvény szervezője és a lakberendező szakképesítések iránt is számottevő az érdeklődés.

"A legfontosabb tehát, hogy a fiatalok és a pályamódosításon gondolkodók ne kizárólag az aktuális népszerűségi trendek alapján válasszanak szakmát, hanem olyan képzést keressenek, amely illeszkedik az érdeklődésükhöz, képességeikhez és hosszú távú elképzeléseikhez" – emelték ki.