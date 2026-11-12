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Színes lottógolyók egy forgó bingógépben.
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Összeszedtük a történelem legmeghökkentőbb lottóbotrányait: elképesztő, mi mindenre voltak képesek ezeken a sorsolásokon

Pénzcentrum
2026. november 12. 15:58 9 perc
  Gyors összefoglaló
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A lottó népszerűsége részben azon az egyszerű ígéreten alapul, hogy a nyerőszámok kiválasztásakor minden játékos ugyanarra a véletlenre bízza magát. Éppen ezért egy szokatlan eredmény vagy egy gyanús körülmények között felvett főnyeremény könnyen megingathatja a bizalmat. A legismertebb botrányok között akad olyan, amelynél végül semmilyen visszaélést nem találtak, más ügyekben viszont bebizonyosodott: bennfentesek manipulálták a sorsolást, hamis szelvénnyel jelentkeztek a pénzért, vagy egyszerűen eltették más nyertes játékát. Néhány külföldi eset jól megmutatja, milyen pontokon lehetett kijátszani az ellenőrzést.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Aki lottószelvényt vásárol, általában azzal tisztában van, hogy a főnyereményre csekély az esélye. Azt azonban joggal várja el, hogy a szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkozzanak, és a nyerteshez kerüljön a pénz. A rendszer hitelességéhez ezért a sorsolás tisztasága mellett a szelvények ellenőrzése és a nyeremények kifizetése is hozzátartozik.

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Ezt a bizalmat tette próbára a hírhedt bolgár történet is. A Reuters akkori tudósítása szerint 2009. szeptember 6-án, majd szeptember 10-én is a 4, 15, 23, 24, 35 és 42 került ki a sorsológépből. Vagyis két egymást követő húzáson, mindössze négy nap különbséggel ismétlődött meg ugyanaz a hat szám, eltérő sorrendben. Az első alkalommal senki sem találta el mindegyiket, a második húzáson viszont már 18 telitalálatos szelvény akadt.

Tavaly pedig ugyancsak Bulgáriában ismét egy gyanús eset történt: a 31-es, a 35-ös, a 29-es és a 28-as után a 41-es számot húzták ki az élő sorsoláson – csakhogy a lottón elvileg a 35-ös lehetett volna a legnagyobb szám.

Egyesült Államok, 1980: a 666 mögött súlyozott golyók álltak

Pennsylvaniában 1980. április 24-én a Daily Number nevű, háromjegyű számsoron alapuló lottójátékban a 666 lett a nyerő kombináció. Az eredmény önmagában nem bizonyított semmit, később azonban kiderült, hogy a sorsolást előre befolyásolták. Az összeesküvés egyik központi szereplője Nick Perry, a televíziós húzás műsorvezetője volt.

A pennsylvaniai állami rendőrség történeti múzeumának összefoglalója szerint az elkövetők a sorsoláshoz használt golyókat manipulált darabokra cserélték. A 4-es és a 6-os kivételével a golyókat latexfestékkel nehezítették el, így a gép légárama csak a könnyen maradt darabokat tudta a nyerőszámot kijelölő csőbe emelni.

Ezzel szűk körre korlátozták a lehetséges eredményeket: a három helyen kizárólag négyes vagy hatos jelenhetett meg. A résztvevők az ezekből összeállítható kombinációkra vásároltak szelvényeket. A húzás összesen 3,5 millió dolláros, akkori rekordkifizetést eredményezett.

A gyanút az is erősítette, hogy feltűnően sok fogadás érkezett a négyesekből és hatosokból álló számsorokra. A történetről a hatóságokhoz és az illegális fogadóirodák működtetőihez is eljutottak információk, a felvételek utólagos elemzése pedig megmutatta a golyók rendellenes viselkedését.

Az ügyben több résztvevőt elítéltek, mások vádalkut kötöttek. A bírósági iratok szerint Perry mellett a sorsolás felügyeletéért felelős Edward Plevel is bűnösnek bizonyult. A csalás így éppen olyan emberek közreműködésével vált lehetségessé, akiknek a jelenléte a szabályos lebonyolítást szolgálta volna.

Egyesült Államok, 2005–2011: a biztonsági szakember írta át a véletlent

Évtizedekkel később már számítógépes kóddal is manipuláltak amerikai lottójátékokat. Eddie Tipton a több állam lottóit kiszolgáló Multi-State Lottery Association informatikai munkatársa, később információbiztonsági vezetője volt. A rendszer ismeretét és a hozzáférését arra használta, hogy bizonyos sorsolások eredménye kiszámíthatóvá váljon.

Az iowai lottótársaság összefoglalója szerint Tipton olyan rosszindulatú programkódot helyezett el a rendszerben, amely az év három meghatározott napján lehetővé tette számára a nyerőszámok előrejelzését. A számokat hozzátartozóinak és ismerőseinek adta tovább, akik a saját nevükben jelentkezhettek a nyereményekért. Az ügy Coloradót, Kansast, Oklahomát, Wisconsint és Iowát érintette.

A csalássorozatot végül egy 2010. decemberi iowai Hot Lotto-húzáshoz kapcsolódó nyereményigénylés buktatta le. A nyertes szelvénnyel csaknem egy évig senki sem jelentkezett, majd a határidő lejárta előtt kevesebb mint két órával ügyvédek próbálták beváltani egy összetett jogi konstrukción keresztül. A szelvény vásárlójának és tényleges tulajdonosának kilétét azonban nem voltak hajlandók tisztázni.

Az iowai szervező megtagadta a kifizetést. A nyereményigényt később visszavonták, és nyomozás indut. A vásárlás biztonsági kamerás felvételén egy munkatárs felismerte Tiptont, ami fontos fordulatot hozott az ügyben.

Tipton 2017-ben bűnösnek vallotta magát, és legfeljebb 25 év szabadságvesztésre ítélték. A történet különösen kínos volt az érintett szervezeteknek: a visszaélést olyan szakember követte el, akinek a munkaköréhez éppen a rendszer védelme tartozott. Az iowai nyeremény kifizetését ugyan sikerült megakadályozni, más államokban azonban korábban már pénzhez jutottak a társai.

Egyesült Királyság, 2009: megrongált hamis szelvénnyel vitte el a főnyereményt

Edward Putman brit építőipari munkásnak a nyerőszámok kiválasztását sem kellett befolyásolnia. Egy már kisorsolt, de még fel nem vett főnyereményre jelentkezett hamis szelvénnyel, és 2009-ben 2,5 millió fontot fizettek ki neki.

A bírósági iratok szerint a segítője Giles Knibbs volt, aki a brit lottót működtető Camelot biztonsági részlegén dolgozott. Knibbs a munkája során hozzáfért a még át nem vett nagy nyeremények adataihoz. A páros szándékosan megrongált hamis szelvényt nyújtott be, röviddel a nyereményigénylésre biztosított 180 napos határidő lejárta előtt.

A szelvény alsó, vonalkódot tartalmazó része hiányzott, a pénzt mégis kifizették. Az igazi nyertes szelvény a 2019-es ítéletről szóló beszámoló idején sem került elő.

A csalás feltárásához végül a két férfi konfliktusa vezetett. Knibbs úgy érezte, nem kapta meg a kialkudott részesedését, és ismerőseinek beszélni kezdett a történtekről. A későbbi büntetőeljárásban a tanúvallomások mellett pénzügyi adatok és a szelvény szakértői vizsgálata is segítette a bizonyítást. Putmant 2019 októberében kilenc év börtönre ítélték.

A következmények a szervezőt is elérték. A brit szerencsejáték-felügyelet már 2016-ban hárommillió fontos pénzügyi szankciót szabott ki a Camelotra a 2009-es kifizetéssel összefüggő ellenőrzési hiányosságok miatt. A hibák az adatkezelést, a nyereményigény vizsgálatát és a kifizetés engedélyezését egyaránt érintették.

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Kanada, 2003: hét munkás helyett mások vették fel a milliókat

Ontarióban egy üzletben eltulajdonított szelvényből lett többéves botrány. A Super 7 játék 2003. december 26-i sorsolásán 12,5 millió kanadai dollárt ért a nyertes játék, a valódi tulajdonosok azonban sokáig azt sem tudták, hogy megnyerték a fődíjat.

A károsultak hét, korábban együtt dolgozó építőipari munkás voltak. A szelvény a burlingtoni üzletben dolgozó Chung családhoz került, a nyereményt pedig Kathleen Chung vette fel. A bírósági eljárás később igazolta, hogy a nyertes szelvényt ellopták jogos tulajdonosától.

Az ügy felderítésében a korábbi vásárlások adatainak elemzése is szerepet kapott. A lottótársaság és a rendőrség a tranzakciók, a vásárlási helyek és a játékosi szokások összevetésével próbálta megtalálni az igazi nyerteseket. Összesen 661 igénylés érkezett, de a hétfős csoport története és az általuk megadott részletek illeszkedtek az ellenőrizhető adatokhoz.

A férfiak 2011 januárjában, több mint hét évvel a sorsolás után kapták meg a pénzüket. Az eredeti nyeremény a kamatokkal együtt 14,85 millió kanadai dollárra nőtt.

A bírósági döntések alapján Jun-Chul Chung lopta el a főnyereményt érő szelvényt, Kathleen pedig annak tudatában birtokolta, hogy lopásból származik. Az ügy később fellebbviteli szintre is eljutott. A történet azt mutatja, hogy a lottó tisztasága a sorsolás után is sérülhet: a valódi nyertes és a pénzt felvevő személy közé elég volt egy visszaélés a szelvény kezelésénél.

Kína, 2004: hamisnak nyilvánították a valódi nyertes szelvényeket

A kínai Hszianban 2004-ben egy sportcélú lottójáték körül tört ki botrány. Ez az eset az azonnali nyereményjátékok világához tartozott, a visszaélés lényege pedig az volt, hogy a szervezéshez közel állók a saját embereikhez irányították az értékes díjakat.

A csalás során valódi nyertes szelvényeket minősítettek hamisnak, megnyitva az utat ahhoz, hogy a díjakat a közreműködők kapják meg. A rendszer központi szereplője Yang Yongming volt, aki vállalkozóként vett részt a helyi sporthivatal lottószelvényeinek értékesítésében.

Az egyik károsulttól egy BMW-t és készpénznyereményt tagadtak meg. A nyilvánosságot kapott ügyben a lottó illetékesei később bocsánatot kértek, és átadták neki az autót, valamint a pénzt.

A büntetőeljárás több hivatalos személy érintettségét is feltárta. Yangot 2004 decemberében 19 év börtönre ítélték, a sporthivatal korábbi vezetője, Jia Anqing pedig 13 évet kapott, mert kenőpénzért segítette a csalást. Összesen tizenegy emberrel szemben szabtak ki szabadságvesztést.

A különböző országokban feltárt ügyek közös tanulsága, hogy a tisztességes játékot a teljes folyamatban biztosítani kell. A sorsológép, a számítógépes program, az értékesítőhely és a kifizetést engedélyező szervezet egyaránt lehet a visszaélés helyszíne. A bolgár történet ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy egy meghökkentő eredményből önmagában még nem következik csalás: a gyanút minden esetben ellenőrizhető bizonyítékoknak kell követniük.

Magyarország, 2026: olyan ritka együttállás történt, amiben sokan már nem hisznek

Ahogy azzal már talán mindenki tisztában van Magyarországon, a 2026-os országgyűlési választás utáni héten az ötös-, a hatos-, valamint a skandináv lottón is elvitték a főnyereményt, továbbá a Joker játékon is telitalálat született

Röviddel ezután a társaság maga kezdeményezett vizsgálatot az ügyben, ugyanis a sajtóban és a közösségi médiában erős kétségek merültek fel a sorsolások tisztaságával kapcsolatban. Az esetet az internet népe a mai napig élénken emlegeti. A hazai társaság még a történteket követően a következő nyilatkozatot adta ki:

„Az ilyen esemény bekövetkezési valószínűsége alacsony és forgalomfüggő. Játékonként elmondható, hogy minél magasabb a halmozódó összeg, annál magasabb a forgalom, és annál nagyobb az esély, hogy lesz telitalálatos. Az elmúlt időszak forgalmával számolva annak a valószínűsége, hogy ez újra bekövetkezzen, nagyjából 1:400-hoz – vagyis várhatóan nagyjából nyolc év múlva fordulhatna elő újra, hangsúlyozottan a jelenlegi forgalom mellett.

A közelmúltban kétszer is előfordult már, amikor ugyanazon sorsolási héten több játékban is telitalálatos született. Erre legutóbb 2018 22. hetében volt példa, előtte pedig 2000 31. hetében. Emellett a korábbi években többször is előfordult, hogy egymást követő hetekben talált gazdára több játék főnyereménye.

  • 2025 10. játékhetében az ötös és hatos lottón, valamint a Jokeren, a 9. játékhéten pedig a Skandináv lottón született telitalálatos.
  • 2024-ben a 7. játékhéten a hatos lottón, a 8. héten az ötös lottón, a 9. héten a Skandináv lottón, a 10. játékhétben pedig a Jokeren vitték el a főnyereményt.

2023-ban a 27. héten az ötös lottón, a Skandináv lottón és a Jokeren, a 28. héten pedig a hatos lottón és a Skandináv lottón született telitalálatos.

A közösségi médiában terjedő vélekedésekkel kapcsolatban leszögezzük, hogy sorsolásaink hatóság által ellenőrzött körülmények között, közjegyző jelenlétében, hitelesített eszközökkel zajlanak; működésünk független szervek által is rendszeresen vizsgált. A sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni, a nyertes számokat kizárólag a sorsolás eredménye dönti el, ami minden tekintetben, bármikor ellenőrizhető. A sorsolások tisztasága a Szerencsejáték Zrt. számára kiemelten fontos, erre mindig is különösen nagy hangsúlyt fektettünk” – zárták akkori közleményüket.

A hivatalos álláspont szerint itt tehát semmi különös dolog nem történt azon túl, hogy nagyon alacsony valószínűségű események sorozata egyszerre, egy időben következett be. Az viszont, hogy mi történt valójában, talán soha nem fog már kiderülni.
Címlapkép: Getty Images
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