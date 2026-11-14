Tömegével láncolja magához a magyarokat a TikTok: elképesztő, hányan használják már naponta

A TikTok mára a világ egyik legnagyobb elérésű közösségi platformjává vált, népszerűsége azonban országonként jelentős eltéréseket mutat. Vannak piacok, ahol a platform hirdetéseivel elérhető felnőtt közönség aránya a teljes 18 év feletti népességet is meghaladja, miközben Európában egészen más kép rajzolódik ki. Magyarország a vizsgált országok között a világátlag felett teljesít, és több nagy európai piacot is megelőz.

A Statista friss adatai szerint Szaúd-Arábia vezeti a TikTok országonkénti rangsorát. A mutató itt 175,4 százalék, vagyis a platform hirdetési rendszerében becsült potenciális felnőtt közönség jelentősen meghaladja az ország 18 év feletti népességének nagyságát. A második helyen az Egyesült Arab Emírségek áll 143,9 százalékkal, a harmadik Malajzia 139,6 százalékkal. Vietnam 133,5, Peru 130,1, Thaiföld pedig 119,2 százalékos értékkel követi őket.

A százas érték feletti mutatóval összesen 11 ország szerepel a listán. Közéjük tartozik Mexikó, Indonézia, Chile, a Fülöp-szigetek és Kolumbia is. A rangsor első felében tehát elsősorban közel-keleti, délkelet-ázsiai és latin-amerikai piacok találhatók.

Magyarország a világátlag felett, Németország előtt

A magyar adat 46,2 százalék, amellyel hazánk a vizsgált 55 ország és terület közül a 41. helyet foglalja el. A világátlag 39,5 százalék, vagyis a magyar érték 6,7 százalékponttal magasabb ennél. Az európai összehasonlításban különösen érdekes, hogy Magyarország több nagy gazdaságot is megelőz. Németország 35,3, Ausztria 34,6, Csehország pedig mindössze 26,6 százalékon áll. Lengyelország 42,5 százalékos értéke szintén elmarad a magyartól.

A közvetlenebb összehasonlításban Olaszország 46,5 százalékkal valamivel Magyarország előtt jár, Belgium 45,8, Franciaország pedig 45,7 százalékkal következik. Az Egyesült Királyságban már 50 százalék, Spanyolországban 54,6, Romániában pedig 60,2 százalék a mutató.

Mit jelentenek valójában a 100 százalék feletti értékek?

A számok értelmezésénél van egy lényeges módszertani szempont. A Statista diagramja a TikTok hirdetési rendszerében elérhető felnőtt közönség becsült nagyságát viszonyítja az adott ország 18 év feletti lakosságához. Ez nem azonos a tényleges havi aktív felhasználók arányával.

A DataReportal külön is figyelmeztet arra, hogy a hirdetési elérési adatok nem tekinthetők a platform egyedi, aktív felhasználói számának. A becslésekben ismétlődő vagy nem hiteles fiókok, illetve vállalkozásokhoz, márkákhoz és egyéb nem emberi szereplőkhöz tartozó profilok is megjelenhetnek.

Ezért a szaúd-arábiai 175,4 százalékot sem úgy kell értelmezni, mintha a felnőtt lakosság közel kétszerese használna TikTokot. Az adat sokkal inkább a platform hirdetési rendszerében mérhető potenciális elérésről ad képet.

A DataReportal 2026 októberi összesítése szerint a TikTok hirdetéseivel világszerte 2,33 milliárd felhasználót lehetett potenciálisan elérni. Ez az előző év azonos időszakához képest 346 milliós, 17,4 százalékos növekedést jelentett. A globális adat ugyancsak a hirdetési rendszerben mérhető közönségre vonatkozik, nem a platform hivatalos havi aktív felhasználói számának tekintendő.

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Idehaza is egyre népszerűbb

A magyarországi TikTok-használatról is érdekes képet rajzol ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2026-os Médiapiaci Jelentése. A hatóság 2025-ös internethasználati kutatása szerint a 16 év feletti magyar internetezők 46 százaléka használta a platformot. Ez ugyan elmarad a 2024-ben mért 49 százalékos értéktől, de jóval meghaladja a 2023-as 41 százalékot.

A TikTok népszerűsége ugyanakkor erősen korosztályfüggő. A 16–20 éves internetezők 88 százaléka használja az alkalmazást, a 21–35 évesek körében pedig 75 százalék ez az arány. A 36–50 éveseknél már csak 37 százalék, míg az 51–65 évesek és a 65 év felettiek körében egyaránt 25 százalékos a platform elterjedtsége. A TikTok tehát továbbra is elsősorban a fiatalabb generációk felülete, de már az idősebb korosztályokban is jelen van.

A használat intenzitása szintén figyelemre méltó. A TikTok-felhasználók 14 százaléka szinte egész nap követi a platform tartalmait, további 34 százalékuk pedig naponta többször megnyitja az alkalmazást. A válaszadók 22 százaléka naponta egyszer használja, míg 30 százalékuk ritkábban látogatja az oldalt. Egy évvel korábban még csak a felhasználók 9 százaléka mondta azt, hogy szinte egész nap a TikTokot követi, vagyis ezen a téren jelentős az elmozdulás.

A videós tartalmak fogyasztásáról is közöl adatokat a jelentés, ezek azonban a YouTube-ot és a TikTokot együttesen használókra vonatkoznak. A 16 év feletti felhasználók körében a legnépszerűbbek a zenei klipek és koncertfelvételek, amelyeket a válaszadók 58 százaléka néz. A videóblogok 39, a beszélgetések és interjúk 38, a podcastok pedig 30 százalékuk érdeklődését keltik fel.

A vásárlás szempontjából különösen érdekes, hogy a felhasználók 21 százaléka kicsomagolós, árubemutatós vagy terméktesztelő videókat is néz. A hirdetésekre kattintók aránya ugyanakkor 13 százalék volt, szemben a 2024-ben mért 22 százalékkal. Ez arra utal, hogy a videós platformokon megjelenő termékbemutatók széles közönséget érnek el, de a tartalomfogyasztás és a tényleges kereskedelmi aktivitás nem feltétlenül jár együtt.

Az NMHH adatai alapján a TikTok magyarországi közönsége továbbra is erősen fiatalos, használata azonban egyre intenzívebbé válik. A platform így a márkák és a webáruházak számára is fontos kommunikációs felületté válhat, különösen azokban a termékkategóriákban, ahol egy látványos videó vagy egy hitelesnek tűnő ajánlás önmagában is vásárlási érdeklődést kelthet.