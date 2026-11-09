Ezzel veri át saját magát rengeteg magyar kisvállalkozó: milliós kiadás lehet az olcsó marketingtrükk eredménye

A közösségi médiában a népszerűségnek ára van – méghozzá néha meglepően alacsony. Egy vállalkozás ma már néhány kattintással látványos követőtábort építhet, vagy egy jól időzített nyereményjátékkal mozgathat meg tömegeket. A nagy számok azonban nem feltétlenül jelentenek valódi érdeklődést, a gyors sikernek pedig olyan következményei is lehetnek, amelyekkel a cégek nem számolnak.

Egy induló vállalkozásnak minden új követő számít. Minél többen látják a bejegyzéseit, annál nagyobb az esélye, hogy új ügyfeleket szerezzen – legalábbis ez az elképzelés áll számos közösségimédia-kampány mögött. Nem csoda, hogy sokak számára vonzónak tűnhetnek a követőszám gyors növelését ígérő szolgáltatások és a nagy figyelmet hozó nyereményjátékok. Csakhogy a népszerűség és az eredményes marketing között korántsem ilyen egyszerű az összefüggés. Megvizsgáltuk, mit kínálnak a követőket és lájkokat árusító szolgáltatók, mi történhet a mesterségesen felépített közönséggel, és milyen üzleti, illetve jogi következményei lehetnek egy rosszul megválasztott marketingfogásnak.

Pár ezer forintért több ezer követő – de mit kapunk a pénzünkért?

Pár ezer forint és néhány kattintás: ma már ennyi is elég ahhoz, hogy egy közösségi oldal követőszáma hirtelen megugorjon. Ehhez még csak különösebb technikai tudásra sincs szükség. Magyarországon is könnyen találni olyan szolgáltatásokat, amelyek Facebook-, Instagram- vagy TikTok-követőket, lájkokat és videómegtekintéseket árulnak. A vásárlás menete hasonló, mint egy hagyományos webshopban: kiválasztjuk a kívánt mennyiséget, megadjuk a profilunkat, fizetünk, és már csak azt kell figyelnünk, hogyan kúsznak felfelé a számok.

Ráadásul mindez meglepően olcsón megúszható. Ezer új Facebook- vagy Instagram-követőt már 3 ezer forint körüli összegért is lehet vásárolni, míg ugyanez a TikTokon nagyjából 5 ezer forintnál kezdődik. Persze jóval drágább csomagok is akadnak, de már ezek az árak is mutatják, milyen kevés pénzből lehet látványosan feljebb tornászni egy profil számait.

A szolgáltatók gyors teljesítést, különféle garanciákat ígérnek, és gyakran olyan hangzatos jelzőkkel csábítanak, mint a „valódi” vagy a „prémium” követő. Csakhogy ezek mögött egészen különböző dolgok rejtőzhetnek: automatizált fiókok, valódi embereknek látszó kamu profilok, de akár hús-vér felhasználók is, akik a világ másik felén élnek, és soha nem fognak betérni egy magyar fodrászhoz vagy pékségbe. A vásárlás előtt pedig aligha derül ki, hogy végül kik érkeznek az oldalra.

Könnyű megérteni, miért csábító mindez egy kisvállalkozás számára. Az első követőket megszerezni és egy új vállalkozást láthatóvá tenni sok munkába kerül, egy több ezres követőtábor viszont már első pillantásra azt sugallhatja, hogy a céget sokan ismerik és szeretik. Csakhogy a látványos számok mögött nem feltétlenül áll valódi érdeklődés.

Hogyan fordulhat a vásárolt népszerűség a vállalkozás ellen?

Tegyük fel, hogy egy kis pékség tulajdonosa úgy dönt, megtoldja néhány ezerrel az Instagram-követőinek számát. A profilja egyik napról a másikra sokkal népszerűbbnek tűnik, a frissen érkezett követők azonban nem érdeklődnek a péksütemények iránt, és jó eséllyel még azt sem tudják, hol található az üzlet. A vállalkozó tehát hiába fizetett a látványos növekedésért, ettől még nem lesz hosszabb a sor a pult előtt.

A magas követőszám ráadásul hamis sikerérzetet kelthet, hiszen a közösségi médiában legalább ennyire fontos, hány emberhez jutnak el a bejegyzések, kik reagálnak rájuk, és végül mennyien vásárolnak. Ha egy vállalkozás a felduzzasztott követőtábor alapján ítéli meg a marketingje sikerét, könnyen rossz következtetéseket vonhat le arról, melyik marketingeszköze működik a social médiában és melyik nem.

A közösségi platformok sem nézik jó szemmel a mesterségesen felpörgetett aktivitást.

A Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta kifejezetten fellép a hamis profilok ellen: a vállalat 2025-ben arról számolt be, hogy az előző évben több mint 100 millió, automatizált követési visszaélésekben részt vevő Facebook-oldalt távolított el. Bár nem minden követővásárlás jár automatikus büntetéssel, a vállalkozás elveszítheti azokat a követőket, akikért korábban fizetett, de akár még a saját vállalkozói profilját is.

És akkor még nem beszéltünk a hitelességről. Egy feltűnően nagy, de alig aktív követőtábor, a szokatlanul sok külföldi követő vagy a sablonos hozzászólások könnyen gyanút kelthetnek a lehetséges vásárlókban. Így a gyors népszerűségért fizető vállalkozás végül éppen azt a bizalmat kockáztathatja, amelyet a követővásárlással szeretett volna megszerezni.

Oszd meg és nyerj: a nyereményjátékok csapdái

A követővásárlásnál jóval régebbi és elterjedtebb módszer a közösségi médiában szervezett nyereményjáték. Egy jól megválasztott ajándékkal rövid idő alatt rengeteg embert lehet megmozgatni, a vállalkozás pedig viszonylag kis ráfordítással nagy figyelmet kaphat. Csakhogy a sok lájk és megosztás itt sem feltétlenül jelent új vásárlókat. Egy 2020-ban közzétett esettanulmány szerint például

a nyereményjátékokkal megszerzett Instagram-követők 61 százaléka már két héten belül kiköveti az érintett oldalakat.

Ráadásul a nyereményjátékokkal könnyű megsérteni a közösségi platformok szabályait. A Facebookon például ma is gyakran találkozhatunk az „oszd meg és nyerj” típusú felhívásokkal, noha a Meta (illeve jogelődje) már 2013 óta tiltja, hogy a játékban való részvétel feltétele legyen egy bejegyzés megosztása a saját idővonalon vagy az ismerősök megjelölése.

Egy ilyen szabálysértésért nem jár automatikus büntetés, de a Meta eltávolíthatja a játékot, korlátozhatja az oldal egyes funkcióit, súlyosabb vagy ismétlődő esetekben pedig akár le is tilthatja azt. Azt viszont, hogy ez milyen gyakran történik meg kifejezetten a szabálytalan nyereményjátékok miatt, nehéz megmondani. A Meta ugyanis nem tesz közzé részletes beszámolót az oldalkorlátozásokról vagy -tiltásokról, az érintett vállalkozásoknak pedig aligha érdekük reklámozni, ha szabályszegés miatt kerültek bajba. Abból, hogy a gyakorlat a tiltás ellenére továbbra is elterjedt, arra lehet következtetni, hogy sok vállalkozás számára a gyorsan megszerezhető figyelem vonzóbb, mint amennyire visszatartja egy bizonytalan szankció lehetősége.

Amikor a marketingtrükkből jogsértés lesz

A közösségi platformok szabályain túl a magyar jogszabályokra is érdemes figyelni. Egy rosszul megszervezett nyereményjáték vagy a megtévesztésre használt követőtábor ugyanis már a hatóságok figyelmét is felkeltheti, a vége pedig akár pénzbírság is lehet.

A közösségi médiás nyereményjátékok egyik tipikus hibája, hogy néhány mondatos poszttal elintézik a meghirdetését, a részletes feltételekkel viszont már nem foglalkoznak.

Bár külön játékszabályzat nem minden esetben kötelező, a résztvevők megfelelő tájékoztatása igen. Ha a szervező lényeges feltételeket hallgat el, vagy menet közben önkényesen változtat rajtuk, az fogyasztóvédelmi jogsértésnek minősülhet. A mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó általános fogyasztóvédelmi bírságkeret 100 ezer és 2 millió forint között mozog, így akár egy szerény nyereménnyel meghirdetett kampányból is költséges hatósági ügy lehet.

A mesterségesen felduzzasztott követőtáborok kérdése már a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) figyelmét sem kerülte el. Az egyik legismertebb eset Mága Zoltán Facebook-követőinek növekedéséhez kapcsolódott, igaz, a vizsgálat jogsértés megállapítása és bírság nélkül zárult. Önmagában a követőszám növekedése tehát nem bizonyít jogsértést, de a vásárolt népszerűség megtévesztő felhasználása már fogyasztóvédelmi kérdéseket vethet fel.

Egy nyereményjáték további csábító lehetőséget kínálhat: a résztvevők e-mail-címeiből vagy telefonszámaiból a vállalkozás később marketingadatbázist építhetne. Ez önmagában nem tilos, csakhogy aki megadja az elérhetőségét a sorsoláshoz, még nem járul hozzá automatikusan a reklámüzenetek fogadásához. Ehhez a törvény szerint külön, önkéntes hozzájárulás szükséges. A jogellenes adatkezelés miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), a kéretlen elektronikus reklámok miatt pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is eljárhat.

Felhasználóként sem árt résen lenni

A követővásárlás és a szabálytalan nyereményjátékok kockázatait eddig a vállalkozások oldaláról vizsgáltuk, de érdemes megnézni azt is, mit tehetünk felhasználóként. Ha azt látjuk, hogy egy oldalnál sok a sablonos vagy irreleváns hozzászólás, esetleg hogy hiába helyi a vállalkozás, a követői között feltűnően sok a külföldi profil, akkor van okunk gyanakodni.

A nyereményjátékoknál elsősorban azt érdemes ellenőrizni, ki szervezi a játékot, pontosan mit lehet nyerni, és mikor lesz a sorsolás. Ha ezek nem derülnek ki, a szervező nem válaszol a kérdésekre, vagy indokolatlanul sok személyes adatot kér, érdemes óvatosnak lenni. Egy hiányos játékszabályzat vagy a Facebook előírásaiba ütköző megosztási feltétel persze még nem jelent szándékos megtévesztést. Sokszor egyszerűen csak arról van szó, hogy egy kisvállalkozás maga sincs tisztában a nyereményjátékokra vonatkozó szabályokkal.

Más a helyzet, ha a szervező a játék során megszerzett e-mail-címeket vagy telefonszámokat a résztvevők hozzájárulása nélkül használja fel reklámküldésre. Ilyenkor első lépésként kérhetjük a vállalkozástól a reklámküldés leállítását és adataink törlését. Amennyiben ennek nem tesz eleget, illetve továbbra is marketingüzeneteket kapunk, a kéretlen reklámlevelek és SMS-ek miatt az NMHH-hoz, a személyes adataink jogellenes kezelése miatt pedig a NAIH-hoz fordulhatunk. Ha bejelentést teszünk, a kapott reklámüzeneteket és a vállalkozással folytatott levelezést is csatolhatjuk, hogy a hatóság könnyebben kivizsgálhassa az ügyet.