Súlyos kukoricahiánnyal küzd a magyar agrárium és az élelmiszeripar a 2026-os extrém aszály miatt.
Megindult a készülődés: több mint 40 magyar cég kapcsolódna be Ukrajna újjáépítésébe
Már több mint negyven magyar vállalat jelezte a kormánynak, hogy a háború lezárását követően részt venne Ukrajna újjáépítésében. Orbán Anita külügyminiszter szerint Kárpátalja gazdasági szempontból is fontos lehetőségeket kínálhat a kelet-magyarországi vállalkozásoknak. A két ország az energetikai kapcsolatok bővítéséről is egyeztetett, miközben a magyar kormány az Ukrajnának szánt 45 milliárd eurós hitelprogramból kimaradna.
Már több mint negyven magyar cég jelezte szándékát a magyar kormány felé, hogy a háború után részt venne Ukrajna újjáépítésében - mondta a külügyminiszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában csütörtök reggel.
Orbán Anita kifejtette: az újjáépítés kérdése is napirenden volt a miniszterelnök keddi kárpátaljai látogatásán, amelynek során egyebek mellett vasút- és közútfejlesztésekről, valamint új határátkelőhely megnyitásáról is egyeztettek.
Kárpátaljára nagyon sok ukrán ipari létesítmény áttelepült, tehát ez egy prosperáló része lett az ukrán gazdaságnak, és nagyon jó lenne, ha a kelet-magyarországi megyék részt tudnának venni egy újjáépítésben - fogalmazott a külügyminiszter.
A keddi Magyar-Zelenszkij találkozóról szólva elmondta: a felső szintű találkozón az irányokat jelölték ki, a következő lépés a kormányközi bizottság ülése lesz 2027 első negyedévében, és a két ország agrárminiszterei és gazdasági miniszterei is tárgyalnak majd egymással.
Orbán Anita az energetikai együttműködést kiemelve emlékeztetett, kőolajat már most vásárol Magyarország Ukrajnából, ennek a mennyiségét a cégek szerint duplázni lehetne. Ugyanakkor dízelt szállítunk Ukrajnának, ami pedig bevételt jelent a Mol-nak - tette hozzá.
A kétoldalú találkozóról Orbán Anita elmondta: a kapcsolatok újraindításában az elmúlt hat hónapban "kölcsönösen lépegettek" a felek, ukrán részről a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállítása volt a legfontosabb feladat, amikor pedig ez a folyamat elkezdődött, a magyar fél is lépett, és "kinyitotta" az EU-csatlakozás egyes klaszterét.
Kiemelte: a magyar fél az ukrán parlament által megszavazott nyelvtörvény alkalmazásának felgyorsítását kérte, amit az ukrán fél megígért.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A törvény jogi betartatása az EU-s csatlakozási tárgyalások egyes klaszterében feltételként jelent meg, amennyiben Ukrajna nem teljesíti a magyar kisebbség jogait, akkor nem tud továbblépni a csatlakozási folyamatban - mutatott rá.
Az Ukrajnának nyújtandó 45 milliárd eurós hitelprogramról Orbán Anita azt mondta: Magyarország szeretne ebből a hitelből kimaradni. Műsorvezetői kérdésre azt is megerősítette, hogy nem fogják blokkolni a folyamatot.
A kárpátaljai magyar-ukrán találkozóra sem nem hivatalos, sem hivatalos reakció nem érkezett a Kremlből - közölte Orbán Anita. Hozzátette: a diplomáciai kapcsolat továbbra is él Moszkvával, a tíz orosz diplomata kiutasítására kapott "tükörválasz" pedig "teljesen normális a diplomáciában".
Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Rendkívüli bejelentést tett Kapitány István: 34 milliárd forintnyi gyanús ügylet miatt lépett a tárca
Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Posta átvilágítása nyomán.
Az ING Bank friss elemzése szerint a 2027-es évet alapvetően meghatározza majd az AI gazdasági, munkaerőpiaci és tőkepiaci hatása.
Hullámvasúton a forint, kell újabb árfolyamválságtól tartani? Így futhat neki a karácsonynak a magyar fizetőeszköz
Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint azonban a mostani kilengések nem jelentik azt, hogy a forint újabb, tartósan gyenge időszak elé néz.
Tavaly még a regionális terjeszkedés fontos lépéseként jelentették be az üzletet, most azonban meghiúsult a felvásárlás.
Óriási terjeszkedést tervez az OTP: Ukrajnában is újabb pénzintézeteket vásárolhatnak - itt van Csányi Péter bejelentése
Az OTP Bank intenzív terjeszkedésbe kezdhet a következő időszakban, amelynek keretében két ukrajnai pénzintézet privatizációját is vizsgálják
Botrányos kiskaput tartalmaz az új vagyonadó az MKOE szerint: azonnali elnöki beavatkozást sürgetnek
Milliárdos cégek is kikerülhetnek a vagyonadó hatálya alól, miközben a KATA új szabályai is komoly aggályokat vetnek fel.
Több mint 200 ezren voltak munka nélkül októberben, a munkakeresés pedig átlagosan csaknem egy évig tartott.
Közel 2 százalékot zuhant a BUX szerdán, csütörtökön azonban már javulhat a befektetői hangulat.
Reggelre erősödött a forint, de november egészét tekintve továbbra is jelentős veszteségben van a főbb devizákkal szemben.
A NAV ezentúl nemcsak a vezető politikusok, hanem az általuk anyagilag támogatott hozzátartozók vagyonosodását is ellenőrizheti.
Romlott a cégek és a lakosság hangulata is, a vállalkozások egyre kevésbé bizakodók a foglalkoztatás és a beruházások terén.
A forint mindhárom főbb devizával szemben veszített értékéből, a frank jegyzése 410 forint fölé emelkedett.
Rossz nemzetközi hangulat és újabb amerikai vámfenyegetések rázták meg a tőzsdéket, a BUX közel 2 százalékot esett.
Idén is díjmentes korcsolyázási lehetőséggel várják a fővárosi iskolás csoportokat a Városháza Parkban.
Varga Mihály szerint az árréstop kivezetése élénkíti majd a piaci versenyt és középtávon további ármérséklődést hozhat.
Százfős létszámcsökkentés várható a Főpolgármesteri Hivatalban, hogy a főváros teljesíthesse a kormánnyal kötött megállapodásban vállalt 20 milliárd forintos megtakarítást.
Nem csak a médiacégek fizethetik meg a visszatérő reklámadó árát: a szakmai szervezetek is megszólaltak
Az Országgyűlés tegnapi döntése értelmében 2027. január 1-jétől, hét és fél év után ismét különadó terheli a reklámközzétételből származó bevételeket.
Százezres leépítési hullám söpörhet végig Európán: a Magyarországnak is fontos ágazatból érkezett a vészjelzés
Az európai iparvállalatok fele súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd a magas működési költségek és az egyre erősebb kínai verseny miatt.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.