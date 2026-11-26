Reggelre erősödött a forint, de november egészét tekintve továbbra is jelentős veszteségben van a főbb devizákkal szemben.
Nagy esés után jöhet a fordulat a magyar tőzsdén: erre számíthatnak most a befektetők
Jelentős veszteséggel zárta a szerdai kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, a BUX csaknem 2 százalékot veszített értékéből. A csütörtöki nyitásban azonban már pozitív korrekcióra számítanak az Equilor Befektetési Zrt. elemzői, miután javult a nemzetközi befektetői hangulat. A vezető részvények közül az OTP szenvedte el a legnagyobb visszaesést, de a Mol árfolyama is fontos technikai szint alá került. A következő kereskedési nap forgalma ugyanakkor visszafogottabb lehet, mivel az Egyesült Államokban nem lesz tőzsdei kereskedés.
Pozitív korrekció jöhet a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) csütörtöki nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Az előző nap a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2723,87 pontos, 1,97 százalékos csökkenéssel, 135 233,96 ponton zárt.
Varga Zoltán csütörtöki előrejelzésében azt írta, bár szerdán erőteljes eladói nyomás alakult ki a magyar részvénypiacon, csütörtök reggelre ismét javult a nemzetközi befektetői hangulat.
Megjegyezte, hogy az Egyesült Államokban nem lesz kereskedés, így az átlagosnál alacsonyabb aktivitásra lehet számítani.
A vezető részvények közül az OTP-ről azt írta, hogy az árfolyama tovább zuhant, a következő fontos támasz 36 337 forintnál húzódik, míg 38 683 forintnál ellenállás található. Szerdán az OTP-részvények ára 1340 forinttal, 3,5 százalékkal 36 960 forintra esett, forgalmuk 29,0 milliárd forintot tett ki.
Az elemző szerint a Mol újabb támaszt tört le 4550 forintnál, amely így ellenállást jelent, a következő kapaszkodó pedig 4430 forintnál látható. Az előző kereskedési napon a Mol 82 forinttal, 1,79 százalékkal 4496 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban.
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A Richter grafikonján nem változtak a szintek, 13 240 forintnál támasz, 13 610 forintnál ellenállás látszik. A gyógyszeripari részvény árfolyama 10 forinttal, 0,07 százalékkal 13 520 forintra nőtt szerdán, a részvények forgalma 7,0 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom árfolyama szintén a 2846 forintos támasz és a 2915 forintos ellenállás között maradt - írta a szakértő. A Magyar Telekom árfolyama szerdán 8 forinttal, 0,28 százalékkal 2890 forintra erősödött, forgalma 837,5 millió forint volt.
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