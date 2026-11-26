Egy piaci összeomlás esetén a hagyományos válságkezelő eszközök hatékonysága erősen korlátozott lenne.
Magyar Péter szerint alig van esély az uniós megállapodásra: Ukrajna pénze és a magyar támogatások körül éleződik a vita
Gyakorlatilag nulla esélyt lát Magyar Péter arra, hogy már csütörtökön megállapodás szülessen az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről. A miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt és a tárgyalások közben is egyértelművé tette, hogy Magyarország nem fogad el olyan javaslatot, amely csökkentené az országnak járó támogatásokat, növelné a magyar befizetéseket, vagy összekapcsolná a 2028 és 2034 közötti költségvetést Ukrajna finanszírozásával.
„Hallva a teremben az egymással teljesen ellentétes álláspontokat, a mai megállapodás esélye nagyjából nulla, de egy karácsonyi megállapodás sem tűnik valószínűnek” – írta Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videójához.
A miniszterelnök szerint Magyarország számára elfogadhatatlan lenne, ha az új uniós költségvetésben kevesebb forrás jutna az országnak, miközben a tagállami befizetési kötelezettségek emelkednének. Budapest azt szeretné elérni, hogy a felzárkóztatást szolgáló kohéziós politika és a közös agrárpolitika a korábbiakhoz hasonló mértékű támogatásban részesüljön.
Magyar Péter emellett azt is kifogásolja, hogy Ukrajna finanszírozását összekapcsolják a következő hétéves uniós költségvetéssel. A miniszterelnök szerint ezt Magyarország több más tagállammal együtt nem tudja elfogadni.
A vita egyik fő konfliktusforrása éppen ez az összekapcsolás. Friedrich Merz német kancellár korábban jelezte, hogy minden tagállamtól elvárná az Ukrajnának szánt pénzügyi segítségben való részvételt, és a költségvetési tárgyalásokat is ehhez a kérdéshez kötné.
A 2028–2034-es uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon nemcsak a teljes büdzsé mérete, hanem a pénzek elosztása is vitás. A tagállamok között jelentős nézetkülönbség van arról, mekkora összeget tartsanak fenn a hagyományos támogatási területekre, például a mezőgazdaságra és a kohéziós politikára, illetve mennyit fordítsanak új közös uniós programokra.
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A megállapodást az is nehezíti, hogy a többéves pénzügyi keret elfogadásához valamennyi tagállam egyetértésére szükség van. António Costa, az Európai Tanács elnöke korábban azt szerette volna, ha még az év vége előtt sikerül politikai alkut kötni, a csütörtöki nyilatkozatok alapján azonban ez a cél is bizonytalanná vált. A tárgyalások a november 26–27-i csúcstalálkozón folytatódnak, az év végi megállapodás lehetősége pedig egyelőre nyitott kérdés.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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