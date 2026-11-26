A forint délelőtti erősödése csütörtök délre elolvadt, az eurót ismét 372 forint felett jegyezték. A nemzetközi piacokon a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése és az újabb amerikai vámtervek tartják bizonytalanságban a befektetőket. Közben Magyarországról javuló foglalkoztatási adatok, de romló vállalati várakozások érkeztek, az euróövezeti vállalati hitelezés pedig több mint hároméves csúcsra gyorsult.

Csütörtök dél körül az euró 372,3, a dollár 339,4 forinton állt, miután a magyar deviza nem tudta megtartani délelőtti nyereségét. Az euró jegyzése a reggeli 372,7 forintról délelőtt 371,6-ig csökkent, majd ismét felfelé indult. A dollárért a nap elején 339,7, a délelőtti erősödés idején 338,5 forintot kellett adni. A kereskedést így egyelőre kisebb kilengések, de határozott irány nélküli mozgás jellemzi.

A nemzetközi devizapiacon reggel a dollárindex, amely hat jelentős devizával szemben méri az amerikai fizetőeszköz teljesítményét, 0,1 százalékkal 103,8 pontra emelkedett az éjszakai gyengülés után. Az euró és a brit font egyaránt 0,2 százalékkal gyengült, előbbit 1,096, utóbbit 1,3097 dolláron jegyezték. A jen az ázsiai kereskedésben 159,19 körül mozgott a dollárral szemben.

A régiós részvénypiacok közül a varsói tőzsde vezető indexe, a WIG20 az év elejéhez képest 27 százalékos pluszban, rekordközelben járt, miközben a lengyel gazdaság hosszabb távú kilátásait egyre több kockázat terheli.

A kamatvárakozások és a technológiai bizonytalanság mozgatják a dollárt

A dollárra ellentétes erők hatnak. A kockázatkerülés támogatja a menedékeszközként keresett amerikai devizát, ugyanakkor a technológiai szektor esetleges lassulása az Egyesült Államok gazdasági növekedését is visszafoghatná.

Az októberi, személyes fogyasztási kiadások alapján számított maginfláció a vártnál magasabb lett, a harmadik negyedéves GDP-adatot pedig jelentősen felfelé módosították. Ezek nyomán a piac decemberre, majd 2027 elejére is egy-egy 0,25 százalékpontos Fed-kamatemelést áraz.

Ezzel párhuzamosan a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői aggodalmak miatt a héten nőtt az amerikai államkötvények iránti kereslet. Ez csökkentette a hozamokat, valamelyest mérsékelve a dollár kamatelőnyét.

Újabb vámokkal gyakorolna nyomást Washington

Az amerikai kormányzat szerdán 14 jelentős kereskedelmi partner áruira javasolt új vámokat. Kína esetében 20 százalékos új vámkulcsot helyezett kilátásba, amelyet a kereskedelmi tárgyalások kudarca, illetve a korábbi megállapodás megszegése esetén 40 százalékra emelhetne. A végleges hatálybalépés előtt még társadalmi egyeztetés következik, így a feltételek változhatnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozója előtt csapott le az Egyesült Államok: újabb vámháború fenyeget Az Egyesült Államok újabb, 20 százalékos védővámot vetett ki a kínai árukra, és a kereskedelmi tárgyalások kudarca esetére a terhek megduplázásával fenyeget.

A lépés Donald Trump és Hszi Csinping várható G20-as találkozója előtt fokozza a feszültséget. Washington többek között a kritikus ásványkincsek és ritkaföldfémek folyamatos szállítását, valamint további amerikai mezőgazdasági termékek kínai vásárlását szeretné biztosítani.

Peking párbeszédet sürgetett, de jelezte, hogy fenntartja az ellenlépések jogát. Az új javaslat a korábban bírósági döntéssel megsemmisített amerikai büntetővámok részleges pótlását is szolgálná.

Óvatosságot hangsúlyoz az MNB

Varga Mihály jegybankelnök az EKB Általános Tanácsának frankfurti ülésén a pénzügyi stabilitás megőrzése, valamint az óvatos, a beérkező adatokhoz igazodó monetáris politika mellett érvelt.

Magyarországon októberben 2 százalék volt az éves infláció, a Monetáris Tanács azonban novemberben változatlanul 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot. A jegybankelnök szerint a geopolitikai feszültségek és az energiaárak ingadozása továbbra is kockázatot jelent. Az inflációt meghaladó kamatszint és a devizapiaci stabilitás együttesen segítheti az inflációs várakozások kordában tartását.

A hazai bankrendszert az MNB értékelése szerint bőséges likviditás, magas jövedelmezőség és erős tőkehelyzet jellemzi, ami megfelelő alapot biztosít a lakossági és vállalati hitelezéshez.

Javult a foglalkoztatás, de borúsabbak a vállalati tervek

A KSH adatai szerint augusztus és október között a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 675 ezer fő volt. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 481 ezren dolgoztak, a közfoglalkoztatottak száma 72 ezer, az átmenetileg külföldön dolgozóké 122 ezer főt tett ki.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre tovább tart munkát találni Magyarországon: már több mint 200 ezren vannak állás nélkül Több mint 200 ezren voltak munka nélkül októberben, a munkakeresés pedig átlagosan csaknem egy évig tartott.

Az elmúlt hónapokban emelkedett a foglalkoztatás és mérséklődött a munkanélküliség. Ebben fontos szerepet játszott, hogy többen léptek be a munkaerőpiacra a korábban inaktívak közül. Az aktivitási ráta, vagyis a dolgozók és az álláskeresők együttes aránya a vizsgált korosztályban 69 százalékra emelkedett, ellensúlyozva a népesség csökkenését.

Az előretekintő mutatók ugyanakkor kedvezőtlenebbek. A GKI konjunktúraindexe novemberben egy ponttal, mínusz 8 pontra, héthavi mélypontra süllyedt. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka tervez létszámbővítést, 16 százalékuk viszont csökkentést. A foglalkoztatási várakozásokat összegző mutató 16 havi mélypontra esett.

A beruházási tervek is visszafogottak. Az ipari és üzleti szolgáltatócégek 18 százaléka számít az ideinél magasabb beruházási kiadásokra 2027-ben, miközben 23 százalékuk csökkenést vár. Egy évvel korábban még a növelést tervezők voltak többségben.

Az elemzők szerint az ipar élénkülése támogathatja, az építőipar gyengélkedése viszont fékezheti a foglalkoztatást. A csoportos létszámleépítések mintegy nyolcezer fős volumene már október végére elérte a teljes tavalyi szintet. A kormány ezzel szemben az alacsonyabb keresetűek adóterheinek csökkentésétől, a kata újbóli megnyitásától és a kis- és középvállalkozások támogatásától vár kedvező hatást.

A GKI felmérésében a fogyasztói bizalom is héthavi mélypontra csökkent, bár továbbra is jóval meghaladja az egy évvel korábbi szintet. A lakossági inflációs várakozások ugyanakkor novemberben már harmadik hónapja emelkedtek.

Gyorsul az euróövezeti hitelezés, óvatosak a német fogyasztók

Az EKB csütörtöki jelentése szerint az euróövezeti nem pénzügyi vállalatok hitelállományának éves növekedése 4,5 százalékra gyorsult, ami 2023 áprilisa óta a legerősebb ütem. A háztartási hitelezés bővülése változatlanul 3,1 százalék volt.

A készpénzt, a betéteket és egyes rövid lejáratú pénzügyi eszközöket is tartalmazó, széles pénzmennyiségi mutató, az M3 éves növekedése 3,6 százalékon maradt, kissé meghaladva a 3,5 százalékos várakozást.

Magyarországon más az arány a két hitelpiaci szegmens között. Szeptember végén a háztartási hitelállomány éves növekedése 21, a vállalatié 8 százalék volt. Utóbbi a forinterősödés hatását kiszűrve meghaladta a 11 százalékot, de a bővülés mögött elsősorban rövidebb lejáratú hitelek, nem pedig beruházásfinanszírozás állt.

A kedvezőbb euróövezeti hiteladatok mellett a német fogyasztói hangulat továbbra is gyenge. A GfK bizalmi mutatója csak minimálisan javult, a vásárlási kedv történelmi mélypontok közelében maradt. A munkahelyi bizonytalanság, az energiaárak és a reálbérek csökkenése visszafogja a kiadásokat, ezért a lakossági fogyasztás egyelőre aligha válhat a német növekedés motorjává.

Lengyelországban a lendület mögött gyűlnek a kockázatok

Az Európai Bizottság idén 3,5 százalékos lengyel GDP-növekedést vár, ami az unió nagy gazdaságai között a leggyorsabb ütem. A hosszabb távú kilátásokat azonban a politikai konfliktusok, a költségvetési hiány és a munkaerő fogyása egyaránt rontják.

A Donald Tusk miniszterelnök és Karol Nawrocki államfő közötti szembenállás nehezíti a gazdaságpolitikai döntéseket, miközben az idei költségvetési hiány a GDP 7 százaléka körül alakulhat. A növekvő államadósság és a 2027-es választások előtti politikai kockázatok miatt a hitelminősítők is leminősítés lehetőségére figyelmeztettek.

Az ország lakossága öt év alatt mintegy 3 százalékkal csökkent. A munkaerőhiány és a gyors béremelkedés fokozatosan gyengíti az olcsó munkaerőre épülő versenyelőnyt, miközben a mesterséges intelligencia a kiszervezett informatikai, pénzügyi és ügyfélszolgálati munkák egy részét is veszélyezteti.

Az AI-beruházások folytatódhatnak, de a megtérülés döntő lesz

Az ING elemzőinek alapforgatókönyve szerint 2027-ben tovább nőhetnek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások, gazdasági növekedéshez való hozzájárulásuk azonban tetőzhet. Az összeomlás egyelőre kockázati forgatókönyv, nem a legvalószínűbb kimenet.

A következő beruházási hullám a chipek és adatközpontok mellett egyre inkább az energiatermelést, a villamosenergia-hálózatokat és a hűtési rendszereket érintheti. Ez új vállalatoknak teremthet lehetőséget, ugyanakkor rövid távon növelheti az energiaigényt és az inflációs nyomást.

A nagy technológiai cégek jelentős részben saját forrásból finanszírozzák fejlesztéseiket, ami mérsékli a pénzügyi sérülékenységet. A hitelek és a kevésbé átlátható finanszírozási megoldások növekvő szerepe azonban figyelmet igényel. A befektetők számára a beruházási tervek, a rendelésállományok és a finanszírozási költségek alakulása adhat fontos jelzéseket.

Egy amerikai technológiai központú visszaesés ráadásul nem feltétlenül erősítené a dollárt. A gyengébb növekedés, a fogyasztás lassulása és a külföldi befektetők visszavonulása ellenkező hatást is kiválthatna. A következő időszak kulcskérdése ezért az lesz, hogy a vállalatok bevételei és nyeresége képesek-e igazolni a hatalmas beruházásokat.