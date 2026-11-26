Közös megegyezéssel elállt a Bonafarm Csoport és a holland FrieslandCampina attól az üzlettől, amelynek keretében a magyar vállalat felvásárolta volna a multinacionális tejipari óriás romániai leányvállalatát. Az eredetileg tavaly nyáron bejelentett tranzakció meghiúsulásával a felek lezártnak tekintik az ügyet - tudósított az Agrárszektor.

A Bonafarm Csoport még 2025 júliusában kötött megállapodást a globális érdekeltségű FrieslandCampina romániai üzletágának, a Friesland Romania S.A.-nak a megvásárlásáról.

Az akvizíció jelentős mérföldkő lett volna a magyar cégcsoport regionális terjeszkedési stratégiájában, amely új lehetőségeket nyitott volna meg számukra a közép-kelet-európai tejpiacon.

A vállalatcsoport azonban a napokban arról tájékoztatta az Agrárszektort, hogy a felvásárlás végül mégsem valósul meg, a két cég ugyanis az értékesítési folyamat leállítása mellett döntött. A hivatalos közlés szerint a felek a tárgyalások során mindvégig konstruktívan működtek együtt, ám a Bonafarm a maga részéről mostantól lezártnak tekinti a kérdést, és nem kíván további információkat megosztani az ügylet meghiúsulásának hátteréről.

A meghiúsult tranzakció célpontja, a Friesland Romania S.A. a román tejpiac egyik legmeghatározóbb, komoly hagyományokkal rendelkező szereplője. A bukaresti székhelyű vállalathoz tartozik a szomszédos országban több szegmensben is piacvezetőnek számító, évtizedek óta rendkívül népszerű Napolact márka. A társaság kolozsvári és marosvásárhelyi modern gyártóüzemeiben összesen több mint négyszáz munkavállalót foglalkoztat.