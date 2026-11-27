Az év végi munkahelyi hajtás, az ajándékok beszerzése, a családi összejövetelek megszervezése és a tökéletes karácsony iránti vágy együttesen komoly lelki terhet jelenthetnek. Miközben a téli hónapokban a fényhiány miatt egyébként is sokan küzdenek lehangoltsággal, az ünnepi készülődés tovább fokozhatja a feszültséget. Soós Viktória, a BoldogságTervezés pszichológusa a Pénzcentrumnak többek között arról is beszélt, hogy a karácsony mára sok családban szinte menedzselendő projektté vált, így különösen fontos lenne, hogy a decemberi hajtás közepette is időt szakítsunk magunkra, és tudatosan lelassuljunk.

A novemberi időszakban sokan tapasztalnak fáradtságot, motiválatlanságot és lehangoltságot. A nappalok rövidülése, a természetes fény hiánya és a hidegebb időjárás egyaránt hatással lehet a közérzetünkre. December közeledtével azonban újabb kihívásokkal kell szembenéznünk: miközben a munkahelyeken megkezdődik az év végi hajtás, egyre több feladatot jelent a karácsonyi készülődés is.

Bár az ünnepi időszaknak tulajdonképpen a pihenésről, az együtt töltött időről és a feltöltődésről kellene szólnia, sokan éppen az ellenkezőjét tapasztalják. Az ajándékvásárlás, az ünnepi menü megtervezése, a családi programok összehangolása és a különböző elvárások teljesítése miatt december az év egyik legmegterhelőbb időszakává válhat. Arról, hogy mi áll a karácsony előtti stressz hátterében, és hogyan lehetne megkönnyíteni ezt az időszakot - mondta a Pénzcentrumnak Soós Viktória pszichológus.

Ünnepből menedzselendő projektté vált a karácsony

A szakember szerint érdemes abból kiindulni, hogy eredetileg milyen szerepet töltött be a karácsony az emberek életében. A fény ünnepe a téli, sötét időszakban lehetőséget teremtett arra, hogy az emberek összegyűljenek és együtt töltsenek időt. Ehhez képest napjainkban egyre inkább a teljesítendő feladatok kerülnek előtérbe.

A karácsony mára szinte projektjelleget öltött: meg kell szervezni az ajándékozást, az ünnepi vacsorákat, a rokonlátogatásokat, és közben a családtagok eltérő elvárásainak is meg kell felelni. A készülődés ráadásul egyre korábban elkezdődik, az üzletekben és a reklámokban már novemberben is folyamatosan találkozhatunk az ünnepi üzenetekkel.

A családi összejövetelek megszervezése is bonyolultabbá vált, hiszen sok család tagjai különböző településeken vagy akár különböző országokban élnek. A néhány napos ünnepbe így gyakran több rokonlátogatást és hosszabb utazásokat is be kell sűríteni.

Mindezek mellett pedig megjelenik egy további elvárás is: hogy karácsonykor mindenkinek boldognak kell lennie. A szakember szerint nem meglepő, hogy ennyi különböző feladat és elvárás mellett az ünnep sokak számára inkább stresszforrássá válik.

A szülőkre különösen nagy nyomás nehezedhet

A karácsonyi készülődés a gyermekes családok számára még nagyobb megterhelést jelenthet. A szülők nemcsak a munkahelyükön szeretnének helytállni, hanem gyakran úgy érzik, hogy nekik kell megteremteniük a tökéletes ünnepet és a karácsony varázsát is a gyermekeik számára.

Decemberben ráadásul számos munkahelyen az év végi zárás miatt is megnövekszik a feladatok mennyisége. Az otthoni és munkahelyi kötelezettségek így párhuzamosan halmozódnak fel, miközben egyre kevesebb idő jut a pihenésre és a saját szükségletekre. A szülők ilyenkor könnyen háttérbe szoríthatják önmagukat, és szinte kizárólag a különböző szerepeikben próbálnak helytállni.

A pszichológus szerint ennek következtében sok szülő úgy érkezik meg az ünnepekre, hogy addigra már teljesen kimerült. A tökéletes karácsony megteremtésére irányuló törekvés így éppen az ellenkező hatást válthatja ki: a családtagok feszültebbé, türelmetlenebbé válhatnak, és nehezebben tudják élvezni az együtt töltött időt.

Nem véletlen, hogy éppen karácsonykor robbannak ki a családi konfliktusok

Az ünnepi időszakban jelentkező családi konfliktusok hátterében sok esetben az azt megelőző hetek túlterheltsége is állhat. A szakember egy maratonhoz hasonlította a karácsony előtti időszakot: sokan úgy érkeznek meg az ünnepekre, hogy az idegrendszerük túlterhelt, hetek óta nem jutott elegendő idejük önmagukra, és a felgyülemlett feszültség éppen az ünnepek alatt tör felszínre.

Ilyen állapotban már egy félreértett mondat vagy egy apró kellemetlenség is elegendő lehet ahhoz, hogy vita alakuljon ki. Az egész hónapban felhalmozódott stressz így akár olyan helyzetekben is konfliktushoz vezethet, amelyek máskor nem okoznának különösebb problémát.

A karácsonyi összezártság és a családtagokkal szembeni elvárások tovább fokozhatják ezt a feszültséget. Különösen nehéz lehet, ha mindenki másképpen képzeli el az ideális ünnepet, és közben senki sem szeretne csalódást okozni a többieknek.

A közösségi média is fokozhatja a megfelelési kényszert

A karácsonnyal kapcsolatos társadalmi elvárásokat a közösségi média is erősítheti. A gondosan feldíszített otthonokról, a látványos ünnepi vacsorákról és a tökéletesnek tűnő családi pillanatokról készült képek könnyen azt az érzést kelthetik, hogy másoknak minden sikerül, miközben mi alig győzzük a feladatokat.

Fontos azonban felismerni, hogy ezek a képek nem feltétlenül tükrözik a teljes valóságot. Attól, hogy valaki a közösségi médiában egy idilli pillanatot mutat meg, még nem tudhatjuk, mennyi feszültség vagy munka előzte meg azt. Ha folyamatosan mások ünnepéhez mérjük a sajátunkat, könnyen olyan elvárásokat támaszthatunk magunkkal szemben, amelyeknek nehéz megfelelni.

A karácsonyi stressz mérséklésének egyik fontos lépése ezért az lehet, hogy elengedjük a tökéletesség iránti vágyat, és átgondoljuk, melyek azok a feladatok és elvárások, amelyek valóban fontosak számunkra.

Már december elején érdemes tudatosan lelassulni

A karácsonyi készülődés során különösen fontos lenne a tudatos lelassulás és az énidő megteremtése. Nem érdemes a pihenést kizárólag a karácsonyi szabadságra időzíteni, hiszen addigra már olyan mértékű feszültség halmozódhat fel, amely megnehezíti a kikapcsolódást és az ünnep megélését. Sóos Viktória ezért is találta ki a stresszmentes karácsony kihívást, mellyel az ünnepekre történő felkészülés lépéseiben segít.

Ahogy hangsúlyozta, érdemes már december elejétől olyan időszakokat beiktatni a mindennapokba, amikor nem a munkahelyi vagy családi kötelezettségeinkkel foglalkozunk.

Ez lehet akár egy nyugodt séta, olvasás vagy egy olyan este, amikor nem szervezünk programot, és nem az ünnepi teendők listájával foglalkozunk. Az énidőnek nem kell újabb teljesítendő feladattá válnia: éppen az a célja, hogy időnként kiszakadjunk a folyamatos teljesítési kényszerből.

A lelassulás része lehet az is, hogy tudatosan csökkentjük a vállalt feladatok mennyiségét, megosztjuk a családtagok között a készülődéssel járó teendőket, és elfogadjuk, hogy nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Fontos lenne, hogy ne csak az ünnepre készüljünk egész decemberben, hanem magát az adventi időszakot is megéljük, és közben saját magunkra is fordítsunk figyelmet.

Érdemes újragondolni a karácsonyi hagyományokat is

A szakember szerint a karácsonyt bizonyos értelemben újra fel kell találnunk, hiszen a mai életkörülmények sok tekintetben eltérnek a korábbi generációkétól. A családtagok gyakran távol élnek egymástól, megváltoztak a családi struktúrák és a mindennapi életünket meghatározó körülmények is. Nem feltétlenül kell tehát minden régi családi szokáshoz változatlan formában ragaszkodni.

A rítusoknak, a családi és az egyéni hagyományoknak ugyanakkor továbbra is fontos szerepük lehet. Érdemes megőrizni azokat, amelyek örömet okoznak, de akár új, a jelenlegi élethelyzetünkhöz jobban illeszkedő szokásokat is kialakíthatunk.

Az ünnepi időszak azok számára is megterhelő lehet, akik magányosnak érzik magukat, vagy nincs lehetőségük a családjukkal tölteni a karácsonyt. Számukra a baráti kapcsolatok és más támogató közösségek jelenthetnek fontos kapaszkodót. A családi kötelékeken túl is kialakíthatunk olyan kapcsolatokat és közös hagyományokat, amelyekre az ünnepek alatt is támaszkodhatunk.

Soós Viktória szerint a karácsonyi készülődés során nemcsak azzal kellene foglalkoznunk, hogyan teremthetjük meg a tökéletes ünnepet, hanem saját magunkra és a körülöttünk élőkre is figyelmet kellene fordítanunk. Ha ugyanis teljesen kimerülten érkezünk meg az ünnepekre, éppen arra maradhat a legkevesebb energiánk, amiért az egész készülődésbe belekezdtünk: az együtt töltött idő megélésére.