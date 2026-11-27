Hiába kerül akár több mint 100 ezer forintba egy légtisztító, egyáltalán nem biztos, hogy megfelelően végzi a dolgát.
Már nem az ünnepről, hanem a teljesítményről szól a karácsony: sokan észre sem veszik, mennyire kikészíti őket a készülődés
Az év végi munkahelyi hajtás, az ajándékok beszerzése, a családi összejövetelek megszervezése és a tökéletes karácsony iránti vágy együttesen komoly lelki terhet jelenthetnek. Miközben a téli hónapokban a fényhiány miatt egyébként is sokan küzdenek lehangoltsággal, az ünnepi készülődés tovább fokozhatja a feszültséget. Soós Viktória, a BoldogságTervezés pszichológusa a Pénzcentrumnak többek között arról is beszélt, hogy a karácsony mára sok családban szinte menedzselendő projektté vált, így különösen fontos lenne, hogy a decemberi hajtás közepette is időt szakítsunk magunkra, és tudatosan lelassuljunk.
A novemberi időszakban sokan tapasztalnak fáradtságot, motiválatlanságot és lehangoltságot. A nappalok rövidülése, a természetes fény hiánya és a hidegebb időjárás egyaránt hatással lehet a közérzetünkre. December közeledtével azonban újabb kihívásokkal kell szembenéznünk: miközben a munkahelyeken megkezdődik az év végi hajtás, egyre több feladatot jelent a karácsonyi készülődés is.
Bár az ünnepi időszaknak tulajdonképpen a pihenésről, az együtt töltött időről és a feltöltődésről kellene szólnia, sokan éppen az ellenkezőjét tapasztalják. Az ajándékvásárlás, az ünnepi menü megtervezése, a családi programok összehangolása és a különböző elvárások teljesítése miatt december az év egyik legmegterhelőbb időszakává válhat. Arról, hogy mi áll a karácsony előtti stressz hátterében, és hogyan lehetne megkönnyíteni ezt az időszakot - mondta a Pénzcentrumnak Soós Viktória pszichológus.
Ünnepből menedzselendő projektté vált a karácsony
A szakember szerint érdemes abból kiindulni, hogy eredetileg milyen szerepet töltött be a karácsony az emberek életében. A fény ünnepe a téli, sötét időszakban lehetőséget teremtett arra, hogy az emberek összegyűljenek és együtt töltsenek időt. Ehhez képest napjainkban egyre inkább a teljesítendő feladatok kerülnek előtérbe.
A karácsony mára szinte projektjelleget öltött: meg kell szervezni az ajándékozást, az ünnepi vacsorákat, a rokonlátogatásokat, és közben a családtagok eltérő elvárásainak is meg kell felelni. A készülődés ráadásul egyre korábban elkezdődik, az üzletekben és a reklámokban már novemberben is folyamatosan találkozhatunk az ünnepi üzenetekkel.
A családi összejövetelek megszervezése is bonyolultabbá vált, hiszen sok család tagjai különböző településeken vagy akár különböző országokban élnek. A néhány napos ünnepbe így gyakran több rokonlátogatást és hosszabb utazásokat is be kell sűríteni.
Mindezek mellett pedig megjelenik egy további elvárás is: hogy karácsonykor mindenkinek boldognak kell lennie. A szakember szerint nem meglepő, hogy ennyi különböző feladat és elvárás mellett az ünnep sokak számára inkább stresszforrássá válik.
A szülőkre különösen nagy nyomás nehezedhet
A karácsonyi készülődés a gyermekes családok számára még nagyobb megterhelést jelenthet. A szülők nemcsak a munkahelyükön szeretnének helytállni, hanem gyakran úgy érzik, hogy nekik kell megteremteniük a tökéletes ünnepet és a karácsony varázsát is a gyermekeik számára.
Decemberben ráadásul számos munkahelyen az év végi zárás miatt is megnövekszik a feladatok mennyisége. Az otthoni és munkahelyi kötelezettségek így párhuzamosan halmozódnak fel, miközben egyre kevesebb idő jut a pihenésre és a saját szükségletekre. A szülők ilyenkor könnyen háttérbe szoríthatják önmagukat, és szinte kizárólag a különböző szerepeikben próbálnak helytállni.
A pszichológus szerint ennek következtében sok szülő úgy érkezik meg az ünnepekre, hogy addigra már teljesen kimerült. A tökéletes karácsony megteremtésére irányuló törekvés így éppen az ellenkező hatást válthatja ki: a családtagok feszültebbé, türelmetlenebbé válhatnak, és nehezebben tudják élvezni az együtt töltött időt.
Nem véletlen, hogy éppen karácsonykor robbannak ki a családi konfliktusok
Az ünnepi időszakban jelentkező családi konfliktusok hátterében sok esetben az azt megelőző hetek túlterheltsége is állhat. A szakember egy maratonhoz hasonlította a karácsony előtti időszakot: sokan úgy érkeznek meg az ünnepekre, hogy az idegrendszerük túlterhelt, hetek óta nem jutott elegendő idejük önmagukra, és a felgyülemlett feszültség éppen az ünnepek alatt tör felszínre.
Ilyen állapotban már egy félreértett mondat vagy egy apró kellemetlenség is elegendő lehet ahhoz, hogy vita alakuljon ki. Az egész hónapban felhalmozódott stressz így akár olyan helyzetekben is konfliktushoz vezethet, amelyek máskor nem okoznának különösebb problémát.
A karácsonyi összezártság és a családtagokkal szembeni elvárások tovább fokozhatják ezt a feszültséget. Különösen nehéz lehet, ha mindenki másképpen képzeli el az ideális ünnepet, és közben senki sem szeretne csalódást okozni a többieknek.
A közösségi média is fokozhatja a megfelelési kényszert
A karácsonnyal kapcsolatos társadalmi elvárásokat a közösségi média is erősítheti. A gondosan feldíszített otthonokról, a látványos ünnepi vacsorákról és a tökéletesnek tűnő családi pillanatokról készült képek könnyen azt az érzést kelthetik, hogy másoknak minden sikerül, miközben mi alig győzzük a feladatokat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Fontos azonban felismerni, hogy ezek a képek nem feltétlenül tükrözik a teljes valóságot. Attól, hogy valaki a közösségi médiában egy idilli pillanatot mutat meg, még nem tudhatjuk, mennyi feszültség vagy munka előzte meg azt. Ha folyamatosan mások ünnepéhez mérjük a sajátunkat, könnyen olyan elvárásokat támaszthatunk magunkkal szemben, amelyeknek nehéz megfelelni.
A karácsonyi stressz mérséklésének egyik fontos lépése ezért az lehet, hogy elengedjük a tökéletesség iránti vágyat, és átgondoljuk, melyek azok a feladatok és elvárások, amelyek valóban fontosak számunkra.
Már december elején érdemes tudatosan lelassulni
A karácsonyi készülődés során különösen fontos lenne a tudatos lelassulás és az énidő megteremtése. Nem érdemes a pihenést kizárólag a karácsonyi szabadságra időzíteni, hiszen addigra már olyan mértékű feszültség halmozódhat fel, amely megnehezíti a kikapcsolódást és az ünnep megélését. Sóos Viktória ezért is találta ki a stresszmentes karácsony kihívást, mellyel az ünnepekre történő felkészülés lépéseiben segít.
Ahogy hangsúlyozta, érdemes már december elejétől olyan időszakokat beiktatni a mindennapokba, amikor nem a munkahelyi vagy családi kötelezettségeinkkel foglalkozunk.
Ez lehet akár egy nyugodt séta, olvasás vagy egy olyan este, amikor nem szervezünk programot, és nem az ünnepi teendők listájával foglalkozunk. Az énidőnek nem kell újabb teljesítendő feladattá válnia: éppen az a célja, hogy időnként kiszakadjunk a folyamatos teljesítési kényszerből.
A lelassulás része lehet az is, hogy tudatosan csökkentjük a vállalt feladatok mennyiségét, megosztjuk a családtagok között a készülődéssel járó teendőket, és elfogadjuk, hogy nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Fontos lenne, hogy ne csak az ünnepre készüljünk egész decemberben, hanem magát az adventi időszakot is megéljük, és közben saját magunkra is fordítsunk figyelmet.
Érdemes újragondolni a karácsonyi hagyományokat is
A szakember szerint a karácsonyt bizonyos értelemben újra fel kell találnunk, hiszen a mai életkörülmények sok tekintetben eltérnek a korábbi generációkétól. A családtagok gyakran távol élnek egymástól, megváltoztak a családi struktúrák és a mindennapi életünket meghatározó körülmények is. Nem feltétlenül kell tehát minden régi családi szokáshoz változatlan formában ragaszkodni.
A rítusoknak, a családi és az egyéni hagyományoknak ugyanakkor továbbra is fontos szerepük lehet. Érdemes megőrizni azokat, amelyek örömet okoznak, de akár új, a jelenlegi élethelyzetünkhöz jobban illeszkedő szokásokat is kialakíthatunk.
Az ünnepi időszak azok számára is megterhelő lehet, akik magányosnak érzik magukat, vagy nincs lehetőségük a családjukkal tölteni a karácsonyt. Számukra a baráti kapcsolatok és más támogató közösségek jelenthetnek fontos kapaszkodót. A családi kötelékeken túl is kialakíthatunk olyan kapcsolatokat és közös hagyományokat, amelyekre az ünnepek alatt is támaszkodhatunk.
Soós Viktória szerint a karácsonyi készülődés során nemcsak azzal kellene foglalkoznunk, hogyan teremthetjük meg a tökéletes ünnepet, hanem saját magunkra és a körülöttünk élőkre is figyelmet kellene fordítanunk. Ha ugyanis teljesen kimerülten érkezünk meg az ünnepekre, éppen arra maradhat a legkevesebb energiánk, amiért az egész készülődésbe belekezdtünk: az együtt töltött idő megélésére.
Gyógyszermaradvány lehet a húsban, tejben, tojásban? Megszólalt a Nébih: erről mindenkinek tudnia kell
Gyógyszermaradvány és antibiotikum-rezisztencia: két különböző jelenség, amelyeket fontos megkülönböztetni.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felszólította a magánegészségügyi szolgáltatókat, hogy vizsgálják felül szolgáltatási csomagjaikat.
Tömeges járvány tört ki egy magyar iskolában: rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el, hatvan diák betegedett meg
Ismét tömeges, hányással és hasmenéssel járó megbetegedésekről számolt be az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI).
Súlyos gyógyszerhiány Magyarországon: két fontos készítményt is csak kijelölt patikákban lehet majd kiváltani
A Kreon és a Pangrol készítményeket átmenetileg kijelölt gyógyszertárakban lehet majd kiváltani, egyszerre legfeljebb egyhavi kezeléshez szükséges mennyiségben.
Évente több ezer magyar nő esik át ezen a komoly műtéten: megterhelő, de életmentő lehet a beavatkozás
Több mint 560 ezer részleges vagy teljes emlőeltávolító műtétet végeztek 2024-ben az Európai Unióban, elsősorban az emlőrák kezelése vagy megelőzése érdekében.
Jelentősen emelkedett idén Magyarországon az ismert mpox-fertőzések száma: míg tavaly egész évben öt megbetegedést regisztráltak, idén november 19-ig már 26 esetet igazoltak.
Egy egyszerű vizsgálat akár életet is menthet: már évtizedekkel a szívroham előtt felismerhetők a figyelmeztető jelek
Akár harminc évvel a szívroham vagy a sztrók bekövetkezte előtt is felismerhetők a súlyos egészségügyi problémákra figyelmeztető jelek.
Az Egészségügyi Minisztérium egyeztetést indít a civil szervezetekkel a szülés alatti második kísérő, köztük a dúlák jelenlétének biztosításáról.
Az eredmények alapján – az olyan egyéb tényezőket is figyelembe véve, mint az életkor, a nem vagy a depressziós tünetek – egyértelmű kapcsolat mutatkozott a...
Hetekig tartó kellemetlen tünetet okozhat a népszerű csemege: azonnal visszahívta az ismert hazai webshop
Visszahívtak egy 50 grammos kiszerelésű fenyőmagot Pinus armandii (kínai selyemfenyő) jelenléte miatt - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn
Itt az áttörés? A hosszú élet egyik titka lehet ez az étrend: több mint 100 ezer emberen vizsgálták a hatását
A hosszú és egészséges élethez nem feltétlenül van szükség különleges étrend-kiegészítőkre vagy drága szuperélelmiszerekre.
A megfázásos és influenzás időszak beköszöntével sokan azonnal a C-vitaminhoz nyúlnak az immunrendszerük erősítése érdekében.
Milliónyi baktérium hemzseghet ebben a mindennapi használati tárgyban: sokan veszélyesen rosszul tisztítják
Egyre többen használnak újratölthető kulacsokat, ám sokan napokon, sőt heteken keresztül csak ismét feltöltik őket, anélkül hogy alaposan elmosnák.
Évtizedes áttörés a rákkutatásban: teljesen eltüntette a daganatot az új gyógyszer a betegek egy részénél
Évtizedek óta nem látott áttörést hozhat a hasnyálmirigyrák kezelésében egy új, naponta szedhető gyógyszer.
Ismét emelkedni kezdett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.
Hollandiában 2025-ben ismét emelkedett az újonnan diagnosztizált HIV-fertőzések száma, a korábbi évek csökkenő tendenciája után immár negyedik éve tart a növekedés,
A kormány új programot indít a műtéti várakozási idők csökkentésére, különösen a csípő- és térdprotézis-műtéteknél - olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában.
Közel négyszázan lettek rosszul hat iskolában: még vizsgálják a menzai ebédet, ez a baktérium lehet a felelős
Hat nevelési-oktatási intézményben összesen 373-an betegedtek meg november elején a nagykanizsai járásban.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.