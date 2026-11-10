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Egy városi gazda kenyérrel eteti a libák garmadáját a farmján.
Kvíz

Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal!

Pénzcentrum
2026. november 10. 17:59 2 perc

A libák és ludak a közelgő Márton-nap főszereplői. Ezek az állatok feltűnnek a magyar és nemzetközi mesekincsben is, falusi történetekben, a népi művészetnek is kedvelt szimbólumai. Nem csoda, hogy a nyelvünkben is számos közmondás, szólás és szófordulat kapcsolódik hozzájuk. Te vajon jól ismered ezeket a kifejezéseket, közmondásokat? A mai kvíz során a libákkal és ludakkal kapcsolatos nyelvi fordulatok nyomába eredünk: próbára teheted, mennyire vagy jártas a magyar szólások és közmondások világában.

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Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel! Hogy szól a mondás? Ha lúd, legyen…
fehér
kacér
kövér
pucér
2/10 kérdés
Mit győz le sok lúd a mondás szerint?
rókát
borjút
disznót
farkast
3/10 kérdés
Te érted mit jelent pontosan ez a közmondás? Mit csinál az, aki a "ludat gágogni tanítja"?
olyan dologra akar tanítani valakit, amihez a másik eleve jobban ért
nem tudja kifejezni magát, összevissza beszél
direkt a legkönnyebb feladatot vállalja magára, nem erőlteti meg magát
értelmetlen tevékenységekkel lopja a napot munka helyett
4/10 kérdés
Mit jelent az, ha valaki ludas valamiben?
jártas
megbízható
érdekelt
hibás
5/10 kérdés
Melyik ostromlott várost mentették meg a legenda szerint az ott nagy tiszteletnek örvendő istennő lúdjai azzal, hogy az éj leple alatt settenkedő ellenséget a kutyáknál és őröknél előbb megneszelve, gágogásukkal figyelmeztették a katonákat?
Konstantinápoly
Athén
Trója
Róma
6/10 kérdés
Szokás volt, hogy a Márton napi liba húsából küldenek a papnak is, innen ered a „püspökfalat” kifejezés. Melyik része ez a libának (illetve más baromfinak)?
comb és szárny
nyak és gerinc
farok, hátsó
mell
7/10 kérdés
Mit fejezünk ki azzal a mondással, hogy "nem őriztünk együtt libát"?
nem ugyanaz a szakmánk, nem értünk a másik szakterületéhez
nem vagyunk egy korúak, nem egyszerre voltunk gyerekek
nem vagyunk bizalmas, baráti viszonyban
nem tartozunk ugyanahhoz a társadalmi, vagyoni körhöz
8/10 kérdés
Melyik nem egy létező növény elnevezése az alábbiak közül?
libapimpó
libafű
libatop
libahúr
9/10 kérdés
Mit csinál a mondás szerint a lúd karácsonykor, ha Márton napján jégen jár?
morzsát kunyerál
zsenge füvet talál
friss havon sétál
vízben poroszkál
10/10 kérdés
Melyik egy létező torta, és süteményszelet neve az alábbiak közül?
lúdnyak
lúdtoll
lúdtalp
lúdláb
Címlapkép: Getty Images
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