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A libák és ludak a közelgő Márton-nap főszereplői. Ezek az állatok feltűnnek a magyar és nemzetközi mesekincsben is, falusi történetekben, a népi művészetnek is kedvelt szimbólumai. Nem csoda, hogy a nyelvünkben is számos közmondás, szólás és szófordulat kapcsolódik hozzájuk. Te vajon jól ismered ezeket a kifejezéseket, közmondásokat? A mai kvíz során a libákkal és ludakkal kapcsolatos nyelvi fordulatok nyomába eredünk: próbára teheted, mennyire vagy jártas a magyar szólások és közmondások világában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűvel! Hogy szól a mondás? Ha lúd, legyen… fehér kacér kövér pucér Következő kérdés 2/10 kérdés Mit győz le sok lúd a mondás szerint? rókát borjút disznót farkast Következő kérdés 3/10 kérdés Te érted mit jelent pontosan ez a közmondás? Mit csinál az, aki a "ludat gágogni tanítja"? olyan dologra akar tanítani valakit, amihez a másik eleve jobban ért nem tudja kifejezni magát, összevissza beszél direkt a legkönnyebb feladatot vállalja magára, nem erőlteti meg magát értelmetlen tevékenységekkel lopja a napot munka helyett Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent az, ha valaki ludas valamiben? jártas megbízható érdekelt hibás Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik ostromlott várost mentették meg a legenda szerint az ott nagy tiszteletnek örvendő istennő lúdjai azzal, hogy az éj leple alatt settenkedő ellenséget a kutyáknál és őröknél előbb megneszelve, gágogásukkal figyelmeztették a katonákat? Konstantinápoly Athén Trója Róma Következő kérdés 6/10 kérdés Szokás volt, hogy a Márton napi liba húsából küldenek a papnak is, innen ered a „püspökfalat” kifejezés. Melyik része ez a libának (illetve más baromfinak)? comb és szárny nyak és gerinc farok, hátsó mell Következő kérdés 7/10 kérdés Mit fejezünk ki azzal a mondással, hogy "nem őriztünk együtt libát"? nem ugyanaz a szakmánk, nem értünk a másik szakterületéhez nem vagyunk egy korúak, nem egyszerre voltunk gyerekek nem vagyunk bizalmas, baráti viszonyban nem tartozunk ugyanahhoz a társadalmi, vagyoni körhöz Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik nem egy létező növény elnevezése az alábbiak közül? libapimpó libafű libatop libahúr Következő kérdés 9/10 kérdés Mit csinál a mondás szerint a lúd karácsonykor, ha Márton napján jégen jár? morzsát kunyerál zsenge füvet talál friss havon sétál vízben poroszkál Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik egy létező torta, és süteményszelet neve az alábbiak közül? lúdnyak lúdtoll lúdtalp lúdláb Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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