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Kvíz

Jöhet egy retro küldetés? Ez a kvíz csak a veterán gamereknek sikerülhet!

Pénzcentrum
2026. november 14. 17:55 3 perc

Régen még nem kellett élethű grafika és óriási költségvetés ahhoz, hogy egy számítógépes játék órákra a monitor elé szegezzen minket. Elég volt egy izgalmas küldetés, néhány jól kitalált pálya és egy kis kihívás, mi pedig addig próbálkoztunk, amíg végre sikerült továbbjutni. De vajon ennyi év elteltével is emlékszel, mit kellett csinálni ezekben a játékokban? Retró játékokról szóló kvízünkben tíz „miniküldetésen” keresztül tesztelheted, mennyire élénken élnek benned a régi számítógépes kalandok. Lássuk, mennyit tudsz felidézni!

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Kvíz: Jöhet egy retro küldetés? Ez a kvíz csak a veterán gamereknek sikerülhet!

1/10 kérdés
Melyik játékban kellett gondoskodnod arról, hogy a szereplők egyenek, aludjanak, dolgozzanak és társas kapcsolatokat alakítsanak ki, miközben az otthonukat is berendezhetted?
RollerCoaster Tycoon
The Sims
Second Life
SimCity 2000
2/10 kérdés
Mi volt a játékos egyik legfontosabb célja a GTA: Vice City című játékban?
Beépített rendőrként felszámolni egy város legnagyobb bűnszervezetét.
Egy bűnözői birodalmat kiépíteni különféle megbízások és leszámolások révén.
Illegális autóversenyeket nyerni, hogy megszerezzük a város leggyorsabb autóját.
Egy börtönből megszökve felkutatni azokat, akik hamis vádakkal rács mögé juttattak.
3/10 kérdés
Melyik játékban kellett különböző országokban megbízásokat teljesítened, gyakran álruhát és lopakodást használva, hogy feltűnés nélkül végezz a kijelölt célpontokkal?
Metal Gear Solid
Tom Clancy's Splinter Cell
Thief: The Dark Project
Hitman: Codename 47
4/10 kérdés
Mi volt a játékos feladata a Worms című játékban?
Különböző akadályokon át biztonságba vezetni egy kukaccsaládot.
Egy folyamatosan növekvő kukaccal minél több területet bejárni anélkül, hogy akadálynak ütköznénk.
Föld alatti járatokat építeni és elegendő élelmet gyűjteni a túléléshez.
Felfegyverzett kukacokkal megsemmisíteni az ellenfél csapatát.
5/10 kérdés
Melyik klasszikus számítógépes játékban kellett egy szegény fiatalemberrel palotákon és veszélyes helyszíneken át kalandoznod, hogy végül legyőzz egy hataloméhes varázslót és kiszabadítsd a hercegnőt?
The Legend of Kyrandia
Aladdin
Disney's Hercules
Prince of Persia: The Sands of Time
6/10 kérdés
Mi volt a játékos alapvető feladata az Age of Empires című játékban?
Egy római hadvezérként gladiátorokat kiképezni és arénaviadalokon győzelmeket aratni.
Egy ókori civilizációt fejleszteni, erőforrásokat gyűjteni, hadsereget építeni és legyőzni az ellenfeleket.
Egy középkori királyság uralkodójaként várakat építeni és lovagi tornákat szervezni.
Egy modern országot irányítva diplomáciai szövetségekkel megakadályozni egy világháború kitörését.
7/10 kérdés
Melyik autóversenyzős játékban kellett éjszakai utcai futamokon bizonyítanod, miközben az autók teljesítményét és megjelenését is folyamatosan fejleszthetted?
Midnight Club II
Crazy Taxi
Need for Speed: Underground
GTA: San Andreas
8/10 kérdés
Mi volt a Prehistorik című játék főhősének legfontosabb feladata?
Egy őskori települést felépíteni és megvédeni a támadó törzsektől.
Egy elveszett civilizáció romjai között ősi kincsek után kutatni.
Ősemberként élelmet gyűjteni és veszélyes pályákon átverekedni magunkat.
Dinoszauruszokat befogni és kiképezni, hogy segítsenek a vadászatban.
9/10 kérdés
Melyik játékban kellett egy fantasyvilágban emberek vagy orkok seregét irányítanod, nyersanyagokat gyűjtened, bázist építened és legyőznöd az ellenséges seregeket?
The Witcher
Warcraft
Warhammer: Dark Omen
Diablo
10/10 kérdés
Mi volt a játékos feladata a Chicken Invaders című játékban?
Egy csirkét irányítva kijutni a farmról és elmenekülni a gazda elől.
Tojásokat gyűjteni különböző bolygókon, miközben ellenséges űrhajókat kerülgetünk.
Egy baromfitelepet működtetni és megvédeni az állatokat a ragadozóktól.
Egy űrhajóval megvédeni a Földet a támadó földönkívüli csirkéktől.
Címlapkép: Getty Images
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