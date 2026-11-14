Megszülettek az Eurojackpot nyerőszámai a 2026/46. heti, pénteki sorsoláson. Itt vannak a friss Eurojackpot nyerőszámok, amelyekkel egy magyar játékos közel 129 milliót nyert.
Jöhet egy retro küldetés? Ez a kvíz csak a veterán gamereknek sikerülhet!
Régen még nem kellett élethű grafika és óriási költségvetés ahhoz, hogy egy számítógépes játék órákra a monitor elé szegezzen minket. Elég volt egy izgalmas küldetés, néhány jól kitalált pálya és egy kis kihívás, mi pedig addig próbálkoztunk, amíg végre sikerült továbbjutni. De vajon ennyi év elteltével is emlékszel, mit kellett csinálni ezekben a játékokban? Retró játékokról szóló kvízünkben tíz „miniküldetésen” keresztül tesztelheted, mennyire élénken élnek benned a régi számítógépes kalandok. Lássuk, mennyit tudsz felidézni!
Kvíz: Jöhet egy retro küldetés? Ez a kvíz csak a veterán gamereknek sikerülhet!
Kvíz: Igazi ezermester vagy, minden csavart, szerszámot és barkácsgépet ismersz? Lássuk, tényleg értesz-e hozzá!
A mai kvíz során tesztelheted, hogy mennyire vagy tájékozott a csavarok, szerszámok és barkácsgépek világában.
Vajon mennyire figyeltél mozizás közben? Tíz ismert film, tíz ikonikus tárgy – tedd próbára a filmes memóriádat képes kvízünkkel!
Kvíz: Te sok Mártont ismersz? Teszteld a Márton-napi kvízünkön, mennyire vagy képben a híres Mártonokkal!
Te vajon mennyire ismered a híres Mártonok élettörténetét, munkásságát? Tedd próbára magad a Márton-napi kvízünkön.
Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal!
A mai kvíz során a libákkal és ludakkal kapcsolatos nyelvi fordulatok nyomába eredünk; tesztelheted, mennyire vagy jártas a magyar szólások és közmondások világában.
Bosszantó problémák, furcsa véletlenek és zseniális ötletek. Vajon kitalálod, milyen világhírű találmányok születtek ezekből a helyzetekből?
Tudod, melyik városban találhatók és milyen folyókon ívelnek át a világ legismertebb hídjai? Tedd próbára magad 10 kérdéses kvízünkkel!
Kvíz: Otthon vagy a nyelvjárásokban, sok tájszót ismersz? Lássuk, kifognak-e rajtad a nyelvjárási kifejezések!
A magyar nyelvjárások és tájszavak világa rendkívül változatos. Derítsd ki, kiállja-e a legújabb nyelvi kvíz próbáját a szókincsed!
Neked hogy ment anno a matekérettségi? Ez a kvíz megmutatja, kifogna-e rajtad a 2006-os matematika érettségi feladatsor!
Lássuk, kifog-e rajtad ez a múltidéző matek kvíz!
Régi énekek, jól ismert sorok idézik fel az őszi napokat. Hét játékos kérdéssel tesztelheted, mennyire ismered a régi magyar népdalokat és mondókákat.
Kvíz: Mindig jó voltál töriből? Teszteld, mennyit tudsz a vesztes csatákról, történelmi vereségekről!
Nagy hadvezérek, elveszített csaták, levert felkelések: mennyire ismered a történelem veszteseit? Töltsd ki kvízünket, és mutasd meg, mit tudsz!
TOP 10 októberi kvíz: vajon kifognak rajtad legjobb irodalmi, töri és természettel kapcsolatos kvízeink?
A TOP10 októberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük állatokról, növényekről, gombákról szóló kvíz és szólás-mondás kérdéssor is.
Kvíz: Mennyit tudsz Japánról, a felkelő nap országáról? Lássuk, mennyire ismered a japán földrajzot, kultúrát!
Most kiderítheted, mennyire ismered a gésák és szamurájok országát!
Kvíz: Emlékszel a hírességekre, akik idén távoztak az élők sorából? Idézd fel most 2026 elhunytjait!
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Kvíz: Ismered a régi temetési szokásainkat? Kiderül, mennyire vagy jártas a halál körüli babonákban!
Hogyan búcsúztatták régen a halottakat Magyarországon? Teszteld a tudásod a különös temetési szokásokról és a hozzájuk kapcsolódó babonákról!
Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Ezúttal nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!
A vámpírokról és vérfarkasokról nem csak a horrorfilmek mesélnek! Teszteld, mennyire ismered a hátborzongató legendákat és a régi babonákat!
Holnap lesz a reformáció emléknapja, ugyanis Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 pontból álló téziseit a wittenbergi vártemplom ajtajára.
A mai kvíz összeállításakor olyan közmondásokat, szólásokat, kifejezéseket gyűjtöttünk, melyek papokhoz kapcsolódnak.
A mai kvíz során felidézzük a magyar animáció történetének legfontosabb mérföldköveit, alkotóit.
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A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
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Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.