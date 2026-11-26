Erősödéssel indította a csütörtöki reggelt a forint a nemzetközi devizapiacon: az euró, a dollár és a svájci frank jegyzése is alacsonyabb szintre került az előző esti árfolyamhoz képest.

Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben az előző esti árfolyamokhoz képest.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 372,07 forinton állt az előző este hat órai 373,57 forint után, a dollár jegyzése 339,51 forintra csökkent 340,67-ről, a svájci franké pedig 407,94 forintra ment le 410,22 forintról.

A forint a hétfői kezdéshez képest csütörtök reggel 0,3 százalékkal erősebben állt az euróval, 0,2 százalékkal a dollárral szemben, ugyanakkor 0,8 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

A forint gyengült a novemberi kezdés óta, 1,7 százalékkal az euróval, 3,8 százalékkal a dollárral és 2,7 százalékkal a svájci frankkal szemben.

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A forint az év elejéhez képest 3,3 százalékkal erősebben áll az euróval és 1,3 százalékkal a svájci frankkal szemben, ugyanakkor 3,7 százalékkal gyengébben a dollár ellenében.