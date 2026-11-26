A Pénzcentrum 2026. november 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagy lendületet vett a forint: jelentősen változott az euró és a dollár árfolyama
Erősödéssel indította a csütörtöki reggelt a forint a nemzetközi devizapiacon: az euró, a dollár és a svájci frank jegyzése is alacsonyabb szintre került az előző esti árfolyamhoz képest.
Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben az előző esti árfolyamokhoz képest.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 372,07 forinton állt az előző este hat órai 373,57 forint után, a dollár jegyzése 339,51 forintra csökkent 340,67-ről, a svájci franké pedig 407,94 forintra ment le 410,22 forintról.
A forint a hétfői kezdéshez képest csütörtök reggel 0,3 százalékkal erősebben állt az euróval, 0,2 százalékkal a dollárral szemben, ugyanakkor 0,8 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.
A forint gyengült a novemberi kezdés óta, 1,7 százalékkal az euróval, 3,8 százalékkal a dollárral és 2,7 százalékkal a svájci frankkal szemben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A forint az év elejéhez képest 3,3 százalékkal erősebben áll az euróval és 1,3 százalékkal a svájci frankkal szemben, ugyanakkor 3,7 százalékkal gyengébben a dollár ellenében.
Botrányos kiskaput tartalmaz az új vagyonadó az MKOE szerint: azonnali elnöki beavatkozást sürgetnek
Milliárdos cégek is kikerülhetnek a vagyonadó hatálya alól, miközben a KATA új szabályai is komoly aggályokat vetnek fel.
Több mint 200 ezren voltak munka nélkül októberben, a munkakeresés pedig átlagosan csaknem egy évig tartott.
Közel 2 százalékot zuhant a BUX szerdán, csütörtökön azonban már javulhat a befektetői hangulat.
Idén is díjmentes korcsolyázási lehetőséggel várják a fővárosi iskolás csoportokat a Városháza Parkban.
Varga Mihály szerint az árréstop kivezetése élénkíti majd a piaci versenyt és középtávon további ármérséklődést hozhat.
Százfős létszámcsökkentés várható a Főpolgármesteri Hivatalban, hogy a főváros teljesíthesse a kormánnyal kötött megállapodásban vállalt 20 milliárd forintos megtakarítást.
Nem csak a médiacégek fizethetik meg a visszatérő reklámadó árát: a szakmai szervezetek is megszólaltak
Az Országgyűlés tegnapi döntése értelmében 2027. január 1-jétől, hét és fél év után ismét különadó terheli a reklámközzétételből származó bevételeket.
Százezres leépítési hullám söpörhet végig Európán: a Magyarországnak is fontos ágazatból érkezett a vészjelzés
Az európai iparvállalatok fele súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd a magas működési költségek és az egyre erősebb kínai verseny miatt.
Emelkedéssel indulat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), kedden a BUX 2405,48 pontos, 1,71 százalékos csökkenéssel 137 957,83 ponton zárt.
Közel másfél dollárral csökkent a kőolaj ára a nemzetközi piacokon szerda reggel a keddi záróértékéhez képest.
Fontos változás jöhet a magyarországi névadásban: ismét a szakmai szervezetek döntenének az engedélyezésről
A jövőben ismét szakmai szervezetek, és nem politikusok döntenének az anyakönyvezhető magyar utónevekről
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Stabilra javította az eddigi negatívról Budapest osztályzati kilátását kedden a Moody's Ratings nemzetközi hitelminősítő.
Januártól drágulhatnak a céges utalások: mutatjuk, mennyivel nőhetnek a vállalkozások banki költségei
Jelentősen emelkedhetnek jövőre a magyar vállalkozások banki költségei, miután az Országgyűlés elfogadta a pénzügyi tranzakciós illeték módosítását.
A 2027-es minimálbér-emelés hatása jóval túlmutathat a legkisebb keresetűek körén.
Vegyesen alakult, az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollár ellenében erősödött kedden a forint árfolyama a bankközi piacon a kora reggeli jegyzéséhez...
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2405,48 pontos, 1,71 százalékos csökkenéssel 137 957,83 ponton zárt kedden.
Magyar Péter miniszterelnök Ungvárra látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.