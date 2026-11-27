Erősödéssel indult a pénteki kereskedés Budapesten és Európa vezető tőzsdéin, a hazai piacot az OTP húzta felfelé. Kínában az állami piactámogatás ígérete indított látványos ralit, miközben a technológiai részvények körüli bizonytalanságot az Nvidia vezetésével kapcsolatos újabb értesülések és a mesterséges intelligenciához kötődő túlértékeltségi aggodalmak tartják fenn. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A BUX november 27-én, pénteken 1,9 százalékos emelkedéssel, 138 504 ponton kezdte a kereskedést. A vezető hazai blue chipek közül az OTP 2,9 százalékos drágulással állt az élen, de a Mol és a Richter is jelentős pluszban forgott. Európában ugyancsak folytatódott a csütörtöki emelkedés, a Stoxx 600 a nyitást követően 0,8 százalékkal került feljebb.

A nagy európai piacok közül Milánó vezetett, az FTSE MIB 1,3 százalékot erősödött. A spanyol IBEX 35 0,9, a német DAX 0,8, a londoni FTSE 100 0,6 százalékos nyereséget mutatott, míg Párizsban 0,2 százalékos volt az emelkedés.

A budapesti közepes kapitalizációjú részvényeknél vegyesebben alakult a nyitás. A jobban teljesítők között a 4iG és az Opus szerepelt, míg a Waberer's és a CIG Pannónia a gyengébben induló papírok közé tartozott. A BUX a reggeli felpattanás ellenére is a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga alatt maradt, így az emelkedés egyelőre nem írta felül a korábbi gyengülés technikai képét.

Nagy fordulat a kínai tőzsdéken

Kínában a korai gyengülést erőteljes emelkedés váltotta fel, miután a pekingi vezetés határozott támogatást ígért a részvénypiacnak. A CSI 300 a kora reggeli adatok szerint még 1,45 százalékos mínuszban állt, később azonban a Shanghai Composite indexszel együtt már több mint 3 százalékos pluszt mutatott. Ezzel mindkét mutató az elmúlt két év legerősebb napi teljesítménye felé tartott.

A technológiai részvények ennél is nagyobbat ugrottak. A STAR 50 index 12 százalékkal emelkedett, a félvezetőipari szektorindexek több mint 16 százalékkal kerültek feljebb. A mesterséges intelligenciához, a felhőszolgáltatásokhoz és a szórakoztatóelektronikához kapcsolódó mutatók szintén két számjegyű nyereséget értek el a reggeli beszámoló szerint. Hongkongban a Hang Seng nagyjából 2, a Hang Seng Tech 6 százalékkal erősödött, a japán Nikkei pedig 2,04 százalékkal emelkedett.

Az Egyesült Államokban csütörtökön a hálaadás miatt zárva tartottak a tőzsdék, pénteken pedig rövidített kereskedés lesz. A kora reggeli határidős jegyzések a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq esetében egyaránt mintegy 2,8 százalékos emelkedést jeleztek előre, ez azonban még nem a tényleges nyitási teljesítmény.

A szerdai amerikai kereskedés szélsőséges mozgásokat hozott. A Nasdaq a nap elején több mint 4 százalékot zuhant, majd veszteségeinek döntő részét ledolgozva minimális mínuszban zárt.

Állami támaszt kap a kínai piac

A kínai fordulatot a Li Csiang miniszterelnök vezette Államtanács üzenete alapozta meg. A kabinet nagyobb szerepvállalást sürgetett az állami hátterű intézményi befektetőktől a korábban 16 havi mélypontra süllyedt piac stabilizálása érdekében.

A Central Huijin állami befektetési alap stabilizációs szerepet kap, a kormányzat pedig a hosszú távra befektető alapokat is részvényvásárlásra ösztönözné. A bejelentés erősítette azt a várakozást, hogy további jelentős esés esetén az állami szereplők közbeléphetnek. Az amerikai–kínai kapcsolatok, a vámok és a fejlett chipekhez való hozzáférés korlátozásai ugyanakkor változatlanul kockázatot jelentenek.

Kedvező hírek a gyógyszergyártóknál

A Richterhez újabb pozitív elemzői vélemény érkezett. Egy lengyel elemzőház megemelte a részvény célárát, amely a rendelkezésre álló beszámoló szerint a legmagasabb lett a társaságot követő elemzők körében. Az új célár pontos összege nem szerepelt a közlésben.

Az európai egészségügyi vállalatok eredményei is erősödtek. Az MSCI Europe Health Care index tagjainak egy részvényre jutó nyeresége (EPS) a harmadik negyedévben 13 százalékkal nőtt, jóval meghaladva a várt 2,4 százalékot. A cégek több mint 71 százaléka felülteljesítette az elemzői várakozásokat.

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A kiszámíthatóbb eredménytermelés vonzóbbá tette az ágazatot a technológiai részvények körüli bizonytalanság közepette. A gyógyszergyártók árbevétele a várt 7 helyett 8,4 százalékkal bővült, az orvostechnikai eszközöket és szolgáltatásokat kínáló cégek nyeresége pedig a prognosztizált 4,1 helyett 11 százalékkal nőtt. A jelentős amerikai bevétellel rendelkező európai vállalatokat az erős dollár is segítette.

Összeférhetetlenségi kérdések az Nvidiánál

Újabb beszámolók irányították rá a figyelmet az Nvidia és egyik partnere vezetőinek személyes kapcsolataira. Az értesülések szerint Jay Puri, az Nvidia korábbi globális értékesítési vezetője tavasszal összeházasodott Cenly Chennel, a Super Micro Computer korábbi növekedési igazgatójával. Kapcsolatuk azért vet fel összeférhetetlenségi kérdéseket, mert Puri korábban a korszerű chipek allokációjáról döntő értékesítési szervezetet irányította.

Az ügy hátterében amerikai büntetőeljárás is áll. A hatóságok a Super Micro egyik társalapítóját, egy értékesítési vezetőt és egy közvetítőt azzal vádolják, hogy 2024-ben és 2025-ben több mint 500 millió dollár értékű, Nvidia-chipekkel felszerelt szervert csempésztek Kínába. Magát a Super Micrót és Chent nem vádolták meg.

Chen tagadta, hogy magánélete befolyásolta volna szakmai előmenetelét, illetve hogy részt vett volna a chipek beszerzésében. A Super Micro szerint belső vizsgálatuk nem tárt fel arra utaló jelet, hogy a jelenlegi felső vezetés tudott volna az illegális átirányításokról.

A beszámolók Jensen Huang vezérigazgató visszatérését is a piaci figyelem középpontjába állították. Donald Trump csütörtökön úgy értékelte, hogy a befektetők kedvezően fogadták Huang visszahelyezését, ugyanakkor elismerte, hogy a szerdai árfolyamesés aggodalommal töltötte el.

Buborékkockázatra figyelmeztet egy kutatás

A London Business School és a Cambridge-i Egyetem kutatói szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények körül a dotcom-korszakot idéző spekulatív jelek alakultak ki. Egyik modelljük szeptemberre 97 százalékos, két másik módszerük mintegy 40 százalékos buborékvalószínűséget jelzett.

Ezek az értékek nem egy közelgő összeomlás valószínűségét jelentik. A kutatók hangsúlyozták, hogy a túlértékeltség felismeréséből nem következik a fordulat időpontja, a figyelmeztető jelek akár évekkel is megelőzhetik a piaci csúcsot. Történelmi vizsgálatuk ugyanakkor arra utalt, hogy a spekuláció erősödését a következő egy-két évben rendszerint gyengébb technológiai részvényhozamok követték.

Hitelminősítői felülvizsgálat is jöhet

A hazai befektetők pénteken az S&P Globalra is figyelnek, Magyarország ugyanis szerepel a hitelminősítő aznapra meghirdetett felülvizsgálati naptárában. Emellett francia GDP- és inflációs adatok, spanyol inflációs számok, német munkanélküliségi adatok és az euróövezeti fogyasztók inflációs várakozásai alakíthatják a piaci hangulatot.