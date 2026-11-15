„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?

Már az építése idején komoly viták övezték a Magyar Zene Házát, a Liget-projekt részeként sokan eleve fenntartásokkal fogadták az intézményt. A megnyitás óta eltelt közel öt évben azonban nemcsak azt kellett bizonyítania, hogy van létjogosultsága a budapesti kulturális kínálatban, hanem azt is, hogy egy államilag finanszírozott intézmény képes önálló szakmai koncepció mentén működni. Ma az éves működési költségek kétharmadát állami támogatás, egyharmadát saját bevétel fedezi, miközben a látogatók költési hajlandóságát az infláció is befolyásolja. Horn Márton igazgatóval arról beszélgettünk, mennyire lehet függetlenül működtetni egy ilyen intézményt, miből lehet fenntartani a kulturális kínálatot, és milyen közönségre lehet ma számítani.

Pénzcentrum: A Magyar Zene Háza lassan öt éve működik: visszanézve mennyire alakult úgy az intézmény története, ahogyan azt az induláskor elképzeltétek?

Horn Márton: Több szempontból jobban alakult, mint amire számítottunk. Amikor megnyitottunk, egy más kulturális és politikai környezetben voltunk, és nyilván egy államilag finanszírozott intézménynél ez mindig fontos kérdés.

Alapvetően pozitívan éltem meg ezt az időszakot, rosszabbra számítottam abból a szempontból, mennyire lesz majd függetlenül működtethető egy ilyen intézmény. Ehhez képest azt tudom mondani, hogy szakmailag önálló intézményként dolgoztunk mindvégig. Ez nem volt azért evidens a kultúra területén.

Ehhez hozzátartozik, hogy nem a megnyitáskor kerültem ide, tizenkét éve dolgozom a Zene Házán, gyakorlatilag az első pillanattól kezdve benne voltam az előkészítésben, a tervezésben, a kivitelezésben. Mire megnyílt a ház, addigra már sok helyzettel találkoztam, ezért reálisan láttam, mire lehet számítani, és milyen körülmények között lehet majd működtetni az intézményt.

A Magyar Zene Háza már a megnyitása előtt a politikai térbe kerül, és szakmai viták részévé vált. Hogyan hatott ez az intézmény indulására és megítélésére?

Erősen, bár a Liget-projekt került elsősorban politikai térbe, de így az intézmény is óhatatlanul ennek a vitának a részévé vált. A legnehezebb az volt, hogy amíg a ház nem nyílt meg, addig minden, amit a működéséről vagy a programjáról mondani lehetett, szükségszerűen ígéret maradt. Lehetett arról beszélni, hogy jó lesz és parkba illő az épület, működni fog a koncepció, szeretni fogják a látogatók és a zenészek, de ezek a megnyitás előtt az emberek számára mind hipotetikus állítások voltak. Hét éven át lényegében azt kellett képviselni, hogy az intézmény valódi szerepe majd akkor látszik, amikor a közönség is megtapasztalja.

Amikor az volt például az ellenérv, hogy miért kell még egy zenei intézmény a Müpa és a Zeneakadémia mellé, mindig azt próbáltuk elmagyarázni, hogy a Magyar Zene Háza nem ezeknek az intézményeknek az ismétlése, hanem más típusú szerepet tölt majd be, hiszen ez egy összetett zenei ismeretterjesztő központ és nem egy koncertterem. De ez a megnyitás után lett csak megtapasztalható, és azt gondolom hogy a sok kétely valóban átfordult: akik eljöttek egy kiállításra, koncertre, vagy egyszerűen bejárták az épületet, megértették, hogy ez az intézmény nem ugyanazt kínálja, mint a többi zenei helyszín.

Mi az, ami intézményi szempontból megkülönbözteti a Magyar Zene Házát a klasszikus koncerthelyszínektől?

Az összetettsége, ami egyszerre előnye és nehézsége is a háznak. Magyarországon ilyen jellegű intézmény nincs másik. Azt nem mondanám, hogy a világon sincs sok hasonló, persze vannak rokonintézmények, mint például a Philharmonie de Paris vagy az Elbphilharmonie Hamburg bizonyos szempontból hasonlóan működik, ott is van koncert, kiállítás, zenei edukáció. De azért mindegyikben mások a hangsúlyok.

Ezek persze nagy, illusztris intézmények, ugyanakkor az fontos visszajelzés nekünk, hogy négy-öt év után nem érezzük azt, hogy kilógnánk ebből a körből. Sőt, bizonyos szempontból, egy-egy területen tudtunk is újat mutatni. Nagyon sokan jönnek hozzánk szakmai oldalról is megnézni, hogyan működik a ház. Nemcsak az épület érdekli őket, hanem az intézményi modell is: hogyan lehet egy térben kezelni kiállítást, koncertet, edukációt, közösségi funkciókat, nemzetközi jelenlétet, és hogyan lehet ezeket jól összekapcsolni.

Horn Márton

A szakmai díjak mennyire fontos visszajelzések egy ilyen jellegű intézménynél?

Fontosak, mert kívülről erősítik meg, hogy nem csak mi vagy a látogatók gondoljuk azt, hogy amit csinálunk, annak van értéke, hanem a szakma is. Az első időszakban sok építészeti díjat kaptunk, ami természetes, hiszen az épület nagyon erős nemzetközi figyelmet kapott. Az utóbbi időben viszont egyre több olyan elismerés érkezik, amely már a tartalomhoz kapcsolódik. Például megkaptuk az Európai Év Múzeuma díj (European Museum of the Year Award) egyik különdíját, amely komoly szakmai visszajelzés, hiszen az Európa Tanács égisze alatt működik, és több száz intézmény közül választanak.

Mit tekintesz sikernek: a látogatószámot, a szakmai elismerést vagy a látogatói élményt?

Mindegyik fontos, de másképp. Nyilván van egy nagyon egyszerű mérőszám: hányan jönnek be a házba, ez a „matek” része. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy a látogató hogyan távozik: azt érzi-e, hogy megérte eljönnie, kapott-e olyan élményt, ami miatt visszajönne.

Mértek?

Igen, egyre többet foglalkozunk azzal, hogy adatokat gyűjtsünk és elemezzünk nemcsak gazdasági szempontból, hanem látogatói kutatásokban is. Dolgoztunk például a MOME-val közösen egy projektben, ahol azt vizsgáltuk, hogyan hatnak bizonyos installációk, illetve maga az állandó kiállítás különböző korosztályokra.

Egy zenei élményt nem könnyű mérni.

Valóban nehéz, de vannak mérhető elemek. Volt például egy nagyon izgalmas kutatás, amelyben fiatalokat vizsgáltak, azt hogy mennyi időt töltenek egy-egy installációnál, milyen információkkal érkeznek, és milyen információkkal távoznak. De ami számunkra igazán fontos volt, az az utánkövetés. Három hónappal később újra megkeresték őket, és megkérdezték, mire emlékeznek, hogyan változott a zenehallgatási vagy koncertlátogatási szokásuk, elindult-e bennük valamilyen motiváció.

Az derült ki, hogy az információk egy része természetesen gyorsan kopik: három hónappal később nem feltétlenül arra emlékeznek pontosan, mit tanultak Lisztről vagy Mozartról, de az élmény, a hangulat, a zene hatása megmaradhat. És ami számunkra nagyon fontos: mérhető volt, hogy többen kezdtek el többet zenét hallgatni, koncertre járni, sőt volt, akinél a zenélés iránti motiváció is erősödött.

Ez azt jelenti, hogy a Zene Háza nem elsősorban tudást akar átadni, hanem motivációt?

Igen, alapvetően nem az a cél, hogy minél több információt adjunk át. Nem szakembereknek szóló intézmény vagyunk, hanem azt szeretnénk, hogy a zene szeretetét hozzuk közelebb minél több emberhez.

Az élményalapúság a kulcs. Ha valaki élményként találkozik a zenével, abból hosszabb távú hatás lehet. Utána már magától kezd el keresni, hallgatni, koncertre menni, vagy akár zenélni.

Ugyanez a logika jelenik meg a zenepedagógiai gondolkodásunkban is: nem az a célunk, hogy mi majd megtanítjuk a gyerekeknek azt, amit az iskola nem tudott. Inkább más perspektívából mutatjuk meg nekik a zenét, a befogadás örömét.

Miért van szükség más perspektívára? Az iskolai zeneoktatással baj van?

Nem szeretném ezt a tanárokra terhelni. Szerintem sokszor módszertani probléma van, illetve azzal is gond van, ahogyan a zeneoktatás helyét kijelöljük az oktatásban.

Ha ma megkérdezünk egy osztályt, valószínűleg a gyerekek egy része nem azt fogja mondani, hogy imádja az ének-zene órát. Ennek sok oka van. A tananyag, a módszertan, a tantárgy státusza mind számít. Vannak tantárgyak, amelyeknek lehet egy kimondatlan másodrendűsége az oktatásban, és szerintem ez baj, főleg hogy a zene igazából minden ember mindennapjainak a része, nehéz nélküle létezni. A művészeti tárgyakat pedig nem elszigetelten kellene kezelni. A zenét is lehet összefüggésekben tanítani: történelemmel, irodalommal, társadalmi folyamatokkal, technológiával, de elsősorban játékkal, tapasztalattal: zenéléssel, zenehallgatással együtt. Ha a gyerek érti, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, akkor a zene sem egy különálló, kötelező tananyag lesz, hanem élmény és értelmezési keret. Az apám is pedagógus, ő azt szokta mondani, hogy a gyerek az iskolában nem az életre készül, hanem él.

Sok kiváló zenepedagógus van az országban, az ő munkájukat lehetne sok mindennel támogatni, amely azonban nem egy intézmény feladata, hanem egy megfelelő intézményi és módszertani háttér lehetőségek megteremtése, és onnantól bízzuk rájuk a dolgot. De nem vagyok ennek a szakembere, erről érdemes őket kérdezni inkább.

Nálunk például a Kreatív Hangtér részben arra született, hogy olyanok is megtapasztalhassák a zenélés élményét, akik egyébként nem tudnak hangszert venni a kezükbe, nincs zenei előképzettségük, vagy akár szociális, anyagi okokból nem fértek hozzá hangszeres oktatáshoz. A zene mindannyiunk mindennapjainak része, csak sokszor nem tudatosítjuk. Hallgatunk zenét, zajokat, hangokat, ezek befolyásolják a hangulatunkat, a gondolkodásunkat, vagy a filmélményeinket, a városi tapasztalatainkat. Csak annyira vizuális kultúrában élünk, hogy a hang szerepe sokszor háttérbe szorul.

Intézményvezetőként hogyan lehet összeegyeztetni ezt az elméleti, pedagógiai gondolkodást a költségvetéssel, működtetéssel, napi menedzsmenttel?

Én menedzsment területről is jövök, ez sokat segít. Kifejezetten fontos az intézményi gondolkodás, a kulturális tartalom, az edukáció ezek adják a fő kereteket, de persze a mindennapok meghatározó része számomra mégis működtetésről, szervezésről, döntésekről, erőforrásokról szól.

Szerintem egy kulturális intézménynél nagyon fontos, hogy legyen menedzsmenttudás. Magyarországon sok kulturális intézményt művészek vezetnek, ami önmagában nem baj, sőt sokszor nagyon erős művészi koncepciót jelent. De legalább ilyen fontos, hogy legyen mellettük olyan menedzsment, amely az intézmény hátterét adja.

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Egy jó intézmény látható része a program, az előadó, a kiállítás, az épület. De a működés alapját rengeteg háttérmunka adja. Ezt a látogató nem feltétlenül érzékeli, és nem is kell érzékelnie, de ettől még ez tartja egyben az egészet, ettől válik egy misszió vagy koncepció megvalósíthatóvá.

Ugyanúgy, mint az épületünk esetében. Sou Fujimoto zseniális építész, a koncepció és a vízió az övé, ugyanakkor a projekt mögött elképesztő mennyiségű mérnöki, építészeti, menedzsment- és kivitelezési munka van. Több mint száz mérnök dolgozott ezen az épületen. Én végigéltem a teljes folyamatot, és láttam, hogy mekkora szerepe volt például a hazai építészpartner projektvezetőjének, vagy a megrendelő oldali kollégáknak, vagy azoknak, akik napi szinten dolgoztak az építkezéseken. Róluk kevés szó esik, pedig ha ők nincsenek, ez a ház biztosan nem ilyen lenne.

Úgy gondolom, előny, hogy nem egy kész intézmény vezetői székébe érkeztél, hanem a nulláról láttad felépülni.

Nagyon különleges helyzet volt. Bizonyos szempontból én is belecsöppentem, csak éppen a nulladik kilométernél. Ez szerencse is volt, mert az elejétől lehetett látni, és alakítani hogyan alakul a koncepció, az épület, a működés, a csapat. Ez előny, és nagy lehetőség is, de persze több munkával és talán felelőséggel is jár, mint egy már működő intézményt tovább vinni. Ebben nem győzöm hangsúlyozni a kollégáim szerepét.

Egy államilag támogatott kulturális intézménynél mindig kérdés a szakmai függetlenség. Voltak olyan helyzetek, amikor fenntartói oldalról beleszóltak a program alakításába?

Nálunk a politika nem volt programtervezési szempont, sem abban, hogy kit hívunk meg, sem abban, hogy kit nem. Egyszer-egyszer kaptunk kritikát, hogy valamit miért csináltunk, de számunkra teljesen mindegy volt és lesz is, hogy Lovasiról, Ákosról, Bródyról, Szörényiről vagy bárki másról beszélünk: ha szakmailag indokolt a jelenléte, akkor nem az a döntő kérdés, milyen politikai nézeteket társítanak hozzá, mert a kultúrának nem az ideológiákról kellene szólnia. Olyan intézményben nem szeretnék dolgozni, ahol ez szemponttá válik, de ilyen irányú fenntartói elvárást nem tapasztaltunk.

A finanszírozás viszont évről évre változik, ez nem tűnik kiszámítható működési környezetnek…

Magyarországon a kulturális finanszírozás más logikával működik, mint sok nyugat- vagy észak-európai országban. Ott gyakran három-öt éves időtávokra van elfogadott költségvetése egy nagyobb intézménynek, nálunk alapvetően éves finanszírozás van. Ez egy költségvetési folyamat: leadjuk a tervezett költségvetést, a fenntartó elfogadja vagy módosítja, és az alapján, egy szigorú elszámolás mentén, de lehet menni előre. Ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, mert komoly támogatást kapunk. A legfontosabb az, hogy adófizetők pénzéből létrejött ház valódi közfeladatot lásson el, és legyen értelmes célja annak, amit csinál. Ugyanakkor a zene egy összetett kulturális és gazdasági infrastruktúra, és hatással van az értékteremtésre és megőrzésre, a közösségekre, az oktatásra de a turisztikára is.

Egy fenntartói vagy politikai változásnál mitől függ, hogy egy ilyen intézmény stabil marad-e?

Szerintem attól, hogy látszik-e, hogy valóban működik, és hatékonyan használja fel a forrásait. Ha egy intézmény szakmailag értékes, sok emberhez eljut, nemzetközileg is látható, és közben a magyar közönség számára is meghatározó, akkor nehéz lenne megmagyarázni, és nem is lenne sok értelme a támogatások megnyirbálásának. A mi esetünkben azért nem elhanyagolható, hogy évente nagyjából egymillióan lépnek be a Magyar Zene Házába, ami önmagában is erős visszajelzés arról, hogy az intézmény nem pusztán látványos épületként van jelen a városban, hanem élő kulturális térként működik, amelyet az emberek valóban használnak. Ehhez éves szinten 1000-1100 rendezvényt is lebonyolítunk, amely nem csak a látogatóknak, hanem a művészeknek is egy fontos teret ad.

Kikből áll ez az egymilliós közönség? Inkább fővárosiakból, turistákból vagy vidékről is érkeznek hozzátok?

Körülbelül harminc százalék a külföldi látogatók aránya, amivel alapvetően elégedett vagyok. Lehetne több is, de nem bánom, hogy nem ötven-hatvan százalék, mert szerintem egy államilag támogatott magyar intézménynél fontos, hogy a magyar közönség legyen az elsődleges. A vidéki látogatók aránya is magas, nagyjából 25 százalék. Ha ezt összeadjuk, akkor az látszik, hogy a látogatóink jelentős része nem csak budapesti, amely erősíti azt is, ami az intézmény neve és egyben missziója is.

A házat eleve úgy terveztük, hogy közösségi térként működjön, ne legyen korlátja a belépésnek, a ház nagy részében szabadon lehessen mozogni. Ez önmagában létrehoz egy látogatói forgalmat, amelynek egy része később jegyvásárlóvá válik. Nagyjából minden harmadik-negyedik látogató vásárol jegyet valamire, de a többiek is használják a házat: dolgoznak a könyvtárban, beülnek egy kávéra, söröznek a szabadtéri színpadon vagy egyszerűen csak bejönnek megnézni az épületet.

A nemzetközi láthatóságban mekkora szerepe van az épületnek, és mekkora a tartalomnak?

Az épület nagyon sokat segített az indulásban. Budapesten kevés kortárs középület van, amely ilyen erős nemzetközi figyelmet kapott volna. Tény, hogy sokan kifejezetten az épület miatt jönnek be, főleg a külföldiek. De mikor bejöttek, és megnézték a házat, akkor szembesülnek a tartalommal, és megnézi azt is: bemennek egy kiállításra, vagy a Hangdómba. Sok szakmabeli is érkezik hozzánk konferenciák, nemzetközi események kapcsán, ezek nagyon sokat segítenek abban, hogy az intézmény külföldön is egyre ismertebb legyen. Az elején, amikor a programszerkesztőink külföldi előadókat hívtak, sokszor még magyarázni kellett, mi is az a Magyar Zene Háza. Ma már egyre gyakrabban fordított a helyzet: tudják, mi ez az intézmény, és szívesen jönnek.

A jegyárak kérdése ma különösen érzékeny téma a kultúrában: egy államilag támogatott intézménynek máshogy kell áraznia, mint egy piaci szereplőnek?

Nehéz kérdés. Egy olyan intézménynek, amely állami támogatást kap, az is felelőssége, hogy hozzáférhetővé tegye a kultúrát. Nekünk nem az a dolgunk, hogy a piaccal versenyezzünk, hanem hogy olyan dolgokat hozzunk létre, amelyek piaci alapon nem, vagy csak nagyon nehezen jönnének létre.

Ez két dolgot jelent. Egyrészt nem adhatjuk irreálisan drágán a jegyeket, mert akkor pont azok nem jutnának be, akikhez közfeladatként el kellene jutnunk. Másrészt olyan programokat is vállalnunk kell, amelyek nem feltétlenül nyereségesek, de szakmailag, kulturálisan fontosak, hiszen a kultúra az, amit áthagyományozunk a jövőre, és másként térül meg, mint a materiális javak. Persze nekünk is van saját bevételi kényszerünk, de az állami támogatás értelme éppen az, hogy ne kizárólag forprofit logika alapján kelljen működnünk. Ez persze nem jelenti azt, hogy a területen kizárólag a piacról élő szereplők szerepe ne lenne kiemelten fontos, sőt, őket nagyon meg kell becsülnünk. Az állami támogatással rendelkezők felelősége ilyen tekintetben még nagyobb.

Érezhető, hogy a közönség az infláció három évvel ezelőtti megugrása óta jobban meggondolja, mire költ?

2023 körül, amikor az infláció mértéke erősen megugrott, érezhetően többet kellett dolgozni a közönségért. A kultúra az elsők között van, amin az emberek spórolni kezdenek, és ezt teljesen érthetőnek tartom. A jegyek árát viszont nem emelhettük hasonló mértékben, hiszen akkor a kulturális misszió sérült volna.

Saját bevételeitek mekkora részét fedezik az intézmény működésének?

Nagyjából egyharmad a saját bevétel, kétharmad az állami támogatás, amely azt gondolom, hogy egy állami intézmény esetében jó arány.

Hogyan dől el, hogy egy program belefér-e ebbe az egyensúlyba?

A programszerkesztésnél több szempontot nézünk: az ideális eset az, amikor egy produkció megfelel a missziónknak, szakmailag magas minőségű, nagy közönséget is tud hozni, és pénzügyileg is profitot termel. De ilyenből nincs mindig elég. Van, amikor egy program szakmailag nagyon fontos, de tudjuk, hogy nem lesz nyereséges, és van olyan is, amikor egy könnyebben eladható, nagyobb közönséget vonzó produkciót is bevállalunk. De ott is fontos, hogy szakmailag vállalható és újító legyen. Emellett több területet kiemelt is támogatunk, ilyenek például a feltörekvő zenészek, akik kevesebb lehetőséghez juthatnak.

Tehát nem az a cél, hogy sztárokkal töltsétek meg a házat?

Nem. Sőt, alapvetően nem azt szeretnénk, hogy valaki azért jöjjön a Zene Házába, mert van egy sztár, akit lehet, hogy bárhol máshol is megnézhetne. Akkor mi csak helyszín vagyunk. A cél inkább az, hogy a közönség bízzon a házban, hogy akkor is eljöjjön, ha nem ismeri a fellépőt. Ha azt tapasztalja, hogy stabilan bízhat a minőségben, akkor talán eljön mondjuk egy pakisztáni benju-n játszó zenészre, egy kísérletező produkcióra vagy egy olyan műfajra is, amivel korábban még nem találkozott. Elsősorban nem kiszolgáljuk a közönséget azzal, amit már eleve ismer, hanem biztonságos közegben új dolgokkal ismertetjük meg.

Kikhez méritek magatokat Budapesten? Van egyáltalán közvetlen konkurenciája a Magyar Zene Házának?

Én nem szeretem őket konkurenciának nevezni, inkább partnereknek. De nyilván vannak intézmények, amelyekkel bizonyos területeken átfedésben vagyunk: a Müpa, a BMC, az A38, az Akvárium, a Zeneakadémia, vagy egy-egy esetben a Fonó vagy a Hagyományok Háza. Csinálunk olyan dolgokat, mint a Müpa, csak kisebb léptékben. Vannak olyan programjaink, amelyek rokoníthatók a BMC világával, de náluk például a kortárs komolyzene sokkal erősebb fókusz. Mindegyik említett színtér nagyon fontos munkát végez, de részben más-más területen. Van nálunk könnyűzene, népzene, klasszikus zene, világzene, elektronikusabb dolgok is. A legtöbb intézmény specializálódik valamire, mi pedig éppen az átjárásokat keressük. De persze, ezeken a helyeken az élőzene a hangsúlyos, nálunk pedig a múzeumi és a pedagógiai funkciók legalább ugyan ennyire meghatározóak.

Budapest kulturális kínálata erős, de vidéken sokkal nehezebb a helyzet. Intézményvezetőként mennyire látod ezt problémának?

Sok a probléma, és remélem lesz ebben változás, de azt látom, hogy a Kulturális Minisztériumban (TKKM) van erre nyitottság. Különösen a klubszintű infrastruktúra megerősítését tartom fontosnak: a digitalizáció, a covid, vagy a korábbi politikai támadások erősen megtépázták az amúgy is nehéz helyzetben lévő helyek életét. A fesztiválok is egy olyan tér, ahol a fiatalokat könnyű megszólítani, és ők sincsenek jó helyzetben, és persze van még jópár terület, amit itt nem sorolnék fel. A zenei ökoszisztéma nem ott kezdődik, hogy egy zenekar egyszer csak nagy lesz. Ahhoz kell oktatás, kell motiváció, kell menedzsment, kell médiafelület, kell próbahely, kell klub, kell fellépési lehetőség és persze mindehhez forrás, hogy el tudjanak indulni ezen az úton. Ha például vidéken nincsenek klubok, ahol fiatal zenekarok felléphetnek, akkor nem lehet elvárni, hogy erős zenei kultúra épüljön. Ezért támogatjuk mi is pályázatokkal, hogy a feltörekvő zenészek több lehetőséget kaphassanak.

A kommunikáció nálatok mennyire vesz részt a programdöntésekben, utólag „eladja” a kész programot, vagy stratégiai partner?

Egyértelműen stratégiai partner. Nem a kommunikáció dönti el, milyen programot csinálunk, de nagyon fontos, hogy már a folyamat elején jelen legyen. Egy program lehet szakmailag kiváló, illeszkedhet a missziónkba, de attól még el kell érni a közönséget hozzá. Jellemzően előre rangsoroljuk az eseményeket kommunikációs szempontból: van könnyű, közepes és nehéz projekt. Ez alapján más időzítést, más kampányt, más célzást, más sajtó- vagy social media-stratégiát kell tervezni. Van, amire több kifutás kell, más esetben az olcsóbb jegyár is segíthet. Ezeket nem lehet a folyamat végén kitalálni, már a nulladik pontnál fontos, hogy a kommunikáció hozzáadja a saját szempontjait. De ez is olyan téma, amelyről a professzionális csapat a Zene Házában, sokkal átfogóbban tudna mesélni.

Képek: Gosztola Judit