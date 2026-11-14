Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/46. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 47. héten 2026-ban már 620 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti.

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Az ötös lottó mai, 46. heti nyerőszámai 2026-ban emelkedő számsorrendben:

16; 18; 24; 31; 86

Ezen a játékhéten (46.) sem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 620 millió forint lesz az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 46. héten 2026-ban:

4 találat: egyenként 3 355 455 Ft

3 találat: egyenként 35 510 Ft

2 találat: egyenként 4 190 Ft

5 találatos szelvény (3 sorsolás óta) nem volt. Utoljára október 24-én született telitalálat, egy játékos nyerte meg az 5 milliárd 197 millió forintos főnyereményt.

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Jokerszám: 732989

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 125 millió forinttal lett gazdagabb. Így viszont a 47. héten 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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