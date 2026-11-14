Megszülettek az Eurojackpot nyerőszámai a 2026/46. heti, pénteki sorsoláson. Itt vannak a friss Eurojackpot nyerőszámok, amelyekkel egy magyar játékos közel 129 milliót nyert.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/46. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 47. héten 2026-ban már 620 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti.
A Joker nyerőszámaiért, nyereményeiért görgess lejjebb!
Az ötös lottó mai, 46. heti nyerőszámai 2026-ban emelkedő számsorrendben:
16; 18; 24; 31; 86
Ezen a játékhéten (46.) sem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 620 millió forint lesz az Ötöslottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 46. héten 2026-ban:
- 4 találat: egyenként 3 355 455 Ft
- 3 találat: egyenként 35 510 Ft
- 2 találat: egyenként 4 190 Ft
5 találatos szelvény (3 sorsolás óta) nem volt. Utoljára október 24-én született telitalálat, egy játékos nyerte meg az 5 milliárd 197 millió forintos főnyereményt.
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