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Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten

Pénzcentrum
2026. november 14. 19:19 2 perc

Kihúzták az Ötöslottó 2026/46. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 47. héten 2026-ban már 620 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti.

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A Joker nyerőszámaiért, nyereményeiért görgess lejjebb!

Az ötös lottó mai, 46. heti nyerőszámai 2026-ban emelkedő számsorrendben:

16; 18; 24; 31; 86

Ezen a játékhéten (46.) sem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 620 millió forint lesz az Ötöslottón. 

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További nyeremények az Ötöslottón a 46. héten 2026-ban:

  • 4 találat: egyenként 3 355 455 Ft
  • 3 találat: egyenként 35 510 Ft
  • 2 találat: egyenként 4 190 Ft

5 találatos szelvény (3 sorsolás óta) nem volt. Utoljára október 24-én született telitalálat, egy játékos nyerte meg az 5 milliárd 197 millió forintos főnyereményt.

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Jokerszám: 732989

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 125 millió forinttal lett gazdagabb. Így viszont a 47. héten 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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