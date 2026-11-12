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Kvíz

Kvíz: Mennyire jó a filmes memóriád? Ismerd fel a híres filmeket egyetlen tárgy alapján!

Pénzcentrum
2026. november 12. 17:59 3 perc

Azt hiszed, kívülről fújod a legismertebb filmeket? Lehet, hogy a szereplőket, a történetet és a leghíresebb jeleneteket bármikor felidézed, de mi történik, ha mindebből csak egyetlen tárgyat mutatunk meg? Most kiderül, mennyire figyeltél mozizás közben! Filmes kvízünkben tíz ikonikus alkotást kell felismerned egy-egy jellegzetes tárgy alapján. Lesz, ami első pillantásra beugrik, más feladványokon viszont még a legnagyobb filmrajongók is elgondolkodhatnak.

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Kvíz: Mennyire jó a filmes memóriád? Ismerd fel a híres filmeket egyetlen tárgy alapján!

1/10 kérdés
Melyik filmben játszik fontos szerepet a képen látható különleges ékszer?
A nagy Gatsby
Moulin Rouge!
Pretty Woman – Micsoda nő!
Titanic
2/10 kérdés
Melyik filmben kap egészen más jelentést ez a hétköznapi tisztálkodószer?
Harcosok klubja
Mechanikus narancs
Trainspotting
Amerikai pszichó
3/10 kérdés
Ennek a piros lufinak a felbukkanása nem sok jót jelent. De vajon melyik filmben?
Fel!
Veszélyes játékok
Charlie és a csokigyár
Az
4/10 kérdés
Melyik film egyik legégetőbb kérdése, hogy vajon tovább forog-e ez az apró tárgy?
Eredet
Viharsziget
Körhinta
Csillagok között
5/10 kérdés
Melyik legendás kalandfilm főhősének jellegzetes viselete a képen látható kalap?
A múmia
Az elveszett frigyláda fosztogatói
A nemzet aranya
A smaragd románca
6/10 kérdés
Melyik filmben kap különös jelentőséget egy szélben sodródó nejlonzacskó látványa?
Donnie Darko
Amerikai szépség
A Truman Show
A makulátlan elme örök ragyogása
7/10 kérdés
Melyik film főhősének bosszúhadjáratához kapcsolódik ez a fegyver?
Kill Bill
Az utolsó szamuráj
John Wick
Sin City – A bűn városa
8/10 kérdés
Melyik film történetében rejti egy ilyen különleges lelet a tudományos áttörés kulcsát?
Godzilla
King Kong
A majmok bolygója
Jurassic Park
9/10 kérdés
Vigyázat, ez most tényleg nehéz lesz! Ezt az ikonikus maszkot láthattuk a filmtörténelem egyik leghíresebb főgonoszán. De vajon melyik filmben?
Hannibal
Hannibal ébredése
Vörös sárkány
A bárányok hallgatnak
10/10 kérdés
Melyik varázslatos filmsorozat világából származik a képen látható tárgy?
Harry Potter
Narnia krónikái
Percy Jackson
A hobbit

Tetszett a játék? Tedd próbára magad többi filmes kvízünkkel is!

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Címlapkép: Getty Images
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