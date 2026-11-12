Kvíz: Mennyire jó a filmes memóriád? Ismerd fel a híres filmeket egyetlen tárgy alapján!

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Azt hiszed, kívülről fújod a legismertebb filmeket? Lehet, hogy a szereplőket, a történetet és a leghíresebb jeleneteket bármikor felidézed, de mi történik, ha mindebből csak egyetlen tárgyat mutatunk meg? Most kiderül, mennyire figyeltél mozizás közben! Filmes kvízünkben tíz ikonikus alkotást kell felismerned egy-egy jellegzetes tárgy alapján. Lesz, ami első pillantásra beugrik, más feladványokon viszont még a legnagyobb filmrajongók is elgondolkodhatnak.

Címlapkép: Getty Images

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