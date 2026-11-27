Ma van a Black Friday, melynek keretében gyakorlatilag az összes online, valamint a legtöbb hagyományos áruház is kiemelt akciókat hirdet. A közeledő ünnepi időszak, a folyamatos reklámtartalmak és a hatalmas betűkkel feltüntetett leárazások közepette könnyen hozhatunk olyan elhamarkodott döntéseket, melyeket később megbánunk. A körültekintő fogyasztónak érdemes a következő napokban/hetekben is fenntartani éberségét, hisz a Cyber Monday és a karácsony előtti egyéb kedvezményes leárazások mögött is rejtőzhetnek átverések – hívja fel a figyelmet közleményében a Gazdasági Versenyhivatal.

2026-ban november 27-re (azaz mára) esik a Black Friday, melynek keretében gyakorlatilag az összes online webshop és hagyományos bolt jelentős leárazásokat tart. Bár a klasszikus Black Friday időszak a mai nappal véget ér, a fogyasztóknak érdemes továbbra is megfontoltan eljárni a karácsony előtt vásárlásaik során. November 30-án Cyber Monday lesz, mely klasszikusan a „fekete péntek” online vásárlásokra alakított megfelelője (bár a webáruházak elterjedésével mára jelentős átfedések keletkeztek a két promóció között), és a karácsony előtti utolsó hetekben is számos egyéb kedvezmény meghirdetése várható.

Ezekben a kedvezményes időszakokban azonban a megtévesztések száma is növekszik. „Akár 90%-os” kedvezmények, melyek csak egy termékre értendőek, rejtett költségek, és rendkívül magas kiszállítási díjak, előre megemelt árakból levont „kedvezmények”. A kereskedők számos módszerrel próbálhatnak nyomást gyakorolni ránk, hogy olyan vételeket is végig vigyünk, melyeket egyébként nem tennénk meg. Érdemes mindig arra törekednünk, hogy elkerüljük az impulzusvásárlást, melyben bizonyos irányvonalak is segíthetnek:

Nézzünk utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj! Ismerjük meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit!

Nézzünk utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya megnehezíti a kapcsolatteremtést egy panasz esetén, így legyen mindig gyanús!

Szánjunk elegendő időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére! Bár ez egyes esetekben hosszadalmasabb lehet, kereskedőkként elég csak egyszer elvégezni, hisz a szerződési feltételek nem változnak termékenként.

Győződjünk meg az áruház megbízhatóságáról! Ebben segítséget nyújthat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisa.

Fontos tudni, hogy internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illet meg minket.

Használjunk független forrásokat!

A leárazások és a karácsonyi kapkodás zűrzavarában nagy segítséget nyújthatnak az online ár-összehasonlító oldalak és applikációk. Ezek átfogó képet nyújtanak az adott termékek különböző kereskedőknél fellelhető árairól, így könnyen, pár perc alatt megbizonyosodhatunk róla, hogy az interneten elérhető legjobb ajánlatot kapjuk. Döntésünk megkönnyítése érdekében érdemes lehet kedvenc webáruházaink helyett először közvetlenül ilyen összehasonlító oldalakon felkeresni a terméket melyre igényt tartunk. Ügyeljünk azonban arra, hogy a listán fizetett hirdetések is helyet kaphatnak, melyek nem feltétlenül a legkedvezőbbek!

Az ár-összehasonlító oldalakon gyakran ár-történeti grafikonokat is találhatunk, így azt is ellenőrizhetjük, hogy nem emelkedett-e esetleg gyanúsan a termék ára a Black Friday időszak előtt.

Ne vegyük biztosra az online értékelésekben olvasottakat! Figyeljünk a fogyasztói értékelések hitelességére is. A platformok számos módszerrel tudják ezen értékeléseket befolyásolni, szűrni, sőt akár hamisítani is. Ha egy termék vagy webáruház értékelései között kizárólag 5 csillagos (vagy ezzel megegyező) értékeléseket látunk, könnyen lehet, hogy valamilyen formában befolyásolt véleményeket olvasunk. A megtévesztő fogyasztói véleményekről bővebb információk a versenyhivatal weboldalán érhetőek el.

Maradjunk higgadtak!

A villogó sürgető üzenetek, az akciós időszakok visszaszámlálásai és a hasonló trükkök gyakran olyan pszichés állapotot idézhetnek elő, melyben nem racionális döntések alapján vásárlunk (gyakran kifejezetten céljuk is ennek az előidézése). Ha tisztában vagyunk vele, hogy ilyen „ostrom alatt állunk”, könnyebb nyugodt döntéseket hozni, melyek mind pénzügyileg, mind ajándékozási szempontból jobb döntések lesznek az impulzusvásárlásoknál.

A Gazdasági Versenyhivatal hangsúlyozza, hogy továbbra is kiemelten figyeli a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait és amennyiben jogsértések gyanúját észleli megteszi a szükséges intézkedéseket. A kereskedői gyakorlatokkal kapcsolatban továbbra is bárki élhet jelzéssel a versenyhivatal felé. A fogyasztók a GVH honlapján részletes információkat találhatnak arról, hogy mikor és milyen esetekben érdemes a versenyhatósághoz fordulniuk, és milyen típusú vásárlói panaszokban tud más szerv a segítségükre lenni. A GVH a vállalkozásokat is segíti a jogsértések elkerülésében, részletes oktatóvideóval támogatja a kereskedőket az akciótartásra vonatkozó jogszabályi előírások megértésében és pontos betartásában.