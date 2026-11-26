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Óriási terjeszkedést tervez az OTP: Ukrajnában is újabb pénzintézeteket vásárolhatnak - itt van Csányi Péter bejelentése
Az OTP Bank intenzív terjeszkedésbe kezdhet a következő időszakban, amelynek keretében két ukrajnai pénzintézet privatizációját is vizsgálják, miközben Lengyelország és a balti államok szintén a kiemelt célpontok között szerepelnek. Csányi Péter vezérigazgató egy friss interjúban a bankcsoport tőkeallokációs stratégiájáról, a balti Luminor felvásárlásáról és az oroszországi leánybank jövőjéről is megosztott részleteket - tudósított a Portfolio.
A hitelintézet továbbra is jelentős növekedési potenciállal rendelkezik. Miután a tavalyi évet akvizíciók nélkül is 15 százalékos hitelállomány-bővüléssel zárta, az idei, 2026-os évre is legalább ilyen ütemű gyarapodást várnak. Ez az erős organikus fejlődés lehetővé teszi, hogy a menedzsment kényelmesen szelektáljon a felvásárlási lehetőségek között. A The Asian Bankernek adott interjúból kiderült, hogy az OTP kiemelten figyeli az ukrán piacot, ahol a háborús helyzet ellenére is gyors növekedésre törekszik, és jelenleg két, állami privatizáció előtt álló bankot is vizsgál.
A terjeszkedési tervek azonban nem korlátozódnak Ukrajnára. A bankcsoport Horvátországban, Szerbiában és Albániában is nyitott az újabb felvásárlásokra, emellett vonzó célpontként tekint Lengyelországra, hosszabb távon pedig a közép-ázsiai régióban is komoly lehetőségeket lát. A célpontok kiválasztásánál alapvető elvárás a kedvező makrogazdasági kilátás, a kiszámítható szabályozási és adózási környezet, valamint a hitelezés bővülésének lehetősége. Az OTP stratégiája világos, hiszen olyan pénzintézeteket keres, amelyekkel azonnal vagy további akvizíciók révén a helyi piac három legnagyobb szereplője közé kerülhet, végső soron pedig az első vagy a második hely megszerzését célozza. A vezérigazgató várakozásai szerint öt év múlva a jelenlegi tizenegynél több országban lesznek jelen.
A növekedést rendkívül stabil tőkeháttér biztosítja. A megtermelt tőke nagyjából felét az organikus növekedés köti le, míg a profit 20-25 százalékát osztalékként fizetik ki. A fennmaradó rész a felvásárlások fedezetéül szolgál. A menedzsment számára kulcsfontosságú az európai versenytársakhoz képest is erős tőkehelyzet fenntartása, amely kedvezőtlen gazdasági környezetben is stabilitást nyújt, és gyors lépéseket tesz lehetővé egy-egy kínálkozó akvizíciós lehetőség esetén. A bank a finanszírozási forrásait is sikeresen diverzifikálja, a szingapúri tőzsdén idén júniusban kibocsátott, egymilliárd eurós kötvényük 8,5 százalékát ugyanis ázsiai befektetők jegyezték le, ami kedvezőbb árazást eredményezett.
A balti régióban a Luminor tervezett felvásárlása stratégiai mérföldkő, amellyel az OTP egyszerre három új piacra léphet be. Bár a balti bank 8,6 százalékos sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) jelenleg elmarad az OTP 21,6 százalékos mutatójától, a korábbi integrációs tapasztalatokra építve már dolgoznak a hatékonyság javításán. A tranzakcióval az eurózónás országok súlya a bankcsoport nettó hitelállományán belül 42-ről 50 százalékra emelkedhet. Eközben az oroszországi piacról való esetleges teljes kivonulás továbbra is napirenden van. Bár az orosz leánybank az idei év első kilenc hónapjában 157,8 milliárd forint nyereséget termelt, annak esetleges értékesítése és a Luminor integrálása együttesen jelentősen átalakíthatja az OTP kockázati és eredménytermelési profilját.
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Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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