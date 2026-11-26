A technológiai részvények közelmúltbeli árfolyamingadozásai rávilágítottak a mesterséges intelligenciához (AI) kapcsolódó beruházások megtérülésének bizonytalanságára. Az ING Bank friss elemzése szerint a 2027-es évet alapvetően meghatározza majd az AI gazdasági, munkaerőpiaci és tőkepiaci hatása. Bár a beruházások volumene tovább nőhet, a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásuk a jövő évben tetőzhet. A technológia valódi nyertesei hosszú távon nem az infrastruktúra kiépítői, hanem annak leghatékonyabb felhasználói lesznek, miközben a hatalmas energiaigény és a finanszírozási modellek átalakulása komoly kihívások elé állítja a világgazdaságot - számolt be a Portfolio.

Jelenleg, 2026 végéhez közeledve az amerikai gazdaság növekedésének több mint harmadát az AI-beruházások hajtják. Ez az arány jelentősen meghaladja a 2000-es évek dotkomlufijának idején mért értékeket. Bár a finanszírozás most stabilabb – hiszen a vállalatok nagyrészt saját, bőséges likviditásukból építkeznek –, a hardverek, például a grafikus chipek mindössze 3-6 éves élettartama miatt a beruházásoknak sokkal gyorsabban kellene megtérülniük, mint a korábbi évtizedek nagy infrastrukturális fejlesztéseinek.

Jövőre várhatóan már az AI-bumm második, makrogazdasági szempontból is jelentősebb hulláma kerül a fókuszba, amely az energiaszektort érinti. Az épülő adatközpontok hatalmas áramigénye óriási beruházásokat generál az energiatermelésben, a hűtési technológiákban és a hálózatfejlesztésben. Ez a folyamat már most felhajtja a villamos energia árát bizonyos régiókban, ami rövid távon fokozza az inflációs nyomást.

Bár a technológiai versenyben az Egyesült Államok és Kína dominál, Európa és Ázsia nélkülözhetetlen az ellátási láncokban. Az öreg kontinens ráadásul meglepően jól teljesít az AI mindennapi, kkv-szintű adaptációjában. Ez kulcsfontosságú, ugyanis a legnagyobb hasznot azok a vállalatok fölözhetik le, amelyek a jelentős adat- vagy szövegfeldolgozást igénylő folyamataikat teszik hatékonyabbá az új technológiával. Ezzel szemben a klasszikus IT-szolgáltatók, az ügyfélszolgálati központok és a médiavállalatok komoly piacvesztéssel nézhetnek szembe, bár a szolgáltatások olcsóbbá válása új keresletet is teremthet számukra.

A munkaerőpiacon egyelőre nem fenyeget tömeges munkanélküliség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az AI térnyerése alapvetően nem jár tömeges leépítésekkel, a cégek inkább fokozatosan kevesebb hagyományos munkakört betöltő dolgozót vesznek fel, miközben az AI-kompetenciákkal rendelkezők felértékelődnek. A termelékenység növekedése egyelőre J alakú görbét ír le, vagyis a masszív kezdeti beruházások és a betanulási időszak után a valódi hatékonyságjavulás csak később jelentkezik. Hosszabb távon ez a munkaerőköltségek csökkenésén keresztül dezinflációs hatású lehet, de a jegybankok számára ez inkább az évtized végének meghatározó folyamata lesz.

Bár a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonló bankrendszeri összeomlástól nem kell tartani, a pénzügyi kockázatok növekednek. Egyre több techóriás von be hitelpiaci forrásokat, és a finanszírozási modellek is bonyolódnak, miközben egyre több beruházás kerül mérlegen kívüli tételekbe. Ha a piac úgy ítéli meg, hogy a mesterséges intelligencia nem termeli meg a várt bevételeket, az amerikai részvénypiacon komoly korrekció indulhat. Mivel az amerikai háztartások vagyonának jelentős része részvényekben áll, egy ilyen árfolyamesés súlyosan visszavetné a lakossági fogyasztást.

Érdekes módon az amerikai technológiai szektor esetleges összeomlása nem erősítené, hanem éppen gyengítené a dollárt a külföldi befektetők tőkekivonása miatt. Ebből a folyamatból a hagyományos menedékdevizák – mint a japán jen és a svájci frank –, valamint az alacsonyabb lakossági részvénypiaci kitettséggel jellemezhető eurózóna fizetőeszköze, az euró profitálhatnának.

A fő kérdés tehát 2027-re fordulva már nem az, hogy az AI átalakítja-e a világot, hanem az, hogy a jelenlegi árazás mellett a felhasználók hajlandóak-e fizetni érte. Ha a technológiai szektor szereplői nem tudják beváltani a rendkívül magasra srófolt piaci várakozásokat, a gazdaság ezen szegmensében könnyen elindulhat egy fájdalmas, fokozatos lejtmenet.