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Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára. Már nemcsak pénzügyi kérdésekre válaszol, hanem a betétlekötés előkészítésében, a fizetési kérelmek indításában és más banki ügyek intézésében is segíti az ügyfeleket. A Gránit Guru a számlanyitás utáni első lépéseken is végigvezet, a költéseket pedig már grafikonon is megmutatja.
Újabb lépést tett az intelligens bankolás felé a Gránit Bank. A pénzintézet virtuális bankára már közvetlenül a számlanyitás után segít eligazodni a mobilappban. Az új ügyfél a kezdőképernyőn mindig látja, mi a teendője, és melyik lépés következik. Később is elég megírnia, mit szeretne elintézni, a Guru pedig megnyitja az app megfelelő funkcióját.
A megtakarításoknál a Gránit Guru a kalkulációtól az ügyintézésig kíséri az ügyfelet. Betétlekötésnél kiszámítja a várható kamatot, majd a kalkuláció adataival megnyitja a lekötési felületet. Aki devizaszámlát, értékpapírszámlát, tartós befektetési számlát (TBSZ) vagy nyugdíj-előtakarékossági számlát (NYESZ) szeretne nyitni, azt a Gránit Guru közvetlenül a megfelelő számlanyitási felületre irányítja.
A virtuális bankár akkor is segít, ha többen osztoznak egy kiadáson. Ha például egy közös vacsora végén valaki az egész társaság számláját fizeti, a Gránit Guru segítségével még az asztalnál fizetési kérelmet küldhet a többieknek a rájuk eső összegről.
„A virtuális banki asszisztensek szerepe egyre fontosabb lesz, mert azonnali segítséget tudnak nyújtani az ügyfeleknek, akár információra van szükségük, akár pénzügyi műveletet szeretnének indítani. A Gránit Banknál az ügyfélmegkeresések 42 százaléka már a Gránit Guruhoz érkezik. Az intelligens bankolás fejlesztésében a fő célunk, hogy ügyfeleink bármikor ugyanúgy számíthassanak a Gránit Gurura, mint egy tapasztalt banki ügyintézőre” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.
A generatív mesterséges intelligenciára épülő Gránit Guru a nap 24 órájában elérhető. A banki ismeretekre és az ügyfél saját pénzügyi adataira támaszkodva személyre szabott választ ad a hétköznapi nyelven feltett kérdésekre, mindezt a Gránit app biztonságos környezetében. Az ügyfelek a kártyáikról, számláikról, betéteikről és egyenlegeikről is tájékozódhatnak. A „Mire költöttem a legtöbbet az elmúlt hónapban?” kérdésre a Guru grafikonon is megmutatja, hogyan oszlottak meg a kiadások.
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