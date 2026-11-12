A 2025-ben megszűnt rendezvény 2027 nyarán új szervezőcsapattal, megújult arculattal és a régi helyszínen tér vissza.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 46. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 550 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 550 millió forint volt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
2; 8; 28; 30; 35; 45.
Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 620 millió forint lesz a várható főnyeremény.
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