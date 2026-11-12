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hatoslottó. Forrás: Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. november 12. 20:56 1 perc

Kihúzták a Hatoslottó 46. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 550 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

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A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 550 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

2; 8; 28; 30; 35; 45. 

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 620 millió forint lesz a várható főnyeremény.

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  • 5 találatos 1 174 515 Ft
  • 4 találatos 14 925 Ft
  • 3 találatos 4 135 Ft

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