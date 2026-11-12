Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 46. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 550 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 550 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

2; 8; 28; 30; 35; 45.

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 620 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

5 találatos 1 174 515 Ft

4 találatos 14 925 Ft

3 találatos 4 135 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon