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Kemény szigorítás jön: a politikusok családtagjainak vagyonosodását is átvilágíthatja az adóhatóság
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezentúl nemcsak a vezető politikusok, hanem az általuk anyagilag támogatott hozzátartozók vagyonosodását is ellenőrizheti. Az új szabályozás alapján a hatóság a vagyonnyilatkozatokat közvetlenül összevetheti az adóbevallásokkal, a jelentős adóhiányt felhalmozó tisztségviselők nevét pedig nyilvánosságra is hozhatja.
A Magyar Közlöny szerdai kiadásában kihirdetett részletszabályok felhatalmazzák az adóhatóságot, hogy rendszeres vagyongyarapodási kockázatelemzést végezzen az országgyűlési és az európai parlamenti képviselőknél, valamint a minisztereknél és államtitkároknál. A vizsgálat nem áll meg a tisztségviselőknél, mivel az ellenőrzés azokra a családtagokra is kiterjedhet, akiknek az érintett politikusok pénzt adtak.
Az eljárás során a NAV közvetlen hozzáférést kap az ingatlan-, cég- és egyéb pénzügyi adatokhoz. Ennek segítségével az ellenőrök megvizsgálhatják, hogy a politikusok és rokonaik tényleges vagyongyarapodása összhangban áll-e a hivatalosan igazolt, legális jövedelmekkel.
A rendelet az eddigieknél szigorúbb átláthatóságot is biztosít. Amennyiben a hivatal egy politikusnál legalább ötmillió forintos személyijövedelemadó-hiányt tár fel, jogosulttá válik az adatok közzétételére. Ilyen esetben a hatóság nyilvánosságra hozhatja az érintett nevét, betöltött tisztségét, valamint a megállapított adóhiány pontos összegét.
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