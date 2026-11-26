A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezentúl nemcsak a vezető politikusok, hanem az általuk anyagilag támogatott hozzátartozók vagyonosodását is ellenőrizheti. Az új szabályozás alapján a hatóság a vagyonnyilatkozatokat közvetlenül összevetheti az adóbevallásokkal, a jelentős adóhiányt felhalmozó tisztségviselők nevét pedig nyilvánosságra is hozhatja.

A Magyar Közlöny szerdai kiadásában kihirdetett részletszabályok felhatalmazzák az adóhatóságot, hogy rendszeres vagyongyarapodási kockázatelemzést végezzen az országgyűlési és az európai parlamenti képviselőknél, valamint a minisztereknél és államtitkároknál. A vizsgálat nem áll meg a tisztségviselőknél, mivel az ellenőrzés azokra a családtagokra is kiterjedhet, akiknek az érintett politikusok pénzt adtak.

Az eljárás során a NAV közvetlen hozzáférést kap az ingatlan-, cég- és egyéb pénzügyi adatokhoz. Ennek segítségével az ellenőrök megvizsgálhatják, hogy a politikusok és rokonaik tényleges vagyongyarapodása összhangban áll-e a hivatalosan igazolt, legális jövedelmekkel.

A rendelet az eddigieknél szigorúbb átláthatóságot is biztosít. Amennyiben a hivatal egy politikusnál legalább ötmillió forintos személyijövedelemadó-hiányt tár fel, jogosulttá válik az adatok közzétételére. Ilyen esetben a hatóság nyilvánosságra hozhatja az érintett nevét, betöltött tisztségét, valamint a megállapított adóhiány pontos összegét.