Szomorú igazság derült ki a magyar férfiakról: ezért élnek lényegesen kevesebbet, mint a nők

A férfiak rövidebb várható élettartama mögött nemcsak biológiai különbségek, hanem társadalmi elvárások, káros szokások és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés nehézségei is állnak – mutat rá egy friss nemzetközi tanulmánysorozat. A probléma Magyarországon is jelentős: a KSH adatai szerint a férfiak közel hat évvel rövidebb életre számíthatnak, mint a nők, és az öngyilkosságban elhunytak csaknem 80 százaléka is férfi.

A férfiak világszerte rövidebb ideig élnek, mint a nők, a különbség hátterében pedig jóval több áll, mint a biológiai adottságok vagy az egyéni életmódbeli döntések. A szív- és érrendszeri betegségek, a daganatok és a sérülések mellett a mentális problémák, a káros szenvedélyek és a társadalmi elvárások is szerepet játszanak abban, hogy a férfiak nagyobb halálozási kockázattal szembesülnek életük során.

A probléma ugyanakkor nem kizárólag az egészségtelen szokásokról szól. A munkakörülmények, az anyagi bizonytalanság, a társas kapcsolatok hiánya és az orvosi segítségkérés halogatása szintén befolyásolhatják az életkilátásokat. Különösen fontos kérdés, hogy a férfiassághoz kapcsolódó társadalmi elvárások mennyiben nehezítik meg a problémák felismerését és a megfelelő segítség igénybevételét.

Ezeket az összefüggéseket vizsgálja a The Lancet október végén megjelent, három tanulmányból álló sorozata, amely a férfiak egészségét biológiai, társadalmi és gazdasági szempontból is elemzi és amit a The Telegraph elemzett részletesen. Az egyik kutatás az 1990 és 2023 közötti globális betegségteher-adatok alapján mutatja be, milyen tényezők járulnak hozzá a férfiak kedvezőtlenebb egészségi kilátásaihoz. A megállapítások Magyarország szempontjából is különösen fontosak, ahol a férfiak várható élettartama továbbra is közel hat évvel marad el a nőkétől.

A szívbetegségek és a daganatok mellett a sérülések is számítanak

A nemzetközi adatokban a szív- és érrendszeri betegségek képviselik a legnagyobb halálozási terhet. A férfiaknál százezer lakosra 298,2, a nőknél 207,3 haláleset jutott az életkor szerint standardizált mutató alapján. A férfiak értéke így közel 44 százalékkal volt magasabb, a különbség százezer lakosonként 90,9 halálesetet tett ki.

Arányaiban még nagyobb eltérés látható a sérülésekhez és külső erőszakhoz kapcsolódó halálozásnál. Itt a férfiak értéke 76,3, a nőké 31,7 volt százezer lakosra vetítve. Ez azt jelenti, hogy a férfiérték mintegy 2,4-szerese volt a nőinek. A nem nemspecifikus daganatok kategóriájában a férfiaknál 61,8, a nőknél 36,2 halálesetet mutatott a standardizált ráta. A férfiak értéke tehát körülbelül 71 százalékkal haladta meg a nőkét.

A cukorbetegség és a vesebetegségek együttes kategóriájában kisebb, de továbbra is számottevő eltérés látszott: a férfiaknál 43,9, a nőknél 33,1 haláleset jutott százezer lakosra. Ez közel 33 százalékos férfitöbbletet jelentett.

A standardizálás az eltérő korösszetétel hatását szűri ki. Erre azért van szükség, mert a férfiak és a nők életkori megoszlása eltérhet, az idősebb korosztályokban pedig általában gyakoribbak a halálozást okozó betegségek.

A biológia nem magyaráz meg mindent

A nemi kromoszómák, a hormonális működés és az immunválasz eltérései bizonyos betegségek kialakulását és lefolyását is befolyásolhatják. A férfiak és a nők egészségi különbségeinek tehát vannak biológiai összetevői. Az életkilátásokat azonban az is meghatározza, hogy az emberek milyen kockázatoknak vannak kitéve, és milyen lehetőségük van ezek csökkentésére.

A dohányzás, az alkoholfogyasztás, a munkakörülmények vagy az ellátáshoz jutás nehézségei eltérően érinthetik az egyes társadalmi csoportokat. A rövidebb férfiélettartamot ezért félrevezető lenne kizárólag adottságként kezelni. A megelőzés, a korai felismerés és a megfelelő kezelés területén az egyéni lehetőségek mellett az ellátórendszer működése is számít.

A segítségkérésnek gyakorlati és társadalmi akadályai is vannak

A férfiak egészségével kapcsolatban gyakran előkerül a panaszok elhallgatása és az orvoshoz fordulás halogatása. A szégyenérzet különösen a vizelési, szexuális vagy mentális problémáknál jelenthet akadályt. Nehezítheti a segítségkérést az az elvárás is, hogy a férfi legyen erős, önálló, és a nehézségeit mások bevonása nélkül oldja meg.

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A tanulmány szerint a késlekedés mögött ugyanakkor gyakorlati okok is állhatnak. A kötött munkarend, a kieső kereset, a vizsgálatok költsége és az időpontfoglalás nehézsége egyaránt késleltetheti az ellátást. A hagyományos férfiszerephez sokszor a család anyagi biztonságának megteremtése is szorosan kapcsolódik. A munkanélküliség vagy a bizonytalan jövedelem ezért a pénzügyi nehézségeken túl az önértékelést és a társas kapcsolatokat is érintheti. A tanulmánysorozat szerint az egészségpolitikai válaszoknak figyelembe kell venniük ezeket az eltérő élethelyzeteket és hozzáférési akadályokat.

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Amikor a káros szokások a férfikép részévé válnak

A kutatásban külön kitértek arra is, hogy a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mindkét nem egészségét károsítja. Egyes férfiközösségekben azonban ezek a szokások összekapcsolódhatnak a társasági élettel, a csoporthoz tartozással és a férfiasságról alkotott elképzelésekkel.

Hasonló kérdéseket vet fel a szerencsejáték és a sportfogadás. A mérkőzésekhez kapcsolódó fogadás a szurkolói élmény részeként jelenhet meg, problémássá válása viszont adóssághoz, családi konfliktusokhoz és mentális nehézségekhez vezethet. A kulturális minták és a marketingüzenetek ezért szintén figyelmet érdemelnek. A keménységet, a versengést és a kockázatvállalást hangsúlyozó férfikép befolyásolhatja, milyen viselkedést jutalmaz egy közösség, és mit tekint gyengeségnek.

Az online térben is formálódik, mit jelent férfinak lenni

A férfiasságról szóló üzenetek jelentős része ma már közösségi platformokon, videókban és podcastokban is terjed. Az úgynevezett 'manoszféra' lazán kapcsolódó online közösségeket és tartalomkészítőket foglal magában, amelyek egy részében meghatározó a férfiak áldozati helyzetének hangsúlyozása, a nőellenesség és a dominancia eszménye.

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A Lancetben megjelent, külön publikált nézőpontcikk szerzői ezt közegészségügyi kérdésként is vizsgálják. Érvelésük szerint az ilyen közeg gyengítheti a segítségkérés elfogadottságát a fiúk és férfiak körében, miközben bizonytalanságaikra kereskedelmi vagy ideológiai válaszokat kínál. Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha az üzenetek azt erősítik, hogy a sebezhetőség felvállalása vagy mások támogatásának elfogadása összeegyeztethetetlen a férfiassággal. A személyes nehézségek így rejtve maradhatnak a környezet előtt.

Magyarországon közel hat évvel rövidebb életre számíthatnak a férfiak

A nemek közötti különbség a magyar adatokban is megjelenik. A KSH szerint 2025-ben a férfiak születéskor várható átlagos élettartama 74,13 év, a nőké 79,96 év volt. A férfiak lemaradása tehát megközelítette a hat évet. Hosszabb távon ugyanakkor csökkent az eltérés. A férfiak várható élettartama 2001-ben mindössze 68,15 év volt, míg a nőké 76,46 év, vagyis akkor még több mint nyolc év választotta el őket. Azóta a férfiaknál közel hat, a nőknél három és fél évvel emelkedett a mutató.

Az országos átlag mögött jelentős területi különbségek húzódnak meg. A férfiak születéskor várható élettartama Pest vármegyében 75,41 év, Budapesten 75,32 év volt, Borsod-Abaúj-Zemplénben viszont mindössze 71,22 év. A legmagasabb és a legalacsonyabb vármegyei érték között több mint négy év volt az eltérés.

A nemek közötti különbség nagysága sem mindenhol azonos. Borsod-Abaúj-Zemplénben a nők 78,47 évre számíthattak, ami több mint hét évvel haladta meg a férfiakét. Somogyban a férfiaknál 72,75, a nőknél 79,48 év volt a várható élettartam, így ott is közel hét év választotta el a két nemet.

Az öngyilkosságban elhunytak közel négyötöde férfi volt

Magyarországon különösen nagy a nemek közötti eltérés az öngyilkosságok számában is. A KSH szerint 2025-ben Magyarországon 1484 ember halt meg szándékos önártalom következtében, közülük 1171 férfi és 313 nő volt. Az elhunytak közel 79 százalékát férfiak adták, számuk csaknem négyszerese volt a nőkének.

Más halálokoknál is jelentős különbségek láthatók. Motorosjármű-balesetben 403 férfi és 122 nő vesztette életét, heveny szívizom-elhalás következtében pedig 2755 férfi és 1801 nő halt meg. Májbetegségek miatt 2002 férfi és 795 nő hunyt el. Utóbbi kategória többféle betegséget foglal magában, ezért az összes ide sorolt haláleset nem azonosítható az alkoholfogyasztás következményeként.

Nem minden haláloknál volt magasabb azonban a férfiak esetszáma. Az egyéb ischaemiás szívbetegségek és az agyérbetegségek például több nő halálát okozták.

A daganatos betegségek előfordulásában is látható eltérés: az újonnan bejelentett rosszindulatú daganatos megbetegedések száma 2025-ben 68 261 volt Magyarországon. Ezek közül 33 613 esetet férfiaknál, 34 648-at nőknél regisztráltak. Az esetszám a nőknél volt magasabb, a népességszámhoz viszonyított mutató azonban más képet ad. Százezer férfira 731,6, százezer nőre 704,3 új megbetegedés jutott. A hörgő- és tüdődaganatoknál ugyancsak magasabb férfiérték látszott: százezer férfira 105,4, százezer nőre 92,8 új eset jutott. Erről korábban ebben a cikkünkben is írtunk:

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A hosszabb élet nem feltétlenül jelent kevesebb betegséget

A férfiak rövidebb várható élettartama mellett a krónikus betegségek adatai is árnyalják az összképet. A KSH 16 éves és idősebb népességre vonatkozó táblája szerint 2025-ben a férfiak 34,6 százaléka, a nők 41,5 százaléka élt krónikus betegséggel. Az életkor előrehaladtával mindkét nemnél jóval gyakoribbá váltak a tartós egészségi problémák.

A legalább 65 éves férfiak több mint háromnegyede, a nők közel 78 százaléka tartozott a krónikus betegek közé. A nők mindhárom vizsgált korcsoportban nagyobb arányban éltek krónikus betegséggel, miközben a várható élettartamuk magasabb volt. A halálozás és a tartós betegségek előfordulása az egészségi állapot különböző oldalait mutatja: a férfiak korábbi halálozása mellett a nők hosszabb életében is jelentős betegségteher lehet jelen.