Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet

Az idei aszály után sok kerttulajdonosban felmerülhetett a kérdés: nem lenne egyszerűbb saját kútból locsolni, mint folyton az esőre várni, vagy a vezetékes vizet használni? Úgy tűnik, egyre többen jutnak erre a következtetésre: Báthy Attila sziráki kútfúró a HelloVidéknek azt mondta, becslése szerint idén 20–30 százalékkal nőtt az érdeklődés a munkáik iránt. Csakhogy a kútfúrás nem olcsó mulatság, és az sem mindegy, hol, milyen mélyen keresik a vizet: ami az egyik kertben működik, a másikban egyáltalán nem biztos, hogy megoldást jelent.

A 2026-os aszályos időszak után sokakban merülhet fel a kérdés: érdemes lenne saját kutat fúratni, hogy a következő nyáron már ne a vízhiány miatt kelljen aggódni a kertben? Báthy Attila kútfúrómester szerint az érdeklődés valóban élénkült. Mint lapunknak elmondta, a saját tapasztalataik alapján nagyjából 20–30 százalékos növekedést érzékelnek. A szárazság hatása azonban nem mindenhol egyformán jelentkezik. A Nógrád megyei szakember szerint elsősorban a talajhoz közelebb lévő vízkészletek, illetve a sekélyebb kutak érzékenyek a csapadékhiányra.

„A talajvizeknél jelentősebb a változás. Tehát a talajhoz közel lévő vizeknél sokkal jobban érzékelhető a szárazságnak a hatása” – fogalmazott. Hozzátette: nem véletlen hát, hogy országszerte több helyen a kisebb mélységű ásott kutakból teljesen elfogyott a víz.

Nem mindegy, hol szeretnénk kutat fúratni

A kútfúrásnál az egyik legfontosabb szempont a földtani adottság. Magyarországon ugyanis a felszín alatti vízkészletek elhelyezkedése rendkívül változatos: vannak olyan területek, ahol sekélyebben is jó vízadó rétegek találhatók, máshol viszont csak jelentős mélységben lehet vízhez jutni. Báthy Attila példaként a folyók mentén kialakult kavicsteraszokat említette. Ezek a régi folyómedrekből és hordalékokból kialakult rétegek sok vizet tárolhatnak, a vízszintjük azonban a folyók vízállásával együtt változhat. Ha a folyó vízszintje csökken, az a környező kavicsos rétegekben is éreztetheti a hatását.

Más a helyzet a talajvízzel, az ásott kutakkal és a mélyebben fekvő rétegvizekkel. A szakember szerint még egy kisebb térségen belül is jelentős különbségek lehetnek. Ózd környékét hozta fel példaként, ahol elmondása szerint a következő vízadó réteg akár 300–400 méteres mélységben is lehet. Egy ilyen mélységű kút viszont már nem feltétlenül gazdaságos megoldás annak, aki csupán a kertjét szeretné locsolni.

Azt tehát nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy az ország melyik részén milyen mélyre kell fúrni, vagy hol biztos a siker. Minden esetben az adott ingatlan földtani adottságait kell figyelembe venni.

Ásott vagy fúrt kút, miben érdemes gondolkodni? Nem mindegy, mire kell a víz

Ahogy Báthy Attila kútfúrómester a HelloVidéknek elmondta, a kúttípus kiválasztásánál nemcsak az számít, milyen mélyen található a víz, hanem az is, mennyit szeretne felhasználni belőle a tulajdonos. Más megoldásra lehet szüksége annak, aki csak néhány locsolókannányi vizet használna, és másra annak, aki nagyobb kertet vagy akár egy egész háztartást látna el.

Az ásott kutak nagy átmérőjük miatt bizonyos esetekben előnyösebbek lehetnek. A kút ugyanis egyfajta vízgyűjtőként is működik: ha a víz csak lassan szivárog be a talajból, a nagyobb térfogatú kútban napok alatt jelentősebb mennyiség gyűlhet össze. Egy nagyobb átmérőjű kútban akkor is összegyűlhet használható mennyiség, ha a vízutánpótlás lassú. Ez azonban nem jelent folyamatos vízellátást: ha a tulajdonos elhasználta az összegyűlt vizet, meg kell várnia, amíg a kút ismét feltöltődik.

A fúrt kút a hagyományos ásott kúttal szemben jóval kisebb átmérőjű, és általában nagyobb mélységből hozza felszínre a vizet. Míg az ásott kutat jellemzően a talajvíz elérésére alakítják ki, a fúrt kút mélyebb vízadó rétegeket is elérhet. „Ha az adott mélységben megfelelő a vízadó képesség, egy fúrt kút olcsóbb megoldás is lehet" – magyarázta a szakember. A döntést ezért nem érdemes pusztán az ár alapján meghozni: a helyi adottságokat és a várható vízigényt is minden esetben fel kell mérni.

Mennyibe kerül most a kútfúrás?

A kútfúrás költsége az egyik legnehezebben előre megválaszolható kérdés. Báthy Attila szerint a talaj szerkezete, keménysége, a szükséges mélység és az alkalmazott technológia egyaránt befolyásolja a végösszeget. Egy könnyebben fúrható területen egészen más költségekkel lehet számolni, mint ott, ahol kemény kőzeten kell áthatolni, és speciális berendezésre van szükség.

A Balaton-felvidék vörös homokköves területein például a kemény kőzet miatt kalapácsos fúrásra is szükség lehet, ami jelentősen megdrágíthatja a munkát. Az Alföld egyes részein ezzel szemben egyszerűbb, sekélyebb kút is készülhet

– tette hozzá.

A kútfúrás ára jelentősen eltérhet a helyi adottságoktól és a választott technológiától függően

A 2026-os árlisták alapján az egyszerűbb kerti kutaknál néhány ezer forintos méterárakkal is találkozni, a komolyabb, bélelt kutak fúrása azonban jellemzően több tízezer forintba kerül méterenként. Egyes tájékoztatók 30–50 ezer forintos méterárat is megadnak, de az árak összehasonlításánál fontos megnézni, hogy a díj pontosan mit tartalmaz: benne van-e a csövezés, a szűrözés, illetve a szivattyú és a kút kiépítése.

Egy 20 méteres kút fúrása a közzétett árak alapján több százezer forintos tétel lehet: egy szekszárdi kútfúró a TEOL-nak 400–500 ezer forintos becslést adott, míg egy 2026 szeptemberében frissített árösszesítés 600 ezer és egymillió forint közé teszi egy hasonló mélységű, bélelt kút fúrását – szivattyú nélkül. A végösszeget tovább növelheti a szivattyú, a szerelvények, a tereprendezés és az esetleges engedélyezés költsége.

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A terep előkészítése is pluszköltséget jelenthet

A kútfúrás végösszegét olyan járulékos munkák is növelhetik, mint a munkaterület előkészítése, az iszapgödrök kialakítása és későbbi betemetése. Ezeket nem minden vállalkozó építi be a méterárba: van, ahol külön tételként számolnak velük. A fúráshoz több köbméter vízre is szükség lehet, ezért ha a megrendelő ezt nem tudja a helyszínen biztosítani, a víz odaszállítása további költséget jelenthet.

A kút elkészülte után a víz kiemeléséhez szivattyúra és a hozzá szükséges szerelvényekre is szükség van, a kiépítés költsége pedig a választott berendezésektől és a kút kialakításától függ. Egyes vállalkozók a kútaknát, a szivattyút, az áramláskapcsolót és a kerti csap bekötését egy csomagban kínálják: az egyik közzétett árlista például 490 ezer forintos díjat ad meg erre, a kútfúrás költségén felül. Más szolgáltatóknál az akna telepítése és a szivattyú beszerelése külön tétel.

Egy nap alatt is elkészülhet, de akár két hétig is tarthat

A munka időtartamára sem lehet egységes választ adni -magyarázta a HelloVidéknek Báthy Attila sziráki kútfúró. Egy egyszerűbb, kisebb kút akár egy nap alatt elkészülhet, egy bonyolultabb, mélyebb vagy nehezebb földtani körülmények között kivitelezett munka viszont akár tíz napig, két hétig is eltarthat. A szakember szerint ezért már az első egyeztetésnél fontos tisztázni, hogy mekkora vízmennyiségre van szükség, milyen célra használnák a kutat, és milyen lehetőségeket kínál az adott terület.

Azt is érdemes tudni, hogy a kútfúrás nem feltétlenül csak a kerti öntözés miatt kerülhet szóba. a sziráki szakember egyre gyakrabban találkozik olyan megrendelőkkel is, akiknek a vezetékes vízellátással vannak problémáik. Elmondása szerint előfordul, hogy egyes lakóparkokban a hálózat kapacitása vagy a víznyomás nem elegendő, ezért a tulajdonosok saját kúttal próbálják megoldani a vízellátást.

A pálcás vízkeresésben nem érdemes vakon bízni

Sokan még ma is a hagyományos pálcás vízkereséssel próbálják meghatározni, hol érdemes kutat fúrni. Báthy Attila szerint azonban ez a módszer nem ad megbízható, értékelhető pontosságú adatokat. Hasonlóan szkeptikus a felszínről végzett, szondás vízkutatással kapcsolatban is.

A szakember úgy véli, ha egy területen nem egyértelmű, hol található megfelelő vízadó réteg, először keresőfúrást érdemes végezni, majd a furatban geofizikai vizsgálattal lehet pontosabb képet kapni a föld alatti rétegekről. A mérés során a furatba engedett szondák segítségével vizsgálják a különböző rétegek fizikai tulajdonságait, az eredmények pedig a kút megfelelő kialakításában is segíthetnek.

Ez azonban külön költséget jelenthet: a 2026-os árlisták alapján a karotázs- vagy geofizikai mérés ára jellemzően 50–90 ezer forinttól indul, a vizsgálat részleteitől és a szolgáltatótól függően. A keresőfúrás díja ezen felül merülhet fel, bár egyes vállalkozók ezt a későbbi kútfúrás árába beszámítják

Nem minden kút engedélyezése ugyanolyan

A kútfúrás előtt a jogszabályi feltételekről is tájékozódni kell. A szabályozás 2024. január 1-jétől megváltozott, és nem elég pusztán azt nézni, hogy a tervezett kút 50 méternél sekélyebb vagy mélyebb lesz-e. Számít az is, hogy háztartási vagy mezőgazdasági célú vízhasználatról van-e szó, illetve hogy az ingatlan a vízkészletvédelmi országtérkép szerint kockázatos vagy kockázatmentes területen található-e.

A háztartási vízigényt kielégítő, legfeljebb 50 méter talpmélységű, az első vízzáró réteget el nem érő kutaknál a kockázatmentes területeken nem szükséges vízjogi engedély és előzetes bejelentés. A kockázatos területeken viszont bejelentési kötelezettség van, a mélyebb vagy az első vízzáró réteget elérő kutakra pedig más szabályok vonatkoznak. A 2024 előtt létesített, bizonyos feltételeknek megfelelő háztartási kutaknál a törvény külön mentességet is biztosít.

A mezőgazdasági célú kutakra eltérő előírások vonatkoznak, ezért aki öntözésre szeretne kutat létesíteni, annak különösen fontos előre tisztáznia, milyen kategóriába tartozik a tervezett vízhasználat. A pontos követelményekről az illetékes vízügyi hatóságnál, illetve a vízkészletvédelmi országtérkép alapján érdemes tájékozódni.

A kútfúró szerint a legfontosabb, hogy a megrendelő ne általános árak és más településeken szerzett tapasztalatok alapján döntsön. Először azt kell felmérni, milyen vízadó réteg található az adott ingatlan alatt, mekkora vízmennyiségre van szükség, és ehhez milyen típusú kút jelenthet hosszú távon is működő megoldást.