Módosul a szívhangrendelet, vény nélkül kiválthatóvá válik a sürgősségi fogamzásgátló tabletta, valamint új intézkedéscsomag indul a menstruációs szegénység felszámolására.
Itt vannak a részletek: így változik a szívhangrendelet, ezt kell tudni a vény nélküli esemény utáni tablettáról
Módosítja a kormány az úgynevezett szívhangrendeletet, de nem törli el teljesen a 2022-ben bevezetett szabályozást. Az Egészségügyi Minisztérium tisztázta a változtatás részleteit. A jövőben egyetlen nőnek sem kell akarata ellenére meghallgatnia a magzati szívhangot vagy megtekintenie a magzati életfunkciókat. Az érintettek maguk dönthetnek arról, kérik-e a bemutatást. A kormány emellett az esemény utáni tabletta vénykötelességét is megszünteti, így a készítmény a 14. életévüket betöltöttek számára közvetlenül a gyógyszertárakban lesz elérhető.
Magyar Péter csütörtökön jelentette be, hogy a kormány megváltoztatja a szívhangrendeletet, és megszünteti az esemény utáni tabletta vénykötelességét. A bejelentést követően az Egészségügyi Minisztérium részletesebben is ismertette, hogyan változik a terhességmegszakítást megelőző eljárás.
A 2022 szeptemberében bevezetett szabályozás eddig előírta, hogy a terhességmegszakítást kérő nő számára az egészségügyi szolgáltató mutassa be a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt. A köznyelvben szívhangrendeletként ismert előírás miatt a gyakorlatban a nőknek a beavatkozás előtti eljárás során meg kellett ismerniük a magzati szívműködést.
Az új szabályozás alapján az orvosnak továbbra is tájékoztatnia kell az érintetteket a lehetőségről, de a döntés már a várandós nőé lesz.
Az orvos egyszer, közérthetően és tárgyilagosan elmondja, hogy a nő kérheti a magzati életfunkciók megismerését. Ez csupán egy felvilágosítás, és nem jelent semmilyen döntéskényszert
– közölte az Egészségügyi Minisztérium.
A nő tehát maga döntheti el, szeretné-e meghallgatni a magzati szívhangot vagy megismerni az életfunkciókat. A tárca hangsúlyozta, hogy senkinek sem kell megindokolnia, ha nem kíván élni ezzel a lehetőséggel.
Nem kell külön nyilatkozatot aláírni, a terhességmegszakítás feltételei sem változnak
A minisztérium külön kitért arra is, hogy az új eljárás során nem érheti hátrány azokat a nőket, akik nem kérik a magzati életfunkciók bemutatását. Ugyanúgy megkapják a szükséges orvosi leletet, a Családvédelmi Szolgálat eljárása és az egészségügyi ellátás pedig zavartalanul folytatódik. Nem kell külön lemondó nyilatkozatot vagy igazolást aláírniuk sem.
A terhességmegszakítás törvényi feltételei és határidői változatlanok maradnak. Vagyis a módosítás nem az abortusz eljárásrendjének teljes átalakítását jelenti, hanem a magzati életfunkciók bemutatásával kapcsolatos kötelezettséget szünteti meg.
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Vény nélkül jöhet az esemény utáni tabletta
A másik fontos változás a sürgősségi fogamzásgátlást érinti. Az esemény utáni tabletta eddig Magyarországon kizárólag orvosi recepttel volt kiváltható, a kormány azonban megszünteti ezt a kötelezettséget.
A minisztérium tájékoztatása szerint a jövőben a 14. életévüket betöltött személyek közvetlenül a gyógyszertárban vásárolhatják meg a készítményt. A tablettát személyesen kell kiváltani, a gyógyszerész pedig egy rövid kérdőív alapján négyszemközti konzultációt tart az érintettel. Ennek során tisztázzák, mennyi idő telt el a szexuális együttlét óta, szed-e a vásárló más gyógyszert, illetve szükség lehet-e orvosi vizsgálatra. A tájékoztatás szerint a konzultáció kizárólag a biztonságos alkalmazáshoz szükséges kérdésekre terjed ki.
Amennyiben kényszer vagy szexuális erőszak gyanúja merül fel, a gyógyszerész segítséghez irányítja az érintettet. A 14 év alattiak esetében továbbra is orvosi receptre lesz szükség a készítmény kiváltásához.
Hónapokig egyeztettek a változtatásokról
A szívhangrendelet felülvizsgálata már a nyár folyamán megkezdődött. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szakmai és társadalmi egyeztetéseket folytatott civil szervezetekkel, szakmai szereplőkkel és egyházi vezetőkkel a magzati életfunkciók bemutatásáról, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres terhességmegszakítás szabályozásáról.
A minisztérium szeptemberben még azt közölte, hogy az egyeztetések tapasztalatai alapján alakítja ki a következő időszakra vonatkozó álláspontját. A mostani bejelentés ennek a folyamatnak az egyik fontos eredménye.
A kormány döntése alapján tehát a szívhang meghallgatása a jövőben választható lehetőség lesz, az esemény utáni tabletta pedig a 14 év felettiek számára recept nélkül válhat elérhetővé. A részletes jogszabályi változtatások és azok hatálybalépésének időpontja külön figyelmet érdemel, mivel a minisztérium mostani tájékoztatása önmagában még nem jelenti azt, hogy az új eljárás már azonnal alkalmazható.
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