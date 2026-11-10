Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek

A jó pályaválasztásnak ma nagyobb a tétje, mint valaha: a mesterséges intelligencia, az automatizáció és a gazdasági átrendeződés olyan foglalkozások jövőjét is bizonytalanná teszi, amelyek néhány éve még biztos megélhetést és gyors előrelépést ígértek. Közben számos területen továbbra is nélkülözhetetlen a felkészült szakember, az összetett problémák megoldására képes munkavállalók tudását pedig magas fizetéssel ismerhetik el a cégek. A továbbtanulás előtt állóknak ezért egyre fontosabb mérlegelniük, melyik képzés milyen használható tudást ad, és mennyire készít fel a folyamatosan változó elvárásokra. A Pénzcentrumon rendszeresen mutatunk be ilyen lehetőségeket: foglalkoztunk már azzal, hogyan vezethet az út az űrmérnök képzésről a műholdak és űreszközök fejlesztéséhez, milyen munkákra készít fel a drónirányító és -adatelemző képzés, illetve hol találkozik a kreativitás a technológiai tudással a média design területén. Ezúttal a járműmérnöki pályát járjuk körül, amelyet az elektromos hajtások, az önvezető rendszerek és a szoftverek térnyerése ugyancsak alaposan átalakít. Milyen tudás kell ahhoz, hogy valaki az európai autóipar nehézségei mellett is keresett szakemberré váljon, és mennyire reális néhány év tapasztalattal elérni a bruttó egymillió forint feletti havi fizetést? Mit bízhat egy mérnök a mesterséges intelligenciára, és mely döntésekért kell továbbra is személyesen felelősséget vállalnia? A képzés követelményeiről, a hazai és külföldi karrierlehetőségekről, valamint a nemzetközi versenycsapatokig vezető útról Dogossy Gábort, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának dékánját és Szalai Szabolcs oktatási dékánhelyettest, a Járműgyártás és Technológia Tanszék vezetőjét kérdeztük.

Pénzcentrum: Mit csinál pontosan egy járműmérnök a mindennapokban? Miben különbözik a munkája például egy gépészmérnökétől?

Szalai Szabolcs: A járműmérnöki szak eredetileg a gépészmérnöki képzésből fejlődött ki, ezért a két terület között ma is jelentős az átfedés. A járműmérnök ugyanúgy foglalkozik tervezési, fejlesztési, gyártási és üzemeltetési feladatokkal, mint egy gépészmérnök, viszont ezeket kifejezetten a járművekhez kapcsolódó rendszerekre alkalmazza. A modern járműipar fejlődése, különösen az elektrifikáció és a digitalizáció miatt egyre több villamosmérnöki és informatikai ismeretre is szükség van.

Ma már egy járműmérnöknek nemcsak a hagyományos mechanikai rendszereket kell értenie, hanem az elektromos hajtásokat, a vezérlőrendszereket és a szoftveres megoldásokat is. Ez teszi a szakmát különösen izgalmassá.

Hogyan változott az érdeklődés a járműmérnöki alapszak iránt az elmúlt években? Évente körülbelül hány hallgatót vesznek fel, és jellemzően milyen háttérrel, elképzelésekkel érkeznek a jelentkezők?

Dogossy Gábor: A járműmérnöki alapszak iránt az elmúlt években is folyamatosan nagy az érdeklődés, rendszeresen nagy a túljelentkezés. A képzés vonzerejét az idei felvételi eredmények is mutatják: az állami ösztöndíjas nappali járműmérnöki alapszak ponthatára 356-ról 390-re emelkedett, s az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon általában is minden eddiginél magasabb ponthatárok születtek.

Tudatosan arra törekszünk, hogy évente körülbelül 250 főt vegyünk fel: a kar valamennyi szakja, így a járműmérnöki alapképzés is, egyébként angol nyelven is elérhető magyar és nemzetközi hallgatóink számára. A jelentkezők többsége érdeklődik az autóipar, a műszaki fejlesztések, a járművek működése, a tervezés vagy akár a motorsport iránt, ugyanakkor egyre több hallgató érkezik úgy, hogy szeretne elmélyedni az elektromos járművek, az automatizálás és a modern technológiák világában is.

Keresztféléves képzés elérhető ezen a szakon?

Dogossy Gábor: A karhoz tartozó alapképzések, így a járműmérnöki alapszak sem érhetők el keresztféléves formában, ezekre kizárólag a hagyományos, szeptemberben induló képzésekre lehet jelentkezni. Keresztféléves indulást jelenleg a mesterképzéseink esetében kínálunk. Ennek oka, hogy az alapképzések tantervi felépítése és a nagy hallgatói létszám mellett így tudjuk a legjobban biztosítani a képzés folyamatosságát és minőségét.

Milyen készségek és középiskolai alapok szükségesek a képzés sikeres elvégzéséhez? Mi okozza a képzés során a legtöbb nehézséget a hallgatóknak?

Szalai Szabolcs: A sikeres előrehaladáshoz elsősorban erős reál alapok, különösen matematika- és fizikaismeretek szükségesek. Jelenleg több gimnáziumból érkező hallgatónk van, mint technikumból.

A gimnazistáknak általában a műszaki ábrázolás, a technikumi háttérrel érkezőknek inkább a matematika jelent kihívást az első időszakban. Tapasztalataink szerint azonban egy-két félév után ezek a különbségek nagyrészt eltűnnek, és az előképzettség már nem jelent meghatározó tényezőt.

Mekkora a lemorzsolódás?

Dogossy Gábor: Ezen a szakon is kiemelt figyelmet fordítunk a hallgatók tanulmányi előrehaladásának nyomon követésére, és szükség esetén oktatói vagy hallgatói mentorálással segítjük őket. Ennek eredményeként a lemorzsolódás folyamatosan csökken, jelenleg 20 százalék alatt van.

Milyen gyakorlati feladatokon dolgozhatnak a hallgatók már az egyetemi évek alatt? Tudna olyan konkrét fejlesztést vagy vállalati együttműködést bemutatni, amely már a képzés alatt segít a tapasztalatszerzésben?

Dogossy Gábor: Karunk képzéseinek egyik legfontosabb jellemzője a gyakorlatorientáltság, ezért az oktatási programok fejlesztésébe és megvalósításába ipari partnereink is aktívan bekapcsolódnak. Hallgatóink már az egyetemi évek első szakaszától kezdve olyan gyakorlatorientált feladatokon dolgozhatnak, amelyek valós mérnöki problémákra épülnek. A képzés során fokozatosan egyre összetettebb projektekben vesznek részt, így nemcsak az elméleti ismereteiket mélyíthetik el, hanem megtapasztalhatják a modern ipari környezet elvárásait, a csapatmunkát és a projektalapú munkavégzést is.

Konkrét példát jelentenek az autóipar meghatározó, úgynevezett Tier 1-es beszállítóival közösen kialakított projektfeladatok, amelyek egyes tantárgyakba is közvetlenül beépülnek.

A hallgatók valós ipari kihívásokra keresnek megoldásokat, legyen szó tervezési, fejlesztési vagy optimalizálási feladatokról. A projekteket az egyetemi oktatók és a vállalatok szakemberei közösen értékelik, így a hallgatók közvetlen visszajelzést kapnak az ipar szereplőitől. Ez a modell jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy diplomaszerzéskor már gyakorlati tapasztalatokkal, ipari kapcsolatokkal és versenyképes szakmai kompetenciákkal rendelkezzenek.

Tegyük fel, hogy most szerzett valaki járműmérnöki alapdiplomát. Ezzel milyen munkakörökben és milyen cégeknél tudna elhelyezkedni, és mely karrierutakhoz lenne érdemes mesterszakon továbbtanulnia?

Szalai Szabolcs: Járműmérnöki alapdiplomával végzett hallgatóink számos területen elhelyezkedhetnek az autógyártóknál, a beszállítóknál és a kapcsolódó kis- és középvállalatoknál. A legjellemzőbb munkakörök közé tartozik a tervezés, a fejlesztés, a minőségbiztosítás, a tesztelés, de műszaki beszerzési és projektmenedzsment-feladatokban is sikeresen megállják a helyüket.

A mesterszak elsősorban azok számára jelent előnyt, akik fejlesztési, kutatás-fejlesztési vagy hosszabb távon vezető mérnöki pályára készülnek. Az MSc-képzés mélyebb szaktudást biztosít, ami nemcsak versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a végzettek kiemelkedjenek a szakmában, és aktív szerepet vállaljanak a jövő járműipari innovációiban.

Mekkora bruttó havi kezdő fizetésre számíthat ma Magyarországon egy ilyen végzettségű fiatal, és hogyan alakulhat a keresete három–öt év tapasztalattal? Milyen tudás vagy specializáció jelenthet különösen nagy előnyt a bérezésben?

Szalai Szabolcs: Egy frissen végzett mérnök ma Magyarországon jellemzően bruttó 600–750 ezer forintos kezdő fizetésre számíthat, amely természetesen függ az adott vállalattól, a munkakörtől és a földrajzi elhelyezkedéstől is.

A mérnöki pálya ugyanakkor kifejezetten jó karrierkilátásokat kínál: három-öt év szakmai tapasztalat megszerzése után egy jól teljesítő szakember bruttó 1–1,2 millió forintos havi jövedelmet is elérhet. A bérek alakulását jelentősen befolyásolja a szakmai előrehaladás, a vállalt felelősség és a folyamatos fejlődés iránti nyitottság.

Napjainkban a munkáltatók elsősorban olyan mérnököket keresnek, akik nemcsak egy szűk szakterületen rendelkeznek mély tudással, hanem komplex szemlélettel is bírnak. Nagy előnyt jelentenek a digitális készségek, az idegen nyelvi kompetencia, a mesterséges intelligencia magabiztos használata, valamint az olyan korszerű területeken szerzett ismeretek, mint az automatizálás, a robotika, a járműelektronika vagy az adatalapú fejlesztés. Hogy pontosan mely specializációk jelentenek többletértéket a bérezés szempontjából, az mindig az adott pozíció és iparág függvénye, de a folyamatos tanulás és az alkalmazkodóképesség minden esetben komoly versenyelőnyt jelent.

Mennyire könnyű ma pályakezdőként állást találni, és mely területeken a legjobbak az esélyek?

Szalai Szabolcs: A nemzetközi trendeket nézve az európai járműipar jelenleg kihívásokkal néz szembe, ugyanakkor a jól képzett járműmérnökök iránt továbbra is jelentős a kereslet. A pályakezdők számára különösen a járműfejlesztés, a gyártás, az elektrifikáció és a digitalizáció területén vannak jó lehetőségek. A legfontosabb versenyelőnyt ma a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség és a folyamatos fejlődésre való nyitottság jelenti.

Mennyire célja a hallgatóknak, hogy külföldön helyezkedjenek el? Másképp fogalmazva: milyen versenyképes lehetőségeik vannak itthon azoknak, akik kutatás-fejlesztéssel vagy járműtervezéssel szeretnének foglalkozni?

Dogossy Gábor: Magyarországon is jó lehetőségek várják azokat, akik kutatás-fejlesztéssel vagy járműtervezéssel szeretnének foglalkozni, hiszen a hazánkban működő nemzetközi járműipari vállalatok és beszállítóik jelentős fejlesztési tevékenységet folytatnak. Természetesen a nemzetközi munkaerőpiac nagyobb választékot kínál, és a mai végzős hallgatók számára már természetes, hogy akár külföldön is vállaljanak munkát.

Hogyan alakítja át a járműmérnöki tudást az elektromos hajtás és az önvezető technológia fejlődése? Mit tanulnak ma a hallgatók, ami tíz évvel ezelőtt még alig vagy egyáltalán nem szerepelt a képzésben?

Dogossy Gábor: Az elektromos hajtások és az önvezető technológiák megjelenése alapjaiban alakította át a járműmérnöki szakmát. Míg korábban elsősorban a gépészmérnöki ismeretek domináltak, ma egy korszerű járműmérnöknek egyszerre kell értenie a gépészethez, a villamos rendszerekhez és az informatikához.

Gyakran úgy fogalmazunk, hogy a mai járműmérnök egyharmad részben gépészmérnök, egyharmad részben villamosmérnök és egyharmad részben informatikus. A modern járművek működését ugyanis egyre nagyobb mértékben szoftverek, érzékelők, elektronikai rendszerek és hálózatba kapcsolt vezérlőegységek határozzák meg. Ennek megfelelően a képzések tartalma is jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedben. Ma már a hallgatók olyan területekkel is foglalkoznak, mint az elektromos hajtásrendszerek, az akkumulátortechnológia, a beágyazott rendszerek, a járműelektronika, a szenzortechnológiák vagy a különböző vezetőtámogató és önvezető rendszerek működése. Emellett egyre fontosabb szerepet kapnak a programozási, szimulációs és adatfeldolgozási ismeretek is.

A cél olyan mérnökök képzése, akik képesek átlátni a járművek teljes rendszerét, és hatékonyan tudnak együttműködni a különböző szakterületek szakembereivel a jövő mobilitási megoldásainak fejlesztésében.

Milyen szerepet kap a mesterséges intelligencia a mérnöki munkában és az oktatásban? Mely feladatokat veheti át, és milyen tudásra lesz emiatt még nagyobb szüksége a most pályára lépő mérnököknek?

Szalai Szabolcs: A mesterséges intelligencia ma már megkerülhetetlen tényező a mérnöki gyakorlatban és az oktatásban egyaránt. Rendkívüli lehetőségeket kínál a tervezési, szimulációs, adatelemzési és fejlesztési folyamatok felgyorsítására, ugyanakkor új kihívásokat és felelősségeket is teremt. Az MI képes számos rutinszerű feladat automatizálására, nagy mennyiségű adat gyors feldolgozására vagy akár tervezési alternatívák generálására, de a mérnöki döntést, a kritikus gondolkodást és a felelősségvállalást nem tudja kiváltani.

Éppen ezért a mérnök szerepe felértékelődik: a jövő szakembereinek nemcsak használniuk kell az MI-alapú eszközöket, hanem érteniük azok működését, korlátait és kockázatait is. A legfontosabb kompetenciák közé tartozik majd a rendszerszintű gondolkodás, a problémamegoldó készség, az adatok és eredmények kritikus értékelése, valamint az etikai és biztonsági szempontok figyelembevétele.

Az egyetemen angol nyelvű motorsportmérnöki mesterszak is elérhető. Miben ad más tudást ez a képzés, mint a hagyományos járműmérnöki irány, és milyen szakmai előképzettséggel lehet bekapcsolódni?

Dogossy Gábor: A motorsportmérnöki mesterszak a hagyományos járműmérnöki ismeretekre épít, de fókuszában a versenyjárművek fejlesztésének speciális mérnöki kihívásai állnak. A hallgatók olyan területekkel foglalkoznak mélyrehatóbban, mint a járműdinamika, az aerodinamika, a könnyűszerkezetes tervezés, a hajtásláncok optimalizálása, az adatelemzés, valamint a versenyeken alkalmazott mérési és szabályozási rendszerek. A képzés célja, hogy a diákok ne csak egy jármű működését értsék meg, hanem képesek legyenek annak teljesítményét a lehető legmagasabb szintre fejleszteni, akár versenykörülmények között is.

Különösen nagy hangsúlyt kap a gyakorlati tapasztalatszerzés: a hallgatók projektfeladatokon, laboratóriumi méréseken és ipari együttműködéseken keresztül szerezhetnek valós fejlesztési tapasztalatot. A motorsport rendkívül összetett terület, ezért a képzésben a gépészeti, járműtechnikai, villamosmérnöki és informatikai tudás integráltan jelenik meg.

A szakra elsősorban járműmérnöki alapképzésről érkeznek hallgatók, de a szükséges előismeretek birtokában gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki vagy mérnökinformatikus végzettséggel is be lehet kapcsolódni a képzésbe. Ez a sokszínűség jól tükrözi a modern motorsport világát, ahol a siker kulcsa a különböző szakterületek hatékony együttműködése.

Mennyire reális, hogy valaki a győri képzésből nemzetközi versenycsapathoz, akár a Forma–1-be jusson? Tudna konkrét hallgatói példát mondani?

Szalai Szabolcs: Teljesen reális, hogy egy tehetséges és motivált hallgató akár a Forma–1 közelébe is eljusson. A járműmérnöki alapképzés és a motorsportmérnöki mesterszak biztosítja ehhez a szükséges szakmai alapokat, de a nemzetközi élvonalba kerüléshez természetesen kiemelkedő egyéni teljesítményre is szükség van. Ebben nagy szerepük van az energiahatékony elektromos járművet építő SZEnergy, valamint a Formula Student-versenysorozatban induló Arrabona Racing és SZEngine Team-nek.

Volt hallgatóink közül többen is az Audi Forma–1-es projektjében dolgoznak, illetve van köztük olyan szakember is, aki a világbajnokságot vezető Mercedesnél gyakornok. De más jelentős versenysorozatokba is be lehet jutni a járműmérnöki diplomával: két korábbi hallgatónk a Hyundai Motorsport ralivilágbajnoki programjában építettek sikeres karriert, amire nagyon büszkék vagyunk.

Címlapkép forrása: Adorján András/Széchenyi István Egyetem