Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon

Mennyit lehet keresni Magyarországon, és hol találhatók a legjobban fizető állások? A KSH 2026 első félévére vonatkozó adatai alapján nemcsak a megyék közötti bérkülönbségek látványosak, hanem az egyes ágazatokban és munkakörökben elérhető fizetések is: a legjobban fizető szakmák között több olyan területet találni, ahol egymillió forint feletti nettó átlagkeresetet mértek, miközben a lista másik végén 215 ezer forint körüli bérek is előfordulnak. Megnéztük, hol keresik a legtöbbet és a legkevesebbet a dolgozók, mely megyékben nőttek a leggyorsabban a fizetések, és mely ágazatok kínálják a legmagasabb kereseteket.

Szokás szerint Budapest húzza fel a kereseti statisztikákat: a fővárosban messze az országos átlag felett alakultak a nettó bérek 2026 első félévében, és a megyék közül mindössze Győr-Moson-Sopron tudta megközelíteni az országos szintet. A Központi Statisztikai Hivatal friss összegzése szerint a fővárosban 655 771 forint volt a nettó átlagkereset, ami több mint 114 ezer forinttal haladta meg az 541 244 forintos országos átlagot.

A megyék rangsorában Győr-Moson-Sopron végzett az első helyen, ahol 544 365 forint volt a nettó átlagkereset. Ez ugyanakkor mindössze 3121 forinttal magasabb az országos átlagnál. A második helyre Komárom-Esztergom került 522 219 forinttal, majd Fejér következik 512 951 forintos értékkel. A lista első öt helyezettje közé Tolna megye is bekerült, ahol 508 617 forintot vihettek haza átlagosan a munkavállalók.

A "középmezőnyben" már nem érték el a bérek a félmillió forintot. Hevesben 490 827, Vasban 490 436, Pest megyében pedig 488 345 forint volt az átlag. Veszprémben 482 205, Hajdú-Biharban 476 851, Csongrád-Csanádban pedig 469 351 forintot kerestek átlagosan nettóban.

A rangsor alsó harmadában már 450 ezer forint alatti nettó átlagkereseteket találunk. Borsod-Abaúj-Zemplénben 449 523, Somogyban 446 511, Jász-Nagykun-Szolnokban 445 600, Zalában pedig 438 112 forint volt a mutató. Nógrádban 435 357 forintot tett ki a nettó átlagkereset.

A legrosszabb helyzetben Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkavállalói voltak: előbbiben 416 115, utóbbiban mindössze 415 474 forint volt a nettó átlagkereset 2026 első hat hónapjában. Vagyis a legmagasabb keresetű Budapest és Szabolcs megye között már több mint 240 ezer forint a különbség.

A legkisebb fizetések nőttek a legnagyobb mértékben

Ha megnézzük, hogy mennyivel emelkedtek a bérek egy év alatt - azaz 2025 I. félév és 2026 I. félév között - kiderül, hogy miközben a legmagasabb fizetéseket kínáló Budapest csak a középmezőnyben végzett, a legkisebb béreket felmutató megyékben emelkedtek a legnagyobb mértékben a keresetek. A KSH adatai szerint 2026 első félévében Nógrád megyében nőtt a leggyorsabban a nettó átlagkereset, egy év alatt 18 százalékos emelkedést mértek.

A második helyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye végzett 16,8 százalékos növekedéssel, majd Borsod-Abaúj-Zemplén következik 16,2 százalékkal. Békésben 15,5 százalékkal emelkedtek a nettó átlagbérek, Vas és Somogy megyében pedig egyaránt 14,9 százalékos volt a bővülés. A lista élmezőnyében tehát több olyan megye is szerepel, ahol a keresetek szintje egyébként jóval az országos átlag alatt van.

Budapesten 13,9 százalékkal emelkedtek a nettó átlagkeresetek, ami valamivel meghaladta az országos, 13,7 százalékos növekedési ütemet. Ugyanekkora bővülést mértek Veszprém megyében is, míg Baranyában 13,8, Hajdú-Biharban pedig 13,7 százalékkal nőttek a fizetések. A rangsor második felében Tolna 13,1, Heves 12,7, Fejér és Pest pedig egyaránt 11,7 százalékos emelkedést produkált.

A leglassabb bérnövekedést Győr-Moson-Sopron megyében mérték: itt mindössze 8,7 százalékkal emelkedett a nettó átlagkereset egy év alatt. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a megyék közül itt voltak a legmagasabbak a fizetések 2026 első félévében. Komárom-Esztergom megyében szintén az országos átlag alatti, 11,4 százalékos növekedést regisztráltak.

Ezek a legjobban fizető szakmák megyénként

A kereseti statisztikákat nemzetgazdasági ágakra bontottuk, hogy kiderüljön, mely szakmákban keresik a legtöbbet a munkavállalók. A KSH adatai alapján jól látszik, hogy a legjobban fizető nemzetgazdasági ágazatok között mindenhol szellemi munkakörök szerepelnek. Mint kiderült, a megyék többségében a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás, illetve a feldolgozóipar szellemi foglalkozású dolgozói keresték a legtöbbet 2026 első félévében.

Ezen iparág szellemi dolgozói 11 megyében is a legjobban fizető ágazatban dolgoztak. Különösen Tolna megyében emelkedtek ki a keresetek: itt nettó 1 millió 287 ezer forint volt az átlag, amivel az egész országban ez lett a legjobban fizető megyei-ágazati kategória. Pest megyében közel 997 ezer, Hevesben 945 ezer, Csongrád-Csanádban 783 ezer, Zala megyében pedig közel 786 ezer forintot kerestek átlagosan a területen dolgozó szellemi foglalkozásúak.

A feldolgozóipar szellemi munkakörei többek között Győr-Moson-Sopron, Fejér, Vas, Veszprém és Jász-Nagykun-Szolnok megyében tartoztak a legjobban fizetők közé. Győr-Moson-Sopronban nettó 838 ezer, Fejérben 794 ezer, Veszprémben 768 ezer, Vasban 751 ezer, Jász-Nagykun-Szolnokban pedig 695 ezer forint volt az átlagkereset. Budapesten a bányászat és kőfejtés szellemi foglalkozású dolgozói álltak az élen 1 millió 107 ezer forintos nettó átlaggal, őket az energetikai ágazat követte 1 millió 55 ezer forinttal.

Érdekesség, hogy Nógrád megyében egészen más ágazatok kerültek a rangsor élére: a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat szellemi foglalkozású dolgozói nettó 668 ezer, az oktatásban dolgozók pedig 638 ezer forintot kerestek átlagosan. Somogyban a szállítás és raktározás szellemi munkakörei vezettek 700 ezer forinttal, míg Tolnában a második helyen már a villamosenergia-ipar fizikai dolgozói álltak 1 millió 42 ezer forinttal - ez az egyetlen fizikai foglalkozás a megyei rangsorok első két helyezettje között.

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Ennyit keresnek a legrosszabbul fizetettek

A legrosszabbul fizető nemzetgazdasági ágak rangsorában szinte minden megyében a fizikai foglalkozású dolgozók szerepelnek az utolsó helyeken. A KSH adatai alapján különösen a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, a művészet, sport és szabadidő, valamint a kiadói tevékenység fizikai munkakörei tartoznak a leggyengébben fizető ágazatok közé. Ezekben a munkakörökben több megyében is 300 ezer forint alatti nettó átlagkeresetet mértek 2026 első félévében.

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás fizikai dolgozói különösen sok helyen kerültek a lista legaljára: Baranya megyében mindössze 283 338, Békésben 275 019, Csongrád-Csanádban 274 882, Komárom-Esztergomban pedig 282 693 forint volt a nettó átlagkeresetük. Budapesten ugyanezen a területen 324 337 forintot vihettek haza átlagosan a munkavállalók. A fővárosban a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat fizikai dolgozói is a legrosszabbul fizetett csoportok között szerepeltek, 330 201 forintos nettó átlaggal.

A legkirívóbb értékek között találjuk Nógrád és Zala megyét is. Nógrádban az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek fizikai munkaköreiben mindössze 220 630 forint volt a nettó átlagkereset, ami az egész táblázat legalacsonyabb értéke. Zalában a kiadói tevékenység, műsorszolgáltatás és tartalomszolgáltatás fizikai dolgozói keresték a legkevesebbet, mindössze 214 719 forintot. Borsod-Abaúj-Zemplénben ugyanezen ágazat fizikai foglalkozású munkavállalóinak nettó átlagkeresete 236 436 forint volt.

A rangsor alapján tehát a legrosszabbul fizető munkakörök között elsősorban a vendéglátás, a szolgáltatások, a művészet és a kiadói tevékenység fizikai állásai jelennek meg. A megyei adatok között jelentős különbségek vannak, de több térségben is 250-300 ezer forint körüli nettó átlagkeresetek jellemzik ezeket a foglalkozásokat. Érdemes kiemelni, hogy a táblázatban szereplő legalacsonyabb keresetek szinte kivétel nélkül fizikai munkakörökhöz kötődnek; a szellemi foglalkozásúak csak egyetlen esetben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kerültek be az öt legrosszabbul fizető kategória közé.

Ezek a legjobban fizető állások, óriási pénzt lehet hazavinni

Az országos összesítésben is jól kirajzolódik, mennyire jelentős különbségek vannak a legjobban és legrosszabbul fizető nemzetgazdasági ágak között. A tíz legmagasabb keresetet felmutató megyei-ágazati kategóriában szinte kizárólag szellemi foglalkozásúak szerepelnek, és az energetikai ágazat különösen erős pozíciót foglal el.

A lista első helyén Tolna megye áll, ahol a villamosenergia-, gáz- és gőzellátás területén dolgozó szellemi foglalkozásúak nettó átlagkeresete elérte az 1 millió 287 ezer forintot. Ez az egész rangsor legmagasabb értéke.

A tízes listán belül Budapest három különböző ágazattal is képviselteti magát: a bányászatban és kőfejtésben dolgozó szellemi foglalkozásúak nettó 1 millió 106 ezer, az energetikai ágazat munkavállalói 1 millió 55 ezer, a távközlésben és számítógépes programozásban dolgozók 936 ezer, a pénzügyi és biztosítási területen tevékenykedők pedig 914 ezer forintot kerestek átlagosan.

A legjobban fizető tíz kategória között Tolna három, Budapest szintén három, míg Pest, Heves és Fejér megye egy-egy alkalommal szerepel. Érdekesség, hogy a tíz legmagasabb kereset közé egyetlen fizikai munkakör is bekerült: Tolnában az energetikai ágazat fizikai dolgozói nettó 1 millió 42 ezer forintot kerestek átlagosan, amivel a negyedik helyet szerezték meg.

A másik végletet a legrosszabbul fizető tíz megyei-ágazati kategória jelenti, ahol már szinte kizárólag fizikai foglalkozásúak szerepelnek. A lista legalján Zala megye áll, ahol a kiadói tevékenység, műsorszolgáltatás és tartalomszolgáltatás fizikai dolgozóinak nettó átlagkeresete mindössze 214 719 forint volt.

A második helyen Nógrád megye adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenysége áll 220 630 forinttal, a harmadikon pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye kiadói ágazata 236 436 forinttal. A legrosszabbul fizető tíz kategória között a kiadói tevékenység háromszor, a pénzügyi és biztosítási tevékenység szintén háromszor jelenik meg, míg Nógrád megye három különböző ágazattal is felkerült a listára.

A két rangsor közötti különbség különösen beszédes: míg a legjobban fizető kategóriákban több helyen egymillió forint feletti nettó átlagkeresetet mértek, addig a lista másik végén még a legmagasabb érték is csak 255 232 forint volt. Vagyis a legjobban fizető megyei-ágazati kategóriában dolgozók átlagosan közel hatszor annyit kerestek, mint a legrosszabbul fizetőben. Az adatok alapján a szellemi és fizikai munkakörök közötti bérszakadék is látványosan kirajzolódik.